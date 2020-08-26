Похититель молний: Кто есть кто в фильме «Тесла»?

27 августа в прокате стартует лента «Тесла» с Итаном Хоуком в роли великого громовержца Николы Теслы. Для своего времени он стал абсолютной легендой и в отличие от «Железного человека» был вполне реальным супергероем. Как и все великие, Тесла опередил и победил время. Так что он изобрел не только XX век, но и наше столетие. Несмотря на это, нельзя сказать, что ученому особенно повезло в кино. Он всегда оставался персонажем второстепенным, хотя в разное время его играли Дэвид Боуи и Николас Холт. Восстановить справедливость решил режиссер Майкл Алмерейда, широко известный в узких кругах любителей американского авторского кинематографа. Отринув академичность байопиков и слегка поглумившись над ними, он дал людям XIX века макбук и мобильный телефон, предложив взгляд на Теслу в контексте современности и альтернативные варианты развития некоторых событий его жизни. Чтобы отличить правду от вымысла и без спойлеров подготовиться к походу во вновь открывшиеся кинотеатры, Кино-Театр.Ру решил заранее познакомить зрителей с персонажами, которых можно увидеть в этом фильме.
фото: Виктория Фомичёва
Никола Тесла – Итан Хоук
Изобретатель прожил 86 лет – довольно долго, чтобы стать мифом. Но Тесла много раз доказывал, что для него нет ничего невозможного. Многие догадки о его жизни, кстати, отлично обыгрываются в фильме. Например, история о том, что интерес к электричеству у маленького Николы проснулся благодаря коту, на чьей шерсти после касания блеснули искорки. Рядом со списком его изобретений можно поставить и список того, что ему приписали любезные потомки. Так, бытует мнение о связи падения Тунгусского метеорита с экспериментами Теслы. Что, конечно же, не могло быть правдой. Но такие выдумки кажутся довольно закономерными, если поближе присмотреться к личности самого ученого. Он не пил кофе и чай, считая их вредными для здоровья. Но виски употреблял охотно, будучи уверенным в пользе напитка. После того, как однажды ученый увидел в микроскоп микробов, он заказывал к каждому прибору отдельную салфетку и лично проводил дезинфекцию. А еще верил в возможность установление связи с марсианами и охотно сообщал об этом журналистам. Но этот чудак был подлинным гением, говорил на восьми языках, мог проводить эксперименты в уме, только после этого садясь за чертежи. Согласно записям самого ученого, уже в юном возрасте его стали посещать озарения, которые он называл «световыми явлениями». Эти вспышки света станут лейтмотивом всей его жизни и ленты Алмерейды.
Пожалуй, именно он стал главным антагонистом этой истории. Напористый делец и первый работодатель Теслы в Америке, где мы впервые и застаем его в фильме. Когда молодой серб только начинал, Эдисон уже был знаменит: развивал телефонию, работал над приборами звукозаписи и провел электричество в каждый дом с помощью своих усовершенствованных лампочек. Два гения – вещи несовместимые. А Эдисон был еще и начальником Теслы. К тому же неохотно ему платил. Началом их «войны токов» стали в корне разные взгляды. Будучи консерватором, Эдисон работал только с постоянным током, а неугомонный футурист Тесла свято верил в силу и эффективность переменного, поэтому очень скоро покинул компанию Edison Electric Light. Тем не менее они оба были одержимы своими экспериментами, просто у Эдисона как более опытного предпринимателя с большим штатом сотрудников было больше возможностей. На его счету 1093 патента, а однажды он проводил опыт в течение 45 часов, не покидая при этом лабораторию. Трудолюбивый изобретатель также вошел в историю кино, соорудив кинетоскоп, который относился к ранним опытам оживления изображений, но не прижился, так как предлагал индивидуальные киносеансы (чем не Netflix!).
Джон Пирпонт Морган – Донни Кешаварц
Богатейший человек своего времени, который по уровню дохода в свое время уступал только Ротшильдам. Морган начинал как владелец железнодорожной компании и сколотил состояние на поглощении подобных предприятий, став крупнейшим монополистом. Кроме того, он занимался сталелитейным делом. Знакомство с Теслой состоялось в начале 1900-х. Морган инвестировал деньги в его изобретения, пусть и не очень охотно, ведь, как и большинство рациональных людей, ожидал быстрого результата. Намного проще ему было расставаться с накоплениями, скупая дорогие вещи: драгоценные камни, монеты, картины мастеров и редкие предметы искусства. В коллекции Дж.П. Моргана были представлены «Христофор Колумб» Себастьяно дель Пиомбо, портрет Николауса Рутса, написанный Рембрандтом, «Библия» Гутенберга и другие реликвии.
В фильме Алмерейды Энн выступает главной рассказчицей, связывая прошлое и настоящее. Но свою судьбу с гениальным ученой ей связать не удалось. Девушка была младшей дочерью успешного банкира Дж. П. Моргана, с которым сотрудничал Тесла. Он сразу привлек внимание Энн. Тогда ей было 28, а ему слегка за 30. Самый подходящий возраст для брака, но Тесла до конца своих дней был один. С Энн он поддерживал дружескую переписку, которая длилась в течение всей жизни.
Переменный ток стал краеугольным камнем для Теслы, который трудился над целым комплексом оборудования по его передаче. Эти наработки заинтересовали крупного промышленника Джорджа Вестингауза. Магнат пригласил амбициозного серба на работу в качестве консультанта и за большие деньги выкупил около сорока его патентов. Со временем компания Вестингауза смогла составить серьезную конкуренцию Эдисону. Не способный смириться со своим положением, он пошел на хитрость и направил силы на создание электрического стула с использованием переменного тока. Но эффект ужасающей антирекламы был недолгим. Вскоре Вестингауза и Теслу пригласили сделать освещение для Чикагской ярмарки с использованием лампочек, работающих от переменного тока. Это был их триумф в «войне» с Эдисоном. Помимо сотрудничества с Теслой компания магната активно занималась улучшением железных дорог.
Не многие могут похвастаться званием самой знаменитой актрисы начала XX век. Сара Бернар могла. Она всегда вызывала интерес, особенно у мужчин. Можно сказать, что Тесла в каком-то смысле тоже поддался ее чарам, хотя он никогда не был женат, не имел детей и считал, что женщина по своей сути – «самый крупный вор духовной энергии». Но общество изящной француженки было приятно ученому, который бывал на ее выступлениях. Впрочем, отбоя от поклонников у Сары не было, и она сама нескромно называла себя одной из величайших любовниц. Бернар прославилась не только ролями роковых женщин, но и своими эпатажными выходками в реальной жизни. На гастроли актриса возила с собой розовый гроб, в котором, как говорят, не только ночевала, но и принимала мужчин. Смелая женщина, а может быть, всего лишь еще одна жертва мистификации.
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