«Тесла» приглашает на встречу с авторами

Кино-Театр.Ру
и компания MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш билетов на премьеру биографического фильма «Тесла
» и встречу с его авторами в рамках проекта КАРО.Арт
.
Вы сможете задать вопросы актёру Кайлу Маклахлену
(«Твин Пикс
», «Отчаянные домохозяйки
»), сыгравшему Томаса Эдисона, и режиссёру картины, Майклу Алмерейде
. Встреча состоится в формате Zoom после просмотра фильма в московском киноцентре «Октябрь» 24 августа, в 20:00
.
Для участия сделайте репост розыгрыша в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Тесла» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут объявлены 23 августа
и получат по два билета на это событие!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Желаем удачи, ждём ваши письма!
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