«Хэппи-энд»: Как снимали российское кино в Таиланде

1 августа 2020 года открываются российские кинотеатры и возобновляется привычный кинотеатральный прокат. Первой российской посткарантинной премьерой станет комедия «Хэппи-энд», съемки которой проходили в Таиланде. Сейчас это кажется почти невероятным, но тогда главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов даже сумел побывать на площадке фильма, в которую временно превратился экзотический пляж. Репортаж-воспоминание об этом событии мы публикуем только сегодня, поздравляя команду фильма с долгожданным выходом к зрителям.
фото: SPPR
Полуденное солнце жарит верхушки пальм. На воде легкая рябь от плоскодонной лодки, которая с глухим стуком и скрипом развешенных по бортам автомобильных шин пристает к шаткому пирсу на сваях. Смуглый коренастый рыбак, утерев пот со лба, выкидывает веревку, босоногий мальчуган ловит её и ловко крепит к специальном крюку в стене дома. Швартовка прошла успешно. Щедрый улов и сети раскладываются на берегу. Пахнет том-ямом и лемонграссом, блестят бока разноцветных рыб, слышны крики обезьян. Из мангровых зарослей выходит актер Владимир Мишуков.
Именно в такой атмосфере проходят съёмки комедии «Хэппи-энд» от продюсеров Василия Соловьева («Хороший мальчик») и Юлии Мишкинене («Салют-7»). Сюда, в маленькую рыбацкую деревушку на берегу Сиамского залива, прибыла съёмочная группа во главе с режиссером Евгениям Шелякиным. До шумного столичного Бангкока примерно 8 часов на уставшем автобусе, до Москвы столько же, но на самолете.
фото: SPPR
В центре внимания загадочный мужчина, который неожиданно для себя очнулся посреди пляжа без денег и документов, а главное без единого намека на то, как он здесь оказался. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается неотвеченным: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?
Исполнителя главной роли Михаила Гомиашвили, сына гениального Остапа Бендера Арчила Гомиашвили гримируют перед ответственной сценой - первым знакомством с традиционным острым тайским супом. Несколько минут колдовства с кисточками, и лицо героя обильно краснеет и преображается настолько, что кажется, весь перец в мире собрали именно здесь, а эту злосчастную похлебку уже по несколько раз опробовали все присутствующие. Но несмотря на все мучения и именно благодаря этой сцене мы и узнаем имя героя – Ксенофонт, оно было выгравировано на старых советских часах, которые неугомонный протагонист поставил на кон в старой-доброй сиамской забаве – «перечном баттле».
фото: SPPR
Температура уверенно приближается к 40 градусам по Цельсию, отчаянно требуется перерыв, чтобы поскорее добраться до ленивого вентилятора, но Шелякин неумолим и принуждает к пятому и шестому дублям. На площадке тишина и творческое напряжение. В конце сцены в кадр входит свежая, как альпийский луг, актриса Евгения Дмитриева. Границы между кино и реальностью окончательно стираются. Несколько реплик, Шелякин улыбается, поправляет легендарную кепку: «Стоп! Снято!». Наконец-то обед!
Нам удается присесть за один столик с режиссером и оператором Ксенией Середой и задать несколько вопросов о фильме. «Мы заранее договорились, что не будем показывать Таиланд как какое-то туристическое место. Это очень открытая и живая страна, и чем лучше у нас получится показать ежедневный быт простого населения, который скрыт за фасадом туристического объекта, тем объёмнее и сытнее получится история. Мы снимаем про людей, у которых такие же проблемы, как и в Москве, просто живут они в 8000 километрах от неё. Они также чувствуют боль расставаний и потерь, им также нужно зарабатывать деньги, быть востребованными и хоть кому-то нужными. Именно поэтому мы не хотим выдавать простую красивую и экзотическую картинку, мы стараемся дать возможность увидеть обычную жизнь, как люди ловят рыбу, как её чистят, готовят, едят, а за едой обсуждают насущные вопросы», – рассказывают они, постоянно улыбаясь и переглядываясь.
фото: SPPR
Группа выглядит как одна большая семья, даром что россиян и тайцев примерно поровну, по крайней мере, по оттенку кожи они уже почти неотличимы.
«Мы тут снимаем уже два месяца. Были не только в Трате, но и в Бан-Пе, и на острове Ко Чанг. Самыми сложными были съёмки в открытом океане. Мы были в почти миле от берега, лодку постоянно качало, и Миша чуть не упал в воду». – продолжает рассказ Ксения.
«Мы специально ездили в Грузию, чтобы найти Мишу. Он наша главная находка. Он очаровал нас с первой встречи. Это удивительный актёр, который живет в образе даже после окончания смены. Это та самая школа, грузинского, тбилисского театра, которая просто ошеломляет», – добавляет Евгений Шелякин.
фото: SPPR
К нашему столику вразвалочку приближается весьма колоритная парочка – долговязый седой мужчина в тельняшке и невысокий таец в традиционных штанах и широкополой шляпе. Это Гомиашвили и тайский актер, который играет нового лучшего друга Ксенофонта – рыбака Бунчу. Их дуэт настолько органичен, что начинают закрадываться мысли о «бадди-муви».
«Что это вы тут обсуждаете?» - прямо спрашивает Михаил.
«Про тебя говорим! Про Ксенофонта!» - со смехом отвечает Шелякин.
«Аааа! Сенафона!» - невозмутимо добавляет тайский актёр.
Гомиашвили, шутя, хлопает Бунчу по плечу. - «Он всегда так делает! Коверкает моё имя. Но что тут говорить, Ксенофонт-Сенафон – это я. Когда я прочел сценарий, в котором, кажется, есть всё, что нужно актеру: и поиски смысла жизни, и романтическая линия, и комедия, и детектив, то понял, что эта роль от меня точно не уйдет! Тем более, что среди местных ходят слухи, что Ксенафонт как-то связан с русской мафией! Для меня его история, прежде всего, о том, что нужно уметь отпускать своё прошлое и жить сегодняшним днем, и не важно сколько тебе лет. В любом возрасте ты можешь начать заново!»
фото: SPPR
Атмосфера накаляется, Михаил Гомиашвили эмоционально рассказывая о своём персонаже, краснеет даже сильнее, чем после стараний гримёров. Но на горизонте снова появляется свежая, как альпийский луг, Евгения Дмитриева, и все сидящие умолкают, погружаясь в спокойствие, близкое к нирване. Дмитриева одаривает всех присутствующих царственной улыбкой и скромно присаживается во главе стола. Выждав почтительную паузу, мы продолжаем:
«Но самое главное, что случилось с Сенафоном – это встреча с Ириной (героиня Елены Дмитриевой – прим.автора) Они очень похожи по сути своей, по нутру, и тот процесс, который происходит между героями, то, как они знакомятся, шаг за шагом приближаются друг к другу – это то, что меня зацепило. Встреча двух одиночеств на другом конце земли – что может быть романтичнее?»
Обед подходит к концу, осветители готовят приборы для новой сцены, Шелякин устремился к монитору, Ксения Середа раздает указания операторской группе, жизнь на площадке снова закипает.
фото: SPPR
Неожиданно появляется Владимир Мишуков. Несмотря на выходной он тоже на площадке: «Кажется, что вся жизнь острова крутится вокруг Сенафона, местные жители ужасно дружелюбны и изо всех стараются нам помочь, я с многими уже знаком и даже выучил несколько слов на их языке». Как будто подтверждая сказанное, жители деревушки приветствуют Владимира так, как будто он всю жизнь прожил здесь. Он начинает экскурсию по своим владениям, рассказывает о нравах, советует, где поесть, и вдруг мы снова возвращаемся к разговору о кино, но уже в философском ключе:
«Мы все живем в коридоре по направлению к счастью. У каждого свое представление, и часто оно зиждется на каких-то общих понятиях: успех, дом, карьера. Но для моего героя в данный момент важно обретение непосредственно жизни и гармонии. Я не могу более детально раскрывать его историю, но для меня он сейчас, пожалуй один из самых близких людей на земле».
На небе появились первые звезды. Листья пальм зашелестели под легким бризом. Рыбак снова вышел в море. Мишуков пригласил нас в ресторан, пообещав самых вкусных крабов на земле и секретную настойку. До скорой встречи, Сенафон, встретимся уже в прокате!
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