Пока не сыграл в ящик: 5 фильмов про Танзанию

С 1 августа Россия частично возобновляет международное авиасообщение. Первые три страны, в которые начнутся полеты, — Турция, Великобритания и Танзания. Мы, как и другие соотечественники, задались вопросом, каким образом в состав благополучных для туристов территорий попала экзотическая африканская страна, и решили собрать подборку фильмов о Танзании для тех, кто внезапно задумался о путешествии на Килиманджаро, как делали это герои Джека Николсона и Моргана Фримана из фильма «Пока не сыграл в ящик».
Экранизация рассказа Хемингуэя о писателе Гарри Стрите (Грегори Пек), который был ранен во время сафари. Это произошло, когда Гарри прыгнул в реку, пытаясь спасти упавшего в нее туземца, который был членом его команды. Теперь, умирая от гангрены в африканском госпитале, он в лихорадке вспоминает давнюю возлюбленную и размышляет над ценностью своего творческого наследия. «Почему каждый, кто приезжает в Африку, должен написать об этом книгу?», – думает он. Конечно, сейчас, благодаря кино, телевидению, документалкам ВВС мы имеем представление о тех странах, где никогда не бывали. «Снега» снимали 50 лет назад, и сейчас они выглядят несколько затянутыми и наивными, потому что авторы стремились включить в картину максимум информации об экзотической стране, чтобы удивить зрителей. Здесь много сцен дикой природы: львы, носороги, слоны и другие обитатели саванны, а также аборигены, совершающие радостные песнопения с головой убитого носорога наперевес.
Масаи — воины дождя (2004)
фото: "Масаи - воины дождя"
Режиссер фильма Паскаль Плиссон на протяжении шести лет знакомился с культурой, традициями, обычаями и верованиями одной из основных народностей Танзании - масаи. Эта эстетически безупречная этнографическая «сказка», снятая на стыке игрового и документального кино, погружает в жизнь народа, наблюдая за которым можно получить представления о зарождении первобытных религий и их связи с природными и погодными явлениями. Сюжет фильма – выдуман, он повествует о том, как группа юных воинов масаи идет на поиски льва. Подростки должны убить животное, чтобы призвать дожди, но часть из них погибает. Чтобы выбрать десять исполнителей для фильма, команда организовала беспрецедентный кастинг под деревом в саванне, и вскоре группа была окружена тремя сотнями человек с копьями. При том, что история постановочная, фильм впитал в себя атмосферу африканской саванны, а лев, хоть и воплощает собой злого бога, который грозит уничтожить цивилизацию бесконечной засухой, все-таки настоящий.
Кошмар Дарвина (2006)
фото: "Кошмар Дарвина"
Не только природа Танзании представляет интерес для пытливого туриста. Советуем ознакомиться и с политико-экономической ситуацией при помощи этого документального фильма, удостоенного премий «Сезар» и European Film Award. Выдвигавшаяся на Оскар картина после выхода вызвала скандал на родине. Танзанийские власти преследовали тех, кто участвовал в съемках картины, а несколько человек даже находились под арестом из-за обвинений в причинении фильмом урона экономике страны. «Кошмар Дарвина» рассказывает о крупнейшем в мире озере Виктория (второе пресное озеро по площади в мире), в которое в 60-е был выпущен хищный нильский окунь. Рыба истребила все эндемичные виды, но начала приносить Танзании большие доходы. Окунь шел на экспорт до тех пор, пока журналисты не раскопали, что Танзания тратит средства не на борьбу с быстрым распространением в стране ВИЧ, а на оружие для групп ополченцев. Спрос в Европе на рыбу из Танзании серьезно упал.
Романтическая приключенческая лента, в которой фоном любовной истории оказываются дикие африканские джунгли восточной Африки и исторические события, происходящие в ту пору. Время действия – 1914 год, Первая мировая пришла и в Танзанию. (Страна была оккупирована Германией и называлась Германская восточная Африка, а позже, по окончании войны, перешла под юрисдикцию Великобритании). По сюжету немецкие солдаты сжигают деревню. Чуть позже сестра умершего пастора Роза вдвоем со сварливым капитаном Чарли (Кэтрин Хепберн и Хамфри Богарт) отправляются в речное путешествие на ветхом катере с решимостью внести посильный вклад в борьбу за мир. В пути их подстерегают комары, туземцы и прекрасные животные. Как видите, в Танзании даже простая речная прогулка может стать захватывающим приключением. Также рекомендуем прочитать занимательную книжку Кэтрин Хепберн «Создание африканской королевы, или Как я поехала в Африку с Богартом, Бэколл и Хьюстоном и чуть не сошла с ума».
«Белая тень» (2013)
фото: "Белая тень"
Альбиносы в Танзании – живой товар для доходного и зловещего бизнеса. Колдуны и целители готовы платить тысячи долларов за части тела альбиноса из-за существующего поверья, будто они приносят удачу, процветание и помогают излечиться от всех болезней. Поэтому за такими людьми ведется настоящая охота. Дебютная драма Ноаза Деше о мальчике-альбиносе Элиасе, ставшем свидетелем смерти своего отца, а затем вынужденном скрываться от преследования – вымышленная история, но она освещает действительное положение дел для альбиносов. Работа участвовала на фестивале в Санденсе и стала победителем недели критиков на Венецианской Мостре. Кстати, одним из ее исполнительных продюсеров является Райан Гослинг.
обсуждение >>