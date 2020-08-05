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5 августа 2020
13 августа в прокат выходит военный экшн «Форпост», основанный на реальных событиях и документальном бестселлере «Форпост: Нерассказанная история американской доблести». Небольшой отряд американских солдат, защищая отдаленный форпост в Афганистане, подвергается яростной атаке 400 талибов.



В главных ролях: Орландо Блум, Скотт Иствуд и Калеб Лэндри Джонс.

Кино-Театр.Ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ фильма от радио Максимум, который состоится 12 августа в 20:00 в московском кинотеатре Киномакс Мозаика!

Получи свой пропуск на «Форпост»

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Форпост» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять победителей будут выбраны из писем 11 августа!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Желаем удачи и ждём ваши письма!
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Орландо БлумКалеб Лэндри ДжонсСкотт Иствуд
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