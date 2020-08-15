Фестиваль «Докер» даёт «Уроки любви»

анонс

13 августа Форпост: 10 фильмов о «чужой» войне Вернер Херцог, Брайан Де Пальма, Кэтрин Бигелоу, Павел Лунгин и другие о доблести и братстве во время апокалипсиса

8 августа Мифы и легенды поп-культуры: 25 эпизодов «Секретных Материалов» И 25 причин для тех, кто еще хочет верить и знает, что истина всегда рядом