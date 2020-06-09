Что в телефоне у современного синефила: Топ 5 приложений



фото: Скриншот приложения "Киноцитариум"



фото: Скриншот приложения PeeRun



фото: Скриншот приложения Random movie suggester



фото: Скриншот приложения Guess the movie



фото: Скриншот приложения iMDb

Каждый может блеснуть в беседе меткой крылатой фразой. Но любому синефилу лучшие цитаты надо черпать из кино! Для таких ценителей есть приложение «Киноцитариум» с богатой коллекцией красивых, ироничных и просто запоминающихся выражений из самых разных кинолент. К сожалению, функционал приложения беден – нельзя отбирать цитаты по фильмам и режиссёрам. Однако такая программа – не только способ обогатить лексикон, но и отличный метод знакомства с новым кино, цитата из которого заинтересовала пользователя.PeeRun – уникальное в своём роде приложение, определяющее моменты в фильме, в которые можно «безопасно» отойти от экрана, не пропустив ничего интересного. Моменты отбираются и одобряются самими пользователями – существует целая социальная сеть под названием «Peeple». Более того, пользователи программы пишут друг для друга пересказы фрагментов, которые зритель мог пропустить. Приложение может показаться шуточным, но оно решает проблему людей, которые совмещают просмотр фильма с другими делами. PeeRun помогает и тем, кто опоздал на сеанс в кино, заботливо предоставляя пересказ первых пяти минут фильма. Например: «Первые 4 минуты 35 секунд герой молча едет по городу, ничего важного не происходит».Это приложение решает главную дилемму зрителя, подсказывая ему, что посмотреть. Как ясно из его названия, функционал подразумевает случайный выбора фильма из базы данных, при этом пользователь может ввести ряд параметров в гибком фильтре рандомайзера: необходимый ему жанр ленты, год выпуска (или можно задать определённый временной диапазон) и минимальный рейтинг требуемого фильма на IMDb.Guess the movie – игровая викторина в стиле «Кто хочет стать миллионером», но только о кино. Угадать фильм по кадру – не всегда тривиальная задача. Помимо незатейливого развлечения такое приложение станет прекрасным способом познакомиться с новыми картинами, заинтересовавшись красивыми кадрами из них. Разумеется, главное удовольствие – проходить такие квизы вместе с друзьями и демонстрировать свои обширные познания в сфере киноиндустрии.IMDb – крупнейшая в мире англоязычная база данных фильмов, сериалов, актёров и режиссёров. На странице каждой персоны из индустрии указаны биография и фильмография. У картин можно отследить рейтинги и кассовые сборы, отзывы критиков и пользователей. Приятное дополнение – актуальные новости и возможность создавать собственные информационные страницы и управлять ими. По платной подписке IMDb Pro можно отследить контакты произвоизводителей и прокатчиков контента.