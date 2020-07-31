«Билл и Тед», «Цой» и ещё 15 фильмов августа

С 1 августа российские кинотеатры выйдут из вынужденной «спячки», в которой находились из-за пандемии коронавируса более четырёх месяцев. Громких премьер пока мало, но всё равно будет что посмотреть.
фото: кадр из фильма «Психо»
Первыми в начале весны, ещё до официального объявления о прекращении работы всех досуговых и культурных площадок, закрылись кинотеатры объединенной киносети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино», а также кинозалы «КАРО» и «Премьер-зал». Затем их примеру последовали и региональные кинотеатры, по поручению Правительства России от 25 марта. Благодаря этому зрители активно смотрели кино онлайн, тем более, что несколько кинокомпаний показали запланированные ранее премьеры на видеосервисах (наглядный пример — онлайн-показ «Спутника»). Но теперь, когда кинотеатры вновь откроются, люди, наконец-то, смогут увидеть новинки на большом экране. При этом нельзя забывать о мерах безопасности, так как COVID-19 пока что не собирается сдаваться.
Комедия Евгения Шелякина о крепком пенсионере (Михаил Гомиашвили), которого нашли на пляже в Таиланде без чувств и нарекли Ксенофонтом (по гравировке на часах). Оклемавшись, он проявил редкую предприимчивость и начал жизнь с чистого листа.
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