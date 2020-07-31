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«Билл и Тед», «Цой» и ещё 15 фильмов августа

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31 июля 2020
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

С 1 августа российские кинотеатры выйдут из вынужденной «спячки», в которой находились из-за пандемии коронавируса более четырёх месяцев. Громких премьер пока мало, но всё равно будет что посмотреть.

«Билл и Тед», «Цой» и ещё 15 фильмов августа
фото: кадр из фильма «Психо»

Первыми в начале весны, ещё до официального объявления о прекращении работы всех досуговых и культурных площадок, закрылись кинотеатры объединенной киносети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино», а также кинозалы «КАРО» и «Премьер-зал». Затем их примеру последовали и региональные кинотеатры, по поручению Правительства России от 25 марта. Благодаря этому зрители активно смотрели кино онлайн, тем более, что несколько кинокомпаний показали запланированные ранее премьеры на видеосервисах (наглядный пример — онлайн-показ «Спутника»). Но теперь, когда кинотеатры вновь откроются, люди, наконец-то, смогут увидеть новинки на большом экране. При этом нельзя забывать о мерах безопасности, так как COVID-19 пока что не собирается сдаваться.



«Хэппи-энд»



Комедия Евгения Шелякина о крепком пенсионере (Михаил Гомиашвили), которого нашли на пляже в Таиланде без чувств и нарекли Ксенофонтом (по гравировке на часах). Оклемавшись, он проявил редкую предприимчивость и начал жизнь с чистого листа.

Выход в прокат: 1 августа



«В ожидании варваров» / Waiting for the Barbarians



Колумбиец Сиро Герра адаптировал для кино роман лауреата Нобелевской премии Джона М. Кутзее с Марком Райлэнсом, Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном. Остросюжетная драма поведает зрителям о противостоянии жестокого полковника Джолла, пытающего и убивающего туземцев, и магистрата города-крепости, человека от природы кроткого и деликатного.

Выход в прокат: 6 августа



«Вдова»



Экранизация питерской городской легенды, согласно которой тела множества пропавших, найденных посреди леса полностью обнажёнными, без каких-либо следов насильственной смерти — жертвы призрака погибшей ведьмы, прозванной Хромой Вдовой. Среди сценаристов и продюсеров Святослав Подгаевский и Иван Капитонов, в основных ролях Анастасия Грибова и Маргарита Бычкова. Лента перенесена с 6 августа на 3 сентября.

Выход в прокат: 6 августа



«Неистовый» / Unhinged



Расселл Кроу в психологическом триллере играет человека, доведённого до точки кипения. По сюжету водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге обычная мать-одиночка, не собирается останавливаться, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог.

Выход в прокат: 6 августа



«Красотка в ударе»



Полнометражный режиссёрский дебют Яны Гладких по сценарию Евгении Хрипковой об обычной девушке Полине (Юлия Александрова), которая однажды, проснувшись утром, осознаёт, что стала настоящей красоткой и теперь перед ней открыты все двери.

Выход в прокат: 13 августа



«Молочные зубы» / Babyteeth



В центре повествования дебютной ленты австралийки Шеннон Мёрфи 15-летняя Мила и её роман с 23-летним Моисеем, на который родители закрывают глаза по причине смертельной болезни дочери.

Выход в прокат: 13 августа



«Форпост» / The Outpost



В военной драме Рода Лури, основанной на реальных событиях, пойдёт рассказ о небольшом отряде американских солдат, которые подверглись яростной атаке 400 талибов, защищая отдаленный форпост в Афганистане. Главные звёзды фильма — Орландо Блум и Скотт Иствуд.

Выход в прокат: 13 августа



«Агент Ева» / Ava



Джессика Честейн в шпионском триллере Тейта Тейлора предстанет в качестве агента-одиночки, выполняющей самые сложные задания своего руководства (Джон Малкович). Однажды Ева решает выйти из игры, но один из влиятельных боссов секретной службы (Колин Фаррелл) открывает на неё охоту.

Выход в прокат: 20 августа



«Бэнкси» / Banksy and the Rise of Outlaw Art



Документальная лента Элио Эспаны поведает зрителям о человеке, не нуждающемся в особом представлении, — самом знаменитом уличном художнике в мире, чьё политическое искусство и провокации оскорбляли истеблишмент и повлияли на новое революционное движение, в то время как его личность оставалась покрытой тайной.

Выход в прокат: 20 августа



«Поезд в Пусан 2: Полуостров» / 반도



События продолжения популярного зомби-хоррора Ён Сан Хо разворачиваются спустя четыре года после того, как Южную Корею охватила эпидемия неизвестной болезни. По сюжету солдат Чжон Сок смог каким-то чудом избежать смерти и перейти границу заражённой страны. Теперь ему предстоит вернуться на родину, чтобы выполнить смертельно опасную миссию — и узнать, что на полуострове всё ещё остались выжившие. К слову, первую часть выпустят в прокат за неделю до выхода сиквела.

Выход в прокат: 20 августа



«Психо» / Psycho



За возвращение шедевра Альфреда Хичкока на большой экран отвечает компания «Иноекино». Мы вновь встретимся с Норманом Бейтсом с лицом Энтони Перкинса и проследим за развитием его безумия. Must see.

Выход в прокат: 20 августа



«Тень звезды»



Молодёжная драма Дмитрия Губарева, главный герой которой – рэпер на пике славы, приезжающий на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, но окружающие не подозревают, что поэт находится в глубоком творческом и личностном кризисе. Поговорить с молодёжью на одном языке попытается Павел Прилучный.

Выход в прокат: 13 августа



«Билл и Тед» / Bill and Ted: Face the Music



Культовые персонажи Киану Ривза, Алекса Уинтера и Уильяма Сэдлера возвращаются в комедии Дина Паризо спустя почти 20 лет после «Новых приключений Билла и Теда». Must see.

Выход в прокат: 27 августа



«Вратарь Галактики»



Фильм Джаника Файзиева о космоболе наконец-то выйдет в прокат. В ролях Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Евгений Миронов и другие.

Выход в прокат: 27 августа



«Новые мутанты» / New Mutants



Картина Джоша Буна про подростков-мутантов должна была выйти ещё в 2018-м. За это время фильм переснимали несчитанное количество раз, что, скорее всего, отразится на бюджете и уменьшит шансы фильма хоть как-то окупиться. А затем и вовсе нагрянула пандемия. Однако прекрасный каст (Аня Тейлор-Джой, Мейзи Уильямс, Чарли Хитон) ещё может вырулить этот спин-офф «Людей Икс» в направление прекрасного будущего, где герои марвеловских комиксов будут существовать в одной киновселенной.

Выход в прокат: 27 августа



«Тесла» / Tesla



Итан Хоук и Майкл Алмерейда вновь поработают вместе после «Гамлета» и «Цимбелина». На сей раз актёр перевоплотится не в принца Датского, а в выдающегося учёного Никола Теслу. Компанию ему составят Кайл Маклахлен, Ив Хьюсон, Джим Гэффиган, Ханна Гросс и Лоис Смит.

Выход в прокат: 27 августа



«Цой»

«Цой»

Давно обещанный Алексеем Учителем фильм о Викторе Цое, чьим главным героем является водитель (Евгений Цыганов), который сбил лидера группы «Кино». В пятницу стало известно, что релиз картины перенесён с 27 августа на 3 сентября.

Выход в прокат: 27 августа




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Макс Милиан
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№ 1
Андрей Чистяков   31.07.2020 - 14:06
Прилучный куртку с белым воротником с рождения, похоже. носит читать далее>>
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