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«Тесла» приглашает на встречу с авторами

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21 августа 2020
Кино-Театр.Ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш билетов на премьеру биографического фильма «Тесла» и встречу с его авторами в рамках проекта КАРО.Арт.

Вы сможете задать вопросы актёру Кайлу МаклахленуТвин Пикс», «Отчаянные домохозяйки»), сыгравшему Томаса Эдисона, и режиссёру картины, Майклу Алмерейде. Встреча состоится в формате Zoom после просмотра фильма в московском киноцентре «Октябрь» 24 августа, в 20:00.

«Тесла» приглашает на встречу с авторами

Для участия сделайте репост розыгрыша в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Тесла» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут объявлены 23 августа и получат по два билета на это событие!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Желаем удачи, ждём ваши письма!

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