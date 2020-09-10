Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры

В прошлом году на детское кино стало выделяться в два раза больше средств, чем обычно, что порородило своеобразный киношный «бэби-бум»: количество продюсеров, «мечтающих» снять детское кино в 2019-м резко выросло. Дошли до очной защиты, правда, только 25, из них поддержку получили 9 (+11 в резерве). В этом году эта цифра еще немножко подросла: 34 проекта были допущены до питчинга, получили субсидию 12, 8 поставлено в резерв, 14 заявок никак не заинтересовали экспертов. Последние в нашем списке представлены по алфавиту, те, кому повезло больше – в соответствии с экспертным рейтингом министерства культуры РФ.
фото: проект "Календарь ма(й)я"
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я», «Каро Продакшн»
Продюсер Алексей Рязанцев, режиссер Виктория Фанасютина
Общий бюджет проекта – 77 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Фантастический фильм по одноименному бестселлеру Виктории Ледерман о приключениях современных подростков, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Им придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени. У каждого героя мощная сюжетная арка, да и вообще серьезная литературная основа, по опросам лидер топ-10 подростковых книг. Съемки пройдут в Крыму. В дримкасте на роли родителей и учителей Равшана Куркова, Александр Яценко, Федор Добронравов, Анна Уколова, Тимофей Трибунцев. На детские роли утверждены Степан Середа, Никита Присмотров-Белов, Полина Степанова. Референсы: «Очень странные дела», «Ловушка времени».
Общий бюджет проекта – 75 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Драма. Две Кати – в прошлом и настоящем. Весна 1942 года. Московская школьница Катя переписывается с неизвестным ей курсантом военно-морского училища Константином. При отправке на фронт он должен проехать через Москву. Сегодняшняя Москва. Катя, 14-летняя пианистка, сама того поначалу не понимая, идет по следам неведомых ей Кати и Кости, ее сверстников из далеких военных лет.
Задача фильма - рассказать подросткам об истории страны так, чтобы это стало его собственным эмоциональным опытом. Показать контраст между военным и современным. Историческая часть (в том числе павильон метро) будет сниматься в павильонах, современная – в реальных естественных декорациях города. Есть поддержка правительства Москвы и Военно-Исторического общества.
фото: проект "Новогодняя несказка"
«ДЯДЯ ИЗ ЧИКАГО», Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького»
Режиссер Мария Кравченко, автор сценария Мария Ломтева
Общий бюджет проекта – 85 600 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 35 600 000 руб.
Новогодняя сказка. Действие происходит в праздничной Москве, но жизнь - не сказка, письма до деда Мороза не доходит. В порыве эмоций вызывается помочь потерявшемуся незнакомому дедушке. Теперь она должна не только идентифицировать деда, но весь вечер вместе с ним и случайными попутчиками скрываться от бандитов, которые по непонятным причинам преследуют дедушку… Дримкаст Ирина Старшенбаум, Егор Корешков, а главный волшебник – Виктор Сухоруков. Прокат под Новый год.
«КУКОЛЬНИК», Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького»
Режиссер Сергей Кузнецов, автор сценария Роман Амслер
Общий бюджет проекта – 92 700 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Подростковый мистический хоррор, зрительский проект, рассчитанный на широкую аудиторию. Мама с двумя дочерьми приезжает в деревню. В соседнем заброшенном доме живет Кукольник, который забирает души детей. Главная героиня, чтобы спасти свою сестру, пытается противостоять Злу…
Референсы – фильм «Оно» и сериал «Очень странные дела». Проект включает в себя много эффектных жанровых «хоррор» аттракционов (Кукольник – существо, похищающее детей; Зомбирующие игрушки Кукольника; Жуткие куклы, которых монстр делает из живых детей и многое другое), но в первую очередь это «история взросления» главной героини – Сони. Капризная, эгоистичная девочка меняется и рискует жизнью, чтобы спасти младшую сестру из лап Кукольника. Утверждается, что детские психологи вычитывали сценарий и одобрили.
Общий бюджет проекта – 65 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 43 000 000 руб.
Детский приключенческий фильм. 50-е годы. Десятилетний ленинградец Миша едет с мамой на новое место службы отца-офицера – на Дальний Восток. Почти недельное путешествие на поезде Москва-Владивосток выливается для мальчика в череду приключений, открытий и взросления.
Жанр фильма - роуд-муви, поскольку герой совершает два путешествия. Первое – физическое, в реалиях СССР 60х -гг и второе внутреннее, превращаясь из маленького мальчика в мужчину. Детский взгляд на большую страну, где ВДНХ прекрасный, девочка сказочная, хулиганы ужасные. Мальчик-ботаник выбран на главную роль, его зовут Никита Панов, в дримкасте Зоя Бербер, Сергей Назимов или Евгений Цыганов, Сергей Лавыгин, Ольга Тумайкина, Василий Мищенко. Референсы – «Королевство полной Луны», «Невероятное путешествие мистера Спивета».
«КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ», Кинокомпания ООО «КПС»
Режиссер Александр Кулямин, автор сценария Е.Чеснокова
Общий бюджет проекта – 75 379 799 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 49 999 399 руб.
Тема фильма – Формирование в подростках правильных нравственных ориентиров. Брат и сестра из благополучной семьи теряют в автокатастрофе родителей и оказываются в детдоме. Сюжет фильма строится на столкновении детей-«мажоров» Влада и Насти с обитателями Детского Дома, где для выживания и достойного существования необходим крепкий характер с понятиями чести и достоинства, дружбы и взаимовыручки.
Общий бюджет проекта – 75 294 692 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Третий раз подают проект, который дважды попадал в резерв и денег не получал. Детская музыкально-фантастическая комедия. Невероятная история девочки Нины, которая случайно узнает о волшебных свойствах своего пианино и в этот же час оказывается похищенной вместе с ним. В фильме будет много музыкального материала – классика и экспериментальная музыка, поскольку основная идея фильма – популяризация музыки для детей и подростков. На роль Нины рассматриваются Вита Корниенко и Маша Пересильд, на роль мамы – Юлия Пересильд и Наталья Ноздрина. В роли злодеев авторы мечтают увидеть Евгения Ткачука и Алексея Филимонова. Роль доброго старичка из волшебного пианино смог бы исполнить Александр Цекало. Съемки пройдут в Москве. Прокатывать картину согласна компания ЦПШ.
«Я ЧИТАЮ», ООО «ОКАПИ ПРОДАКШН»
Режиссер Денис Родимин, Автор сценария Мария Мкртычева, продюсер Ольга Акатьева
Общий бюджет проекта – 75 312 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Выпускник педагогического института против своего желания вынужден работать в средней школе учителем русского языка и литературы, скрывая при этом тот факт, что из-за дислексии не умеет читать и писать. Герой, поначалу проныра и немного аферист, постепенно понимает, что педагогика – его призвание, находит контакт со школьниками, которые будут защищать его от грозящего увольнения. Фильм призван привлечь внимание к такой проблеме как дислексия, которой страдают 10% людей на Земле.
фото: проект "Я читаю"
«НОВОГОДНЯЯ НЕСКАЗКА», ООО «Магнум-фильм»
Режиссер Юлия Лавряшина, автор сценария и продюсер Олег Кириченко
Общий бюджет проекта – 117 500 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 25 000 000 руб.
Доброе светлое и поучительное кино, мелодрама для семейного просмотра. Маленькая девочка из детдома ищет свою маму. Старик богатый ищет встречи со своей дочерью, которую он не видел много лет. В конце обязательно счастливый финал. В главной роли Сергей Шакуров, в ролях Павел Прилучный, Виктория Толстоганова. Съемки в праздничной Москве и заснеженном Санкт-Петербурге.
«ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА», компания «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
Продюсер, соавтор и режиссер Иван Капитонов, сценарист Серафима Орлова
Общий бюджет проекта – 45 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 28 000 000 руб.
Иван Капитонов, продюсер и сценарист «Пиковой дамы», «Невесты», «Яги: Кошмара тёмного леса», «Русалки. Озера мёртвых» и других успешных российских фильмов ужасов, вдохновился подростковой повестью «Голова-Жестянка» и собирается ставить по ней фильм, сам выступив в качестве режиссёра.
Сценарий написала сама автор повести Серафима Орлова. Главные герои – 15-летние мальчик и девочка. У неё железная пластина в голове – результат старой травмы – и лютый характер, особенно по отношению к однокласснику, которого она жутко троллит и булит. Позже выяснится, что когда-то они были парой, и мальчик однажды в критической ситуации струсил, что привело к травме его подруги. И теперь она не может его простить.
Драмеди про прощение и принятие себя и других будет сниматься в городской среде, авторы сейчас находятся в поиске кинематографической формы для литературного сценария. Впереди детский и взрослый кастинг. На роль педагогов планируют пригласить Оксану Акиньшину и Риналя Мухаметова. Прокат будет осуществлять компания ЦПШ, поддержавшая ранее все жанровые проекты студии.
фото: проект "Голова-жестянка"
«ИЩУ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ», КИНОСТУДИЯ «СИЛЬВЕРОН»
Режиссер Полина Ольденбург, автор сценария Геннадий Казачков
Общий бюджет проекта – 76 537 700 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Приключенческий фильм с элементами волшебства. Катя и Миша пытаются спасти лошадей, которых хозяин базы отдыха продает на мясо. Неожиданное волшебство помогает детям проявить свои лучшие качества. Всё основное и замечательное добро они творят собственными руками, волшебник лишь дарит эту возможность.
Дримкаст: Сергей Гармаш и Марина Барускова. Фильм будет сниматься в Самарской области.
Общий бюджет проекта – 75 757 575 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Музыкальная сказка для самых маленьких. Все началось триста лет назад, когда трусливый Ванька-царевич оставил в живых Кощея и забрал злодея с собой в мир людей. Но этого не знают герои русских сказок. Три века назад лесная колдунья Яга наложила заклятье на волшебный лес. Но самое обидное, люди перестали боятся Ягу и сделали ее героиней комиксов. Оказывается, Кикимора все три столетия тайком бегала из волшебного леса в мир людей. Она рассказывает небылицы про телеги, что ездят без лошадей и сами летают по небу. Яга отправляется в мир людей и встречает Кощея. Только ЯГА может спасти наш мир вместе со школьниками и снять заклятье с волшебного леса. Нонна Гришаева сыграет кикимору, остальные не утверждены, в дримкасет Михаил Полицеймако, Юрий Гальцев, Олеся Железняк или Юлия Рутберг на роль Яги, также рассматриваются актеры со сказочной внешностью: Сергей Бурунов,Гарик Харламов, Тимофей Трибунцев (роль - дед-бормотун, придуманный персонаж, не из классических сказок), Дмитрий Нагиев, Михаил Пореченков.
фото: проект "Яга 2020"
ПРОЕКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ», ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
Режиссер Александр Галибин
Общий бюджет проекта – 77 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Автор так полюбившейся зрителям военной драмы «Сестренка» в прошлом году аналогичном питчинге получил деньги на детский проект «Маруся». То был его продюсерский проект, а новый - режиссерский. Галибин хочет снимать семейную комедию о мальчике Бахе из российской глубинки. Три новеллы о восьмилетнем малыше с удивительно взрослым характером, который приносит много хлопот семье. Но благодаря ему Баха побеждает там, где взрослые сдаются. Баха – человек непрерывного движения. Фильм-приключение и о любви к месту, в котором живет мальчик. Авторы подчеркивают важность проекта, поскольку у нас мало фильмов с героями не титульной национальности. Новеллы называются «Калым», «Бизнес» и «Свадьба».
Пример чистого жанра и стиля. Приключенческий фильм для подростков. В начале немецкой оккупации мальчик и его старшая сестра-подросток остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках. Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуют детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан. Съемки будут проходить в Карелии. В ролях Милош Бикович, Галина Польских, Александр Ильин, Марта Тимофеева и другие.
«КАК ГАГАРИН», компания «ПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Режиссер Валентин Донсков, автор сценария Дарья Пономаренко
Общий бюджет проекта – 70 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 46 200 000 руб.
Пятиклассник Саша вместо гаджетов и тикток увлекается моделированием ракет и изучением фантастики, и его мечта – быть космонавтом. Это фильм о мечте и о призвании. Основной конфликт в фильме – неверие людей в реализацию мечты. Кем хотят стать современные дети? Блогерами, артистами, депутатами. А тут КОСМОНАВТ. Конечно, многим кажется это бредовой фантазией. Родители требуют повзрослеть и выбрать другую мечту. Реальную. Фильм О мечте, о космосе, о дружбе, соединяющий старшее поколение и поколение детей. Информационная поддержка Союза журналистов РФ.
Общий бюджет проекта – 105 400 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 68 510 000 руб.
Молодежная семейная драма. Женя всегда первый вундеркинд 12 лет, выиграл все соревнования перегорел и впал в депрессию. Новые деревенские друзья помогут ему обрести себя. Это дачная история, в которой дружба лишена квартирной закрытости и городской условности, а чувства усиливаются многократно. Женя вернет свое детство и сделает первый шаг в самостоятельную жизнь, уплывая на плоту по течению реки. Фильм преподносится как профилактика детских неврозов, он максимально легкий, ироничный, лишен дидактики. Ближайшие референсы «Тимур и его команда», «Тряпичный союз». Съемки пройдут на севере Ленинградской области или в Карелии.
Общий бюджет проекта – 74 250 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 49 500 000 руб.
Семейное кино с воспитательным эффектом о том, как опасно поддаваться зависти, о том, как разрушительно равнодушие, о том, что любовь и дружбу нельзя украсть, о том, что нужно помогать слабым и беззащитным. Избалованная дочь богатых родителей видит дрессированную собаку и требует ее себе. Маме приходится приказать ее украсть. Девочка меняется после того, как попадает в приют для животных. Также по мнению авторов «Фильм показывает, что люди разного материального достатка могут общаться и вместе делать добрые дела».
Сценарий получил приз на фестивале «Лучезарный ангел». Проект имеет поддержку телеканала НТВ, а в его проморолике участвовали известные люди, взявшие собаку из приюта - актеры, телеведущии и даже Сергей Собянин.
Общий бюджет проекта – 77 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Музыкальный фильм для младшего и среднего возраста. В одной истории одаренный юный скрипач в начале творческого пути пробует свои силы на престижном конкурсе юных дарований и мечтает о легком успехе. Его детская самоуверенность сталкивается с несправедливым миром взрослых, где правят деньги и связи, а талант порой не главное. Встреча со старым музыкантом дядей Мишей полностью меняет отношение мальчика к музыке и окружающим. Вторая линия связана с подростком, который пробивается к победе, воспитывая в себе душевные качества. Классическая музыка – еще один герой картины.
Общий бюджет проекта – 30 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 20 000 000 руб.
В партнерстве с «Саха-фильм». Автор картины «Царь-птица», награжденной на ммкф и получившей 30 призов на международных фестивалях. Фильм об 11-летнем мальчике Нургуне, который через образы героического эпоса Олоҥхо побеждает свой страх и слабость. Обретает духовные ценности, приходит на помощь к девочке Моте и старому олоҥхосуту от забвения. По сюжету он переезжает с мамой в новую деревню, где он начинает тайком одеваться в черную одежду ниндзя и по ночам украдкой бродить по деревне. Однажды он становится свидетелем разговора старого олонхосута Мэхээлэ с духом мира олонхо и он начинает понимать, что реальный мир тесно связан с миром древних сказаний. Время действия 1988 год. Очень интересный сценарий.
«ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ», ООО СИНЕМА КОНЦЕПТ ПРОДАКШН
Режиссёр Анар Аббасов
Общий бюджет проекта – 77 000 000,00 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000,00 руб.
Приключенческий фильм-квест. Главные герои – четырнадцатилетние подростки в спортивном лагере на Алтае проваливаются в пещеру, находят старое письмо, в котором зашифровано местонахождение клада с золотом Колчака, и пускаются на его поиски. Одну из главных ролей исполнит Павел Деревянко. В ленте также сыграет житель Алтая Амаду Мамадаков. Сейчас создатели ведут переговоры с Константином Хабенским и Светланой Ходченковой. Чтобы найти детей на главные роли, будет проведён всероссийский кастинг. Проект участвовал в питчинге в прошлом году и тогда отбор не прошел.
фото: проект "Золотые каникулы"
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«БАРСЕЛОНА», Санкт-Петербургская студия документальных фильмов
Режиссер и продюсер Максим Демченко
Общий бюджет проекта – 75 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
История о первой любви старшеклассника к девушке чуть постарше. Главный герой Егор думает, что его никто не понимает — ни родители, ни одноклассники, ни даже любимая младшая сестренка Соня. Одиночество и беспомощность подростков перед наступающим взрослением — важнейшая тема нашей истории. Фильм предназначен для семейного просмотра, на который родители могут прийти с детьми даже младшего возраста — их будет волновать история младшей сестры героя.
Общий бюджет проекта – 76 800 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Студия, создавшая пять полнометражных детских фильмов, взялась за спортивную молодежную драму о школьнике, который мечтает стать летчиком, но сталкивается с насмешками одноклассников, которые хотят стать хоккеистами. А также с сопротивлением близких и родственников. Динамичный фильм об идейности и преодолении препятствий, о том, как важно не сдаваться и закалять характер. Главный вопрос - «стоит ли вообще мечтать о чем-то труднореализуемом ребенку из небогатой и с проблемами семьи?»
Общий бюджет проекта – 78 481 734 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Лирическая детективная детская комедия. Ключевой персонаж – ворон вещий, сидит зловещий. Из музея Льва Толстого похищено кольцо, подозревается физрук школы. Следствие ведут сыщики из 5 «А». За время поисков они многое узнают о себе, о друг друге и конечно же о творчестве Л.Н.Толстого. Роль Толстого сыграет Александр Тютрюмов. В главных детских ролях Гоша Стрелянный и Лиза Левина. Проект подавался в прошлом году, сценарий был доработан.
Общий бюджет проекта – 80.000.000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50.000.000 руб.
Гоше не хватает внимания родителей. Ему в руки попадает волшебный смартфон, который перевернет жизнь его и его родителей. Гаджет называется «Хронос» и умеет ускорять и замедлять время по желанию владельца. Гоша наслаждается новой жизнью, где он все успевает, мальчишки его уважают, а девочка-мечта приглашает день рождения. Но мама находит Хронос и приходит в ужас: аппарат сводит на нет все ее усилия по воспитанию, она решает избавиться от Хроноса, но что бы она ни делала, гаджет, целый и невредимый, возвращается к Гоше. Акцент будет сделан на том, что время у детей идет медленнее. Кино будут совмещать с перекладной анимацией.
Общий бюджет проекта – 77 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Приключенческий фильм для подростков с известным мотивом «Принц и Нищий». Главные герои фильма – двое подростков из разных социальных пластов общества. Богатого папа отправляет в бизнескампус, но тот отдает свое место провинциальному мальчику, а сам летит в Сочи чтобы доказать папе, что он самостоятельный человек. То, что они меняются местами, помогает им понять радости от вступления во взрослую жизнь – с ее проблемами, приключениями, взрослыми поступками и любовью.
Предположительный каст: Гоша Куценко, Ирина Пегова, Ян Цапник, Светлана Камынина, Сергей Бурунов, Андрей Мерзликин. Съемки в Краснодарском крае и Москве. В фильме будет много музыки: рэпа, классики, а также советская музыка, которая поможет родителям тоже вспомнить свое детство. Главный рефененс – «Каникулы строгого режима». У фильма есть частный инвестор.
«МУЖИЧКИ НАШИ», ООО «Фильм Смарт»
режиссер Светлана Амбросова, продюсер Валерия Мартенс, Галина Сафронова
Общий бюджет проекта – 80 500 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 49 910 000 руб.
Драма о детях войны. Картина о героизме тех, кто в годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, о женщинах, вынесших на своих плечах все тяготы военного времени, об их детях, которых матери с гордостью называли «Мужички наши». Они наряду со взрослыми работали на полях, приближая Великую Победу, определившую судьбу поколений.
Проект подавали в прошлом году, но признать это отказались, "потому что другие режиссеры".
Общий бюджет проекта – 80 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Детский, музыкальный фильм о невероятныех приключениях двух детей (10 11 лет) с противоположными характерами и одного смышлёного попугая в ставшем реальным квесте «Остров привидений». Для спасения людей им предстоит пройти ряд непростых испытаний, оказаться на краю гибели, победить страх и, наконец, понять, что главные ценности в жизни – это дружба, взаимовыручка и любовь близких.
Общий бюджет проекта – 75 382 120 рублей
Сумма, запрашиваемая у министерства – 48 800 000 рублей
Приключенческий фильм для подростков про танцы и дружбу по одноименной повести Андрея Жвалевского. Захару 15, и он уверен, что станет чемпионом мира в спортивных бальных танцах — нужно только не сломаться под давлением тренера. На роль тренера планируется взять Алексея Верткова, он заинтересован в проекте. Даниил Вершинин и Вероника Устимова – подростки с опытом актерской игры и танцев. Проект поддерживает Москомспорт и Федерация танцевального спорта России. Авторы хотят снимать в красивом провинциальном городе, возможно, в Пскове, сделать среду яркой и открыточной.
Общий бюджет проекта – 69 800 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 46 530 000 руб.
История о дружбе десятилетнего мальчика Сашки, ослепшего в результате аварии, и пса-поводыря, который не только помогает ему чувствовать себя нормальным человеком, но поддерживает в трудные минуты жизни. Сценарий по одноименной книге молодого писателя Самарского, и это не просто рассказ о слепом мальчике и его верном друге-проводнике, этот фильм-размышление, фильм о «нормальных инвалидах» и о «ненормальном людях», которые часто не замечают, как оскорбляют, унижают, а иногда и сознательно приносят им боль. Фильм предназначен для дошкольного и младшего школьного возраста. Повествование будет идти от лица собаки-поводыря породы лабрадор.
«САМБИСТКА», ООО Продюсерский центр «АЛЬТАИР-Ц»
Продюсер Тамара Цоцория
Общий бюджет проекта – 75 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Мелодрама, спортивная драма. Фильм рассказывает об отношениях двух подростков друг с другом и с родителями и об их увлечённости спортом. Героиня фильма профессионально занимается борьбой Самбо. Юноша – брейк-дансом. Романтическая история любви осмысливается через контекст обстоятельств, которые препятствуют воссоединению влюблённых.
Фильм музыкальный, зрелищный, будет сниматься в Ульяновске, есть поддержка администрации Ульяновской области и ассоциации спортсменов-самбистов.
Общий бюджет проекта – 80.000.000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50.000.000 руб.
Создатель трилогии «Частное пионерское» представил на питчинге детского кино, состоявшемся в Министерстве культуры, приключенческую комедию для всей семьи, посвящённую теме блогинга и проблемам, связанным с воспитанием, взаимопониманием родителей и детей. По сюжету будущей картины 11-летний Проша, мечтающий стать популярным блогером и снимающий первый в истории веб сериал с участием улитки и паука, отдыхает в Крыму вместе с родителями. Денег впритык. Папа и мама на грани развода. Чтобы спасти семью и заработать, мальчик начинает помогать контрабандистам экзотических животных. Случайно он узнаёт их «страшную тайну» и из помощника превращается во врага номер один.
Главную роль в картине сыграет Даниил Муравьёв-Изотов, который и в реальности является инстаграм-блогером, взрослая актёрская команда состоит из Светланы Антоновой (мама), Александра Гришина (папа) и Гоши Куценко (капитан). Образ старшей сестры Проши воплотит Мария Лобанова.
Общий бюджет проекта – 75 400 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 49 000 000 руб.
Приключенческий фильм с элементами комедии. Приключенческая история – порой веселая, порой грустная, порой опасная – о дружбе бездомной Собаки, потерявшей хозяина в автокатастрофе, и 10-летней Девочки, у которой погиб папа. Мама работает в банке и не любит собак. Но однажды девочку похищают… Визуальное решение: собака видит мир в холодных тонах, все, кроме Даши, которая предстает ей в ярких красках.
Общий бюджет проекта – 77 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.
Задорное и светлое кино, наполненное куражом, про 8-летнюю девочку-блогера из Москвы отправляют в глухую деревню Дурасовку, чуждый ей мир, где она обретает друзей и собаку. Девочка транслирует свои похождения в интернет, а её посты набирают рекордное число лайков. Московские друзья Марфы, которые разлетелись на каникулы по всему свету, завидуют ей, считая, что Марфа попала в удивительный квест. Уезжая в Москву, девочка знает, что следующим летом вновь вернется сюда.
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