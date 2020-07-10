Орлы летят! Как звезды популярных франшиз и сериалов развлекали поклонников на карантине

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9 июля

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»

Художник по гриму из Санкт-Петербурга рассказывает о любимой работе и том, как поведать историю через 7 образов за один концерт