Георгию Данелии исполнилось бы 90: «Мы еще увидимся. Я так думаю»

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Комедии, фантастика, военное кино – на что получили финансирование лидеры отечественного кинопроизводства

22 августа

Лучшие экранизации Рэя Брэдбери: К 100-летию писателя

Один из главных авторов XX века в кино, в анимации и на телевидении