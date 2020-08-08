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Мифы и легенды поп-культуры: 25 эпизодов «Секретных Материалов»

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8 августа 2020
25 причин для тех, кто еще хочет верить и знает, что истина всегда рядом

7 августа американский актер Дэвид Духовны отметил юбилей. Неповторимому агенту ФБР Фоксу Малдеру из «Секретных материалов» исполнилось 60 лет. Спустя два дня, 9 августа, принимает поздравления с днем рождения и Джиллиан Андерсон, подарившая нам агента Дану Скалли. Специально для Кино-Театр.Ру Настасья Горбачевская обстоятельно разобралась, как за годы в эфире «Секретные материалы» стали подробным альманахом мифов и легенд американской поп-культуры, как они вдохновляли и вдохновлялись, в причудливом симбиозе сочетая отсылки, пасхалки и камео. 25 эпизодов ниже - не лучшие и не худшие, но все они вышли за рамки герметичного мира правительственных заговоров и загадок НЛО, чтобы оглядеться по сторонам. Малдер и Скалли побывали в «Нечто» Карпентера, разгадали загадку Лох-несского чудовища, сразились с кожаным лицом, спасли постмодернисткого Прометея и даже благословили «Во все тяжкие». Почти все эпизоды из списка относятся к «монстрам недели», а значит их можно смотреть в любом порядке, не пытаясь вспомнить основную сюжетную канву мифологии сериала.

Мифы и легенды поп-культуры: 25 эпизодов «Секретных Материалов»


1. Лёд / Ice
(сезон 1, серия 8)

Малдер и Скалли летят на Аляску: на исследовательской станции почтенные ученые проекта «Арктический лед» посходили с ума и покончили с собой, приговаривая, что они больше не они; в живых осталась одна собака. Всему виной подкожные паразиты, которые со смертью исследователей никуда не исчезли и находятся в поиске новых носителей: Малдер, Скалли и еще четыре человека из экспедиции пытаются вычислить инфицированных и изобрести вакцину.

Эпизод можно назвать еще одной экранизацией романа Джона Кэмпбелла «Кто идет?». Вслед за «Нечто» Джона Карпентера фокус с паразитов и заражения смещен на ужасы изоляции, коллективное недоверие и подозрение, в том числе между агентами ФБР. Малдер и Скалли совсем недавно начали работать вместе и притираются, а потому пока только хотят верить друг другу, но не сразу получается.

Помимо романа Кэмпбелла на идею сценариста Глена Моргана вдохновила статья в «Science News» о загадочной находке во льдах Гренландии.






2. Ева / Eve
(сезон 1, серия 11)

«Очень странные дела» творятся в одиннадцатой серии первого сезона: на разных концах Штатов происходят загадочные убийства - тела обескровлены, а в семьях погибших отцов находятся две идентичные девочки. В ходе расследования агенты ФБР выходят на засекреченный проект по экспериментам с евгеникой. Обе девочки с серийными именами Ева 9 и Ева 10 - плод работы ученых по созданию совершенного человека. Если телекинезом они и не владеют, то уровень их интеллекта превосходит многие показатели, хотя едва ли они используют его во благо.

Братья Дафферы не скрывают своего исследовательского и идолопоклонного отношения к поп-культуре, однако «Секретные Материалы» в списке вдохновения часто уходят на второй план или вовсе забываются. Хронологически события «ОСД» происходят за несколько лет до этого расследования, тем не менее судьба и происхождение Одиннадцатой пока лишь намечены, а опыты с Евой остановились как раз на десятой. При желании любой ушлый фанат сможет доказать, что события сериалов могут происходить в одной вселенной, а, скажем, Ненси, повзрослев, из журналистики перейдет на работу в бюро. Но и без поисков конспирологической теории заговора в подтверждение фантастического кроссовера каркас истории в Хоукинсе намечен здесь. Впрочем, «Секретные Материалы» опередили «Очень Странные Дела» дважды: во 2 серии 10 сезона появляются брат и сестра, теперь уже с навыками телекинеза, и именно их отец (как и в случае с Оди) отдал свои чада на эксперименты еще в материнской утробе.






3. Где-то за морем / Beyond the Sea
(сезон 1, серия 13)

С выходом сериала Дану Скалли не раз сравнивали с другой представительницей ФБР Клариссой Старлинг из «Молчания ягнят», а сейчас и вовсе с технологией deepfake поменяли Джиллиан Андерсон и Джоди Фостер местами (Ганнибалом стал Уильям Дефо). Создатели сериала не остались равнодушны и отправили агентов в тюрьму пообщаться с серийным убийцей с экстрасенсорными способностями, который якобы может дать наводки по их делу о похищении и назвать местоположение жертв. Привычный скептицизм Скалли дает сбой из-за событий личного характера: умер ее отец, а заключенный убийца-медиум мимоходом напел любимую песню почившего - Beyond the Sea Бобби Дарина.

Сама Джоди Фостер тоже побывала во вселенной «Материалов» - в 13 серии 4 сезона она озвучила ревнивую бывшую, преследующую экс-возлюбленного через говорливую татуировку.






4. Розыгрыш / Humbug
(сезон 2, серия 20)

Через 63 года после «Уродцев» Тода Браунинга и за 19 лет до «Фрик шоу» Райана Мерфи (4 сезон «Американской истории ужасов») Малдер и Скалли отправились в маленькую колонию артистов «цирка уродов» (само собой, из-за загадочного убийства), которая представляет из себя лагерь трейлеров. Все в шапито под подозрением: карлики, амфибия, сиамские близнецы и человек, не чувствующий боли, - в эпизоде снялись реальные циркачи и любимый карлик Дэвида Линча Майкл Дж. АндерсонМалхолланд Драйв», «Твин Пикс»).

Впрочем, все песни об одном: о стереотипном мышлении, позволяющим судить о человеке по внешности.






5. Последний отдых Клайда Бракмана / Clyde Bruckman’s Final Repose
(сезон 3, серия 4)

В зоне поражения гадалки, медиумы, экстрасенсы и прочие обладатели третьего глаза, один за другим они становятся жертвами убийцы, а зацепок нет. Кроме одной: Клайда Бракмана (бенефис Питера Бойла) - страхового агента, который и обнаружил труп в мусорном баке. Малдеру и Скалли придется поверить, что скромный одинокий старик может предчувствовать смерть (иронично для страховщика) и только с его помощью расследование сдвинется с мертвой точки.

«Последний отдых Клайда Бракмана» прочно укоренился во всех подборках «лучших» (замыкает первую десятку 100 лучших серий всех времен) и одинаково полюбился и зрителям, и критикам. Примерно через год после выхода серии будет опубликована «Зеленая Миля» Стивена Кинга: роман пронизан сходным меланхоличным настроением предопределенности судьбы с мистическими оттенком. Кстати, о фатуме: Клайд Бракман (имя позаимствовано у сценариста эпохи великого немого) предрекает Скалли, что та не умрет никогда - это породило безумную фанатскую теорию о бессмертии Даны (над чем создатели подшучивают в 10-м сезоне).






6. Сизигия / Syzygy
(сезон 3, серия 13)

Убийства в старших классах: школьника находят повешенным в лесу (короткое появление юного Райана Рейнольдса), местные винят во всем сатанистов, а на деле виноваты звезды. Сизигия - парад планет, где три и более становятся в ряд (это же явление происходило во время премьеры). Эпизод в пародийной форме высмеивает слэшерные каноны, противопоставляя спокойствию субурбии в прочтении «Хеллоуина» Карпентера сатанинские ритуалы: есть мы, а есть они - чужаки вторглись в сладкий и уютный мирок. Малдер и Скалли тоже будто вернулись в пубертатный период и ругаются как школьники в столовой из-за того, кто поведет машину.

Через пару месяцев после премьеры эпизода вышел фильм «Колдовство» выдержанный в схожей в стилистике микса старшей школы и магии, а в декабре 1996 года подзабытый жанр слэшера взял новую мета высоту без паранормальных примочек с прокатом «Крика» Уэса Крэйвена.






7. «Из открытого космоса» Джо Чанга / Jose Chung’s From Outer Space
(сезон 3, эпизод 20)

Эпизод снят если не в пародийном, то в гротескном или даже сюрреалистическом ключе: история похищения пришельцами подростков рассказана на языке всех возможных клише, стереотипов и городских легенд о зеленых человечках, не без самоиронии над пресловутой мифологией сериала. В том числе на экране есть и люди в черном: еще до Уилла Смита и Томми Ли Джонса в свидетельствах очевидцев фигурировали загадочные персоны, которые появляются сразу после контакта с НЛО и велят все забыть. В «Секретных Материалах» они больше похожи людей в желтых плащах Кинга, чем на господ в идеальных скроенных черных костюмах.

Не обошлось и без реверанса «Твин Пиксу», помимо общей сумасбродной обстановки происходящего (пришельцев пугают еще более страшные пришельцы-оборотни), Малдер на манер агента Купера заказывает в кафетерии подряд несколько кусков пирога (правда не с вишней, а с бататом).






8. Трясина / Quagmire
(сезон 3, эпизод 22)

Малдер и Скалли охотятся за Лох-несским чудовищем местного пошиба: вместо Шотландии - штат Джорджия, вместо Несси - так называемый Биг-Блу. Разговоры агентов, оказавшихся в ночи на отмели после крушения катера под беззвездным небом, уходят к Герману Мелвиллу и «Моби Дику». Скалли сравнивает себя со Старбаком, Малдера (как и своего отца) с капитаном Ахавом, его одержимость паранормальным с Белым Китом, а свою собачку зовет Квикегом.






9. Дом / Home
(сезон 4, серия 2)

Эпизод «Дом» проходит под грифом самый страшный, самый неприятный и самый жестокий: он сразу же вызвал резонанс из-за возрастного ограничения и предупреждения перед серией о повышенном уровне насилия на телеэкране.

Найденный труп новорожденного ребенка со всеми возможными физическими аномалиями приводит Малдера и Скалли к жилищу семейства Пикоков. Три брата первобытным строем живут на отшибе будто во времена гражданской войны: без водопровода и электричества, а их общий IQ едва ли доходит до 100. Приемы киноязыка и жанровые методы «Техасской резни бензопилой» и «У холмов есть глаза» в руках сценаристов Глена Моргана и Джеймса Вонга оборачиваются критикой американского общества и святости института нуклеарной семьи в нем. Герметичность микросоциума провоцирует инцест, бесконтрольную жестокость во имя слепой любви к родным, а деформация личности вырисовывается на лицах уродством физическим. К тому же речь идет не только об абстрактной мифологеме и ориентировке на слэшеры, но и отсылает к реальной истории жизни на ферме безграмотных братьев Уорд - о них в 1992 году вышел документальный фильм Brother’s Keeper.






10. Постмодернистский Прометей / The Post-Modern Prometheus
(сезон 5, серия 5)

Постмодернистский Прометей живет в мета пространстве: Малдер и Скалли ведут расследование внутри комикса «Великий Мутант», который сочинил подросток. Им осталось лишь переписать финал, где может истины и не найти, но без справедливости никак нельзя. Весь мир вокруг - черно-белое кино: в подвале прячется двуликий монстр, кабинет доктора Поллидори на верхнем этаже особняка, за окнами бьет молния, ксилофон играет ярмарочную мелодию - настроение хеллоуин, весь город смотрит шоу Джерри Спрингера и слушает певицу Шер. Все местные - набор стереотипов и клише, их Библия дневные теле-шоу, их цель - зайти в медиа пространство, для них враждебно все, что «ненормально». Скалли ставит свой диагноз микрокосму: «… перенос общих страхов: тревога обретает форму некоего страшного чудовища, которому приписываются самые ужасные человеческие черты».

Постмодернистский Прометей берет на вооружение традиции и Мэри Шелли, и киноэкспрессионизма, и классических ужасов студии Юниверсал, и телевещания, чтобы в очередной раз развести всех монстров по своим углам (и немного потанцевать).






11. Чинга / Chinga
(сезон 5, серия 10)

В свой редкий выходной Скалли решает прокатиться по Новой Англии и прибрежным городкам штата Мэн. Совпадения не случайны - сценарий для эпизода написал Стивен Кинг, который давно стал губернатором темной стороны этих земель. До Кастл-Рока Скалли не доехала, но оказалась в другом вымышленном месте Амма Бич. Несмотря на схожие мотивы и темы в сериале и творчестве писателя, именно здесь отчетливо чувствуется то, что Скалли очутилась в его мистической вотчине. Проклятая кукла в руках маленькой девочки (Малдер вспоминает Чаки), ведьмы как часть местного наследия и повод посудачить, страх взрослого перед ребенком - Кинг бьет в свои излюбленные мишени, а Малдера и вовсе оставляет дома, предоставляя это расследование Скалли.






12. Дурная кровь / Bad Blood
(сезон 5, серия 12)

Малдер, войдя в раж погони, убивает подозреваемого - он уверен, что имеет дело с вампиром и загоняет ему в грудь осиновый кол. Скалли внимает голосу разума и склоняется к тому, что это всего лишь поехавший фанат Брэма Стокера и Белы Лугоши. Осталось объяснить начальству как это все произошло, тут и начинается комедия. Эпизод поочередно показан с точек зрения Скалли и Малдера - разумеется, одни и те же события они видят абсолютно по-разному. Помимо традиционного юмора в гипертрофированной серьезности Малдера относительно паранормального, сценаристы наглядно демонстрируют полярный внутренний мир агентов и в ироничной интонации сталкивают лбами разум и чувства, науку и фантастику, мужское и женское, наконец.

В эпизодической роли шерифа появляется Люк Уилсон, который также становится жертвой восприятия - Малдер и Скалли видят двух совершенно непохожих людей.






13. Гонка / Drive
(сезон 6, серия 2)

Гонки на выживание: Малдера берет в заложники человек, который заставляет его сесть за руль и ехать, не сбавляя скорости. У него в голове невыносимая боль, которая ослабевает лишь при движении (жена беглеца не пережила и короткой остановки: ее голова взорвалась). Пока Малдер крутит баранку и пытается наладить связь с захватчиком-антисемитом, Скалли разбирается с волнами и правительственными технологиями.

Сюжет отдает дань уважения хитовому боевику «Скорость» с Сандрой Буллок и Киану Ривзом, о котором Малдер шутит и в кадре. Но во вселенной поп-культа случился и задел на будущее: на съемочной площадке родился союз, который перерастет в сериал «Во все тяжкие». Сценаристом «Гонки» был Винс Гиллиган, а роль пассажира со смертельно опасной мигренью исполнил Брайан Крэнстон.






14. Треугольник / Triangle
(сезон 6, серия 3)

Было или не было - остается загадкой. Малдер исследует последние оставшиеся серые зоны на карте и отправляется в самое сердце Саргассова моря - Бермудский треугольник. Скачки во времени, искажение пространства, фантазии воспаленного сознания - неизвестно как, но агент ФБР оказывается на борту корабля «Королева Анна» в разгар Второй Мировой войны. Окружение работает по принципу «Питера Пэна» и «Волшебника страны Оз» - знакомые Фоксу лица превращаются в пассажиров корабля или нацистов.

Помимо обращения к каноничной тайне вселенной и сюжету «корабль-призрак» эпизод раздвинул и рамки телевещания. Он сделан в киношном широком формате и представляет из себя сцены по 11 минут, снятые одним кадром с головокружительной хореографией (и по меркам сегодняшнего дня) с использованием полиэкрана в финале. Если блуждания Малдера по кораблю походят на костюмированный променад, то сценам со Скалли в бюро однокадровость и режим реального времени придает утрированное состояние неподдельной тревоги. Технику непрерывного повествования «Секретные материалы» унаследовали от «Веревки» Альфреда Хичкока, снятой в 1948 году.






15. Дримленд (Зазеркалье) / Dreamland
(серии 4-5, сезон 6)

Зона 51 в прошлом году стала мемом: в фейсбуке была создана встреча «Штурм зоны 51. Им всех нас не остановить» (Storm Area 51, They Can't Stop All of Us), которая в момент завирусилась, а количество участников приблизилось к 3 млн (Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны тоже отметились, что пойдут). Логично предположить, что подобный эвент мог создать только Фокс Малдер после неудачной попытки в 1998 году проникнуть на секретный полигон военно-воздушной базы, которая мучает американцев своими тайнами с середины 50-х.

Тогда все случилось куда менее масштабно и более прозаично: по дороге к Зоне 51 агентов ФБР перехватили люди в черном, но в результате закрутки пространственно-временного континуума Малдер поменялся телами с одним из них. Ожидания от прикосновения к секретным материалам благодаря подмене разбились о бюрократическую работу: Моррис Флетчер (Майкл МакКин), в теле которого пребывает Малдер, сочиняет утки для прессы, когда надо отвлечь народ от паранормальных событий. В том числе он признался в том, что выдумал Саддама Хуссейна.

* Ни одна вселенная не обходится без своих брендов, Флетчер-Малдер просит Скалли купить сигареты Morley, которые встречаются еще во множестве фильмов и сериалов: «Твин Пиксе», «Американской истории ужасов», «Блудливой Калифорнии», «El camino: Во все тяжкие» и др.






16. Как призраки похитили Рождество / How the Ghosts Stole Christmas
(сезон 6, серия 6)

Рождественская песнь в духе Диккенса настигла и агентов ФБР. Малдер не придумал ничего лучше, чем в сочельник пробраться в проклятый дом: по легенде раз в год под Рождество в нем происходят таинственные парные убийства, а виной всему призраки. И неупокоенные духи действительно там есть: они пытаются настроить Малдера и Скалли друг против друга и свести их с ума. Правда вместо скрипучих половиц призраки сделали ставку на воздействие психотерапевтическое и в каком-то смысле помогают агентам взглянуть со стороны на их нарциссизм и гордыню, обострив острые углы между ними. Еще бы: за столько лет Малдер и Скалли не раз хотели перестрелять друг друга.

Все призраки дома на холме, леденящий кожу ужас Эдгара По, сквозняки в особняках и прочие Кентервильские приведения в «Секретных Материалах» превращаются в праздничную мышеловку, и вместо проклятого жилища воспринимаются как нечто родное, знакомое и уютное, как само Рождество.






17. Язык Нежности / Terms of Endearment
(сезон 6, серия 7)

«Вчера как раз показывали "Ребенка Розмари"», - Скалли смотрит на Малдера исподлобья: создатели «Секретных материалов» старательно проговаривают поп-культурные связи и свои источники вдохновения. Кокетство, конечно, но с другой стороны формально снимает все вопросы о заимствовании - это оммаж.

Снова чертовщина: пропадают нерожденные дети, по словам матерей во сне к ним является дьявол. Роль Сатаны во плоти исполнил главный по нежити и зловещим мертвецам Брюс Кэмпбелл. И одним Полански здесь тоже не обошлось, демоны в утробе мучают своих матерей в Роаноке. Само освоение острова (Северная Каролина) ознаменовалось историей об «исчезнувшей колонии», где фигурируют и поиски фонтана молодости, и враждебно настроенное индейское племя кроатоан. Недавно таинственная точка на карте попала в поле внимания Райана Мерфи и в антологии «Американская история ужасов» вышел одноименный сезон «Роанок».






18. Понедельник / Monday
(сезон 6, серия 14)

Понедельник день тяжелый, особенно если каждый день начинается с него. Мало того, что жизнь у Малдера не задалась с самого утра, так он еще и умирает до обеда, став случайным заложником во время ограбления банка. Эта песня хороша, начинай сначала: агентам снова и снова предстоит переживать день сурка (не осознавая этого), пытаясь распутать клубок так, чтобы во время налета на банк никто не пострадал.

Именно незнание того, что происходит, лишает временную петлю Малдера и Скалли комичности, которая была в прародителе эпизода «Дне Сурка» и которая выходит на первый план в «Счастливого дня смерти» и «Матрешке» - во всех этих прочтениях множественные попытки позволяют найти правильное решение головоломки. Сценарий Гиллигана напротив о том, что идеальных дней не бывает.

*События происходят в вымышленном банке «Cradock Marine bank», который затем появится в «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».






19. Аркадия / Arcadia
(сезон 6, серия 15)

Малдер и Скалли под прикрытием: под видом женатой пары Роба и Лаура Петри (имена главных героев сериала 60-х «Шоу Дика Ван Дайка») они переезжают в оплот американской мечты - двухэтажный дом с подстриженным газоном и почтовым ящиком на белом столбе. Оказалось, что в идиллической общине «Аркадия» не все соседи живут долго и счастливо, а если не следовать уставу, найдется бугимен, способный научить хорошим манерам.

В отличие от кровных родственников вроде «Степфордских жен» или «Плезантвиля» фокус смещен не сколько на утопическую или механически воспроизводимую идеальную модель общества и образа жизни, сколько на контроль над ним (теория заговора в правительстве США в рамках одной лужайки). Автор сценария Дэниел Аркин говорит, что при написании эпизода отталкивался от собственного опыта переезда в кооперативный квартал - его штрафовали за несоблюдение правил соседства.






20. Тысячелетие / Millennium
(сезон 7, серия 4)

Сегодня в медиа обсуждают феномен 1999 года и называют его чуть не лучшим годом в истории кино. Все сходятся в одном, что творить пришлось в гнетущем ощущении смены тысячелетий, ожидании мнимого конца света и общей тревожности, витавшей в воздухе. «Секретные материалы» не могли остаться в стороне, пусть Скалли и твердила, что до миллениума еще целый год и новый век начнется только в 2001 году.

Мрачный, угнетающий и пугающий эпизод стал кроссовером к другому детищу Криса Картера сериалу «Тысячелетие», который на тот момент был уже закрыт. Агент ФБР Фрэнк Блэк занимался расследованием деяний группы «Тысячелетие» - тайного общества, готовящегося к Апокалипсису своими методами. Столкнувшись с некромантией и оккультизмом, Малдер и Скалли обращаются к нему за помощью.

Изначально замышлялся другой масштабный кроссовер - эпизод о зомби должен быть написать Стивен Кинг, а поставить Джордж Ромеро. Не срослось. Пусть зомби-апокалипсиса не случилось, но произошел другой конец эпохи: Малдер и Скалли впервые в трезвом уме, твердой памяти и оба будучи в своем собственном теле, наконец-то поцеловались под бой курантов.






21. Секретные копы / X-Cops
(сезон 7, серия 12)

Еще один кроссовер с ультра-популярным шоу канала FOX «Копы» - документальным теле-проектом, где съемочная группа сопровождает полицейский патруль в рейде. Как правило, те громят наркопритоны, ловят проституток, налетчиков на мелкие магазины и т.д., и т.п. С появлением Малдера и Скалли в кадре паранормальное не заставит себя долго ждать, время действия - полнолуние. Жители неблагополучных районов Уиллоу Парка за одну ночь видят монстров всех мастей от оборотней до Фредди Крюгера, Скалли прячется от камеры, а Малдер повторяет слова директора департамента: «ФБР нечего скрывать».






22. Шутер от первого лица / First Person Shooter
(сезон 7, серия 13)

Первому игроку приготовиться: Малдер и Скалли врываются в виртуальную реальность, где люди гибнут по-настоящему - VR с полнейшим погружением. Инициатива приблизить агентов ФБР к миру технологий обернулась скорее капустником, где Фокс как пятилетний ребенок (впрочем, как и всегда) объясняет напарнице святость видеоигр, а та закатывает глаза. Хотя первоначально намерения были благими - распоясавшаяся виртуальная секс-бомба, виновница убийств, всего лишь устала от мачизма и гнета мужского мира и пытается высказаться доступными средствами.






23. Голливуд, н. э. / Hollywood A.D.
(сезон 7, серия 19)

Эпизод если не рвет материю мета-пространства, то отчаянно заигрывает с четвертой стеной. Деятельностью агентов ФБР заинтересовались в Голливуде, сценарист из главного кинопрома страны следует по пятам за Малдером и Скалли и делает пометки, чем несказанно их раздражает. Расследование взрыва в церковной крипте и подлога религиозных артефактов превращается в блокбастер. Малдер обозленно сокрушается о том, как комично и бредово на экране выглядит все, во что он верит, и настаивает на том, как важно правильно рассказывать чужие истории - такими они и запомнятся.

В финале - яркий шоустоппер: концертный номер, в котором зомби восстают из могил, танцуют сальсу и любят друг друга.

Серию написал и поставил сам Дэвид Духовны, его жена (на тот момент) Теа Леони сыграла голливудскую версию Скалли, а его друг Гарри Шендлинг Малдера.






24. Я желаю / Je souhaite
(сезон 7, серия 21)

Бойся своих желаний всяк загадывающий - они сбываются! Очаровательный джин, а вернее джиния появляется не из лампы, а из ковра и готова сделать все, но только трижды. Само собой, за сказками «Тысячи и одной ночи» стоит если не заговор, то правительственные секреты: поддержкой джина из бутылки заручился и Бенито Муссолини, и Ричард Никсон. Малдер желает «мира во всем мире», но что-то разумеется идет не так, как и со многими другими желаниями: будь то невидимость или возвращение родного брата с того света.

Эпизод стал дебютным в режиссуре для сценариста Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие».






25. Потерянное искусство пота на лбу / The Lost Art of Forehead Sweat
(сезон 11, серия 4)

Эффект Манделы (или эффект Менгеле?) - явление зафиксированное в 2013 году в связи со смертью президента ЮАР и обладателя Нобелевской премии Нельсона Манделы. Нашлось множество людей, запомнивших его судьбу иначе - они были уверены, что тот еще в 1980-х умер в тюрьме. В результате, имя Манделы всплывает каждый раз, когда воспоминания группы людей противоречат общепринятым - будь то факты истории, географические точки на карте или литературные герои.

Разумеется, сценарист Дэрин Морган (автор одних из самых титулованных эпизодов сериала «Последний отдых Клайда Бракмана» и «"Из открытого космоса" Джо Чанга») смог связать ненадежную память с правительственным заговором, тайнами корпораций и даже с работой агентов в отделе Секретных Материалов.

«Потерянное искусство пота на лбу» - эпитафия, панегирик или попросту красивое и ироничное прощание с «Секретными Материалами» и диагноз 21 веку, в котором некогда легендарным агентам как будто нет места. Малдер от нечего делать в костюме Бигфута идет на охоту, короткими флэшбеками проносятся самые яркие моменты из сериала (которые зритель запомнил иначе), а в самом конце они со Скалли и старым новым другом Реджи находят, наконец, истину.

Но она, конечно, на самом деле никому не нужна.






P.S. О вирусах одной строкой

Малдер и Скалли множество раз боролись с эпидемиями и заразами инопланетного и не очень происхождения.

В эпизоде F. Emasculata (22 серия, 2 сезон) вирус ускользает вместе с зараженными заключенными из тюрьмы, как в «Побеге из Шоушенка», и агенты спорят, что страшнее: само распространение или паника, которая может возникнуть? «Моя борьба II» (сезон 10, серия 6) сталкивается уже с глобальной проблемой «спартанского вируса»: вследствие заговора иммунитет всей страны одномоментно подкашивают всевозможные инфекции, противоядие одно - ДНК пришельцев.


Настасья Горбачевская
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