ревью

Ролики фильмов «Новые мутанты». Трейлер №3 История о группе подростков со сверхспособностями, запертыми в учреждении, похожем на психиатрическую больницу.

Главная тема 2020 – лучший год для зрителей, худший – для кино Алексей Филиппов о том, чему мы могли научиться за месяцы карантина

Новости театра Театр МДМ отметит «День влюбленных» осенью Премьера мюзикла за столиками намечена на 19 сентября.

Ролики фильмов «4лен». 2 сезон Продолжение истории о двух взрослых женщинах среди современных семиклассников.

Новости кино Ольга Кузьмина, Даниил Вахрушев и Юлия Михалкова сняли «Сториз» для СТС Скетчком стартует 10 августа.

Лайфстайл Шарлиз Терон, Риз Уизерспун и Натали Портман приняли участие в черно-белом челлендже Звезды борются за права женщин

Спутник телезрителя «Мачете убивает»: Бессмысленный и беспощадный 29 июля, 22:55, TV1000 Action