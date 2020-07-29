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Получи тельняшку от «Дружить по-русски!»

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29 июля 2020
С 1августа в прокат выход французская комедия «Дружить по-русски!».



Если ты родился во Франции, но c «русской душой» — ты веришь в дружбу и всегда приходишь на помощь, можешь собрать пистолет-пулемёт ППШ с закрытыми глазами и готов на оскорбление ответить ударом в зубы… И даже если ты чистокровный француз, ты знаешь — русские своих не бросают!

Кино-Театр.Ру и кинотеатр «Пионер» начинают розыгрыш пяти тельняшек с символикой фильма!

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Дружить по-русски!» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять победителей будут выбраны из писем 6 августа!

Получи тельняшку от «Дружить по-русски!»

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Всем удачи! Ждём ваши письма.
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Дружить по-русски!

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«Дружить по-русски!»
«Дружить по-русски!»
«Дружить по-русски!»
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