Джерард Батлер: Задира, мачо, скромный спаситель человечества

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Разыгрываем билеты на российскую премьеру пронзительной и ироничной польской картины

13 августа

Форпост: 10 фильмов о «чужой» войне

Вернер Херцог, Брайан Де Пальма, Кэтрин Бигелоу, Павел Лунгин и другие о доблести и братстве во время апокалипсиса