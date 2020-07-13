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Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?

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13 июля 2020
Современная сериальная анимация для взрослых входит в фазу активного роста. И речь не только о количестве, но и о качестве контента для «детей изрядного возраста» вкупе с поиском смелых форматов. Кино-Театр.Ру решил разобраться в истоках нового тренда и наметить расстановку сил в России и за рубежом.

Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?
фото: Маша Бороденко

В ходе дискуссии на отечественном онлайн-кинорынке Key Buyers Event представители анимационных студий хором согласились с утверждением об увеличении спроса на «недетскую» (not «just for kids») мультипликацию. Со-основатель французской Cyber Group Studios Пьер Сиссманн считает, что корни этого явления уходят в анимационный бум 1990-х. Миллениалы – те, кому сейчас от 30 до 40 лет, – выросли на «Черепашках Ниндзя», «Симпсонах» и «Бивисе и Баттхеде». Вместе со вчерашними подростками они хотят и сейчас смотреть мультфильмы, подходящие им по возрасту. На этот запрос отвечают стриминговые сервисы, расширяя библиотеки и увеличивая длительность серий с 22 минут до 40-45. Второй аргумент можно рассмотреть как взаимодополняющий. По мнению управляющего директора APC Kids Лайонела Марти, именно онлайн-платформы предлагают все больше разнообразной продукции и за счет этого повышают потенциал взрослой анимации.

Читайте про онлайн-рынок российского контента Key Buyers Event

На зарубежном рынке позиции твердо удерживают мультсериалы 2000-х и начала 2010-х: «Робоцып» (2005-2019), «Мистер Пиклз» (с 2013 года), «Конь БоДжек» (с 2014-го). Фанаты «Южного парка» ждут 24 (!) сезон, а создатели «Дарьи» задумывают спин-офф о ее однокласснице, которая актуализирует проект благодаря начинке из проблем поколения зумеров. Вместе с тем, вперед вырываются и новые амбициозные работы, которые заслуживают внимания.

Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?
фото: К/Ф "Дарья"

В 2017-м Майк Джадж, создатель уже упомянутых «Бивиса и Баттхеда», поставил хулиганский документальный мультсериал «Байки из турне», выходивший до 2018-го на телеканале Cinemax. Архивные фото и видео органично соединились с анимацией, а в основу сюжета легли истории реальных американских исполнителей – Джеймса Брауна, Джорджа Джонаса и Тэмми Уайнетт, Уэйлона Дженнингса, Джерри Ли Льюиас, Блейза Фоли, Джорджа Клинтона и других музыкантов, в чьих жилах текли кантри и фанк. В роли ведущего выступил сам Джадж, а многие интервью героев были сделаны с помощью техники ротоскопирования, когда на экране покадрово перерисовывается имеющееся видео. Это шоу показали на ТВ, но стоит отметить, что большая часть анимационных проектов для взрослых сейчас выходит на стримингах. К их числу относится сериал «Харли Квинн» от DC Universe, подобно ленте «Хищные птицы» выдвинувший эту героиню комиксов на первый план. Она не только разбавила галерею мужских антигероев, но и перестала быть приложением к Джокеру, порвав с сексуализированным образом напарницы «великого» злодея. И вместе с тем закончила токсичные отношения, обрела друзей и доказала, что способна на все сама. Так что у злодеев тоже бывают кризисы идентичности и хеппи-энды.

Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?
фото: К/Ф "Харли Квинн"

И раз уж речь зашла о стримингах, то никуда без Netflix. В 2019-м на платформе вышла антология «Любовь, смерть и роботы». Она объединила 18 короткометражек, над которыми работали аниматоры из США, Канады, Великобритании, Франции, Дании, Испании и других стран, включая Россию. Виталий Шушко поставил эпизод «Слепое пятно» о команде киборгов, занятых выполнением опасного задания. Действие большинства серий также разворачивается в будущем, предлагая альтернативные варианты истории, кровавые бои без правил между управляемыми монстрами или цивилизацию, где выжили только работы и котики с пассионарными наклонностями. Киберпанк, хоррор, эротика, погони, фантазии – чего еще можно ждать от проекта, который продюсировал Дэвид Финчер?

Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?
фото: К/Ф "Любовь, смерть и роботы"

Еще более ярким высказыванием стали «Полночные откровения», объединившие внешнюю фантасмагорию с диалогами о жизни и смерти, легализации наркотиков, буддизме, осознанности и многом другом. Полифоническая структура не мешает просмотру. Она, напротив, становится изюминкой сериала, отвечая на вопрос, что получится, если соединить анимацию от режиссера «Времени приключений» и ныне популярный формат подкаста. К слову, в основу сценария действительно лег подкаст его второго создателя – комика Дункана Трассела, чьим голосом заговорил главный герой Клэнси. Очерчивая круг разноплановых проблем, создатели, безусловно, апеллируют к чисто взрослой аудитории.

Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?
фото: К/ф "Полночные откровения"

Однако многие работы с рейтингом 16+ и 18+ при всем разнообразии «не детских» приемов ведут разговор преимущественно с подростками. К их числу можно отнести оригинальный проект стриминга Hulu «Скрестив мечи». Он вышел 12 июня 2020-го, а через пару недель в сети уже появился проморолик второго сезона. Главный герой этой истории – крестьянин Патрик – мечтает стать рыцарем, но быстро понимает, что общество вокруг него состоит из пороков. Добродушие и обостренное чувство справедливости выделяют его на фоне правителей-самодуров и родственников-преступников. Сатира на современный мир в исполнении человечков, похожих на фигурки Lego, приглянулась и в нашей стране. Голос главному герою подарил видеоблогер Сыендук, также озвучивший «Рика и Морти». По его мнению, проект представляет беспроигрышную смесь юмора «Южного парка» и качества анимации «Лего фильм».

Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?
фото: К/Ф "Скрестив мечи"

В России премьера «Скрестив мечи» состоялась на more.tv, а первый трейлер мультсериала собрал 1,5 млн просмотров на YouTube. Руководитель отдела по монетизации платных сервисов more.tv Владимир Малыженков считает взрослую анимацию ещё одной нишей, которую нужно успеть занять в условиях нынешней конкуренции на рынке видео. Отечественные онлайн-платформы пока движутся в этом направлении достаточно робко, представляя в библиотеках уже известные проекты. Так, в Okko абсолютным лидером остается «Южный парк», а «Мультреалити» и «Гадкие американцы» замыкают ТОП-3. Катализатором роста просмотров для платформы стал международный сервис Paramount+, запущенный Okko в июне. Он включает в себя обширную линейку контента ViacomCBS, в том числе проекты MTV, Nickelodeon, Comedy Central. А в библиотеке ivi взрослой анимации посвящен целый раздел, состоящий преимущественно из советских и заграничных лент. Так что на данный момент озвучивание успешных за рубежом проектов побеждает инициативу о производстве собственного контента. Надо иметь в виду, что создание анимации – это в целом очень трудоемкий процесс. Если условный веб-сериал можно отснять за пару месяцев, то в случае с анимацией сроки будут совсем другие. Через два месяца студия получит в лучшем случае аниматику (анимированую раскадровку), над которой придется работать год или даже два. Затем наступит самый сложный момент: продукту необходимо остаться актуальным. Аниматоры должны быстро реагировать на изменение повестки и предугадывать тренды, которые появятся на момент выхода серии. Плюс ко всему, на этапе разработки вложить в нее такие смыслы, чтобы ленту было интересно смотреть и через три года.

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Бесперебойно поставлять анимацию собственного производства продолжает телеканал «2х2». ТВ в целом как более консервативная площадка идет по проторенной дорожке. И пока «Харли Квинн» на другом конце света расшатывает патриархальные устои, на отечественных телеэкранах выходит мультфильм «Бурдашев» про «самого крутого человека на планете», который все на свете делает брутально, ездит на мотоцикле в обнимку с красотками и носит солнцезащитные очки 29 часов в сутки. Так, по крайне мере, сказано в описании. Претензия далеко не к выбору карикатурного альфа-самца в качестве главного героя, а вторичному юмору и сомнительной анимации. В списке проектов для взрослой аудитории от студии «2х2» также «Подозрительная сова», «Бандитский ПетерБургер» и «Доктор Пси». Телеканалу стоит отдать должное за его трепетное отношение к мультфильмам и просвещение своей аудитории в интернете с помощью различных обзоров на новые проекты. Но в целом от российского ТВ точно не стоит ждать революции в мире сериальной анимации для взрослых.

Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?
фото: К/ф "Бурдашев"

Сейчас большинство авторов приходят на YouTube, чтобы работать, не взирая на форматы и прочие ограничения. Такие проекты как X2DED, Zloyman, Мирби, Zakatoon, Бэйкон представляют собой «псевдоанимацию», рассчитанную на подростков, так как рассказывают про школу, одноклассников и житейские проблемы тинейджеров. Серии длиной до 10 минут спокойно собирают свои несколько миллионов просмотров, но не дотягиваются до более серьезной аудитории. Среди взрослых проектов пальму первенства стоит вручить мультфильму «Метал Фэмили», который выпускница студии «Красная Медуза» Алина Ковалева и аниматор Дмитрий aka Федор Кузьмич нарисовали вдвоем. Без помощи продюсеров лента не только выстрелила на YouTube, но и обзавелась фан-базой по всему миру. Культовый статус персонажей в США обеспечил мультфильм BatMetal, на котором растет уже второе поколение американцев. Несмотря на то, что ядром аудитории отечественного сериала все же являются подростки, создатели находят подход и поколению постарше. Так, история о неформальной семье рокеров, начинающаяся с отдельных чисто развлекательных эпизодов, в конце ударяет глубокой драмой по ничего не подозревающему зрителю. Алина Ковалева уверена: если потакать запросам аудитории, можно потерять персонажа.

Читайте рецензию на мультфильм «Метал Фэмили»
Смотрите интервью с создателями «Метал Фэмили» на YouTube-канале Кино-Театр.Ру

Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?
фото: К/Ф "Метал Фэмили"

Свою нишу на YouTube заняла и студия «Феникс Анимация». Ее создатель Fedor Comix выпускает видео на канале уже восемь лет, и семь из них существует проект «Бесит», где гнев главного героя распространяется на самые разные ситуации или вещи – опоздания, рекламу, российское кино, наушники, самоизоляцию, школу, людей. В марте студия показала первый эпизод сериала «Дух моей общаги», навеянного студенческой жизнью. Сюжет закручивается вокруг парня Димы, который вынужден делить одну комнату и находить общий язык с необычным соседом, существующим в другом мире. Это призрак. Дима начинает видеть сущность только после того, как сам оказывается на волоске от смерти. Формировать мнение о ленте пока рано, так как на канале вышел только пилотный выпуск. На этой же стадии застрял и более авторский «Курьер», чья черно-белая гамма и общее визуальное оформление тяготеет к авторской анимации и артхаусу. По этой причине лента не смогла стать массовым продуктом, равно как и собрать достаточно фанатов после выхода всего одного эпизода.

Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?
фото: К/Ф "Дух моей общаги"

Еще одним и едва не самым важным условием для появления взрослой мультипликации является финансирование. По словам продюсера анимационных проектов Константина Барнукова, к российским независимым авторам YouTube в конце концов придут OTT-сервисы (к ним относятся, например, more.tv, Okko, «Триколор»). Если существующий контент не нарушает ничьих прав, его можно сублицензировать и передать платформе для показа. Сейчас на рынке появляется множество мелких и средних компаний, которые могут стать толчком для развития мультфильмов для взрослых.

Другой вариант – растущий рынок компьютерных игр. Так, у каждой бесплатной (free-to-play) игры свободно порядка 30 недель в год, чтобы внедрить туда популярные кейсы из медиасреды. Разработчики постоянно отслеживают, что интересно их целевой аудитории. Конечно, многим бы хотелось видеть персонажей вселенной Marvel, но это намного дороже, да и компания может не согласиться. Тогда в игру могут прийти персонажи взрослой анимации, отмечает Барнуков. Так что ждать «золотого века» российской анимации стоит примерно через один-два года, а пока что этот рынок переживает переходный период и подбирается к стадии бурного роста.

Как сериальная анимация для взрослых стала новым трендом?
фото: К/Ф "Курьер"

Маша Бороденко
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