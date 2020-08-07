«Большой куш», «Красавица и чудовище», «Мои черничные ночи» и еще 7 фильмов, в которых актеры изменили свои акценты

За последние сто пятьдесят лет глобализация привела к тому, что мы стали привыкать к итальянскому акценту в англоязычных фильмах про американскую мафию, китайский английский (более известный как chinglish) стал привычным слуху в магазинчиках Европы, а индийский английский и вовсе встречается на улочках Лондона чаще, чем знаменитый британский акцент. В совместном проекте Кино-Театр.Ру и Skyeng решили собрать фильмы и сериалы, в которых известные актеры меняют свой акцент, говорят не очень разборчиво или вовсе учатся произносить слова правильно.
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Бельгийское детство Одри Хепберн оставило отпечаток и на ее произношении: чтобы сниматься в кино, ей пришлось долго переучиваться. Похожий сценарий обыгран и в картине «Моя прекрасная леди». Хепберн играет уличную девушку без образования, которую на спор пытается научить манерам известный профессор. В том числе, он учит ее и правильному выговору. Проследив за процессом трансформации речи героини Хепберн, можно увлекательно провести время и извлечь для себя много уроков.
Любой фильм, в котором играет Хью Грант, достоин быть в этой подборке, потому что популярный британский актер – мастер имитации акцентов. Например, в последней картине Гая Ричи «Джентльмены» он идеально сымитировал акцент кокни. «Ноттинг Хилл» особенно примечателен тем, что в паре с лондонским произношением Гранта здесь выступает вымуштрованный голливудский английский Джулии Робертс, так что можно потренироваться одновременно понимать и того, и другого.
До «Большого куша» у Гая Ричи вышла картина «Карты, деньги, два ствола», на которую зрители жаловались за совсем непонятный лондонский акцент актеров. Этот самый лондонский акцент не смог повторить Брэд Питт, мечтавший сняться у режиссера. Зато ему удался акцент ирландцев-кочевников, который обыгрывается в том числе и в сериале «Острые козырьки». В картине Питт говорит настолько непонятно, что за разбор его речи вполне можно сразу выдавать сертификат CAE.
Американку Вайнону Райдер в свое время засмеивали за неумелую имитацию британского английского, однако одно удовольствие слушать ее подражание манхэттенскому выговору в фильме «Осень в Нью-Йорке». Несмотря на то, что картина была встречена критиками холодно, эмоциональная и сбивчивая речь Райдер, сыгравшей полную жизненной энергии девушку с неизлечимым диагнозом, станет отличным поводом потренировать лексику для романтических свиданий.
Современный классик британского кино Хью Лори сыпет медицинскими терминами и периодически выпендривается в одном из самых успешных американских сериалов первого десятилетия XXI века. Помимо харизматичного Лори просмотр фильма с оригинальной дорожкой заинтересует австралийским английским помощника доктора Хауса Роберта Чейса (Джесси Спенсер).
Эталонным мистером Дарси еще долго будут называть Колина Ферта из предыдущей экранизации романа Джейн Остин. А вот Элизабет Беннет прочно ассоциируется с образом, воплощенным в картине Джо РайтаКирой Найтли. Хотя речь актеров в картине осовременена, по героине Найтли можно смело готовиться к прочтению английской классики в оригинале.
Подзабытый фильм Вонга Кар-Вая примечателен по многим пунктам. Например, главную роль в нем исполнила певица Нора Джонс, до этого актерского опыта не имевшая. Нам же картина интересна в первую очередь появлениями в ней Джуда Лоу, британский акцент которого стал особым украшением проекта. И пусть у его персонажа не очень много экранного времени, зачастую вспоминаются именно его «Where did you hear that?» и поглощаемые в больших количествах черничные пироги.
Уже упомянутые «Острые козырьки» пестрят разными диалектами и акцентами английского языка: от ирландского до итальянского. Особым украшением сериала стало участие Тома Харди, сыгравшего главу еврейской банды, и Эдриана Броуди, воплотившего роль итальянского мафиози. Еврейский акцент одного и сицилийский английский другого станут отличным тренажером, чтобы научиться лучше понимать английский европейских друзей.
Еще один мастер подражания акцентам – Юэн Макгрегор. В экранизации мультфильма Disney он озвучивает превращенного в канделябр лакея по имени Люмьер. Этот Люмьер – француз, а Макгрегор – друг Джуда Лоу, какое-то время деливший с ним квартиру в Лондоне. Как Макгрегор сыграл французский акцент и даже спел на нем, можно узнать, включив сказку на языке оригинала.
Начинающий американский актер Гейтен Матараццо не может похвастаться умением имитировать какие-то акценты или детством в неанглоязычной стране, но следить за его речью крайне увлекательно. У Гейтена врожденная болезнь – ключично-черепной дизостоз, который влияет в том числе и на формирование челюсти человека. Это не мешает актеру быть харизматичным (он первым был утвержден на роль братьямиДаффер, хотя изначально такого персонажа даже не было в сценарии), но именно поэтому его герой в сериале одновременно и шепелявит, и глотает звуки, и делает все, что так не любят экзаменуемые во время аудирования в классе.
фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"
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