12 худших фильмов Уве Болла

ревью

Педро Альмодовар и Пенелопа Крус снова поработают вместе

Компания друзей с головой окунается в итальянское лето.

В список вошли еще три отечественных кинематографиста.

Марину Разбежкину и Виталия Манского пригласили в американскую киноакадемию

От плохих экранизаций игр до нестрашных хорроров

Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии

Пятеро американских солдат сталкиваются с нечистью в замке, который ранее был оккупирован фашистами.

Интервью

Игорь Плаксин: «Если вы вовремя дадите сценарий супервайзеру, то сэкономите деньги и время»

Специалист по визуальным эффектам и сертифицированный тренер компании Apple отвечает на вопросы тех, кто хочет присоединиться к миру компьютерной графики, но боится сделать первый шаг