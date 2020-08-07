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Смотр пройдет в онлайн-формате с 17 по 23 августа.

В программу «Короче-2020» вошли фильмы с Александрой Бортич, Игорем Верником и Лукерьей Ильяшенко

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«Большой куш», «Красавица и чудовище», «Мои черничные ночи» и еще 7 фильмов, в которых актеры изменили свои акценты

Кино-Театр.Ру и Skyeng о том, что английский бывает не только английским