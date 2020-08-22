Богатыри земли русской: Итоги питчинга Фонда кино-2020

11 августа в Фонде кино состоялась очная защита проектов десяти кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на получение финансирования. Спустя неделю, 18 августа, оглашены итоги заседания Совета Фонда, по итогам которых было утверждено 18 проектов, которые Фонд кино поддержит в текущем году. Пять проектов были отклонены. Рассказываем подробно и о тех, и о других, в порядке их рейтинга у экспертов. От себя отметим явный кризис идей в группе лидеров: интересных проектов в этом году меньше, чем обычно, многие принесли в Фонд свои сценарии по второму разу, новых ярких работ практически нет, а ведь это самые масштабные и многообещающие проекты, которые призваны собирать кассу и зрителей - военное кино, фантастика, комедии, сказки и эпические драмы со звездными актерами. По признанию продюсеров кинокомпаний, сильно ударил по производству и карантин - часть новых фильмов не запустилась вовремя, и какое-то время индустрия будет наверствывать упущенное.
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
«Бансу», 1-2-3 Продакшн
Военная драма по одноименной повести Ильи Бояшова
. В основе сюжета лежит реальная история, которая произошла в 1943-м на Аляске. По ленд-лизу советский экипаж перегонял из США двухмоторный бомбардировщик. Приземлившись для дозаправки на авиабазе в Номе, пилот обнаружил, что штурман исчез. В его сумке находились секретные документы — как отечественные, так и американские. Сюжет закручивается вокруг противостояния двух держав. Фильм исследует национальный характер и покажет простых мужиков, которых на самолете-развалюхе соберет настоящая русская женщина. Проект представляет смесь жанров: от приключенческой комедии до шпионской драмы с мистическим сюжетом.
Авторы сценария Александр Бородянский
и Павел Костомаров
, последний станет и режиссером картины. По его словам, это очень эпичная лента о любви без близости и войне без немцев. Продюсеры проекта Валерий Федорович
и Евгений Никишов
, что обеспечивает поддержку холдинга Газпром-Медиа, включая телеканал ТВ-3. Съемки пройдут в Алтайском крае, где Костомаров уже работал над «Перевалом Дятлова»
. Производственный бюджет 300 млн рублей. Ожидаемые кассовые сборы – 600 млн рублей. Релиз планируется в первой половине 2022 года.
«Василий», Арт Пикчерс Студия
«Василий» – рабочее название комедии о 50-летнем русском мужчине, который узнает, что в Америке скончалась его первая любовь, у который остался 30-летний сын Майкл. Его, Василия, сын. Теперь им придется встретиться, но Василий - 100%-й американец, и значит, последнее, что он хочет, это быть русским. Отцу и сыну нужно вместе пройти сквозь огонь и воду, чтобы узнать друг друга получше и понять, что они, хоть и граждане разных стран, с разной ментальностью, языками и тд, удивительно похожи друг на друга. Это история о глобальном столкновении русского и американского менталитета в рамках одной семьи. Съемки пройдут в Москве, Будапеште и США, в главной роли Федор Бондарчук
. Релиз запланирован на следующие новогодние праздники – 31.12.2021 года.
«Девятаев», Базелевс
Героическая история, рассказывающая о побеге из фашистского лагеря, немыслимом по своей дерзости и отваге: группа летчика Михаила Девятаева вырвалась из плена на угнанном немецком самолете, похитив секретное оружие врага. Этот поступок сильно повлиял на исход Второй Мировой войны. В роли Девятаева снялся Павел Прилучный
, в других ролях Тимофей Трибунцев
, Александр Лыков
, Туре Рифтенштейн
в роли коменданта лагеря. Режиссер Сергей Трофимов
, продюсер Тимур Бекмамбетов
, композитор Юрий Потеенко
. Консультант на проекте – Александр Михайлович Девятаев, сын героя. Фильм был представлен на питчинге год назад, но из-за карантина работу пришлось отложить, сейчас идет монтаж, далее начнется большой период работы над компьютерной графикой, связанной с самолетом. Для создания эпизодов воздушных сцен использовались виртуальные игроки-пилоты, имитирующие настоящий бой.
Интересно, что, следуя своему правилу всегда все делать первым, Бекмамбетов предполагает выпустить фильм не только в театральный прокат, но и для онлайн-платформ, причем, как горизонтальных, как и для вертикальных. Фильм в вертикальном формате для смотрения с телефона, будет иначе построен и сложится из 10 коротких эпизодов, в которых упор будет сделан не на масштаб событий, а на портреты героев и их личные драмы. Кинотеатральный прокат обещают к маю 2021 года. Общий бюджет картины 625 млн рублей, ранее была поддержка в 200 млн, теперь надо столько же еще. В качестве маркетингового хода одновременно будет запущена видеоигра.
«Последний богатырь 3», ВБД Груп
Заключительная часть трилогии «Последний богатырь»
(пока без подзаголовка), вторая часть
которой скоро будет в прокате. По сюжету все сказочные герои переместятся в современный мир. По Кутузовскому проспекту будет бегать избушка на курьих ножках, над Москвой пролетит ведьма на волке, а Ивана (Виктор Хориняк
) ждут новые приключения. Кроме того, зрители узнают, что во время диктатуры Кощея многие волшебные персонажи давно переместились в наш мир, где вынуждены скрываться под масками обычных людей. Например, «Король российской эстрады» Филипп Киркоров
— на самом деле жар-птица.
Продюсер и автор сценария Виталий Шляппо
, производственный бюджет составит 450 млн рублей. В прошлом году создатели уже получили по 100 млн возвратных и невозвратных средств на производство. В этом году они просят 100 млн рублей на возвратной основе.
«Поехавшая», ВБД Груп
Романтическая комедия, основанная на молодежном бестселлере, а тот, в свою очередь, на реальной истории. Ане исполнилось 30, а поздравил ее только бывший, прислав ей букет с курьером. Желая что-то круто поменять в своей жизни, она берет велосипед, сажает в прицеп своего друга таксу и отправляется в путешествие из Москвы в Магадан, чтобы увидеться с мамой, с которой не разговаривала 15 лет. В ходе ее роад-муви ей попадутся разные люди, обычные и не очень, которые поменяют ее отношения ко многим вещам в жизни.
Режиссер Антон Маслов
, настроенческий референс – «Я худею
». Дримкаст: Александр Паль
, Полина Максимова
, Ирина Горбачева
, Александр Горбатов
, Мария Аронова
. Авторы планируют привлечь к маркетингу, бюджет на который составит 80 млн рублей, телеканалы холдинга Газпром-Медиа, такие как ТНТ и Пятница, телепередачу «Орел и решка» и другие туристические программы. Общий бюджет фильма 150 млн рублей, также планируют задействовать региональные средства. Финальной точкой путешествия, в отличие от книги, планируется сделать озеро Байкал.
«Декабрь», ВБД Груп
Создатели «Текста
» и «Холопа
» продюсер Эдуард Илоян
и режиссер Клим Шипенко
повторно (впервые в 2018 году) представили проект о последних пяти днях жизни Сергея Есенина. По жанру обещается зрительский триллер в стиле «Побег» с элементами фантасмагории, погружающей зрителей в сознание героя. Стилистическое решение – эстетика «белого нуара», когда люди, машины и объекты появляются из белой пурги, что создает драматическое напряжение.
Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Риге и Москве, на роль Есенина актера еще нет, в дримкасте на другие роли Сергей Гармаш
, Владимир Вдовиченков
, Павел Табаков
, Александр Самойленко
, Анна Чиповская
, Лив Тайлер
(на роль Айседоры Дункан). Создатели планируют начать пробы в ближайшее время. Бюджет проекта 250 млн рублей, 70 млн на маркетинг, отмечается поддержка одного из ведущих федеральных каналов.
«Сто лет тому вперёд», Водород 2011
Образец отечественной фантастики по мотивам произведений Кира Булычева
от продюсеров «Притяжения
», «Вторжения
» и «Спутника
». Действие происходит в 2037 году, когда космозоолог Селезнев находит редчайшее существо, способное перемещаться во времени. Прочие подробности о проекте и авторской группе пока держутся в секрете. В фильме планируется много персонажной анимации. Бюджет проекта 500 млн рублей, а прокат релиз предполагается осенью 2022 года.
«РашнЮг», Водород2011
Большое романтическое кино, выходящее в день всех влюбленных от создателей «Льдов
», «Кухонь
» и «Чик
». Южная история с запахом Черного моря в постановке Антона Федотова
(«Ивановы-Ивановы
»). Герой фильма молодой парень (Семен Трескунов
) влюбляется в девушку Ксюшу (Стася Милославская
) и отправляются за ней на юг, где его ждут аж два соперника (Риналь Мухаметов
и Александр Метелкин
). За комедийную составляющую отвечают Александр Робак
, Роман Мадянов
, Данила Вахрушев
, Сергей Лавыгин
и другие. Съемки идут в Геленджике, а выход готового фильма состоится уже 14 февраля 2021 года.
«Момент истины», Дирекция Кино
И снова военное кино. Действие происходит в августе 44 года в глухих лесах западной Белоруссии. Средиземье – недавно освобожденная территория, особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят границу и могут получить неожиданный удар в спину. Территория пластична, и из-за меняющейся реальности у героев постоянно сбит прицел «свой-чужой». В этой мерцающей атмосфере сюжет позволяет развивать кристально чистую мифологическую идею борьбы с чудовищем. Это история продолжения гражданской войны, в центре которой история группы разведчиков, которая должна блокировать работу немецкой радиостанции.
Амбиции авторов проекта – серьезная компьютерная графика. Лес – один из главных героев картины, являющийся проекцией состояния героев. Это отдельная планета, в которой произойдут события. Сценарий Сергея Снежкина
, режиссер Дмитрий Иосифов
, продюсер Анатолий Максимов
(«Союз спасения
»). Снимать рассчитывают в Беларуси летом 2021 года, а к маю 2022 года планируется выход в прокат. Бюджет проекта 600 млн рублей, как и на «Союзе спасения» ожидается поддержка Первого канала.
«Три Богатыря и князь Юлий», Кинокомпания «СТВ»
Продолжение популярной франшизы, в которой конь Юлий и князь решают отдохнуть от государственных дел на лесной прогулке, но, понюхав волшебный цветок, превращаются друг в друга. Юлий в теле князя едет в Киев, чтобы превратить его в туристическую Мекку, а князь в теле Юлия находит себе близкого человека в лице девочки Фроси. Фильм будет сниматься в привычной стилистике и привычно же выйдет в прокат под Новый год - 31 декабря 2021-ого.
«Барбоскины на даче», Кинокомпания «СТВ»
Анимационный полный метр на основе популярного детского сериала. В прокате с 10 сентября 2020 года.
«Вратарь Галактики», Кинокомпания «СТВ»
Глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов
озвучил на питчинге потребность кинокартины Джаник Файзиева
, получавшей несколько раз средства фонда, в дополнительной поддержке, ввиду того, что «фильм оказался богат компьютерной графикой, причем часть операций в нашем кино никогда ранее не осуществлялась».
Напомним, что фантастический фильм-долгострой «Вратарь галактики
», предназначенный для семейного просмотра, выйдет в прокат в День российского кино 27 августа. В связи со сложностями кинопроката после снятия карантинных ограничений, первый российский релиз лета и компанию СТВ поддержал целый ряд холдингов и телеканалов - Первый канал, ВГТРК и «СТС Медиа».
«Джон», Кинокомпания «СТВ»
Военная драма, главный герой которой Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон… Режиссерский и сценарный дебют Алексея Чадова
с ним же самим в главной роли. Фильм находится в съемочном периоде. По словам Сергея Сельянова, в нем «велика экшн-составляющая, но также очерчено большое человеческое поле». Это главный проект компании на сегодняшний день. Работа сейчас проходит в Московской области, затем в Турции планируется съемки на натуре. В ролях Кристина Асмус
, Виктор Сухоруков
и другие. Оператор Дмитрий Каранчик
. Фильм поддерживает министерство обороны РФ. Релиз запланирован на 2021 год.
Читать репортаж со съемок фильма «Джон»
Читать интервью с Алексеем Чадовым
«Мира», МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ
Режиссеру Дмитрию Киселеву
доверили постановку фильма-катастрофы с элементами семейной драмы. История про отношения папы и дочери-подростка, которые не виделись много лет и встретились в самое сложное время. Действие происходит во Владивостоке, на который падает метеоритный дождь, а отец, инженер, находящийся на орбитальной станции, инженер, пытается всяческими способами передать ей сигналы, помогает выжить и спасти сводного брата и весь город. Меж тем сам космический корабль поврежден и теряет скорость, и каждый последующий виток вокруг земли может оказаться последним.
Картина технологически сложная – катастрофические события, космос, невесомость; будет много компьютерной графики, драматические события и человеческие отношения также будут сравнимы по масштабу с крушением городов. Слоган фильма «Для настоящей любви космос не расстояние». В дримкасте на главную роль Денис Шведов
, бюджет 500 млн рублей, выход в прокат весной 2023 года.
«Огонь», Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
Уже известный многим проект, питчинговавшийся не раз, рассказывающий о людях, которые совершают подвиг каждый день. Сюжет – борьба МЧС-овцев с лесными пожарами. Сценаристы Константин Майер
, Николай Куликов
и Алексей Нужный, последний также и режиссер-постановщик. Оператор Михаил Милашин
. В ролях Константин Хабенский
, Иван Янковский
, Роман Курцын
, Виктор Добронравов
, Антон Богданов
. Выход в прокат запланирован на 24 декабря 2020 года, приурочен к 30-летию МЧС. Трейлер картины скоро будет выпущен.
«Чемпион мира», Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
Очередной спортивный (и самый амбициозный) проект студии, основанный на реальной истории – небывалому по накалу и интриге матчу между Анатолием Карповым и Виктором Корчным за звание Чемпиона мира в 1978 году в филиппинском городе Багио. Игра длилась три месяца. Бывшие товарищи, вышедшие из советской шахматной школы, стали соперниками. Болезнь отца, конфликт с женой, политические интриги – Карпову несмотря на все сложности нужно доказать, что он, парень из города Златоуст, – Чемпион. Корчному не менее важно вернуть себе престиж и уважение коллег. Их борьба вылилась в противостояние держав, захватив внимание всего спортивного мира.
Студия попала в сложное положение из-за карантина, за 10 дней до выезда в Юго-Восточную Азию пришлось самоизолироваться. Подготовительный период увеличился на полгода, зимняя натура ушла, разбалансировался актерский график. Режиссер на проекте Алексей Сидоров
, оператор Михаил Милашин, Карпова играет Иван Янковский, Корчного – Константин Хабенский. В других ролях Диана Пожарская
и Жозефина Асплунд
в ролях жен, Виктор Сухоруков, Владимир Вдовиченков, отец и сын Добронравовы и другие. Фильм снимают в Маниле, Амстердаме и Москве.
«Пара из будущего», Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
Фантастическая драма с элементами комедии, экшна и трюков с Сергеем Буруновым
и Марией Ароновой
в главных ролях. По сюжету зрелая супружеская пара из 2040-го, исчерпав свои отношения, возвращается на 20 лет назад в день, когда они решили пожениться. Каждый из них бросается к самому себе в молодости, чтобы изменить нескладную жизнь. Однако переубедить неразлучных парня и девушку из 2020-го не так просто, ведь они по-настоящему влюблены.
Режиссер Алексей Нужный
, молодую пару сыграют студенты ГИТИСа Денис Парамонов
и Дарья Коныжева
. Съемки пройдут в Сарайске, куда в скором времени направятся кинематографисты. Атмосфера будущего будет преимущественно бытовой: в кадре мы увидим дом, двор героев. За визуальную часть отвечает оператор Юрий Коробейников
, в качестве продюсера выступает Леонид Верещагин
. Референс – «Назад в будущее».
«Библиотека Ивана Грозного», Централ Партнершип
Большое приключенческое кино, сюжет которого держится в секрете. Известно лишь, что повествование будет мифологическим и будет раскручиватся вокруг артефактов российской истории в духе картин про Индиану Джонса и «Сокровища Нации
». На главную роль уже утвержден Илья Маланин
, авторы очень надеются на согласие Владимира Машкова
(на роль царя?). В дримкасте также Любовь Аксенова
и Игорь Петренко
.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
«Мальвина», МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ
Современная романтичная комедия с элементами фантастики. Главная героиня Вася – «моцарт в юбке», ничего не достигла в жизни, встречается с женатым мужчиной, работает официанткой. В ее окружении трое мужчин - друг детства Стасик, женатый абьюзер Игорь и таксист Паша, единственный из троих, кто умеет успокоить женщину. Девушка выбирает спутника жизни между ними тремя, а в сложные моменты к ней является помощница Мальвина, фантастический персонаж, который подсказывает героине, что делать.
Продюсер Рубен Дишдишян
, автор сценария и креативный продюсер Евгения Хрипкова
, режиссер – Дмитрий Литвиненко
, это его дебют в качестве постановщика кино. Кастинг планировался весной, но пандемия внесла коррективы. В дримкасте Милош Бикович
(Стасик), Александр Паль (Паша), Сергей Безруков
(Игорь). В роли Васи создатели хотели бы видеть Полину Гагарину, Оксану Акиньшину, Таисию Вилкову или Любовь Аксенову, а в роли Мальвины – Елизавету Боярскую, Юлию Александрову или Иду Галич. Бюджет проекта 110 млн рублей, выход в прокат планируется в 2022 году.
«ОКнутый», ВБД Груп
Создатели самого кассового российского фильма «Холоп
» – компания Yellow, Black and White во главе с продюсером Эдуардом Илояном
и режиссер Клим Шипенко
– предложили Фонду Кино профинансировать новую комедию с Сергеем Буруновым
и Гариком Харламовым
в главной роли. Бурунов здесь в роли чиновника, который готов на всё ради повышения. Для того, чтобы его кандидатуру окончательно утвердили на высокий пост, ему нужно сыграть в хоккей с Президентом. Чтобы овладеть игрой, чиновник нанимает себе тренера (Харламов), но на тренировке начинающий хоккеист ударяется о лёд – и теперь все окружающие его люди видятся ему исключительно в образе Гарика Харламова.
Производственный бюджет комедии составит 180 млн рублей, еще 120 создатели планируют потратить на маркетинг. Ожидаемые кассовые сборы – 500 млн рублей. Производственный период запланирован на март-апрель следующего года, а релиз – на февраль 2022-го.
«Нейтральная полоса», Централ Партнершип
Военный фильм, в котором акцент сделан на гуманизм. На нейтральной полосе после тяжелого боя оказываются два выживших - советский и немецкий врач. Судьба дает им, врагам, прошедшим долгий путь через ужасы войны, шанс остаться людьми – они находят третьего человека, тяжело раненого, неизвестной национальности. Оба врача хотят, чтобы он выжил, и общая цель сближает их. Сама нейтральная полоса должна предстать как некий круг ада, в которой теплится жизнь, и две стороны не могут договориться, а два человека – могут.
Сценарий написал Александр Щербаков
, режиссером станет Кирилл Плетнев
, продюсером – Леонид Верещагин. В дримкасте Иван Янковский и Винцент Кифер.
Ориентир в отношении работы оператора и художника - фильм «1917
». Общий бюджет 250 млн рублей, прокат запланирован на 9 мая 2022 года.
«Конек-Горбунок», Кинокомпания «СТВ»
Дорогостоящая экранизация известной сказки, снятая с применением новых технологий и компьютерной графики, неоднократно получала финансы фонда. Фильм готов, в прокате с 22 октября 2020 года.
«Щелкунчик и волшебная флейта», Кинокомпания «СТВ»
Еще один анимационный проект - понятный во всем мире бренд, история по мотивам сказки Гофмана. Высокое качество анимации, Будут и песни, написанные на музыку Чайковского. Релиз в конце 2021 года, на всех площадках, на рождество, на Новый Год. Планируются и крупные мировые продажи.
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