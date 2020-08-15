Фестиваль «Докер» даёт «Уроки любви»

С 21 по 30 августа
в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт
стартует Международный фестиваль документального кино «Докер»
, в рамках которого будет показано 45 фильмов из 35 стран мира. Это фильмы-участники престижных киносмотров, таких как «Санденс», Берлинале, фестивали в Торонто, Карловых Варах, Локарно и других.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш билетов на фильм открытия фестиваля, российскую премьеру польской картины «Уроки любви», которая состоится 21 августа в 20:00
в киноцентре «Октябрь».
Это пронзительная, ироничная и жизнеутверждающая романтическая мелодрама, доказывающая, что любить, мечтать и менять жизнь к лучшему никогда не поздно. Красавица Йола отрывается со своими подружками и оказывается в водовороте нового романа на уроке латиноамериканских танцев, открывая себя заново в свои 69 лет.
Для участия опубликуйте ссылку на розыгрыш в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Уроки любви»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут объявлены 20 августа
и получат по два билета на премьеру!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Желаем удачи, ждём ваши письма!
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