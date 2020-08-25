Георгию Данелии исполнилось бы 90: «Мы еще увидимся. Я так думаю»

До своего грандиозного юбилея он не дожил чуть больше года, сохраняя до последних дней ясность ума, самоиронию и чувство юмора. 25 августа Георгию Николаевичу Данелия исполнилось бы 90 лет. Режиссёр и кинодраматург, создавший миры, влюблявший в своих героев миллионы. Картины созданные Данелия и при его участии – это не только кино-хиты, обожаемые несколькими поколениями зрителей, обитающих в русскоязычном пространстве. Это произведения искусства, ставшие частью национального менталитета. Цитируемости фильмов Данелия мог бы позавидовать даже Александр Грибоедов, чьё «Горе от ума» разошлось на пословицы.
Отечественное киноведение обязано Данелии формулировкой жанра «лирическая комедия». Именно так режиссёр охарактеризовал свою ленту «Я шагаю по Москве», пытаясь объяснить членам худсовета, почему комедия не вызывает гомерического смеха. «Осенний марафон», принятый считать мелодрамой или семейной драмой, сам режиссёр считал «философской комедией». Снискавший всенародную любовь и статус комедиографа, режиссёр себя таковым не считал. «Я в своей жизни снял только одну комедию – «Тридцать три», - утверждал режиссёр. – Комедии снимал Гайдай – и делал это блестяще. Его задача была в том, чтобы всё время было смешно. Кадры, которые нужны только для того, чтобы было смешно, я выкидываю. Юмор, который мне интересен, чаще кроется в характерах».
Кстати, сатирическая картина «Тридцать три», которую мы бы сегодня скорее назвали «комедией абсурда», одно время считалась «полочной». Однако сам режиссёр считал сам факт такой репутации фильма комичным и впоследствии рассказывал: «Двадцать пять лет картина была запрещена, и все двадцать пять лет она, время от времени, появлялась на экранах – в клубах, воинских частях и даже в кинотеатрах на окраине Москвы… После перестройки, когда все стали хвастаться своими «закрытыми» фильмами, я решил примкнуть к хору и тоже стал рассказывать, что мой фильм «Тридцать три» пролежал на полке двадцать пять лет. Но номер не прошёл: в застойные семидесятые почти все умудрились посмотреть мой сверхзакрытый фильм на экране».
Несмотря на то, что картины Данелия очевидно выбивались из традиционных представлений общества о жанре комедии, они безошибочно попадали в аудиторию. При этом поклонники «Сережи» могли не принимать «Осенний марафон», а фанатам «Мимино» был не понятен «Эзопов язык» ленты «Кин-дза-дза», произведшей в своё время настоящую сенсацию в интеллектуальной среде. «Фильм «Кин-дза-дза» - это картина о человеческой глупости, которая везде тебя преследует, где бы ты ни поселился, - признавался Данелия. - Когда первая «Кин-дза-дза» только вышла, она не была такой популярной. А сейчас по всему миру поклонники. Почему? Да потому что то, что происходит рядом, очень уж напоминает планету Плюк». Любопытно, что в 1986 году чиновники от кино выпустили фильм в прокат без единой цензурной правки. Многих это удивило, ведь за фантастическим флёром сюжета крылись острозубые сатирические подтексты, которые спустя 30 лет обрели новое актуальное звучание…
фото: Кадр из фильма "Мимино"
Данелия не боялся экспериментировать не только с жанрами, но и в работе с артистами. Так, к примеру, на роль датского профессора лингвистики Билла Хансена Георгий Николаевич пригласил журналиста из Западной Германии. «С иностранцами у нас в кино всегда была проблема, - сетовал режиссёр. – В советском кино иностранцев, как правило, играли прибалтийцы – латыши, литовцы и эстонцы. И чаще всего эти иностранцы были американскими шпионами. Кушнерев сказал, что у него есть знакомый, корреспондент западногерманского журнала «Штерн» - Норберт Кухинке, который, как ему кажется, подходит на роль Хансена. Я попросил Юру устроить так, чтобы я, не знакомясь, посмотрел на Кухинке. Юра назначил ему свидание у проходной «Мосфильма». Норберт подъехал на своём «Мерседесе», вышел из машины… и я понял: идеальный Хансен!».
Данелия обладал редким качеством благодарного соавторства. Так финал культового «Осеннего марафона» был придуман уже во время съёмок художником постановщиком ленты Леваном Шенгелия. Сам Данелия, спустя много лет вспоминал:
«У нас кино заканчивалось на крупном плане Бузыкина. А Леван предложил:
- Пусть к нему зайдёт профессор Хансен и они побегут трусцой.
- Но это уже вечер, а трусцой бегают по утрам, - не согласился я.
- Не имеет никакого значения, - сказал Леван. И оказался прав. Финал в этом фильме получился замечательный».
Многие современные молодые режиссёры пытаются понять секрет обаяния фильмов Данелии, который практически всю свою творческую жизнь балансировал на границе жанров, умело сочетая драму и комедию, как это часто делает сама жизнь. Последней работой мастера стал полнометражный анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза» - своего рода ремейк на его шедевр середины 80-х. Актуальные политические события заставляют нас вновь и вновь обращаться к посланиям, зашифрованным в его пророческом фильме. Однако сам художник всю жизнь декларировал в своих фильмах добро и радость, испытывая чувство благодарности каждому дню. В своей книге «Безбилетный пассажир» Георгий Николаевич признался: «Я ни в коем случае не хочу, чтобы создалось впечатление, что я пытаюсь выглядеть жертвой Советской власти. Напротив. Я благодарен этой власти за то, что она дала мне возможность заниматься любимым делом. Правда, я не снял всё, что хотел. Но снял только то, что хотел!»
фото: Георгий Данелия / Фото с сайта rossaprimavera.ru
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