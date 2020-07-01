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12 худших фильмов Уве Болла

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1 июля 2020
Недавно 55 лет исполнилось небезызвестному доктору литературы, ресторатору, боксёру-любителю, актёру, сценаристу, продюсеру и режиссёру Уве Боллу, прозванному большинством кинокритиков, геймеров и обычных зрителей худшим режиссёром современности.

12 худших фильмов Уве Болла

Будущий создатель худших экранизаций видеоигр родился 22 июня 1965 года в немецком Вермельскирхене в семье чемпиона Германии по гандболу. В 13 лет Уве подарили кинокамеру Super 8, на которую он снимал короткометражки и демонстрировал их друзьям и родственникам. Изучал режиссуру в киношколах Мюнхена и Вены, а также бизнес-администрирование и литературоведение в университетах Кёльна и Зигена. В 1994-м получил степень доктора философии по литературе с работой Die Gattung Serie. В кино дебютировал в 1991-м вместе со своим другом Франком Лустигом, сняв «Немецкую киносолянку», похожую, по его словам, на работы британской труппы «Монти Пайтон». Тогда же основал с тем же Ластигом компанию BOLU Filmproduktions- und Verleih GmbH, чьим единственным владельцем и управляющим директором был с 1998-го. С 1994-го по 2000-й являлся продюсером и режиссёром киностудии Taunusfilm и управляющим директором TaunusFilm International в Висбадене. За 90-е снял шесть лент.

Режиссёрский дебют Болла в Северной Америке состоялся в 2000-м, когда он прилетел в Ванкувер на съёмки «Ханжи». Поначалу на него не обратили внимание, но когда он приобрёл права на несколько популярных компьютерных игр и стал штамповать фильмы по ним почти каждый год, то его сразу подвергли жёсткой критике из-за халтурного отношения к игровым сюжетам и геймдизайну. Впрочем, экранизации и так провалились в прокате. Сам же режиссёр пожурил игровые издательства за то, что с их стороны нет никакой рекламной и информационной поддержки адаптаций. По его словам, «они просто продают права и забывают об этом». В 2006-м, устав от осуждения, он вызвал нескольких критиков на боксёрский бой, и пятеро из них приняли вызов, поскольку решили, что это своеобразный пиар-ход. Однако всё было всерьёз, и в сентябре того же года на ринге Болл побил их всех. В результате, одного из несчастных даже увезли в больницу со множеством переломов.

12 худших фильмов Уве Болла

Несмотря на неровную режиссуру и другие недостатки работ, Болл невероятно талантлив в поиске денег для фильмов. Он выступил продюсером 47 картин, включая российский блокбастер «Вий», неплохое итальянское фэнтези «Утренняя звезда» и, разумеется, его собственные фильмы. В создании кинопродукции ему очень подсобили изменения в немецком налоговом законодательстве, принятые в 2005-ом. Согласно новому закону, 100% средств, инвестированных в фильмы Германии, можно было списать в налоговые вычеты. Инвесторам достаточно было лишь выплатить налог на прибыль, полученную от кассовых сборов, и если фильм терпел финансовую неудачу, инвесторам возвращалась большая часть средств от общей налоговой суммы.

Основной проблемой Уве Болла является скорость, с которой он снимает свои опусы. У него просто нет времени на лишние дубли и пересъёмку, поскольку всё это стоит денег, а их всегда в обрез. К тому же из-за прямоты и острого языка режиссёр не прижился в Голливуде, где такое неприемлемо. Отсюда и отсутствие своего агента, и две «Золотые малины», и недовольство критиков. При этом у него с удовольствием и часто снимаются такие актёры, как Майкл Паре, Брендан Флетчер, Клинт Ховард, Уилл Сэндерсон, Майкл Экланд, Майк Допад, Локлин Манро, Кристанна Локэн, Натассиа Мальте, Зак Уорд, Эдвард Фёрлонг и Доминик Пёрселл. А его почти бессменными партнёрами на съёмочной площадке являются оператор Матиас Нойманн и композитор Джессика де Рой.

12 худших фильмов Уве Болла
фото: кадр из фильма «Постал»

У Болла есть и вполне приличные картины, где он затрагивает острые и близкие ему темы. В частности, драма «Сердца Америки» с Элизабет Мосс, снятая по горячим следам массовых расправ в американских школах. Трилогия «Ярость», посвящённая террористу Биллу Уильямсону в исполнении Брендана Флетчера, призывающему к свержению богачей и правительства. Криминальная драма «Нападение на Уолл-стрит» с Домиником Пёрселлом, решившим расправиться с финансовыми воротилами вроде Джона Хёрда после самоубийства смертельно больной жены (Эрин Карплук). Биографический «Макс Шмеллинг» с олимпийским чемпионом Генри Маске в образе знаменитого боксёра, по-своему противостоявшего Третьему рейху. Военная драма «Дарфур. Хроники объявленной смерти» с Билли Зейном и Мэттом Фрюэром, повествующая о геноциде африканского населения и возникшей из-за этого дилемме американских журналистов, которые хотят помочь потенциальным жертвам. Тюремный детектив «Стоик: Выжить любой ценой», вскрывающий тему насилия в тюрьмах. Военная драма «Тоннельные крысы» о войне во Вьетнаме, выполненная без сценария в духе «Списка погибших» Брайана Де Пальмы и «Взвода» Оливера Стоуна, по которой даже сделали видеоигру. Смакующий сцены расчленёнки хоррор «Сид: Месть восставшего» с юной Джодилль Ферланд про маньяка, отомстившего своим палачам за то, что они его похоронили заживо. И даже среди адаптаций игр есть вполне приемлемые ленты. Речь про обруганный «Постал», который очень близок к первоисточнику, несмотря на неудобный юмор, зубы узников Освенцима и самолёт, врезающийся во Всемирный торговый центр. Всего на счету режиссёра 30 режиссёрских работ, более пятнадцати так называемых «сценариев» (зачастую это были лишь первые наброски и раскадровки) и девять ролей.

Осенью 2016-го мастер трэша объявил об окончании карьеры в связи с тем, что у него недостаточно средств для съёмок дорогого кино, а малобюджетные проекты его больше не привлекают. Ещё за восемь лет до этого были созданы две петиции — за то, чтобы он оставил режиссёрскую профессию, и против того, чтобы уходил. Первая набрала более 350 тысяч подписей, а вторая — меньше восьми тысяч. В итоге режиссёр всё-таки перестал снимать и открыл собственный ресторан, который пользуется большой популярностью. Однако Брендан Флетчер, Майкл Паре, Клинт Ховард, Линдсей Холлистер и Кит Дэвид в беседе с создателями документальной ленты «Нах@р вас всех: История Уве Болла», вышедшей в 2018-м, в один голос уверяют, что их любимец ещё вернётся, когда накопит денег, поскольку у него слишком много идей, да и вообще он сумасшедший.

12 худших фильмов Уве Болла
фото: в образе Адольфа Гитлера в самопародии «Блюбарелла: Супервумен»

Теперь немного поговорим о тех самых плохих фильмах, за которые многие зрители, не признающие B-movie, проклинают Уве Болла. Большинство его работ смотреть не рекомендуется, но, как говорится, на вкус и цвет...




«Ханжа» (2000)

12 худших фильмов Уве Болла

В центре традиционного скучного фильма класса B, невменяемый сценарий которого состоял из цитат из «Смертельного оружия» и «Терминатора», — миллионер и по совместительству серийный убийца Каспер Ван Дьен, после нескольких зверских убийств возжелавший быть пойманным копами, ведущими его дело (Майкл Паре и Дженнифер Рубин). Вот только прежде он решил поиграть с преследователями в «кошки-мышки». Вторичный сюжет, картонные персонажи, несносная игра большинства актёров (особенно удручает Рубин, да и Эрик Робертс работает спустя рукава), бестолковая режиссура и поверхностная операторская работа Матиаса Нойманна на корню загубили приличную идею о миллионере, возомнившем себя неуловимым злым гением. Фильм, кстати, снят в Ванкувере за месяц.

Смотреть тем, кому нравятся Каспер Ван Дьен и истории про необычных маньяков.
Аналог: «Американский психопат» Мэри Хэррон, «Молчание ягнят» Джонатана Демми, «Семь» Дэвида Финчера



«Сумрак разума» (2001)

12 худших фильмов Уве Болла

Второй североамериканской работой Болла стал психологический триллер с Патриком Малдуном и Киган Коннор Трейси о Мэтте, пережившем автокатастрофу, который отправляется со своей девушкой Доун в провинциальное местечко под названием Чёрный Лес для знакомства с её родителями. В итоге он попадает в зловещее место, где его жизни угрожает опасность, а совы — это не то, чем они кажутся... Ленту отличают бредовый сценарий, наркотические съёмка и монтаж, плохо проработанные сюжетные твисты и истерическая актёрская игра. Понятно, что Уве пытался всех удивить, но у него ничего не вышло. В одной из сцен друг главного героя играет в компьютерную игру Grand Theft Auto 2, что уже являлось тревожным звоночком для геймеров. Впрочем, адаптация GTA у Болла могла бы получиться сносной.

Смотреть тем, кто любит странные сюжеты.
Аналог: «Высокое напряжение» Александра Ажа, «Психоз» Альфреда Хичкока



«Дом мёртвых» (2003)

12 худших фильмов Уве Болла

Первой жертвой Болла среди видеоигр стал рельсовый шутер с элементами Survival horror The House of the Dead, разработанный компанией Wow Entertainment и выпущенный Sega в 1997-м. На съёмочную площадку он позвал Юргена Прохнова, игравшего у него в «Сердцах Америки», Джонатана Черри, Тайрона Лейцо, Клинта Ховарда, а также Дэвида Полффи и Эрику Дюранс, поженившихся спустя два года. По избитому сюжету, далёкому от событий игры, группа друзей прибывает на остров потусить на рейв-вечеринке, но оказывается в эпицентре зомби-эпидемии. По сложившейся для жанра традиции фильм полон идиотов и дурных мертвецов, игра актёров зачастую за гранью добра и зла, но есть в нём и положительные элементы вроде нестандартной съёмки и спецэффектов а-ля Бекмамбетов и «Матрица» (эпизод битвы с зомби на кладбище). Ленту разбавляют 32 фрагментика из первых трёх частей игровой серии, причём 26 из них демонстрируются во время десятиминутного противостояния с зомби. Как и следовало ожидать, адаптация, снятая за два месяца, провалилась в прокате (с бюджетом в 12 млн долларов собрала лишь около 13 млн), что не помешало спустя два года Майклу Хёрсту создать сиквел с Эмманюэль Вожье, Надин Веласкес, Сидом Хейгом, Мирчей Монро и внезапно ожившим после первой части персонажем Элли Корнелл, но уже без участия Болла. Впрочем, продолжение не сильно далеко ушло от оригинала, хотя сюжет в нём более связанный.

Смотреть тем, кто любит зомби-хорроры.
Аналог: «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро, «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта, «Пожиратели плоти» Лучио Фульчи



«Один в темноте» (2004)

12 худших фильмов Уве Болла

За «Домом мертвецов» последовала картина по мотивам культовой игровой хоррор-серии Alone in the Dark, стартовавшей благодаря компании Infogrames ещё в далёком 1992-м. Здесь есть Эдвард Карнби с лицом Кристиана Слэйтера, присутствует и антрополог Элин Седрак (Тара Рид) из четвёртой части, но в остальном сюжет не имеет ничего общего с оригиналом. Чудовища, появляющиеся преимущественно в темноте, сильно похожи на ксеноморфов из вселенной «Чужого», действие вокруг поисков артефактов и двери в иное измерение разворачивается скучно и предсказуемо, актёры почти не играют (включая темпераментного Стивена Дорффа), спецэффекты не отвечают времени, и в итоге ленте студии Universal Pictures, собравшей чуть более пяти миллионов при бюджете в 20 млн долларов, чуть не достались «Золотые малины» за худших постановщика и актрису. Опять же плохие сборы не помешали Боллу позвать сценаристов первой части Майкла Ройша и Питера Шерера для постановки сиквела с участием Рика Юна, Рэйчел Спектер, Лэнса Хенриксена, Билла Мосли, Ральфа Мёллера, Дэнни Трэхо и Джейсона Коннери. На сей раз ещё более нелепая лента, основанная на Alone in the Dark образца 2008-го, поведала о группе охотников на ведьм, выслеживающих ведьму Элизабет Декстер.

Cмотреть тем, кто любит Кристиана Слейтера.
Аналог: «Искатели потерянного ковчега» Стивена Спилберга, «Чужие» Джеймса Кэмерона



«Бладрейн» (2005)

12 худших фильмов Уве Болла

Трилогия Болла о дампирке Рейн, основанная на серии игр BloodRayne в жанре экшен и хак-н-слэш от третьего лица, вышедших в начале нулевых стараниями компаний Terminal Reality и Majesco Entertainment, вызывает неоднозначные ощущения. С одной стороны в ней приняли участие такие актёры, как Билли Зейн, Майкл Мэдсен, Бен Кингсли, Мит Лоуф, Мишель Родригес, Джеральдина Чаплин, Удо Кир, Ингрид Бису и Джодилль Ферланд, и местами фильмы увлекают и развлекают. А с другой – сюжет далёк от оригинала (действие в эпоху Третьего рейха разворачивается лишь в третьей части, а до этого были Средневековье и Дикий Запад), во всём чувствуется дешевизна, актёрская игра не блещет гранями таланта, монстры не пугают, да и вообще Кристанну Локэн заменили в продолжениях Натассией Мальте. В результате, провал в прокате (первая часть, снятая за 25 млн долларов, собрала 2,42 миллиона) и шесть номинаций на «Золотую малину». Любопытно, что Майкл Паре сыграл разных персонажей во всех фильмах трилогии, а сама игра в будущем, похоже, обретёт долгожданную третью часть.

Cмотреть тем, кто обожает вампиров, Кристанну Локэн и Натассию Мальте.
Аналог: «Ван Хельсинг» Стивена Соммерса, «Блэйд» Стивена Норрингтона, «Другой мир» Лена Уайзмэна



«Во имя короля: Демоны подземелья» (2006)

12 худших фильмов Уве Болла

Ещё одна трилогия, созданная вопреки критикам, зрителям и здравому смыслу. На производство первой части, основой которой послужила серия Action RPG Dungeon Siege, стартовавшая в 2002-м и насчитывающая три игры, Болл потратил 60 млн долларов, а вернулось к нему не более десяти миллионов долларов. Несмотря на потрясающий кастинг – (Джейсон Стэтэм, Джон Рис-Дейвис, Рэй Лиотта, Мэттью Лиллард, Лили Собески, Бёрт Рейнолдс, Рон Перлман, Клэр Форлани) – и внушительную сумму, лента смотрится дёшево, бесталанно и вторично по отношению к пресловутому культовому фэнтези Питера Джексона. Всё портят плохие спецэффекты и непродуманный сценарий, изобилующий клише. И всё-таки провал не остановил режиссёра, и спустя несколько лет он поставил продолжения с Дольфом Лундгреном и Домиником Пёрселлом, где люди третьего тысячелетия попадали в эпоху драконов. Эти поделки и вовсе выглядят как способ заработать по-быстрому на знаменитой серии.

Cмотреть тем, кто любит Джейсона Стэтэма и фэнтези.
Аналог: «Властелин колец» и «Хоббит» Питера Джексона



«Фар Край» (2007)

12 худших фильмов Уве Болла

Удивляет, как Ubisoft, отвечающая за издание научно-фантастического шутера от первого лица Far Cry, разработанного компанией Crytek, отдала права на экранизацию игры горе-творцу. Но факт остаётся фактом: Болл снял бездарный боевик с Тилем Швайгером в образе бывшего спецназовца Джека Карвера, которому компанию составили Крис Коппола, Дон С. Дэвис, Паре, Ховард и Кир, сыгравший, разумеется, злодея Кригера. От игры остались лишь рубашка главного героя, Валери в исполнении Эмманюэль Вожье, перестрелки и солдаты-мутанты. Всё снято быстро и за копейки, актёры не напрягаются, боевые сцены сделаны абы как, а спецэффектов практически ноль. И это весёлое убожество вышло под присмотром студии 20th Century Fox. Хорошо хоть Боллу не ударило в голову и дальше снимать фильмы по Far Cry. К чести режиссёра, «Юбики» и сами штампуют игры серии как пирожки, и не все из них одинаково хороши.

Cмотреть тем, кто любит Тиля Швайгера.
Аналог: любой боевик 80-х или 90-х



«Беспощадный шторм» (2008)

12 худших фильмов Уве Болла

В промежутке между съёмками игровых адаптаций Болл умудрился снять апокалиптический психологический триллер со Стивом Бачичем, Лорен Холли, Блу Манкумой и Люком Перри, где солидно выступил лишь звезда «Беверли-Хиллз, 90210», а остальные выглядели как восковые куклы. По сюжету во время жуткого шторма на пороге фермерского дома появляется истинно верующий незнакомец и заверяет, что лучше никуда не ездить, поскольку везде люди сошли с ума. Хозяин не особо верит чужаку и в конце концов выясняет, что тот раньше жил в их доме и сидел долгие годы в тюрьме за убийство. Вот только это знание не помогает, когда наступает конец света. Лента с немалым количеством клише была снята в Ванкувере ещё во второй половине 2008-го, но на дисках вышла лишь через два года.

Cмотреть тем, кто любит Люка Перри и сюжеты про Апокалипсис.
Аналог: «Меланхолия» Ларса фон Триера, «Гость» Адама Вингарда



«Блюбарелла: Супервумен» (2010)

12 худших фильмов Уве Болла

Эта лента – довольно уникальный случай для мирового кино, поскольку была снята за короткие сроки (16 дней) в Хорватии одновременно с третьей «Бладрейн» и «Освенцимом». Во всех трёх фильмах в наличии одни и те же локации, актёры, а в случае с «Блюбареллой», представляющей собой самопародию на историю про Рейн, большое количество одинаковых сцен. По словам режиссёра, 85% сил было уделено «Бладрейн» и только 15% – «Блюбарелле», а потому и выглядит она сыро и неадекватно. При этом основная беда картины в юморе. Линдсей Холлистер и компания нетолерантно пошутили на тему расизма, сексизма, ожирения, изнасилования, антисемитизма и гомофобии, сам Уве предстал в образе Адольфа Гитлера, а Брендану Флетчеру и вовсе пришлось играть негра. Разумеется, это мало кому понравилось, хотя задумка с пародией на супергеройские экшны в зарождающуюся эпоху бодипозитива была недурна.

Cмотреть тем, кто любит пародии.
Аналог: «Дэдпул» Тима Миллера, «Пипец» Мэттью Вона, «Суперсемейка» Брэда Бёрда



«Освенцим» (2010)

12 худших фильмов Уве Болла

Военная драма с элементами неигрового кино (интервью с подростками и архивные кадры) вызывает недоумение, прежде всего, из-за того, что была снята на базе «Бладрейн 3». Как признался позднее Флетчер, однажды во время съёмок Болл предложил ему сыграть какого-нибудь еврея, но он отказался, поскольку и так был измотан одновременными съёмками в триквеле и «Блюбарелле». В итоге в «Освенцим» перекочевали Штеффен Меннекс из «Бладрейн 3» и Арвед Бирнбаум из «Макса Шмеллинга», а Уве воплотил образ охранника газовой камеры, спавшего под стуки в дверь умирающих людей. Берлинскую премьеру ленты бойкотировали критики по причине «чрезмерной жестокости». Претензии к постановке касались, прежде всего, быта палачей Освенцима, который был показан слишком натуралистично и буднично, из-за чего возникло ощущение, что для многих из них уничтожение заключённых превратилось в рутинную работу. А уж что говорит молодёжь перед началом основного сюжета, происходящего в концлагере, это и вовсе за гранью понимания.

Смотреть тем, кому интересен взгляд немца на геноцид и Вторую мировую войну.
Аналог: «Освенцим» Елизаветы Свиловой, «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, «Список Шиндлера» Стивена Спилберга



«В осаде» (2013)

12 худших фильмов Уве Болла

Снятый для чужой студии криминальный триллер про покушение на президента без собственных оператора и композитора изобилует избитыми клише, а на Рэя Лиотту и Доминика Пёрселла, блеснувшего в «Нападении на Уолл-стрит» вместе с Эрин Карплук, без слёз не взглянешь. Хотя в целом история и получилась увлекательной, пусть и в категории B-movie. Любопытно, что персонажу Брендана Флетчера в «Ярости 3» удалось убить главу государства, в отличие от горемык из этого фильма.

Cмотреть тем, кто любит Рэя Лиотту, Доминика Пёрселла и Эрин Карплук.
Аналог: «На линии огня» Вольфганга Петерсена, «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» Оливера Стоуна



«Сид 2: Новое поколение» (2013)

12 худших фильмов Уве Болла

Если вы думаете, что в наши дни никто не снимает кино хуже, чем Уве Болл, то ошибаетесь. Наглядным примером тому является трэшевое продолжение его же хоррора, которое попросту невозможно смотреть из-за бестолкового монтажа, дурацкого сценария, отвратительных актёрских работ, дёрганой камеры и бессвязной хронологии. Да, здесь присутствуют шокирующие сцены, но они не несут никакой смысловой нагрузки. А в целом поделка похожа на бред шизофреника, которому вручили камеру и сказали, что он может делать с ней всё, что хочет.

Не смотреть!
Аналог: любой хоррор, только не это убожество

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Макс Милиан
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фильмы
Беверли-Хиллз 90210Беспощадный штормБладрейнБладрейн 3Бладрейн IIБлюбарелла: СупервуменВ осадеВзводВийВо имя короля 2: Два мираВо имя короля 3Во имя короля: Демоны подземельяДарфур. Хроники объявленной смертиДом мёртвыхДом мёртвых 2Летающий цирк «Монти Пайтона»Макс ШмелингМатрицаНападение на Уолл-стритНах@р вас всех: История Уве БоллаОдин в темнотеОсвенцимПосталСердце АмерикиСид 2: Новое поколениеСид: Месть восставшегоСмертельное оружиеСписок погибшихСтоик: Выжить любой ценойСумрак разумаТерминаторТоннельные крысыУтренняя звездаФар КрайХанжаЧужойЯростьЯрость 2Ярость 3

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12 худших фильмов Уве Болла фотографии
12 худших фильмов Уве Болла фотографии
12 худших фильмов Уве Болла фотографии
12 худших фильмов Уве Болла фотографии
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анонс

Россия вышла в онлайн: Как пандемия неожиданно сравняла отечественное кинопроизводство с мировым
Россия вышла в онлайн: Как пандемия неожиданно сравняла отечественное кинопроизводство с мировым
Что хотят видеть иностранные зрители, как весь мир готовится к съемкам, какие финансовые и моральные потери несет кино разных стран и другие темы первого виртуального контент-рынка Key Buyers Event
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МирТесен

Скорбим

Виктор Проскурин
30 июня ушёл из жизни актёр Виктор Проскурин.

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Алексей Анищенко
Серго Закариадзе
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#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
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ревью

Игорь Плаксин: «Если вы вовремя дадите сценарий супервайзеру, то сэкономите деньги и время»
Интервью
Игорь Плаксин: «Если вы вовремя дадите сценарий супервайзеру, то сэкономите деньги и время»
Специалист по визуальным эффектам и сертифицированный тренер компании Apple отвечает на вопросы тех, кто хочет присоединиться к миру компьютерной графики, но боится сделать первый шаг
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