Узнай «Секрет» лучше других

В прокат вышла драма «Секрет
» с Кэти Холмс
и Джошем Лукасом
в главных ролях.
Сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.
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