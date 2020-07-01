12 худших фильмов Уве Болла

Недавно 55 лет исполнилось небезызвестному доктору литературы, ресторатору, боксёру-любителю, актёру, сценаристу, продюсеру и режиссёру Уве Боллу, прозванному большинством кинокритиков, геймеров и обычных зрителей худшим режиссёром современности.
Будущий создатель худших экранизаций видеоигр родился 22 июня 1965 года в немецком Вермельскирхене в семье чемпиона Германии по гандболу. В 13 лет Уве подарили кинокамеру Super 8, на которую он снимал короткометражки и демонстрировал их друзьям и родственникам. Изучал режиссуру в киношколах Мюнхена и Вены, а также бизнес-администрирование и литературоведение в университетах Кёльна и Зигена. В 1994-м получил степень доктора философии по литературе с работой Die Gattung Serie. В кино дебютировал в 1991-м вместе со своим другом Франком Лустигом, сняв «Немецкую киносолянку», похожую, по его словам, на работы британской труппы «Монти Пайтон». Тогда же основал с тем же Ластигом компанию BOLU Filmproduktions- und Verleih GmbH, чьим единственным владельцем и управляющим директором был с 1998-го. С 1994-го по 2000-й являлся продюсером и режиссёром киностудии Taunusfilm и управляющим директором TaunusFilm International в Висбадене. За 90-е снял шесть лент.
Режиссёрский дебют Болла в Северной Америке состоялся в 2000-м, когда он прилетел в Ванкувер на съёмки «Ханжи». Поначалу на него не обратили внимание, но когда он приобрёл права на несколько популярных компьютерных игр и стал штамповать фильмы по ним почти каждый год, то его сразу подвергли жёсткой критике из-за халтурного отношения к игровым сюжетам и геймдизайну. Впрочем, экранизации и так провалились в прокате. Сам же режиссёр пожурил игровые издательства за то, что с их стороны нет никакой рекламной и информационной поддержки адаптаций. По его словам, «они просто продают права и забывают об этом». В 2006-м, устав от осуждения, он вызвал нескольких критиков на боксёрский бой, и пятеро из них приняли вызов, поскольку решили, что это своеобразный пиар-ход. Однако всё было всерьёз, и в сентябре того же года на ринге Болл побил их всех. В результате, одного из несчастных даже увезли в больницу со множеством переломов.
Несмотря на неровную режиссуру и другие недостатки работ, Болл невероятно талантлив в поиске денег для фильмов. Он выступил продюсером 47 картин, включая российский блокбастер «Вий», неплохое итальянское фэнтези «Утренняя звезда» и, разумеется, его собственные фильмы. В создании кинопродукции ему очень подсобили изменения в немецком налоговом законодательстве, принятые в 2005-ом. Согласно новому закону, 100% средств, инвестированных в фильмы Германии, можно было списать в налоговые вычеты. Инвесторам достаточно было лишь выплатить налог на прибыль, полученную от кассовых сборов, и если фильм терпел финансовую неудачу, инвесторам возвращалась большая часть средств от общей налоговой суммы.
У Болла есть и вполне приличные картины, где он затрагивает острые и близкие ему темы. В частности, драма «Сердца Америки» с Элизабет Мосс, снятая по горячим следам массовых расправ в американских школах. Трилогия «Ярость», посвящённая террористу Биллу Уильямсону в исполнении Брендана Флетчера, призывающему к свержению богачей и правительства. Криминальная драма «Нападение на Уолл-стрит» с Домиником Пёрселлом, решившим расправиться с финансовыми воротилами вроде Джона Хёрда после самоубийства смертельно больной жены (Эрин Карплук). Биографический «Макс Шмеллинг» с олимпийским чемпионом Генри Маске в образе знаменитого боксёра, по-своему противостоявшего Третьему рейху. Военная драма «Дарфур. Хроники объявленной смерти» с Билли Зейном и Мэттом Фрюэром, повествующая о геноциде африканского населения и возникшей из-за этого дилемме американских журналистов, которые хотят помочь потенциальным жертвам. Тюремный детектив «Стоик: Выжить любой ценой», вскрывающий тему насилия в тюрьмах. Военная драма «Тоннельные крысы» о войне во Вьетнаме, выполненная без сценария в духе «Списка погибших» Брайана Де Пальмы и «Взвода» Оливера Стоуна, по которой даже сделали видеоигру. Смакующий сцены расчленёнки хоррор «Сид: Месть восставшего» с юной Джодилль Ферланд про маньяка, отомстившего своим палачам за то, что они его похоронили заживо. И даже среди адаптаций игр есть вполне приемлемые ленты. Речь про обруганный «Постал», который очень близок к первоисточнику, несмотря на неудобный юмор, зубы узников Освенцима и самолёт, врезающийся во Всемирный торговый центр. Всего на счету режиссёра 30 режиссёрских работ, более пятнадцати так называемых «сценариев» (зачастую это были лишь первые наброски и раскадровки) и девять ролей.
Осенью 2016-го мастер трэша объявил об окончании карьеры в связи с тем, что у него недостаточно средств для съёмок дорогого кино, а малобюджетные проекты его больше не привлекают. Ещё за восемь лет до этого были созданы две петиции — за то, чтобы он оставил режиссёрскую профессию, и против того, чтобы уходил. Первая набрала более 350 тысяч подписей, а вторая — меньше восьми тысяч. В итоге режиссёр всё-таки перестал снимать и открыл собственный ресторан, который пользуется большой популярностью. Однако Брендан Флетчер, Майкл Паре, Клинт Ховард, Линдсей Холлистер и Кит Дэвид в беседе с создателями документальной ленты «Нах@р вас всех: История Уве Болла», вышедшей в 2018-м, в один голос уверяют, что их любимец ещё вернётся, когда накопит денег, поскольку у него слишком много идей, да и вообще он сумасшедший.
фото: в образе Адольфа Гитлера в самопародии «Блюбарелла: Супервумен»
Теперь немного поговорим о тех самых плохих фильмах, за которые многие зрители, не признающие B-movie, проклинают Уве Болла. Большинство его работ смотреть не рекомендуется, но, как говорится, на вкус и цвет...
В центре традиционного скучного фильма класса B, невменяемый сценарий которого состоял из цитат из «Смертельного оружия» и «Терминатора», — миллионер и по совместительству серийный убийца Каспер Ван Дьен, после нескольких зверских убийств возжелавший быть пойманным копами, ведущими его дело (Майкл Паре и Дженнифер Рубин). Вот только прежде он решил поиграть с преследователями в «кошки-мышки». Вторичный сюжет, картонные персонажи, несносная игра большинства актёров (особенно удручает Рубин, да и Эрик Робертс работает спустя рукава), бестолковая режиссура и поверхностная операторская работа Матиаса Нойманна на корню загубили приличную идею о миллионере, возомнившем себя неуловимым злым гением. Фильм, кстати, снят в Ванкувере за месяц.
Второй североамериканской работой Болла стал психологический триллер с Патриком Малдуном и Киган Коннор Трейси о Мэтте, пережившем автокатастрофу, который отправляется со своей девушкой Доун в провинциальное местечко под названием Чёрный Лес для знакомства с её родителями. В итоге он попадает в зловещее место, где его жизни угрожает опасность, а совы — это не то, чем они кажутся... Ленту отличают бредовый сценарий, наркотические съёмка и монтаж, плохо проработанные сюжетные твисты и истерическая актёрская игра. Понятно, что Уве пытался всех удивить, но у него ничего не вышло. В одной из сцен друг главного героя играет в компьютерную игру Grand Theft Auto 2, что уже являлось тревожным звоночком для геймеров. Впрочем, адаптация GTA у Болла могла бы получиться сносной.
Первой жертвой Болла среди видеоигр стал рельсовый шутер с элементами Survival horror The House of the Dead, разработанный компанией Wow Entertainment и выпущенный Sega в 1997-м. На съёмочную площадку он позвал Юргена Прохнова, игравшего у него в «Сердцах Америки», Джонатана Черри, Тайрона Лейцо, Клинта Ховарда, а также Дэвида Полффи и Эрику Дюранс, поженившихся спустя два года. По избитому сюжету, далёкому от событий игры, группа друзей прибывает на остров потусить на рейв-вечеринке, но оказывается в эпицентре зомби-эпидемии. По сложившейся для жанра традиции фильм полон идиотов и дурных мертвецов, игра актёров зачастую за гранью добра и зла, но есть в нём и положительные элементы вроде нестандартной съёмки и спецэффектов а-ля Бекмамбетов и «Матрица» (эпизод битвы с зомби на кладбище). Ленту разбавляют 32 фрагментика из первых трёх частей игровой серии, причём 26 из них демонстрируются во время десятиминутного противостояния с зомби. Как и следовало ожидать, адаптация, снятая за два месяца, провалилась в прокате (с бюджетом в 12 млн долларов собрала лишь около 13 млн), что не помешало спустя два года Майклу Хёрсту создать сиквел с Эмманюэль Вожье, Надин Веласкес, Сидом Хейгом, Мирчей Монро и внезапно ожившим после первой части персонажем Элли Корнелл, но уже без участия Болла. Впрочем, продолжение не сильно далеко ушло от оригинала, хотя сюжет в нём более связанный.
За «Домом мертвецов» последовала картина по мотивам культовой игровой хоррор-серии Alone in the Dark, стартовавшей благодаря компании Infogrames ещё в далёком 1992-м. Здесь есть Эдвард Карнби с лицом Кристиана Слэйтера, присутствует и антрополог Элин Седрак (Тара Рид) из четвёртой части, но в остальном сюжет не имеет ничего общего с оригиналом. Чудовища, появляющиеся преимущественно в темноте, сильно похожи на ксеноморфов из вселенной «Чужого», действие вокруг поисков артефактов и двери в иное измерение разворачивается скучно и предсказуемо, актёры почти не играют (включая темпераментного Стивена Дорффа), спецэффекты не отвечают времени, и в итоге ленте студии Universal Pictures, собравшей чуть более пяти миллионов при бюджете в 20 млн долларов, чуть не достались «Золотые малины» за худших постановщика и актрису. Опять же плохие сборы не помешали Боллу позвать сценаристов первой части Майкла Ройша и Питера Шерера для постановки сиквела с участием Рика Юна, Рэйчел Спектер, Лэнса Хенриксена, Билла Мосли, Ральфа Мёллера, Дэнни Трэхо и Джейсона Коннери. На сей раз ещё более нелепая лента, основанная на Alone in the Dark образца 2008-го, поведала о группе охотников на ведьм, выслеживающих ведьму Элизабет Декстер.
Трилогия Болла о дампирке Рейн, основанная на серии игр BloodRayne в жанре экшен и хак-н-слэш от третьего лица, вышедших в начале нулевых стараниями компаний Terminal Reality и Majesco Entertainment, вызывает неоднозначные ощущения. С одной стороны в ней приняли участие такие актёры, как Билли Зейн, Майкл Мэдсен, Бен Кингсли, Мит Лоуф, Мишель Родригес, Джеральдина Чаплин, Удо Кир, Ингрид Бису и Джодилль Ферланд, и местами фильмы увлекают и развлекают. А с другой – сюжет далёк от оригинала (действие в эпоху Третьего рейха разворачивается лишь в третьей части, а до этого были Средневековье и Дикий Запад), во всём чувствуется дешевизна, актёрская игра не блещет гранями таланта, монстры не пугают, да и вообще Кристанну Локэн заменили в продолжениях Натассией Мальте. В результате, провал в прокате (первая часть, снятая за 25 млн долларов, собрала 2,42 миллиона) и шесть номинаций на «Золотую малину». Любопытно, что Майкл Паре сыграл разных персонажей во всех фильмах трилогии, а сама игра в будущем, похоже, обретёт долгожданную третью часть.
Ещё одна трилогия, созданная вопреки критикам, зрителям и здравому смыслу. На производство первой части, основой которой послужила серия Action RPG Dungeon Siege, стартовавшая в 2002-м и насчитывающая три игры, Болл потратил 60 млн долларов, а вернулось к нему не более десяти миллионов долларов. Несмотря на потрясающий кастинг – (Джейсон Стэтэм, Джон Рис-Дейвис, Рэй Лиотта, Мэттью Лиллард, Лили Собески, Бёрт Рейнолдс, Рон Перлман, Клэр Форлани) – и внушительную сумму, лента смотрится дёшево, бесталанно и вторично по отношению к пресловутому культовому фэнтези Питера Джексона. Всё портят плохие спецэффекты и непродуманный сценарий, изобилующий клише. И всё-таки провал не остановил режиссёра, и спустя несколько лет он поставил продолжения с Дольфом Лундгреном и Домиником Пёрселлом, где люди третьего тысячелетия попадали в эпоху драконов. Эти поделки и вовсе выглядят как способ заработать по-быстрому на знаменитой серии.
Удивляет, как Ubisoft, отвечающая за издание научно-фантастического шутера от первого лица Far Cry, разработанного компанией Crytek, отдала права на экранизацию игры горе-творцу. Но факт остаётся фактом: Болл снял бездарный боевик с Тилем Швайгером в образе бывшего спецназовца Джека Карвера, которому компанию составили Крис Коппола, Дон С. Дэвис, Паре, Ховард и Кир, сыгравший, разумеется, злодея Кригера. От игры остались лишь рубашка главного героя, Валери в исполнении Эмманюэль Вожье, перестрелки и солдаты-мутанты. Всё снято быстро и за копейки, актёры не напрягаются, боевые сцены сделаны абы как, а спецэффектов практически ноль. И это весёлое убожество вышло под присмотром студии 20th Century Fox. Хорошо хоть Боллу не ударило в голову и дальше снимать фильмы по Far Cry. К чести режиссёра, «Юбики» и сами штампуют игры серии как пирожки, и не все из них одинаково хороши.
Cмотреть тем, кто любит Тиля Швайгера. Аналог: любой боевик 80-х или 90-х
В промежутке между съёмками игровых адаптаций Болл умудрился снять апокалиптический психологический триллер со Стивом Бачичем, Лорен Холли, Блу Манкумой и Люком Перри, где солидно выступил лишь звезда «Беверли-Хиллз, 90210», а остальные выглядели как восковые куклы. По сюжету во время жуткого шторма на пороге фермерского дома появляется истинно верующий незнакомец и заверяет, что лучше никуда не ездить, поскольку везде люди сошли с ума. Хозяин не особо верит чужаку и в конце концов выясняет, что тот раньше жил в их доме и сидел долгие годы в тюрьме за убийство. Вот только это знание не помогает, когда наступает конец света. Лента с немалым количеством клише была снята в Ванкувере ещё во второй половине 2008-го, но на дисках вышла лишь через два года.
Эта лента – довольно уникальный случай для мирового кино, поскольку была снята за короткие сроки (16 дней) в Хорватии одновременно с третьей «Бладрейн» и «Освенцимом». Во всех трёх фильмах в наличии одни и те же локации, актёры, а в случае с «Блюбареллой», представляющей собой самопародию на историю про Рейн, большое количество одинаковых сцен. По словам режиссёра, 85% сил было уделено «Бладрейн» и только 15% – «Блюбарелле», а потому и выглядит она сыро и неадекватно. При этом основная беда картины в юморе. Линдсей Холлистер и компания нетолерантно пошутили на тему расизма, сексизма, ожирения, изнасилования, антисемитизма и гомофобии, сам Уве предстал в образе Адольфа Гитлера, а Брендану Флетчеру и вовсе пришлось играть негра. Разумеется, это мало кому понравилось, хотя задумка с пародией на супергеройские экшны в зарождающуюся эпоху бодипозитива была недурна.
Военная драма с элементами неигрового кино (интервью с подростками и архивные кадры) вызывает недоумение, прежде всего, из-за того, что была снята на базе «Бладрейн 3». Как признался позднее Флетчер, однажды во время съёмок Болл предложил ему сыграть какого-нибудь еврея, но он отказался, поскольку и так был измотан одновременными съёмками в триквеле и «Блюбарелле». В итоге в «Освенцим» перекочевали Штеффен Меннекс из «Бладрейн 3» и Арвед Бирнбаум из «Макса Шмеллинга», а Уве воплотил образ охранника газовой камеры, спавшего под стуки в дверь умирающих людей. Берлинскую премьеру ленты бойкотировали критики по причине «чрезмерной жестокости». Претензии к постановке касались, прежде всего, быта палачей Освенцима, который был показан слишком натуралистично и буднично, из-за чего возникло ощущение, что для многих из них уничтожение заключённых превратилось в рутинную работу. А уж что говорит молодёжь перед началом основного сюжета, происходящего в концлагере, это и вовсе за гранью понимания.
Снятый для чужой студии криминальный триллер про покушение на президента без собственных оператора и композитора изобилует избитыми клише, а на Рэя Лиотту и Доминика Пёрселла, блеснувшего в «Нападении на Уолл-стрит» вместе с Эрин Карплук, без слёз не взглянешь. Хотя в целом история и получилась увлекательной, пусть и в категории B-movie. Любопытно, что персонажу Брендана Флетчера в «Ярости 3» удалось убить главу государства, в отличие от горемык из этого фильма.
Если вы думаете, что в наши дни никто не снимает кино хуже, чем Уве Болл, то ошибаетесь. Наглядным примером тому является трэшевое продолжение его же хоррора, которое попросту невозможно смотреть из-за бестолкового монтажа, дурацкого сценария, отвратительных актёрских работ, дёрганой камеры и бессвязной хронологии. Да, здесь присутствуют шокирующие сцены, но они не несут никакой смысловой нагрузки. А в целом поделка похожа на бред шизофреника, которому вручили камеру и сказали, что он может делать с ней всё, что хочет.
Не смотреть! Аналог: любой хоррор, только не это убожество
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