Получи тельняшку от «Дружить по-русски!»

С 1августа
в прокат выход французская комедия «Дружить по-русски!
».
Если ты родился во Франции, но c «русской душой» — ты веришь в дружбу и всегда приходишь на помощь, можешь собрать пистолет-пулемёт ППШ с закрытыми глазами и готов на оскорбление ответить ударом в зубы… И даже если ты чистокровный француз, ты знаешь — русские своих не бросают!
Кино-Театр.Ру
и кинотеатр «Пионер
» начинают розыгрыш пяти тельняшек с символикой фильма
!
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Дружить по-русски!»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Пять победителей будут выбраны из писем 6 августа
!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Всем удачи! Ждём ваши письма.
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