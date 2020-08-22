Вспоминая Брэдбери

К 100-летию Рэя Брэдбери
22 августа исполняется 100 лет со дня рождения замечательного американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери
– автора «Марсианских хроник
», «Вина из одуванчиков
» и многих других гениальных произведений двадцатого столетия. В память о мастере я решил вспомнить самые интересные проекты (в кино, в анимации и на телевидении), в которых имя Брэдбери упоминается не только в качестве автора сюжета или сценария, но и как продюсера и... даже актёра.
«Пришелец из космоса» (1953)
Отправной точкой для написания сценария этой картины Рэю Брэдбери послужил собственный рассказ «Дело вкуса
», повествующий о живущих на далёкой планете пауках, оказавшихся гораздо умнее прилетевших к ним инопланетных астронавтов. За сюжет сей взялась впоследствии студия «Юниверсал», а Джек Арнольд
, будущий создатель «Создания из Черной лагуны
», впервые в своей карьере сел в режиссёрское кресло на съёмочной площадке фантастического фильма.
«Чудовище с глубины 20000 морских саженей» (1953)
Единственный совместный проект двух друзей детства – Рэя Брэдбери и Рэя Харрихаузена
– не вышел бы в свет, если бы студия Warner Brothers Pictures не выкупила у писателя только что изданный рассказ «Туманный мыс
». По его сюжету огромный плотоядный ящер выбирается на свет божий из арктических льдов, чтобы внушить страх жителям Нью-Йорка. После этого фильма в моду вошли анимационные монстры Хэррихаузена, которые до сих пор выглядят порой живее всех компьютерных спецэффектов.
Брэдбери о Харрихаузене: «Когда мне было 6, когда мне было 12, когда мне было 19, я встречал человека, который делал динозавров в своём гараже. Его зовут Рэй Харрихаузен. Мы с ним дружили. Он делал динозавров, а я как-то написал сценарий о них. И вот что в итоге произошло. Рэй стал лучшим из всех аниматоров по части динозавров, лучшим во всём мире. Теперь вы знаете наши имена, но тогда мы ведь были подростками со своими мечтами. И в конце концов мир ответил нам вниманием, потому что мы были сумасшедшими. И другие люди подумали: "Ну, если им нравятся динозавры, то и нам это тоже подойдёт"»
.
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«Моби Дик» (1956)
В середине пятидесятых Брэдбери, уже получившего мировую известность благодаря «Марсианским хроникам», пригласил в Ирландию небезызвестный Джон Хьюстон
, чтобы совместными усилиями адаптировать для кино великий роман Германа Мелвилла
«Моби Дик». Писатель принял приглашение, но честно предупредил режиссёра, что «никогда не мог осилить этот проклятый роман»
. В результате, Брэдбери прочитал роман за одну ночь, а сама поездка в Дублин произвела огромное впечатление на писателя. Сам же фильм вошёл в историю кино благодаря Грегори Пеку
, блистательно сыгравшему безумца Ахава, и великолепным морским схваткам с Белым Китом.
Брэдбери о фильме: «О, "Моби Дик"... По понятным причинам его воздействие на мою жизнь длилось почти 50 лет».
«Альфред Хичкок представляет» (1956-1962, 1985-1989)
Брэдбери и телевидение нашли друг друга практически сразу, ещё в начале пятидесятых. Но самым плодотворным оказалось его сотрудничество с ещё одним гением от кино – Альфредом Хичкоком
, который никак не мог пройти мимо некоторых сюжетов Брэдбери. В первой версии сериала знаменитый режиссёр использовал пять произведений писателя, а в ремейк, созданный студией Universal TV в восьмидесятых, был включён лишь один его рассказ – «Банка
», экранизированный самим Тимом Бёртоном
. Эта же новелла была поставлена в шестидесятых для аналогичного телевизионного проекта мастера саспенса – сериала под названием «Час Альфреда Хичкока
». Как известно, Хичкок просил писателя адаптировать для него рассказ Дафны Дю Морье
«Птицы
», но не захотел ждать две недели, пока Брэдбери не закончит писать сценарий для его же сериала «Альфред Хичкок представляет».
«Сумеречная зона» (1959-1964, 1985-1989)
Ещё один человек, много сделавший для американского телевидения, также не обошёл вниманием творения Брэдбери. Под руководством Рода Серлинга
в 1962-м популярный рассказ «О теле механическом я пою
» был экранизирован для «Сумеречной зоны», а спустя двадцать лет в перезапуске этого знаменитого сериала были задействованы ещё два сюжета, написанные Брэдбери.
Брэдбери о своём времени: «Я родился в правильное время. В великую эпоху. Когда появился на свет — в 1920-м, — автомобилю было всего лишь 20 лет. Радио не изобрели. Телевидения не изобрели. Я родился как раз вовремя — чтобы написать обо всём об этом».
«Царь царей» (1961)
Николас Рэй
, Орсон Уэллс
и Рэй Брэдбери — такая необычная компания собралась, чтобы перенести на экран (в очередной раз) жизнь Иисуса Христа
. Писатель принял участие в проекте, как автор текста, который читал за кадром великий Уэллс. Обоих даже не соизволили включить в титры картины, но, тем не менее, они попытались внести свою лепту в нравственное воспитание американской молодёжи, уже почувствовавшей вкус свободы.
«451 градус по Фаренгейту» (1966)
Недаром эта картина получила ещё до выхода в прокат статус «культового фильма культового режиссёра, поставленного по культовой книге»
. Картина Франсуа Трюффо
знаменательна тем, что является его единственным фильмом, снятым на английском, и первым обращением к цветному изображению. Знаменитый французский режиссёр тонко уловил темы романа и выстроил на его основе холодный стерильный мир без чувств, где так хорошо смотрятся влюблённые герои в исполнении Оскара Вернера
и Джули Кристи
. В новом тысячелетии Фрэнк Дарабонт
, которому блестяще удаются экранизации произведений Стивена Кинга
, работал над своей адаптацией знаменитого романа, но проект, похоже, так и не увидит свет. Зато появилась не снискавшая особой популярности телевизионная адаптация
от Рамина Бахрани
и Амира Надери
, в которой сыграли Майкл Б. Джордан
, Майкл Шэннон
и София Бутелла
.
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«Татуированный человек» (1969)
Картина поставлена по сборнику рассказов «Человек в картинках
» маститым телевизионным режиссёром Джеком Смайтом
— одним из постоянных постановщиков сериалов «Сумеречная зона» и «Альфред Хичкок представляет». Большую известность фильму принёс тот факт, что на гримирование тела Рода Стайгера
уходило аж 10 часов! Собственно, именно благодаря Стайгеру и Клэр Блум
— его партнёрше по переплетённым друг с другом сюжетам — лента и держит внимание. А в остальном картина уж слишком похожа на телевизионные работы режиссёра, вплоть до декораций, которые словно сошли с кадров «Сумеречной зоны». Как известно, за этот сборник взялись Зак Снайдер
и Фрэнк Дарабонт, и, вполне возможно, у них получится более толково перенести на экран истории «Человека в картинках».
«Этот фантастический мир» (1979-1990)
Популярный в СССР цикл телеспектаклей, выходивший в течение десятилетия на «голубом экране». Бессменным ведущим этого проекта был лётчик-космонавт Георгий Гречко
, а сюжеты постановок включали произведения отечественных и зарубежных писателей-фантастов. Несколько выпусков были посвящены и творчеству Рэя Брэдбери. Юрий Богатырев
сыграл Томаса Вулфа («О скитаниях вечных и о Земле
»). Юрий Яковлев
, Леонид Каюров
и Вацлав Дворжецкий
разыграли несколько эпизодов из романа «451° по Фаренгейту». А Сергей Юрский
предстал в образе Старика, который помнит о былой цивилизации, исчезнувшей после ядерной войны («Чикагская бездна
»).
«Электрическая бабушка» (1982)
Для этой милой картины Ноэла Блэка
написал сценарий лично Брэдбери, а «вечную»
бабушку сыграла Морин Стэплтон
. Вообще, рассказу «О теле механическом я пою» очень везёт на экранизации. Помимо серии из «Сумеречной зоны» и одного из выпусков «Этого фантастического мира» есть ещё и литовская версия с Ингеборгой Дапкунайте
в роли электронной бабушки
. Но в ней, несмотря на то, что предназначена она для детской аудитории, слишком силён «дух Тарковского»
. Много лишних сцен, действие размеренно, неторопливо и многозначительно, а визуальная составляющая тусклая и невзрачная.
«Что-то страшное грядёт» (1983)
У этой картины производства студии Уолта Диснея нелёгкая судьба. Первоначально над сценарием работал сам писатель вместе с режиссёром Джеком Клэйтоном
, но студийные боссы отклонили получившийся в результате фильм. Клэйтону пришлось внести правки в сценарий и переснимать несколько сцен. За это время мальчики, игравшие главных героев Уилла и Джима, подросли, что сразу отразилось на логике сюжета. Впоследствии Брэдбери, которому не понравились поначалу изменения в сценарии, признал ленту как одну из лучших адаптаций своих произведений.
Брэдбери о фильме: «Не великий фильм, но достаточно милый».
«Театр Рэя Брэдбери» (1985-1992)
Самый амбициозный, но от этого не теряющий своего обаяния проект Рэя Брэдбери. Писатель принял в нём участие не только как автор сюжетов — он лично представлял каждый эпизод своего сериала. Всего было экранизировано 65 рассказов, а актёрский состав потрясает громкими именами: Дрю Бэрримор
, Джефф Голдблюм
, Уильям Шатнер
, Питер О'Тул
, Дональд Плезенс
, Сюзанна Йорк
, Дэвид Каррадайн
, Луиза Флетчер
...
Рэй Брэдбери — зрителям: «Меня спрашивают: "Откуда вы берёте идеи?" Прямо отсюда, всё это моё, идей всегда достаточно. Я — Рэй Брэдбери, и это Театр Рэя Брэдбери».
«Здесь могут водиться тигры» (1989)
Советский мультфильм эпохи перестройки, в котором преобладают социальные и экологические мотивы. В Советском Союзе образца 80-ых к творчеству Брэдбери обращались часто, находя в нём ответы на многие волнующие вопросы. К тому же, гуманизм автора очень привлекал наших читателей, а язык и стиль походил на лучшие образцы отечественной литературы (за что большое спасибо переводчикам). К произведениям Брэдбери обращался узбекский режиссёр Назим Туляходжаев
(анимационная антиутопия «Будет ласковый дождь
», первый советский хоррор «Вельд
»). А Сурен Бабаян
в «Тринадцатом апостоле
» попытался перенести на экран «Марсианские хроники». Но всё это, к сожалению, были уже осколки былой империи...
«Доминус» (1990)
В своё время автор сих строк был поражён тем, как Александр Хван
при минимуме средств обыграл жуткий смысл рассказа Рэя Брэдбери «Коса
». До сих пор вспоминается ирреальное лицо Виктора Евграфова
, размахивающего косой направо и налево. На славу фильму так же постарался и оператор Анатолий Сусеков
, который довёл изображение до цвета земли. Из-за всего этого вторая новелла альманаха «Доминус» напрочь теряется под тенью «Хозяина
», даже несмотря на то, что поставлена по сборнику «Надвигается беда
».
«Канун всех святых» (1993
)
Ещё один примечательный мультфильм, достойный упоминания, — это анимационная картина, поставленная для телевидения Марио Пилузо
по одноимённой новелле Брэдбери. Закадровый текст в ленте про зловещие приключения детей в ночь на Хэллоуин читает сам автор, а один из персонажей говорит голосом Леонарда Нимоя
. Картина удостоена «Эмми» за сценарий.
«Вино из одуванчиков» (1997)
К сожалению, сейчас эта неплохая экранизация одного из самых замечательных произведений Брэдбери может рассматриваться лишь, как послание авторов. Нет в живых ни Иннокентия Смоктуновского
, ни Льва Перфилова
, ни Сергея Супонева
, ни Рэя Брэдбери
, ни Игоря Апасяна
, ни Андрея Новикова
. Все они оставили в этой картине частицу себя, и каждый зритель либо принимает то, каким они видели этот мир, либо нет. Но фильм, действительно, хорош. Хотя бы тем, насколько точно совпадает со своим героем Андрей Новиков...
Рэй Брэдбери о вине из одуванчиков: «Вино из одуванчиков. Самые эти слова — точно лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное в бутылки лето».
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«Волшебный костюм» (1998)
Стюарт Гордон
в конце 90-х отвлёкся от производства хорроров и фантастических лент ради создания сценической версии рассказа «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого
», которую впоследствии сам же перенёс на большой экран. В истории про пятерых неудачников, чья жизнь меняется после покупки великолепного белоснежного костюма, сыграли Джо Мантенья
, Эдвард Джеймс Олмос
, Клифтон Коллинс-младший
и Эсай Моралес
. Фэнтези отметили призом за режиссуру на «Фантафестивале», а сам писатель считает картину лучшей экранизацией среди остальных адаптаций его произведений.
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