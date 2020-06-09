Что в телефоне у современного синефила: Топ 5 приложений

Путь становления настоящего синефила труден, но в XXI веке у любого ступившего на эту тропу появились помощники – приложения в смартфоне. Целый мир фильмов, сериалов и шоу мы носим в кармане каждый день. За это отвечают разнообразные онлайн-кинотеатры. В этом тексте Кино-Театр.Ру составил топ приложений, которые точно пригодятся тому, кто не может жить без кино. Каждая позиция в этом списке отвечает за определенную задачу и раскрывает потенциал ее обладателя.
5 место: Киноцитаты – Настоящему синефилу всегда найдется, что сказать
Каждый может блеснуть в беседе меткой крылатой фразой. Но любому синефилу лучшие цитаты надо черпать из кино! Для таких ценителей есть приложение «Киноцитариум» с богатой коллекцией красивых, ироничных и просто запоминающихся выражений из самых разных кинолент. К сожалению, функционал приложения беден – нельзя отбирать цитаты по фильмам и режиссёрам. Однако такая программа – не только способ обогатить лексикон, но и отличный метод знакомства с новым кино, цитата из которого заинтересовала пользователя.
фото: Скриншот приложения "Киноцитариум"
4 место: PeeRun - Настоящий киноман знает, когда взять паузу
PeeRun – уникальное в своём роде приложение, определяющее моменты в фильме, в которые можно «безопасно» отойти от экрана, не пропустив ничего интересного. Моменты отбираются и одобряются самими пользователями – существует целая социальная сеть под названием «Peeple». Более того, пользователи программы пишут друг для друга пересказы фрагментов, которые зритель мог пропустить. Приложение может показаться шуточным, но оно решает проблему людей, которые совмещают просмотр фильма с другими делами. PeeRun помогает и тем, кто опоздал на сеанс в кино, заботливо предоставляя пересказ первых пяти минут фильма. Например: «Первые 4 минуты 35 секунд герой молча едет по городу, ничего важного не происходит».
фото: Скриншот приложения PeeRun
3 место: Random Movie Suggestion – Настоящий киноман всегда открыт новому
Это приложение решает главную дилемму зрителя, подсказывая ему, что посмотреть. Как ясно из его названия, функционал подразумевает случайный выбора фильма из базы данных, при этом пользователь может ввести ряд параметров в гибком фильтре рандомайзера: необходимый ему жанр ленты, год выпуска (или можно задать определённый временной диапазон) и минимальный рейтинг требуемого фильма на IMDb.
фото: Скриншот приложения Random movie suggester
2 место, Guess the movie – Настоящий киноман не прочь прокачать свои познания
Guess the movie – игровая викторина в стиле «Кто хочет стать миллионером», но только о кино. Угадать фильм по кадру – не всегда тривиальная задача. Помимо незатейливого развлечения такое приложение станет прекрасным способом познакомиться с новыми картинами, заинтересовавшись красивыми кадрами из них. Разумеется, главное удовольствие – проходить такие квизы вместе с друзьями и демонстрировать свои обширные познания в сфере киноиндустрии.
фото: Скриншот приложения Guess the movie
1 место, IMDb – Настоящий синефил держит все фильмы мира под рукой
IMDb – крупнейшая в мире англоязычная база данных фильмов, сериалов, актёров и режиссёров. На странице каждой персоны из индустрии указаны биография и фильмография. У картин можно отследить рейтинги и кассовые сборы, отзывы критиков и пользователей. Приятное дополнение – актуальные новости и возможность создавать собственные информационные страницы и управлять ими. По платной подписке IMDb Pro можно отследить контакты произвоизводителей и прокатчиков контента.
фото: Скриншот приложения iMDb
А какие еще киноприложения есть у вас в смартфоне?
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