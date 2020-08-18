Джерард Батлер: Задира, мачо, скромный спаситель человечества

Пять лучших образов одного из главных экшн-героев мирового кинематографа
20 августа в российский прокат выходит лента «Гренландия». В главной роли — один из самых любимых героев боевиков в нашей стране Джерард Батлер. Обломки астероида, стремящиеся к Земле, обещают уничтожить все живое на планете в течении двух дней. Отец семейства вместе со своими домочадцами отправляется в Гренландию, где находится спасительный бункер — единственная возможность укрыться от апокалипсиса. Но самыми страшными врагами на пути становятся вовсе не космические осколки, а простые люди, которые под впечатлением от надвигающегося Армагедона превращаются в настоящих монстров. В этот раз Батлер вряд ли сможет спасти человечество, как ни старайся. Наш кинообозреватель Денис Юрьев решил вспомнить другие киноработы актера, в которых он волей-неволей поучаствовал в спасении мира и не только.
Франшиза «Падение Олимпа/Лондона/Ангела» (2013/15/19)
Ставшая уже почти классической трилогия о бравом телохранителе президента Майке Бэннинге (Джерард Батлер), вечно спасающим мировое спокойствие. И, в качестве бонуса, тело главы государства. Первый фильм стал по сути началом окончательной трансформации экранного образа Батлера из брутального и харизматичного актера, пышущего органичным мачизмом, в одного из главных экшн-героев последнего десятилетия. Его персонаж с присущей долей профессионализма спасает в оригинальной ленте президента (Аарон Экхарт
), в сиквеле уже сразу нескольких глав стран, а в последней картине трилогии вообще раскрывает мировой заговор. И не отдает решение геополитических задач во власть злобных корпоративных бюрократов. Главное, что делает он это все с нескрываемой ленью, присущей человеку, которого завалили текучкой в вечер пятницы. Без привычного подобным спасителям мира пафоса. Это просто его работа. Кто-то перебирает бумажки в офисе, а кто-то с пушкой наголо спасает мир от политической катастрофы и кровопролития. Главное, чтобы дома тебя ждала жена с чашкой горячего кофе.
«Хантер Киллер» (2018)
Очевидно обделенный вниманием отечественного зрителя фильм, в котором Россия показана слабым государством, а Батлер спасает мир от ядерной катастрофы. С первого взгляда, лента и правда выглядит как худшие пропагандистские образчики американских боевиков времен Холодной войны. Один только синопсис о том, что экипаж американской военной подлодки спасает главу нашей страны, может вызвать у соотечественников приступ резкой зубной боли. Даже наш президент дал фильму
краткую и не слишком позитивную рецензию. Что уж говорить о простых зрителях. На самом же деле кино, скорее, рассказывает не о злых русских и добрых американцах, а про возможность договориться. Герой Батлера здесь — суровый капитан, пытающийся совладать с новым коллективом молодых раздолбаев, и вместе с ними спасти мир от ядерного конфликта. И только выдержка, профессионализм и суровая непредвзятость могут помочь ему в этом опасном деле. Вообще эта лента стала еще одним доказательством того, что Батлер не ищет легких путей, и не выбирает проторенной дороги классического героя боевиков. Ему всегда интересней более сложные персонажи, которые одерживают верх над злом не только благодаря умению палить во все стороны, но и твердости характера и убеждений.
«Как приручить дракона» (2010)
Участие актера в озвучке одного из персонажей этого с первого взгляда детского мультфильма тоже доказывает желание Батлера брать на себя характеры посложней. Его герой с символичным именем Стоик — классический воин, рубака, неотесанный викинг, который привык решать проблемы исключительно силовыми методами. Что он и делает в многовековой борьбе с нашествием драконов, которые мешают спокойной жизни его соплеменникам. Но победить врага оружием и агрессией порой не просто невозможно, но и откровенно непродуктивно. Что и доказывает ему собственный сын Иккинг (Джей Барушель
), который предлагает договориться с не такими уж и злобными в душе монстрами, и жить с ними в социальном симбиозе. И здесь опять показывается важность не только внешней грубой силы, но и наличия внутреннего стержня. Только по-настоящему сильный и брутальный мужчина может признать свои ошибки, отбросить предрассудки и спасти мир без помощи огня и меча, а вооружившись лишь терпением, доверием и широтой взглядов. Весь мультфильм можно охарактеризовать одной фразы: «Мир спасет дружба». И Стоик в исполнении Батлера как никто другой понял сложность и одновременную простоту этого высказывания.
«Геошторм» (2017)
Участие в этой работе стало для Батлера пока что самым масштабным спасением человечества руками собственного персонажа. В этот раз на Землю обрушились силы природы, которые только благодаря техническому прогрессу в лице технологии контроля погоды не устроили человечеству очередной ледниковый период. Но там, где ученый разум созидает, преступный гений пытается найти выгоду. Поэтому неудивительно, что технологию пытаются взять под свой контроль воинствующие радикалы. Их плану мешает рядовой технолог в исполнении Батлера Джек Лоусон, отправляющийся на МКС для ремонта, кажется, просто вышедшей из строя аппаратуры. В этой картине герой уже по заложенной традиции спасает мир не только благодаря своим боевым качествам. В первую очередь он использует хитрость и ум, а противостояние добра и зла выходит скорее на интеллектуальный уровень. Главное же здесь то, что полететь на МКС герой смог лишь простив собственного брата, который несколько лет назад выгнал его со службы. Удивительно, что судьба всего человечества могла оказаться незавидной, если бы двое родственников не нашли в итоге общий язык. Простая ссора братьев как причина апокалипсиса — это ли не подтверждение тезиса из «Соляриса
» о том, что в космосе человеку прежде всего нужен другой человек?
«Проповедник с пулеметом» (2011)
Не самый известный фильм Батлера, который на первый взгляд вообще никак не соотносится со спасением мира в глобальном понимании этого понятия. А вот в сакральном — более чем. Бывший преступник и задира Сэм Чайлдэрс решает порвать со своим байкерским прошлым, уверовать в Бога, стать мирным прихожанином и изменить свою жизнь до неузнаваемости. В этом порыве он отправляется в миссионерскую поездку в Уганду, где основывает приют для бездомных детей. Но местные бандиты очень быстро дают ему понять, что у них далеко идущие планы на местных жителей, связанные с работорговлей, проституцией и прочими непотребствами. Спасти собственный внутренний мир, не поддавшись греху и не взяв вновь в руки оружие? Или защитить мир этих никому не нужных людей? Такой непростой выбор встает перед главным героем. В этом фильме Батлер мастерски показывает весь дуализм характера своего героя. Пошел он на убийство ради благого дела? Или только ждал повода, чтобы вернуться к прошлой неудержимой жажде насилия? Ответить на эти вопросы оказывается намного сложней, чем спасти очередной эфемерный мир от конца света. И герою, как и зрителю, итог может не понравится. Одна из самых незаслуженно обелённых вниманием ролей Джерарда. И очередное доказательство того, что спасать мир в своих киноработах он предпочитает сложным, но что ни есть самым интересным путем. Который порой заставляет зрителя задуматься, а не только удивиться красивым взрывам и спецэффектам.
«Гренландия
» в прокате с 20 августа
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