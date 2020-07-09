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Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»

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9 июля 2020
Татьяна Веселова, художник по гриму из Санкт-Петербурга, рассказывает о любимой работе и том, как поведать историю через 7 образов за один концерт

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Татьяна Веселова

Моя история гримера началось с того, что подруга вручила мне на день рождения подарочный сертификат «Сам себе визажист» Санкт-Петербургской Школы Театра и Кино. По окончании курса преподаватель-визажист Теона Гонгадзе спросила: «Таня, ты не думала заниматься искусством визажа не только для себя? У тебя есть предпосылки. Почему бы нет?». Я восприняла это в шутку, но потом задумалась. Ведь на тот момент я уже была увлечена мюзиклами («Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Бал вампиров») и грезила мечтой попасть в этот мир. С детства мне нравилось творчество – а публичные выступления давались нелегко. Боязнь сцены и до сих пор со мной. Именно поэтому профессия гримера стала для меня «золотым ключиком» к миру театра. Я прошла обучение в школе-студии «Кадр» при Ленфильме и получила квалификацию «Гример-постижер». И уже во время обучения впервые попала на съемочную киноплощадку.

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: «Золотой ключик» к миру театра и кино Татьяны Веселовой

Больше всего мне запомнилась работа доп.гримером в 8-серийной картине Андрея Малюкова «Григорий Р.» (2014) под руководством художника по гриму Евгении Малинковской. Я была поражена актерской работой Владимира Машкова, а также его по-отечески теплым отношением к нам. В то время я была занята на своей основной работе, и возможности полностью отдаться кино тогда не было. Вскоре после этого подруга позвала меня работать в мюзикл Mamma Mia (Stage Entertainment Russia, гастрольный тур в Санкт-Петербурге). Затем, в 2014 году, я пошла поддержать друзей на кастинг в мюзикл «Мастер и Маргарита» (Makers Lab), и так получилось, что в итоге я отдала этому проекту 5 лет, с 2016 года возглавив гримцех. Общий стаж моей практики – 8 лет. Сейчас я – художник по гриму Санкт-Петербургского Музыкально-драматического театра (реж. Сергей Скоморохов) и работаю индивидуально с артистами, в том числе, с Ярославом Баярунасом.

Самое любимое в моей работе — это ее психологический аспект. С самого начала создания образа до его полного воплощения на сцене идет тесное взаимодействие артист-гример. Гример должен учесть все исходные (задумку режиссера, внешние и психологические данные артиста, художественное решение постановки, особенности сценического освещения и т. д.) и выдать Образ, который удовлетворит всех. Также, важно понимать, что гримеры — последние, кто имеет длительный контакт с артистом перед выходом на сцену. И в этом главная задача гримера — помочь артисту в процессе грима настроиться на роль, войти в образ. Все мы люди, и, бывает, что артист приходит в состоянии абсолютно «вне роли», и я считаю, что гример должен увидеть это и попытаться скорректировать психологический настрой артиста.

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Бекстейдж. Татьяна Веселова за работой

Какие работы меня вдохновляют? Фильм, в котором грим меня удивил своей завершенностью, четким попаданием в образы, легкостью и «вкусностью» — это «Сумерки». Таких эстетично-утонченных вампиров больше не создаст никто. Если говорить о фэнтезийном гриме со спецэффектами, то это работа Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна», который я считаю шедевром кино, и прежде всего, работу художника по гриму. Еще очень нравится грим семейки Гринча из сказки «Похититель Рождества». «Хроники Нарнии» и «Властелин Колец» — мои фавориты по гриму со спецэффектами. В этих картинах представлена технически невероятно большая и сложная работа. Раньше я просто смотрела фильмы с наслаждением, сейчас же я неосознанно обращаю внимание в большей степени на техническое исполнение, уровень сложности воплощения, чистоту работы гримеров и гармонию образов.

Начинающим гримерам я бы посоветовала помнить поговорку «Не боги горшки обжигают». Зачастую многие стремятся с первых шагов показать свой «почерк» и заявить о себе креативно. Но для того, чтобы создать индивидуальный стиль, я считаю, важно сначала набить руку и добиться определенной профессиональной «насмотренности». Искусство грима, как это ни странно, плотно опирается на базовые знания. Сначала мы нарабатываем технику, делаем базовый грим, смотрим на работы, которые нас вдохновляют, и пробуем их повторить. Это не плагиат, а рост через подражание. Многое начинается с малого, и, чтобы чего-то добиться в этой индустрии, важно иметь хорошую базу. В начале своего пути точно не стоит руководствоваться фразой «Я художник, я так вижу!» (смеется).

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Афиша трибьют-концерта группы «Король и Шут»

Задача для «Happy End» (трибьют-концерт группы «Король и Шут» от Ярослава Баярунаса, 26 июня на платформе Twitch) состояла в том, чтобы показать историю одного артиста через разнообразные перевоплощения в течение одного онлайн-концерта. Были оговорены ключевые персонажи согласно сюжетам песен, которые прозвучат на концерте. Ярослав четко объяснил свое видение героев, это и послужило мне отправной точкой для дальнейшего создания образов. Сам ход творческого процесса трудно уложить в пошаговую инструкцию. В работе с Ярославом это всегда выходит по принципу «прошлая схема не сработает». Очень показательна в этом плане разница между концертами «Happy End» и «БЭК» («Бессовестный Эпический концерт» Ярослава 1 февраля 2020 года). Февральский концерт готовился командой на протяжении двух месяцев, я отрисовывала фейс-чарты на каждого участника, проводила промо-сеты с грим-тестом, и в результате создавался целый мир, где каждый образ был гармонично вписан в единую визуальную картину. «Happy End» — это мир внутри одного персонажа, который претерпевает давление и неприятие со стороны социума. И здесь было важно, улавливая разные психологические состояния артиста, создать семь разных образов на нем одном. Поэтому подготовка была по большей части информационной. Прежде всего, я вдохновлялась сет-листом концерта – творчество группы «Король и Шут» мне близко. Пересматривала рок-мюзикл «TODD», как крупную работу Михаила Горшенева, а также записи его концертов. Это очень помогло лично мне войти в нужное эстетически-психологическое состояние. Я рассматривала графичные красочные образы персонажей «Cirque du Soleil», пересмотрела фильмы Тима Бертона (на мой взгляд, они близки по стилистике). Мной не был нарисован ни один фейс-чарт, и создание всех образов происходило прямо во время съемок.

Для концерта было всего создано 7 образов: Первоначальный герой (на афише концерта), Клоун, Джокер, Граф, Демон, Писатель и Амфибия. Работа над каждым образом занимала в среднем от одного часа до двух. В первый день съемок мы снимали те образы, которые можно было легко трансформировать друг в друга: Графа, Клоуна, Джокера и Первоначального персонажа.

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Первоначальный герой

Самый легкий по воплощению — Первоначальный герой, так как грим создавался с иллюзией, что артист его нанес себе сам неряшливо, второпях. Затем — Клоун, Джокер, Граф — от получаса до часа на каждый. Клоун загримирован наполовину, такой себе персонаж с воспаленным творческим воображением. Джокер — образ, находясь в котором, наш герой уже как будто не осознает, кто главенствует в его сознании в данную минуту — его персонаж или все еще он сам. Образ Графа очень холодный – вампир, близкий к Барнабасу Коллинзу, персонажу Джонни Деппа из фильма «Мрачные Тени».

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Клоун

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Джокер

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Граф

Писатель. Самый близкий и глубокий для меня образ. На его подготовку ушло полтора часа из-за использования элементов пластического грима. Для создания эффекта отсутствующего рта использовался двухфазный силикон. Писатель, на мой взгляд, хочет многое сказать, но вынужден все переживать лишь внутри себя. Чернила в виде крови, ведь он душой и плотью пишет свою историю, и никак по-другому не в силах ее выразить. Отсутствие бровей, четко прорисованые и проваленные по глазницам глаза, гладкий лоб, отсутствие рта — все это лишает образ выразительности и способности к коммуникации. Обезличивание отражает суть артистического бытия. Внутри артиста — целый мир. Важно, чтобы была возможность его транслировать зрителям. Если этого не происходит — артист гибнет.

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Писатель

Образ Демона. Он иногда вырывается из каждого из нас, как часть сущности, которую мы крепко удерживаем в клетке души. В образе читается незавершенность — мы показываем тонкую грань между добром и злом, которые уживаются в каждом человеке. Демон не дорисован, символизируя этим, что пока он не покажется весь, у человека есть шанс остаться человеком. Этот образ — самый сложный по технологиям и объему работы. На грим ушло практически 2 часа. Образ решен мной с использованием техники боди-арта, бутафории (накладные рога) и пластического грима (вклейка рогов на лоб и ключицы). Непростой момент для Ярослава — впервые в жизни надеть и использовать карнавальную линзу. Вставить линзу самостоятельно оказалось гораздо быстрее и проще, чем вытащить — это было наименее приятно для него чисто психологически. Использование линзы на одном глазу приводит к легкой дезориентации в пространстве и расфокусировке зрения, что осложняет процесс воприятия в целом. Но, надо отметить, что Ярослав адаптировался достаточно быстро.

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Демон

Амфибия. Образ интересен своим поэтапным созданием с элементами пластического грима и боди-арта прямо в процессе съемки. Получилась некая история в развитии. Герой однажды осознает, что он не такой, как все, и постепенно превращается в странное существо подводного мира. Это напоминает мне человека, который не совершает никаких решительных поступков и просто плывет по течению. Так, рано или поздно, он рискует превратиться в нечто подобное.

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Амфибия

Говоря о трудностях, с которыми мы столкнулись, я вспоминаю, что в один день были поставлены психологически сложные задачи работы с образами. Грим Демона сковывал движения, важно было не повредить рисунок боди-арта, да и в целом, ощущение полностью покрытого краской тела весьма необычно. В тот же день мы делали грим Писателя. Пришлось лишить артиста возможности говорить и петь. Два с половиной часа он мог только молчать и мычать. Интересно, что мы с Аней (Анна Бубнова, автор фотографий) общались с Ярославом, понимая его замечания и команды по мычанию и взглядам, что говорит о яркой выразительности самого артиста и нашем опыте совместной работы, который позволил провести съемки без каких-либо недопониманий. Важно слышать и чувствовать друг друга. Мы с Ярославом работаем вместе уже третий год и находимся на одной волне.

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Бекстейдж. Татьяна Веселова, Анна Бубнова, Ярослав Баярунас

В трех словах о работе с артистом Ярославом Баярунасом: расширение личных границ. В профессиональном плане для меня — это человек, который заставляет тебя преодолевать какое-то отсутствие опыта, позволяет пробовать и творить, не опасаясь за результат. Он безусловно будет доволен работой, есть полное взаимопонимание. В личном отношении — своим подходом к жизни он каждый день доказывает, что все границы на самом деле только в голове. Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь и будет кощунством не дать ей шанс, уничтожая еще в зародыше. Ярослав — человек, который очень позитивно влияет на становление меня, как личности, как профессионала и как участника команды.

Как самый забавный момент с этих съемок в копилку опыта я заберу воспоминание об участии в съемках сюжета с Клоуном – в этой сцене я сидела на стульчике на заднем плане, в роли жюри. Мне было нужно смотреть, как передо мной танцует Артем (Артем Пантелеев — пианист, участник концерта). Это было очень весело, однако разочарование настигло меня крайне быстро – по сценарию в конце сцены меня «убили». Вот такая история – будет, что внукам рассказать. Да, я буду много рассказывать им про Ярослава! :)

Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!»
фото: Ярослав Баярунас и Артем Пантелеев

Посмотреть запись онлайн-концерта Ярослава Баярунаса можно на YouTube.

Материал подготовила Таня Василькевич, редакция Марии Большаковой
Автор фотографий — Анна Бубнова
Дизайн афиши — Катя Соболева
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