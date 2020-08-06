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Узнай «Секрет» лучше других

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6 августа 2020
В прокат вышла драма «Секрет» с Кэти Холмс и Джошем Лукасом в главных ролях.

Сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.

Узнай «Секрет» лучше других

Кино-Театр.Ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш трех книг мирового бестселлера Ронды Бёрн «Секрет», ставшего основой сюжета фильма!

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Секрет» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны из писем 13 августа!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России!

Желаем удачи и ждём ваши письма!

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Джош ЛукасКэти Холмс
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