Форпост: 10 фильмов о «чужой» войне

13 августа в российский прокат выходит военная драма «Форпост», основанная на реальных событиях, которые вошли в историю как «Сражение за Камдеш» – самый кровопролитный бой между Афганистаном и США, состоявшийся в сентября 2009-го. По сюжету небольшой отряд американских солдат подвергается яростной атаке 400 талибов, защищая отдаленный форпост в Афганистане. В основу сценария фильма легла книга журналиста и телеведущего новостного канала CNN Джека Таппера «Форпост: нерассказанная история американской доблести», опубликованная в 2012 году.
На войне как на войне, но военные конфликты бывают разными. В современном мире человечество сталкивается и с иностранными интервенциями, и с оборонительными войнами. Все они смертоносны, ужасны и неизменно приводят к мыслям или об апокалипсисе или об обнадёживающем и необходимом пацифизме. Но ведь есть и какое-то различие? «Чужую» войну показывал Стэнли Кубрик, Фрэнсис форд Коппола и множество других авторов, чьи фильмы Кино-Театр.Ру собрал в этой подборке специально по случаю выхода «Форпоста».
Статус самой знаменитой и кинематографической «чужой» войны принадлежит Вьетнамской кампании американцев, которая длилась 20 лет. Она успела дать массу сюжетов для художественных произведений. И многие из них (не только копполовский «Апокалипсис сегодня») посвящены тому, как люди перестают быть людьми. Автор ремейка «Лица со шрамом», режиссер Брайан Де Пальма, снял «Военные потери» через два года после выхода «Цельнометаллической оболочки» Кубрика. Его фильм продолжил кинолетопись вьетнамского кошмара, дополняя ее страницей о похоти, жестокости и чести на «чужой» войне.
«Чужая» война может быть будто бы незаметной не только для всего безучастного мира, но и для самой воюющей страны. И тем не менее незаметность не отменяет смертей. Такой «незаметной» войной для США стало участие в боевых действиях в Сомали. Риддли Скотт снимает бушующую толпу и американский спецназ так, будто действие происходит не на Земле, а речь идёт о колонизации новой планеты. Дикое по своей сути сражение в Могадишо, которое легло в основу фильма, представляется инопланетным кошамром.
Еще одна «медийная» война в истории США – война в Персидском заливе. Она широко освещалась СМИ, а некоторые из её эпизодов, вроде атаки на Шоссе смерти и ее последствий, дали материал для сотен жутких снимков с обгоревшими трупами. За каждым погибшим стояли люди. Кем они были? Судя по фильму «Морпехи», эти солдаты оказались на войне посторонними, прямо как у Камю. Так на вопрос предпочел ответить Сэм Мендес, который снял «1917» спустя 14 лет после фильма о войне в Персидском заливе. Подчинённые штаб-сержанта Сайкса существуют в атмосфере отчуждения. Они – контрактники, и воют не за идею, а за оплату. Война для молодых солдат тянется долго и монотонно, в итоге подменяя собой норму жизни.
Как выдумать реалистичный, но захватывающий внимание сюжет? Некоторые создатели фильмов о войне придерживаются стратегии «Основано на реальных событиях». Так, например, поступил Фёдор Бондарчук. Его режиссерский дебют, «9 рота», стал культовой российской лентой об Афганской войне. Только что прибыв с учебного полигона, новобранцы защищают стратегическую высоту и умирают, один за другим. Фильм, похожий на кровавый клип в песочных тонах, создал новый образ последней войны Советского союза.
Человечество сеет ужас и живет в нем, пугаясь собственной тени. Немецкий режиссер Вернер Херцог отлично знает это: его богатая фильмография проникнута чувством кьеркегоровского отчаяния. Его фильм о войне во Вьетнаме – история о заброшенности, притом в нескольких смыслах. Самолет Дитера Денглера (Кристиан Бейл) терпит крушение в джунглях Северного Вьетнама. Он попадает в плен, он видит кошмар наяву, он чувствует его на своей коже. И бежит, не оглядываясь и не думая о том, что ждёт его во всё тех же джунглях.
Война – повод для триумфа, притом не только политического или военного. Так фильм «Повелитель бури» стал своеобразным Александром Македонским от мира кино: он получил 6 статуэток на «Оскаре», одна из которых – за лучшую режиссуру – досталась женщине, Кэтрин Бигелоу. А вот Джереми Реннер, который сыграл главную роль, не выиграл в своей номинации. На экране он выстроил образ своеобразного «наркомана» – сапёра Уильяма Джеймса. Этот человек не может жить без войны и ищет опасности. Он хочет одолеть бурю, но оказывается запертым в «ящике боли» (Hurt Locker – англоязычное название фильма).
Привычно думать, что военные действия в Афганистане вёл СССР, а после него в стране не происходило кровопролитных конфликтов. Это не так: в 2005-м году восточная провинция Кунар превратилась в западню для шестерых морских котиков США. Американских солдат в Афганистан привело 11-е сентября 2001-го года. Могли ли талибы, ответственные за сотни тел под обломками Всемирного торгового центра, остаться безнаказанными? Нет. Американский отряд пришёл за мщением. Фильм, основанный на реальных событиях, показывает парадоксальность «чужой» войны, которая часто начинается без очевидных причин. Она делает жизнь местных хаосом, в итоге оставляя выжженные деревни наполненными случайными трупами.
Ещё один фильм об Иракской войне, который стал многократным номинантом на «Оскар» – «Снайпер» Клинта Иствуда. Герой Брэдли Купера не занимается разминированием. Напротив, техасец Крис Кайл прикрывает сапёров, единичным выстрелом убивая подбирающегося врага. Таких «подбирающихся» на Иракской войне было 255. В фильме нет упоения войной, которую режиссёр показывает через противостояние двух конкретных людей, Кайла и вражеского снайпера Мустафы. Они участвуют в своеобразном соревновании, смертельно опасном для них обоих.
Война во Вьетнаме была, как принято говорить о почти всякой войне, мясорубкой. В багряных джунглях застряли не только «гуки» или белые новобранцы из среднего класса, но и афроамериканцы. Спайк Ли, главный режиссёр «чёрного» кино, показал вьетнамские флэшбэки глазами Пола, Отиса, Эдди и Мелвин – четверых темнокожих ветеранов, отправившихся во Вьетнам за останками своего негласного командира. И не только за ними.
Посмотреть «Пятеро одной крови» стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть, как Спайк Ли традиционно умещает в одной ленте комедию, драму и плакат. А ещё он опять вписывает своих персонажей в исторический контекст, притом не только на экране, но и в пост-продакшене. Фильм вышел на Netflix как раз в тот момент, когда движение Black lives matter начало набирать обороты.
Сложный и психологический фильм о войне в Афганистане снял Павел Лунгин. «Братство» начиналось как трибьют афганцам и оказалось сбивчивой историей об изматывающем финале эпохи, вкупе с войной, бессмысленной и абсурдной.
Афганистан стал для СССР далекой и мрачной страной из восточной сказки: с джинсами, наркотиками и цинковыми гробами в грузовых самолетах. Кто приходил в ту страну, кто из нее возвращался? Что случилось с людьми в холодной скалистой пустыне? Павел Лунгин задал эти вопросы в типичной для себя психологической манере.
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