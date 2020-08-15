Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фестиваль «Докер» даёт «Уроки любви»

15 августа
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Конкурсы >>
15 августа 2020
Фестиваль «Докер» даёт «Уроки любви»

С 21 по 30 августа в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт стартует Международный фестиваль документального кино «Докер», в рамках которого будет показано 45 фильмов из 35 стран мира. Это фильмы-участники престижных киносмотров, таких как «Санденс», Берлинале, фестивали в Торонто, Карловых Варах, Локарно и других.

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш билетов на фильм открытия фестиваля, российскую премьеру польской картины «Уроки любви», которая состоится 21 августа в 20:00 в киноцентре «Октябрь».

«Уроки любви»

Это пронзительная, ироничная и  жизнеутверждающая романтическая мелодрама, доказывающая, что любить, мечтать и  менять жизнь к  лучшему никогда не  поздно. Красавица Йола отрывается со  своими подружками и  оказывается в  водовороте нового романа на  уроке латиноамериканских танцев, открывая себя заново в  свои 69  лет.

Для участия опубликуйте ссылку на розыгрыш в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Уроки любви» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут объявлены 20 августа и получат по два билета на премьеру!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Желаем удачи, ждём ваши письма!
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

фотографии >>
Фестиваль «Докер» даёт «Уроки любви» фотографии
«Уроки любви»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Куницкий
12 августа ушёл из жизни актёр Сергей Куницкий.

День рождения >>

Екатерина Васильева
Алексей Весёлкин (младший)
Галина Гудова
Валерия Заклунная
Александр Константинов
Алексей Митин
Михаил Филиппов
Людмила Хитяева
Ян Цапник
Энтони Андерсон
Бен Аффлек
Барбара Буше
Энджела Бэссетт
Дженнифер Лоуренс
Дебра Мессинг
Сайни Хассо
все родившиеся 15 августа >>

Афиша кино >>

Рюити Сакамото: Кода
биография, музыкальный фильм
США, Япония, 2017
Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory
фильм-концерт, музыкальный
Россия, США, Япония, 2018
Начало
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2010
Поезд в Пусан
боевик, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2016
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
Красотка в ударе
комедия
Россия, 2020
Призраки войны
военный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Час дьявола
фильм ужасов
США, Румыния, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен