«Мой создатель» дарит пауэрбанк

13 августа
в российский прокат вышел фантастический фильм «Мой создатель
», с Тео Джеймсом
и Стэйси Мартин
в главных ролях.
2046-ой год. Время невероятных технологических открытий, могущественных корпораций и торжества искусственного интеллекта. Молодой ученый в секретной лаборатории занимается поиском вечной жизни для сильных мира сего. Но его истинная цель другая. Он пытается воскресить свою единственную любовь, погибшую несколько лет назад. Когда ученый перестает выходить на связь, к нему отправляют команду зачистки.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш двух пауэрбанков с символикой фильма
! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Мой создатель»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Результаты объявим 19 августа
!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Желаем удачи, ждём ваши письма!
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