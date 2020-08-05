Получи свой пропуск на «Форпост»

13 августа в прокат выходит военный экшн «Форпост
», основанный на реальных событиях и документальном бестселлере «Форпост: Нерассказанная история американской доблести». Небольшой отряд американских солдат, защищая отдаленный форпост в Афганистане, подвергается яростной атаке 400 талибов.
В главных ролях: Орландо Блум
, Скотт Иствуд
и Калеб Лэндри Джонс
.
Кино-Театр.Ру
и компания MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ фильма от радио Максимум, который состоится 12 августа
в 20:00 в московском кинотеатре Киномакс Мозаика
!
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Форпост»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Пять победителей будут выбраны из писем 11 августа
!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Желаем удачи и ждём ваши письма!
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