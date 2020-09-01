«Довод», «Мулан» и ещё 10 фильмов сентября

Картина Джоша Буна про подростков-мутантов должна была выйти ещё в 2018-м. За это время фильм переснимали несчитанное количество раз, что отразилось не только на качестве, но и на бюджете, и уменьшило его шансы хоть как-то окупиться. А затем и вовсе нагрянула пандемия. Однако лента с прекрасным кастом (Аня Тейлор-Джой, Мейзи Уильямс, Чарли Хитон) ещё может приглянуться зрителям, несмотря на разгромную критику. Выход ленты ожидался 27 августа, но её вновь перенесли. На этот раз только на неделю.
Картина Китти Грин напоминает чопорную реконструкцию нескольких дней из жизни Джейн (Джулия Гарнер) – помощницы могущественного продюсера, которая мечтает сама продюсировать фильмы, но сталкивается с суровой реальностью. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Теллуриде.
Игровую версию популярного диснеевского мультфильма сняла Ники Каро, а титульную героиню воплотила Лю Ифэй. В картине также заняты Донни Йен, Джет Ли, Ли Гун и Джейсон Скотт Ли. Лента должна была выйти в марте, но по понятной причине дойдёт до кинотеатров лишь в начале осени.
Научно-фантастический хоррор, рассказывающий о зле, вырывающемся на свободу из Кольской сверхглубокой буровой скважины, должен был снимать Роман Каримов, но в итоге дело доверили дебютанту Арсению Сюхину. В ролях Милена Радулович и Артём Цуканов.
Меган Фокс в боевике М. Дж. Бассетт предстанет в образе наёмницы Саманты О'Хара, возглавляющей отряд солдат и выполняющей сложные спецоперации. По сюжету ей предстоит освободить из плена заложников, которых прячут в небольшом поселении в Африке. Однако задача наёмников является очень рискованной, ведь военные вынуждены будут противостоять не только вооруженным нападающим, но и дикой природе.
Хит фестиваля Sundance и лауреат гран-при жюри Берлинале, третий фильм Элизы Хиттман рассказывает о старшекласснице Отэм (дебютантка Сидни Фланиган), которая отправляется в Нью-Йорк вместе с двоюродной сестрой, чтобы избавиться от незапланированной беременности.
Интригующий дуэт Джуда Лоу и Кэрри Кун украшает собой остросюжетную драму Шона Дуркина, повествующую о талантливом предпринимателе Рори, который в погоне за наживой бросает всё и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале «Сандэнс».
Полнометражный режиссёрский дебют неплохого актёра Джеймса Д'Арси рассказывает комедийную историю о богемном лондонском художнике Роберте (Лиам Нисон), приехавшем вместе с сыном Джеком (Микел Ричардсон) в Италию, чтобы продать дом, унаследованный от покойной жены. Главный герой пытается отремонтировать виллу, чтобы подготовить её к продаже, но он совсем не приспособлен к такой работе. А Джек тем временем заводит роман с итальянкой Натали (Валерия Билелло), работающей шеф-поваром.
Новая работа Кристиана Петцольда посвящена Ундине (Паула Бир), живущей в Берлине и проводящей экскурсии по городу. После того, как главную героиню бросает парень, она чувствует на себе древнее проклятие, которое заставляет её убить мужчину и вернуться в родную водную стихию. Ундина сопротивляется этому зову и влюбляется в водолаза Кристофера (Франц Роговски). Бир признали лучшей актрисой на Берлинале-2020.
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