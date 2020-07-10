Орлы летят! Как звезды популярных франшиз и сериалов развлекали поклонников на карантине

Карантин, на который весь мир ушел весной 2020-го, стал периодом культовых воссоединений, пусть и в Zoom. Когда как не на самоизоляции, у звезд может появиться свободное время, чтобы посмотреть фильмы со своим участием, записать аудиокнигу и даже запустить подкаст или новостное шоу? Мы выбрали восемь вещей, которыми занимались на карантине актеры и режиссеры популярнейших фильмов и сериалов.
Чертовски хорошая погода: «Твин Пикс» с Кайлом Маклахленом и канал Дэвида Линча
Первая серия «Твин Пикс» вышла на ABC 30 лет назад — 8 апреля 1990 года. На карантине сложно устроить юбилей, но у «агента Купера» появилась чертовски хорошая идея — устроить виртуальную вечеринку с просмотром любимых фанатских серий «Твин Пикса».
Кайл и Мэдхен — не единственные участники команды «Твин Пикс», которые устраивали подбадривающие фанатов активности во время карантина. Например, режиссер Дэвид Линч наконец-то создал YouTube-канал. DAVID LYNCH THEATER ежедневно показывает линчевские репортажи о погоде и иногда рассказывает, как залатать штаны или сделать раковину из дерева. Кстати, погода над Голливудскими холмами, как докладывает Линч, почти всегда прекрасная. Кроме погоды и плотничества на канале публикуются и новые короткометражные работы режиссера.
А что это вы тут делаете? Скетч от «Людей Икс»
Проект Global Citizen – благотворительная организация, борющаяся с нищетой. На их YouTube-канале почти ежедневно публикуются самые разные видео с монологами, дискуссиями и репортажами. Среди них есть и запись небольшого скетча с участием оригинального состава «Людей X». Или не совсем оригинального?
Сначала в Zoom собрались только сэр Патрик Стюарт (Профессор X), Хью Джекман (Росомаха), Холли Берри (Шторм), Фамке Янссен (Джин Грей) и сэр Иэн Маккелен (Магнето). Последний – в беззвучном режиме, да и камеру не включил. Но в таком автономном виде он просуществует достаточно недолго, потому что на стрим ворвется Райан Рейнольдс. Как только его лицо появляется в окошке, Маккелен покидает чат.
Вслед за Дэдпулом к возмущенным «старикам» мутантских экранизаций присоединяются Софи Тёрнер (Джин Грей) и Джеймс МакЭвой (молодой Профессор X). Two professors, one cup («Два профессора, одна чашка»), – шутит последний в стиле имиджбордов. После такого прикола сливаются все. В общем, так молодежь победила – или точно расстроила – старожилов борьбы за мир во всем мире.
Выручай-комната: Рэдклифф, Теннант и Бекхэм читают «Гарри Поттера»
фото: Два Дэвида: Теннант и Бэкхем
С недавних пор Джоан Роулинг попала в общественную немилость и стала Той-кого-нельзя-называть из-за целой серии скандальных твитов (ее обвиняют в трансфобии и не только). Несмотря на это, новый проект писательницы «Гарри Поттер дома» пользуется популярностью у родителей, которые остаются дома с детьми. На платформе публикуются аудиоверсии глав из «Гарри Поттера»: сейчас в бесплатном доступе почти весь первый том.
Говорит и показывает Средиземье: чтение «Хоббита» и встреча актеров из «Властелина колец»
Забыть Средиземье невозможно, хотя бы один раз в нем побывав – прочитав Джона Р. Р. Толкина или посмотрев трилогиюПитера Джексона. Настоящий подарок поклонникам писателя и в особенности фильмов преподнес Энди Серкис, воплотивший на большом экране Горлума.
8 мая Серкис прочел всего «Хоббита» за 12 часов, прерываясь только на туалет и минуту памяти погибшим во Второй мировой войне. За весь стрим у актера получилось собрать $351 000 на благотворительность. Сейчас запись недоступна для прослушивания, но издательство HarperCollins анонсировало выход аудиокниги «Хоббит» в прочтении Серкиса.
Вдобавок фанаты «Властелина колец» могли лицезреть воссоединение каста оригинального фильма в почти часовом благотворительном стриме. Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Орландо Блум и другие актеры вспоминали самые интересные моменты съемок и просто смешные байки с площадки. Чилл, релакс и никакого Мордора.
Два больших пальца: подкаст про «Клинику» от Зака Браффа и Дональда Фейсона
Главные герои сериала «Клиника» – Джон Дориан и Кристофер Терк – те самые персонажи, с которыми не хочется расставаться. Шоу просуществовало девять лет, но до сих пор смотрится актуально и пользуется любовью фанатов и новых зрителей. И не только их: исполнители главных ролей, Зак Брафф и Дональд Фейсон, на карантине запустили подкаст Fake Doctors, Real Friends With Zach + Donald.
Ребята не лукавят. Они действительно очень сдружились в процессе съемок и продолжают дружить до сих пор, радуя фанатов совместными мероприятиями и съемками. Подкаст стал удачным решением для поддержания дружбы онлайн. Сейчас в нем уже 27 выпусков: друзья смотрят серии по порядку, начиная с пилота.
Во время пандемии такой перепросмотр выглядит еще и оммажем всем врачам, но это не единственная важная тема, которую поднимают Брафф и Фэйсон. В одном из последних эпизодов подкаста они обсудили использование блэкфейса в сериале с шоураннером Биллом Лоуренсом.
Доброе утро: шоу Джона Красински с хорошими новостями и воссоединение актеров «Офиса»
Индустрия предпочитает сообщать людям только плохие новости, потому что сообщения об эпидемиях, смертях и разводах читают лучше остального. А весь 2020-й как будто только из таких сводок и состоит. Джон Красински, исполнитель роли Джима Халперта в популярнейшем сериале «Офис», решил исправить положение и создал Youtube-канал SomeGoodNews. Конечно, в первом эпизоде он согласовал инициативу со своим сериалым боссом Майклом Скоттом (Стив Карелл).
Эта коллаборация с бывшими «коллегами» оказалась не единственной. Еще один случай выдался, когда Красински организовал свадьбу для жениха, который сделал предложение девушке по тому же сценарию, что и Джим Халперт в седьмом сезоне «Офиса». На церемонии в Zoom собрался весь каст сериала, который поздравил молодоженов со свадьбой. Среди других звездных гостей засветился Брэд Питт, который – в лучших традициях Линча – доложил Красински о погоде, а также Райан Рейнольдс.
Шоу успело оказаться и в центре скандала. ViacomCBS решила купить SGN, и Красински продал проект со спокойной совестью. Этим он спровоцировал недовольную реакцию фанатов, которым, впрочем, объяснил, что шоу требует гораздо больше времени, чем кажется.
«Офис» – один из тех сериалов, которые принялись активно пересматривать люди по всему миру, оказавшись под «домашним арестом». То ли соскучились по офисной работе, то ли трагикомичным неприятностям, которые сопровождали персонажей шоу девять сезонов.
Пиши, сокращай: рецензии от Квентина Тарантино
Пока звезды предаются воспоминаниям, настоящие синефилы на карантине с удвоенной силой смотрят кино. Однако это не значит, что нельзя совмещать синефильство и звездность. Разводить их отказывается самый знаменитый киноман Голливуда – Квентин Тарантино.
На карантине актеры «Сообщества» устроили, пожалуй, один из самых ностальгических и ламповых созвонов. Лучшие студенты Greendale Community College собрались, чтобы прочитать по ролям сценарий четвертого эпизода пятого сезона. К основному актерскому ансамблю присоединился Педро Паскаль, который сначала мешал чтению беспрерывным смехом. Тем не менее ближе к концу актерам удалось создать тот же драйв, что и в оригинальной серии.
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