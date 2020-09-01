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«Довод», «Мулан» и ещё 10 фильмов сентября

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1 сентября 2020
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Довод», «Мулан» и ещё 10 фильмов сентября
фото: кадр из фильма «Ассистентка»

Российские кинотеатры потихоньку возвращаются к нормальному режиму работы после самоизоляции, и в сентябре зрителей даже ожидают несколько громких премьер.




«Довод» / Tenet



Технотриллер Кристофера Нолана со сложным концептом перемещения во времени с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном стал одной из жертв пандемии. Его релиз переносили неоднократно, но, наконец-то, он дойдёт до зрителя. Must see.

Выход в прокат: 3 сентября



«Новые мутанты» / New Mutants



Картина Джоша Буна про подростков-мутантов должна была выйти ещё в 2018-м. За это время фильм переснимали несчитанное количество раз, что отразилось не только на качестве, но и на бюджете, и уменьшило его шансы хоть как-то окупиться. А затем и вовсе нагрянула пандемия. Однако лента с прекрасным кастом (Аня Тейлор-Джой, Мейзи Уильямс, Чарли Хитон) ещё может приглянуться зрителям, несмотря на разгромную критику. Выход ленты ожидался 27 августа, но её вновь перенесли. На этот раз только на неделю.

Выход в прокат: 3 сентября



«Ассистентка» / The Assistant



Картина Китти Грин напоминает чопорную реконструкцию нескольких дней из жизни Джейн (Джулия Гарнер) – помощницы могущественного продюсера, которая мечтает сама продюсировать фильмы, но сталкивается с суровой реальностью. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Теллуриде.

Выход в прокат: 10 сентября



«Мулан» / Mulan



Игровую версию популярного диснеевского мультфильма сняла Ники Каро, а титульную героиню воплотила Лю Ифэй. В картине также заняты Донни Йен, Джет Ли, Ли Гун и Джейсон Скотт Ли. Лента должна была выйти в марте, но по понятной причине дойдёт до кинотеатров лишь в начале осени.

Выход в прокат: 10 сентября



«Побочный эффект»



Мистический триллер Алексея Казакова с Семёном Серзиным, Мариной Васильевой, Александрой Ревенко, Анатолием Журавлёвым, Марией Карповой, Марией Абрамовой и Степаном Девониным про архитектора Андрея (Семён Серзин) и его жену Олю (Александра Ревенко), переживших нападение грабителей. Теперь единственная мечта Андрея – стереть ту жуткую ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство.

Выход в прокат: 10 сентября



«Кольская сверхглубокая»



Научно-фантастический хоррор, рассказывающий о зле, вырывающемся на свободу из Кольской сверхглубокой буровой скважины, должен был снимать Роман Каримов, но в итоге дело доверили дебютанту Арсению Сюхину. В ролях Милена Радулович и Артём Цуканов.

Выход в прокат: 17 сентября



«Львица» / Rogue



Меган Фокс в боевике М. Дж. Бассетт предстанет в образе наёмницы Саманты О'Хара, возглавляющей отряд солдат и выполняющей сложные спецоперации. По сюжету ей предстоит освободить из плена заложников, которых прячут в небольшом поселении в Африке. Однако задача наёмников является очень рискованной, ведь военные вынуждены будут противостоять не только вооруженным нападающим, но и дикой природе.

Выход в прокат: 17 сентября



«Никогда, редко, иногда, всегда» / Never Rarely Sometimes Always



Хит фестиваля Sundance и лауреат гран-при жюри Берлинале, третий фильм Элизы Хиттман рассказывает о старшекласснице Отэм (дебютантка Сидни Фланиган), которая отправляется в Нью-Йорк вместе с двоюродной сестрой, чтобы избавиться от незапланированной беременности.

Выход в прокат: 17 сентября



«Гнездо» / The Nest



Интригующий дуэт Джуда Лоу и Кэрри Кун украшает собой остросюжетную драму Шона Дуркина, повествующую о талантливом предпринимателе Рори, который в погоне за наживой бросает всё и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале «Сандэнс».

Выход в прокат: 24 сентября



«Сделано в Италии» / Made in Italy



Полнометражный режиссёрский дебют неплохого актёра Джеймса Д'Арси рассказывает комедийную историю о богемном лондонском художнике Роберте (Лиам Нисон), приехавшем вместе с сыном Джеком (Микел Ричардсон) в Италию, чтобы продать дом, унаследованный от покойной жены. Главный герой пытается отремонтировать виллу, чтобы подготовить её к продаже, но он совсем не приспособлен к такой работе. А Джек тем временем заводит роман с итальянкой Натали (Валерия Билелло), работающей шеф-поваром.

Выход в прокат: 24 сентября



«Стрельцов»



Александр Петров в стильной биографической драме Ильи Учителя предстанет в образе звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова. Компанию ему составили Александр Яценко, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин и Виталий Хаев. Релиз был намечен на апрель, но из-за пандемии его перенесли на сентябрь.

Выход в прокат: 24 сентября



«Ундина» / Undine



Новая работа Кристиана Петцольда посвящена Ундине (Паула Бир), живущей в Берлине и проводящей экскурсии по городу. После того, как главную героиню бросает парень, она чувствует на себе древнее проклятие, которое заставляет её убить мужчину и вернуться в родную водную стихию. Ундина сопротивляется этому зову и влюбляется в водолаза Кристофера (Франц Роговски). Бир признали лучшей актрисой на Берлинале-2020.

Выход в прокат: 24 сентября




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Макс Милиан
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