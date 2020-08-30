В поисках Чебурашки: 100 лет художнику Леониду Шварцману

Сегодня исполняется 100 лет выдающемуся художнику мультипликации Леониду Шварцману. Автор Чебурашки и Котенка по имени Гав, худпост «Снежной королевы» и «38 попугаев», Шварцман проработал в российской мультипликации 50 лет, создав огромную галерею незабываемых мультобразов.
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Леонид Аронович родился в Минске 30 августа 1920 года, во время Войны оказался сначала в блокадном Ленинграде, потом в Челябинске, а вскоре после окончания ВОВ закончил ВГИК, где учился мультипликации у таких мастеров как Иван Петрович Иванов-Вано
, Юрий Иванович Пименов
, Константин Феофанович Морозов
и Григорий Михайлович Шегаль
.
Сразу после выпуска молодого художника заприметил тогда уже именитый режиссер Лев Атаманов
. Первая работа Шварцмана – 40-минутный «Аленький цветочек
» - созданная в соавторстве с коллегой-художником Александром Винокуровым
, сразу показала Леонида Ароновича как неординарного яркого художника: вместе с Винокуровым они создали на экране невероятный живописный и красочный образ сказочной России с ее купеческим бытом, ярмарками и величественной природой.
Следующая работа Шварцмана-Атаманова-Винокурова – получасовая «Золотая антилопа
» - получила уже международную известность: ее показывали на фестивалях в Каннах, Лондоне, Белграде, Дурбане, но уже через три года этот успех перебила «Снежная королева», ставшая не только лучшим советским полнометражным мультфильмом, но и единственной советской анимационной работой, попавшей в довольно широкий международный прокат.
Персонажник Шварцман и фоновщик Винокуров создали совершенно незабываемый мир, где нежнейшая и в то же время благородная, самоотверженная Герда, забавный Оле-Лукойе (анимировал которого Федор Хитрук
) и, наконец, поистине незабываемая заглавная героиня, Снежная королева, зажили в волшебном мире со сказочными садами и ледяными пустынями, уютными городками и королевскими дворцами, крошечными мансардами и бескрайними снежными просторами. Фильм был куплен во многие страны, а в Японии стал настолько популярен, что долгие годы еще крутился по ТВ на новогодних праздниках, став инспирацией для многих анимационных художников, начиная с легендарного Хаяо Миядзаки
.
После невероятного успеха – и творческого, и зрительского – «Снежной королевы» казалось, что карьера художника Шварцмана достигла вершин, превзойти которые невозможно, однако главные успехи, как оказалось, были впереди. Спустя несколько лет после «Снежной королевы», во время работы над новым фильмом Льва Атаманова «Сказка про чужие краски
» (по-прежнему в творческом дуэте с Винокуровым), Леонид Шварцман получил неожиданное предложение – присоединиться к работе над кукольным фильмом «Потерялась внучка
» (режиссер Роман Качанов
). И здесь, в совершенно новой области, талант Шварцмана также заиграл по новой: забавные обаятельные персонажи, замечательные типажи, уютный городок с его игрушечными улочками – все это снискало фильму зрительскую любовь, а для Шварцмана положило начало блистательной карьере художника кукольного кино.
Следующей работой стала «Варежка
», снова с Романом Качановым, трогательная, эмоциональная, тонкая, философская история про ребенка, который мечтает о собаке и, не имея возможности завести настоящего пса, силой воображения превращает в щеночка свою варежку. Целая галерея великолепных кукольных псов и их хозяев, утонченная носатая мама и нежная, хрупкая главная героиня со своей тихой, но такой сильной мечтой… Фильм «Варежка» - до сих пор остается непревзойденным в своем роде и неустаревающим маленьким шедевром кукольной мультипликации, показавшим, как негибкие детские куклы могут вызывать у зрителя мощнейшие и совсем недетские эмоции.
Не успел еще отгреметь успех «Варежки», а Качанов пришел к Шварцману с новой идеей. Сказка Успенского
– про городок, в котором наравне живут люди и животные, а главным героем выступает крокодил, работающий в зоопарке крокодилом. Качанов не на шутку зажегся повестью Эдуарда Успенского о Чебурашке и Крокодиле Гене. В тот момент ни Качанов, ни Шварцман, ни кто-либо другой не могли даже близко представить, чем обернется эта небольшая работа. Что мультфильм вскоре станет безумно популярен и превратится в сериал. Что Чебурашка станет символом российской мультипликации и самым популярным отечественным персонажем, маскотом олимпийской сборной и иконой протестного движения. Что спустя годы Шварцман окажется втянут в суды и тяжбы с автором литературного персонажа – Эдуардом Успенским, доказывающим мизерность заслуг художника в сравнении со своими. Что в Чебурашку влюбятся японцы – и выкупят у России права на создание своих фильмов и сериалов с этим героем. И что все это не принесет самому Шварцману ни капельки славы и богатства.
Сегодня, оглядываясь на захватывающую и драматичную историю Чебурашки, становится понятно, что в некотором смысле гений Шварцмана сослужил ему плохую службу: его персонажи не просто хороши, обаятельны и забавны… они стали по-настоящему народными. Крокодил Гена и старуха Шапокляк, удав и слоник из «38 попугаев», Котенок по имени Гав и обезьянки («Обезьянки
»), Снежная королева и Герда… с каждым образом, создаваемым Шварцманом, зрители настолько сживались и роднились, что переставали видеть в нем чужую художественную волю. Разве может быть Чебурашка результатом работы художника? Разве может один человек нарисовать, слепить, сконструировать настолько народного героя? Конечно, нет. Снежная королева, удав, Чебурашка Шварцмана так вошли в нашу культуру и в наше национальное сознание, как будто они существовали всегда и как будто их не могло не быть. А потому как бы лишились авторства, как лишаются его народные песни и волшебные сказки.
И, наверное, понадобится еще немало времени, прежде чем рядом с именем Леонида Ароновича возникнут слова «один из величайших российских художников ХХ века», которых он несомненно заслуживает ничуть не меньше, чем представители станковой живописи или музейной графики.
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