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10 диких кинотусовок в честь дня рождения Кино-Театр.Ру!

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21 июля 2020
21 июля 2006 года на танцпол российских киномедиа ворвался портал Кино-Театр.Ру. Возраст почти уже солидный, но отметить эту дату мы решили танцами. Так как места массового скопления людей все еще небезопасны – предлагаем отправиться в виртуальное турне по самым бурным вечеринкам мирового кинематографа, где можно провести время в компании веселых (или не очень) людей (или не совсем).

10 диких кинотусовок в честь дня рождения Кино-Театр.Ру!



«Зверинец» (1978)



Место: Колледж Фарбер.
Контингент: Безбашенные римляне (но только на одну ночь).
Музыка: Shout – Otis Day & The Knights.
Выпивка: Пиво в самых разных упаковках и видах буквально окружает вас по всему просторному помещению.
Что делать: Можете вытворять, что хотите, но ничто не переплюнет массовую пляску под живую зажигательную музыку.



«Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983)



Место: Татуин, владения Джаббы Хатта.
Контингент: Сложно идентифицируемые инопланетные существа, подозрительно похожие на гибриды насекомых, морских гадов и людей.
Музыка: Max Rebo Band — Lapti Nek, Max Rebo Band — Jedi Rocks.
Выпивка: Лучше вам не пробовать напитки, которые разливают в подобных заведениях.
Что делать: Пляшите, пойте, развлекайте своим весельем хозяина-гангстера и наблюдайте за смертоносными поединками невинных созданий с ранкором, исполинским монстром Джаббы.



«С широко закрытыми глазами» (1999)



Место: Таинственный ужасающий замок.
Контингент: Если вы попробуете рассекретить личность хотя бы одного из гостей – ждите страшной кары. Ваши главные атрибуты – черная мантия и венецианская маска, полностью закрывающая лицо. Соблюдение правил почти гарантирует шанс переспать с большим количеством красивых женщин и мужчин.
Музыка: Jocelyn Pook — Masked Ball.
Выпивка: На самом мероприятии алкоголя нет, однако не исключено, что подготовка к светскому торжеству обязует выпить чего-нибудь покрепче или даже прибегнуть к наркотическим веществам (что, конечно, навредит вашему здоровью).
Что делать: Вечеринка приватная, элитная и ритуальная. Кроме церемониальных обрядов и оргий там, в общем-то, больше ничего не происходит. Но, поверьте, впечатлений будет предостаточно.

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портрет Стэнли Кубрика



«Старая закалка» (2003)



Место: Кампус университета.
Контингент: Раскрепощенные нетрезвые подростки. Преимущественно студенты колледжа, однако не секрет, что американские школьницы выглядят гораздо старше своего возраста.
Музыка: Snoop Dogg — Paper'd Up.
Выпивка: Традиционная студенческая тусовка не может обойтись без алкоголя: его должно быть больше, чем нужно. Так что каждому вошедшему – по бутылке, еще пару ящиков – по углам, а несколько бочек внушительного размера – запас для поднятия настроения.
Что делать: Главное отличие таких вечеринок — отсутствие родительского контроля. Посему ваш список будет выглядеть примерно так:
1. Напиться на годы вперед.
2. Побегать по улице без одежды.
3. Отобрать у музыкантов микрофон и поорать в него.
4. Страшно пожалеть о случившемся на следующее утро.



«Матрица: Перезагрузка» (2003)



Место: Подземный город Зион.
Контингент: Все люди, выжившие после сражений с машинами.
Музыка: Fluke — Zion.
Выпивка: Здесь она вам не понадобится.
Что делать: Почувствовать себя частью одного организма, пребывать в танцевально-психоделическом трансе, активно тереться об окружающих.



«Мадагаскар» (2005)



Место: Логово лемуров.
Контингент: Лемуры всех форм, возрастов и окрасов во главе с королем Джулианом.
Музыка: Reel 2 Real — I Like To Move It.
Выпивка: «Не хватает пива и чипсов». Вечеринка достаточно фэмили-френдли, поэтому спиртных напитков на ней не предусмотрено.
Что делать: Двигать телом, спасаться от фосс.



«Великий Гэтсби» (2013)



Место: Гигантское поместье Джея Гэтсби (Леонардо ДиКаприо).
Контингент: Круглосуточные тусовщики из Нью-Йорка: галантные кавалеры, высокопочтенные дамы, кинозвезды, режиссеры, мафиози, губернаторы, дети богатых родителей. Словом, двери особняка открыты для всех желающих прослыть богемой.
Музыка: Fitzgerald Fantasy — Bang Bang, GoonRock, Q-Tip — A Little Party Never Killed Nobody.
Выпивка: Только дорогой алкоголь, который разносят официанты.
Что делать: Прыгайте в бассейн с любых высот, пляшите с заморскими танцовщицами, стойте под самым пышным фейерверком в вашей жизни и летайте под потолком. Можно все!



«Горько!» (2013)



Место: Та самая русская свадьба – еще и на берегу Черного моря.
Контингент: Все ваши родственники до седьмого колена и совершенно незнакомые люди, которые каким-то образом влились в общую тусовку.
Музыка: Верка Сердючка — Все будет хорошо.
Выпивка: На таком мероприятии вопросы о спиртном не поднимаются, а его лимиты не устанавливаются.
Что делать: Помимо бесконечного опрокидывания стопок на подобной гулянке можно поиграть в сомнительные игры под присмотром тотемного животного всех свадеб — тамады, а также проверить терпение жениха и невесты при помощи боевого клича: «Горько!».

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«Волк с Уолл-стрит» (2013)



Место: Двухэтажный коттедж с бассейном.
Контингент: На этот раз Леонардо Ди Каприо веселится в окружении развязных и не по возрасту богатых людей. В такой компании принято обсуждать бизнес в пьяном угаре и цеплять красивых девушек (даже если они уже заняты).
Музыка: Cypress Hill — Insane In the Brain.
Выпивка: Дорого алкоголя разного градуса столько, что можно не просто умыться, но и утонуть.
Что делать: Деловые разговоры во время игры в бильярд время от времени сменяются приемом запрещенных веществ, сексом и необдуманными поступками (например, прыжками в бассейн в одежде или крушением мебели). Каждая такая вечеринка — маленькая (даже более насыщенная) жизнь.

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«Реальные упыри» (2014)



Место: Частный особняк в Веллингтоне.
Контингент: Специфическая версия вечеринки предназначена только для тех существ, которые живут сотни лет, скрываются в темноте и пьют кровь.
Музыка: Iqbal Jogi and Party — Lal Mori Pat (Traditional Folk Song).
Выпивка: Можно, конечно, предположить, что по вечерам вампиры распивают вино. Однако если вы смертный и вас не зовут Стью, то лучше держитесь подальше от подобных посиделок – а то сами станете напитком.
Что делать: Каждая вампирская вечеринка не похожа на предыдущую: танцы, музыка, совместная охота на людей, попытка убедить смертных съесть червей и изобретение максимально аккуратных способов попить человеческой крови.

Как пройдет ваша вечеринка, зависит только от вас!

Анастасия Бобровская
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персоны
Андрей ДанилкоЛеонардо ДиКаприо
фильмы
Великий ГэтсбиВолк с Уолл-стритГорько!ЗверинецЗвёздные войны, эпизод VI: Возвращение ДжедаяМадагаскарМатрица: ПерезагрузкаРеальные упыриС широко закрытыми глазами

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10 диких кинотусовок в честь дня рождения Кино-Театр.Ру! фотографии
10 диких кинотусовок в честь дня рождения Кино-Театр.Ру! фотографии
10 диких кинотусовок в честь дня рождения Кино-Театр.Ру! фотографии
10 диких кинотусовок в честь дня рождения Кино-Театр.Ру! фотографии
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