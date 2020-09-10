Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры

10 сентября
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Мнение >>
10 сентября 2020
В прошлом году на детское кино стало выделяться в два раза больше средств, чем обычно, что порородило своеобразный киношный «бэби-бум»: количество продюсеров, «мечтающих» снять детское кино в 2019-м резко выросло. Дошли до очной защиты, правда, только 25, из них поддержку получили 9 (+11 в резерве). В этом году эта цифра еще немножко подросла: 34 проекта были допущены до питчинга, получили субсидию 12, 8 поставлено в резерв, 14 заявок никак не заинтересовали экспертов. Последние в нашем списке представлены по алфавиту, те, кому повезло больше – в соответствии с экспертным рейтингом министерства культуры РФ.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Календарь ма(й)я"

ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ

«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я», «Каро Продакшн»
Продюсер Алексей Рязанцев, режиссер Виктория Фанасютина

Общий бюджет проекта – 77 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Фантастический фильм по одноименному бестселлеру Виктории Ледерман о приключениях современных подростков, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Им придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени. У каждого героя мощная сюжетная арка, да и вообще серьезная литературная основа, по опросам лидер топ-10 подростковых книг. Съемки пройдут в Крыму. В дримкасте на роли родителей и учителей Равшана Куркова, Александр Яценко, Федор Добронравов, Анна Уколова, Тимофей Трибунцев. На детские роли утверждены Степан Середа, Никита Присмотров-Белов, Полина Степанова. Референсы: «Очень странные дела», «Ловушка времени».


«КАТЯ-КАТЯ», «Студия Первый А»
Автор сценария Александр Адабашьян, режиссер Анна Чернакова

Общий бюджет проекта – 75 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Драма. Две Кати – в прошлом и настоящем. Весна 1942 года. Московская школьница Катя переписывается с неизвестным ей курсантом военно-морского училища Константином. При отправке на фронт он должен проехать через Москву. Сегодняшняя Москва. Катя, 14-летняя пианистка, сама того поначалу не понимая, идет по следам неведомых ей Кати и Кости, ее сверстников из далеких военных лет.
Задача фильма - рассказать подросткам об истории страны так, чтобы это стало его собственным эмоциональным опытом. Показать контраст между военным и современным. Историческая часть (в том числе павильон метро) будет сниматься в павильонах, современная – в реальных естественных декорациях города. Есть поддержка правительства Москвы и Военно-Исторического общества.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Новогодняя несказка"

«ДЯДЯ ИЗ ЧИКАГО», Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького»
Режиссер Мария Кравченко, автор сценария Мария Ломтева

Общий бюджет проекта – 85 600 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 35 600 000 руб.

Новогодняя сказка. Действие происходит в праздничной Москве, но жизнь - не сказка, письма до деда Мороза не доходит. В порыве эмоций вызывается помочь потерявшемуся незнакомому дедушке. Теперь она должна не только идентифицировать деда, но весь вечер вместе с ним и случайными попутчиками скрываться от бандитов, которые по непонятным причинам преследуют дедушку… Дримкаст Ирина Старшенбаум, Егор Корешков, а главный волшебник – Виктор Сухоруков. Прокат под Новый год.


«КУКОЛЬНИК», Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького»
Режиссер Сергей Кузнецов, автор сценария Роман Амслер

Общий бюджет проекта – 92 700 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Подростковый мистический хоррор, зрительский проект, рассчитанный на широкую аудиторию. Мама с двумя дочерьми приезжает в деревню. В соседнем заброшенном доме живет Кукольник, который забирает души детей. Главная героиня, чтобы спасти свою сестру, пытается противостоять Злу…
Референсы – фильм «Оно» и сериал «Очень странные дела». Проект включает в себя много эффектных жанровых «хоррор» аттракционов (Кукольник – существо, похищающее детей; Зомбирующие игрушки Кукольника; Жуткие куклы, которых монстр делает из живых детей и многое другое), но в первую очередь это «история взросления» главной героини – Сони. Капризная, эгоистичная девочка меняется и рискует жизнью, чтобы спасти младшую сестру из лап Кукольника. Утверждается, что детские психологи вычитывали сценарий и одобрили.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Поезд идет на восток"

«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК», ООО «Салюс Медиа»
Режиссер Всеволод Аравин, сценарист и креативный продюсер Сергей Русаков

Общий бюджет проекта – 65 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 43 000 000 руб.

Детский приключенческий фильм. 50-е годы. Десятилетний ленинградец Миша едет с мамой на новое место службы отца-офицера – на Дальний Восток. Почти недельное путешествие на поезде Москва-Владивосток выливается для мальчика в череду приключений, открытий и взросления.
Жанр фильма - роуд-муви, поскольку герой совершает два путешествия. Первое – физическое, в реалиях СССР 60х -гг и второе внутреннее, превращаясь из маленького мальчика в мужчину. Детский взгляд на большую страну, где ВДНХ прекрасный, девочка сказочная, хулиганы ужасные. Мальчик-ботаник выбран на главную роль, его зовут Никита Панов, в дримкасте Зоя Бербер, Сергей Назимов или Евгений Цыганов, Сергей Лавыгин, Ольга Тумайкина, Василий Мищенко. Референсы – «Королевство полной Луны», «Невероятное путешествие мистера Спивета».


«КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ», Кинокомпания ООО «КПС»
Режиссер Александр Кулямин, автор сценария Е.Чеснокова

Общий бюджет проекта – 75 379 799 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 49 999 399 руб.

Тема фильма – Формирование в подростках правильных нравственных ориентиров. Брат и сестра из благополучной семьи теряют в автокатастрофе родителей и оказываются в детдоме. Сюжет фильма строится на столкновении детей-«мажоров» Влада и Насти с обитателями Детского Дома, где для выживания и достойного существования необходим крепкий характер с понятиями чести и достоинства, дружбы и взаимовыручки.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Девочка Нина и похитители пианино"

«ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО», ТПО «РОК»
Режиссер Роман Шаляпин, автор сценария Наталья Дементьева, оператор Юрий Клименко, продюсер Алексей Учитель

Общий бюджет проекта – 75 294 692 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Третий раз подают проект, который дважды попадал в резерв и денег не получал. Детская музыкально-фантастическая комедия. Невероятная история девочки Нины, которая случайно узнает о волшебных свойствах своего пианино и в этот же час оказывается похищенной вместе с ним. В фильме будет много музыкального материала – классика и экспериментальная музыка, поскольку основная идея фильма – популяризация музыки для детей и подростков. На роль Нины рассматриваются Вита Корниенко и Маша Пересильд, на роль мамы – Юлия Пересильд и Наталья Ноздрина. В роли злодеев авторы мечтают увидеть Евгения Ткачука и Алексея Филимонова. Роль доброго старичка из волшебного пианино смог бы исполнить Александр Цекало. Съемки пройдут в Москве. Прокатывать картину согласна компания ЦПШ.


«Я ЧИТАЮ», ООО «ОКАПИ ПРОДАКШН»
Режиссер Денис Родимин, Автор сценария Мария Мкртычева, продюсер Ольга Акатьева

Общий бюджет проекта – 75 312 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Выпускник педагогического института против своего желания вынужден работать в средней школе учителем русского языка и литературы, скрывая при этом тот факт, что из-за дислексии не умеет читать и писать. Герой, поначалу проныра и немного аферист, постепенно понимает, что педагогика – его призвание, находит контакт со школьниками, которые будут защищать его от грозящего увольнения. Фильм призван привлечь внимание к такой проблеме как дислексия, которой страдают 10% людей на Земле.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Я читаю"

«НОВОГОДНЯЯ НЕСКАЗКА», ООО «Магнум-фильм»
Режиссер Юлия Лавряшина, автор сценария и продюсер Олег Кириченко

Общий бюджет проекта – 117 500 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 25 000 000 руб.

Доброе светлое и поучительное кино, мелодрама для семейного просмотра. Маленькая девочка из детдома ищет свою маму. Старик богатый ищет встречи со своей дочерью, которую он не видел много лет. В конце обязательно счастливый финал. В главной роли Сергей Шакуров, в ролях Павел Прилучный, Виктория Толстоганова. Съемки в праздничной Москве и заснеженном Санкт-Петербурге.


«ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА», компания «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
Продюсер, соавтор и режиссер Иван Капитонов, сценарист Серафима Орлова

Общий бюджет проекта – 45 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 28 000 000 руб.

Иван Капитонов, продюсер и сценарист «Пиковой дамы», «Невесты», «Яги: Кошмара тёмного леса», «Русалки. Озера мёртвых» и других успешных российских фильмов ужасов, вдохновился подростковой повестью «Голова-Жестянка» и собирается ставить по ней фильм, сам выступив в качестве режиссёра.
Сценарий написала сама автор повести Серафима Орлова. Главные герои – 15-летние мальчик и девочка. У неё железная пластина в голове – результат старой травмы – и лютый характер, особенно по отношению к однокласснику, которого она жутко троллит и булит. Позже выяснится, что когда-то они были парой, и мальчик однажды в критической ситуации струсил, что привело к травме его подруги. И теперь она не может его простить.
Драмеди про прощение и принятие себя и других будет сниматься в городской среде, авторы сейчас находятся в поиске кинематографической формы для литературного сценария. Впереди детский и взрослый кастинг. На роль педагогов планируют пригласить Оксану Акиньшину и Риналя Мухаметова. Прокат будет осуществлять компания ЦПШ, поддержавшая ранее все жанровые проекты студии.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Голова-жестянка"


«ИЩУ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ», КИНОСТУДИЯ «СИЛЬВЕРОН»
Режиссер Полина Ольденбург, автор сценария Геннадий Казачков

Общий бюджет проекта – 76 537 700 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Приключенческий фильм с элементами волшебства. Катя и Миша пытаются спасти лошадей, которых хозяин базы отдыха продает на мясо. Неожиданное волшебство помогает детям проявить свои лучшие качества. Всё основное и замечательное добро они творят собственными руками, волшебник лишь дарит эту возможность.
Дримкаст: Сергей Гармаш и Марина Барускова. Фильм будет сниматься в Самарской области.


«ЯГА 2020», ООО «ЛАЙМ Синема»
режиссер Владимир Шевельков, автор сценария Юрий Ненев, композитор Андрей Батурин.

Общий бюджет проекта – 75 757 575 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Музыкальная сказка для самых маленьких. Все началось триста лет назад, когда трусливый Ванька-царевич оставил в живых Кощея и забрал злодея с собой в мир людей. Но этого не знают герои русских сказок. Три века назад лесная колдунья Яга наложила заклятье на волшебный лес. Но самое обидное, люди перестали боятся Ягу и сделали ее героиней комиксов. Оказывается, Кикимора все три столетия тайком бегала из волшебного леса в мир людей. Она рассказывает небылицы про телеги, что ездят без лошадей и сами летают по небу. Яга отправляется в мир людей и встречает Кощея. Только ЯГА может спасти наш мир вместе со школьниками и снять заклятье с волшебного леса. Нонна Гришаева сыграет кикимору, остальные не утверждены, в дримкасет Михаил Полицеймако, Юрий Гальцев, Олеся Железняк или Юлия Рутберг на роль Яги, также рассматриваются актеры со сказочной внешностью: Сергей Бурунов,Гарик Харламов, Тимофей Трибунцев (роль - дед-бормотун, придуманный персонаж, не из классических сказок), Дмитрий Нагиев, Михаил Пореченков.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Яга 2020"


ПРОЕКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ


«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ», ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
Режиссер Александр Галибин

Общий бюджет проекта – 77 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Автор так полюбившейся зрителям военной драмы «Сестренка» в прошлом году аналогичном питчинге получил деньги на детский проект «Маруся». То был его продюсерский проект, а новый - режиссерский. Галибин хочет снимать семейную комедию о мальчике Бахе из российской глубинки. Три новеллы о восьмилетнем малыше с удивительно взрослым характером, который приносит много хлопот семье. Но благодаря ему Баха побеждает там, где взрослые сдаются. Баха – человек непрерывного движения. Фильм-приключение и о любви к месту, в котором живет мальчик. Авторы подчеркивают важность проекта, поскольку у нас мало фильмов с героями не титульной национальности. Новеллы называются «Калым», «Бизнес» и «Свадьба».


«СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА», ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ»
Режиссер и сценаристка Татьяна Фирсова, художественный руководитель Вадим Абдрашитов

Пример чистого жанра и стиля. Приключенческий фильм для подростков. В начале немецкой оккупации мальчик и его старшая сестра-подросток остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках. Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуют детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан. Съемки будут проходить в Карелии. В ролях Милош Бикович, Галина Польских, Александр Ильин, Марта Тимофеева и другие.


«КАК ГАГАРИН», компания «ПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Режиссер Валентин Донсков, автор сценария Дарья Пономаренко

Общий бюджет проекта – 70 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 46 200 000 руб.

Пятиклассник Саша вместо гаджетов и тикток увлекается моделированием ракет и изучением фантастики, и его мечта – быть космонавтом. Это фильм о мечте и о призвании. Основной конфликт в фильме – неверие людей в реализацию мечты. Кем хотят стать современные дети? Блогерами, артистами, депутатами. А тут КОСМОНАВТ. Конечно, многим кажется это бредовой фантазией. Родители требуют повзрослеть и выбрать другую мечту. Реальную. Фильм О мечте, о космосе, о дружбе, соединяющий старшее поколение и поколение детей. Информационная поддержка Союза журналистов РФ.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Как Гагарин"

«ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ», «Кинокомпания Студия IV»
Режиссер Егор Сальников, оператор Александр Тананов

Общий бюджет проекта – 105 400 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 68 510 000 руб.

Молодежная семейная драма. Женя всегда первый вундеркинд 12 лет, выиграл все соревнования перегорел и впал в депрессию. Новые деревенские друзья помогут ему обрести себя. Это дачная история, в которой дружба лишена квартирной закрытости и городской условности, а чувства усиливаются многократно. Женя вернет свое детство и сделает первый шаг в самостоятельную жизнь, уплывая на плоту по течению реки. Фильм преподносится как профилактика детских неврозов, он максимально легкий, ироничный, лишен дидактики. Ближайшие референсы «Тимур и его команда», «Тряпичный союз». Съемки пройдут на севере Ленинградской области или в Карелии.


«ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ», ООО «ТРОМЕДИА»
Режиссер Максим Бриус (отец троих детей), автор сценария Асель Сулеева.

Общий бюджет проекта – 74 250 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 49 500 000 руб.

Семейное кино с воспитательным эффектом о том, как опасно поддаваться зависти, о том, как разрушительно равнодушие, о том, что любовь и дружбу нельзя украсть, о том, что нужно помогать слабым и беззащитным. Избалованная дочь богатых родителей видит дрессированную собаку и требует ее себе. Маме приходится приказать ее украсть. Девочка меняется после того, как попадает в приют для животных. Также по мнению авторов «Фильм показывает, что люди разного материального достатка могут общаться и вместе делать добрые дела».
Сценарий получил приз на фестивале «Лучезарный ангел». Проект имеет поддержку телеканала НТВ, а в его проморолике участвовали известные люди, взявшие собаку из приюта - актеры, телеведущии и даже Сергей Собянин.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Лучшие друзья"

«ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА», студия «АстраФильм»
Режиссер Эдуард Радзюкович, автор сценария Ирина Ильинская

Общий бюджет проекта – 77 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Музыкальный фильм для младшего и среднего возраста. В одной истории одаренный юный скрипач в начале творческого пути пробует свои силы на престижном конкурсе юных дарований и мечтает о легком успехе. Его детская самоуверенность сталкивается с несправедливым миром взрослых, где правят деньги и связи, а талант порой не главное. Встреча со старым музыкантом дядей Мишей полностью меняет отношение мальчика к музыке и окружающим. Вторая линия связана с подростком, который пробивается к победе, воспитывая в себе душевные качества. Классическая музыка – еще один герой картины.


«СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ», ООО «Студия «КиноПРОБА»
Режиссер Эдуард Новиков

Общий бюджет проекта – 30 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 20 000 000 руб.

В партнерстве с «Саха-фильм». Автор картины «Царь-птица», награжденной на ммкф и получившей 30 призов на международных фестивалях. Фильм об 11-летнем мальчике Нургуне, который через образы героического эпоса Олоҥхо побеждает свой страх и слабость. Обретает духовные ценности, приходит на помощь к девочке Моте и старому олоҥхосуту от забвения. По сюжету он переезжает с мамой в новую деревню, где он начинает тайком одеваться в черную одежду ниндзя и по ночам украдкой бродить по деревне. Однажды он становится свидетелем разговора старого олонхосута Мэхээлэ с духом мира олонхо и он начинает понимать, что реальный мир тесно связан с миром древних сказаний. Время действия 1988 год. Очень интересный сценарий.


«ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ», ООО СИНЕМА КОНЦЕПТ ПРОДАКШН
Режиссёр Анар Аббасов

Общий бюджет проекта – 77 000 000,00 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000,00 руб.

Приключенческий фильм-квест. Главные герои – четырнадцатилетние подростки в спортивном лагере на Алтае проваливаются в пещеру, находят старое письмо, в котором зашифровано местонахождение клада с золотом Колчака, и пускаются на его поиски. Одну из главных ролей исполнит Павел Деревянко. В ленте также сыграет житель Алтая Амаду Мамадаков. Сейчас создатели ведут переговоры с Константином Хабенским и Светланой Ходченковой. Чтобы найти детей на главные роли, будет проведён всероссийский кастинг. Проект участвовал в питчинге в прошлом году и тогда отбор не прошел.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Золотые каникулы"


ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ

«БАРСЕЛОНА», Санкт-Петербургская студия документальных фильмов
Режиссер и продюсер Максим Демченко

Общий бюджет проекта – 75 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

История о первой любви старшеклассника к девушке чуть постарше. Главный герой Егор думает, что его никто не понимает — ни родители, ни одноклассники, ни даже любимая младшая сестренка Соня. Одиночество и беспомощность подростков перед наступающим взрослением — важнейшая тема нашей истории. Фильм предназначен для семейного просмотра, на который родители могут прийти с детьми даже младшего возраста — их будет волновать история младшей сестры героя.


«ВЗЛЁТ», Студия ГРИНСИТИ»
Режиссер Руслан Паушу, автор сценария и кастинг-директор Галина Казанкина

Общий бюджет проекта – 76 800 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Студия, создавшая пять полнометражных детских фильмов, взялась за спортивную молодежную драму о школьнике, который мечтает стать летчиком, но сталкивается с насмешками одноклассников, которые хотят стать хоккеистами. А также с сопротивлением близких и родственников. Динамичный фильм об идейности и преодолении препятствий, о том, как важно не сдаваться и закалять характер. Главный вопрос - «стоит ли вообще мечтать о чем-то труднореализуемом ребенку из небогатой и с проблемами семьи?»


«ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО», ООО «Кинокомпания «Ракурс»
Режиссер Станислав Лебедев, автор сценария Елизавета Трусевич

Общий бюджет проекта – 78 481 734 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Лирическая детективная детская комедия. Ключевой персонаж – ворон вещий, сидит зловещий. Из музея Льва Толстого похищено кольцо, подозревается физрук школы. Следствие ведут сыщики из 5 «А». За время поисков они многое узнают о себе, о друг друге и конечно же о творчестве Л.Н.Толстого. Роль Толстого сыграет Александр Тютрюмов. В главных детских ролях Гоша Стрелянный и Лиза Левина. Проект подавался в прошлом году, сценарий был доработан.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Воронье гнездо"

«ГАДЖЕТ», ООО «Кинопрограмма «XXI век»
Режиссер Алена Рубенштейн, Андрей Кривецкий, сценарий Варвара Кузнецова, продюсер Елена Калинина

Общий бюджет проекта – 80.000.000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50.000.000 руб.

Гоше не хватает внимания родителей. Ему в руки попадает волшебный смартфон, который перевернет жизнь его и его родителей. Гаджет называется «Хронос» и умеет ускорять и замедлять время по желанию владельца. Гоша наслаждается новой жизнью, где он все успевает, мальчишки его уважают, а девочка-мечта приглашает день рождения. Но мама находит Хронос и приходит в ужас: аппарат сводит на нет все ее усилия по воспитанию, она решает избавиться от Хроноса, но что бы она ни делала, гаджет, целый и невредимый, возвращается к Гоше. Акцент будет сделан на том, что время у детей идет медленнее. Кино будут совмещать с перекладной анимацией.


«ЕРАЛАШ», ООО ЕРАЛАШ
Художественный руководитель и продюсер Борис Грачевский

Общий бюджет проекта – 56 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 35 000 000 руб.

Детский юмористический киножурнал из 12 выпусков (№ 360-369). Поддержка телеканалов СТС, «Карусель», ТВ-3

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Ералаш"

«КАНИКУЛЫ НА 5+», «Медиа Парк Продакшн»
Режиссер Миша Маралес, автор сценария Сергей Попов, оператор Дмитрий Каранчик

Общий бюджет проекта – 77 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Приключенческий фильм для подростков с известным мотивом «Принц и Нищий». Главные герои фильма – двое подростков из разных социальных пластов общества. Богатого папа отправляет в бизнескампус, но тот отдает свое место провинциальному мальчику, а сам летит в Сочи чтобы доказать папе, что он самостоятельный человек. То, что они меняются местами, помогает им понять радости от вступления во взрослую жизнь – с ее проблемами, приключениями, взрослыми поступками и любовью.
Предположительный каст: Гоша Куценко, Ирина Пегова, Ян Цапник, Светлана Камынина, Сергей Бурунов, Андрей Мерзликин. Съемки в Краснодарском крае и Москве. В фильме будет много музыки: рэпа, классики, а также советская музыка, которая поможет родителям тоже вспомнить свое детство. Главный рефененс – «Каникулы строгого режима». У фильма есть частный инвестор.


«МУЖИЧКИ НАШИ», ООО «Фильм Смарт»
режиссер Светлана Амбросова, продюсер Валерия Мартенс, Галина Сафронова

Общий бюджет проекта – 80 500 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 49 910 000 руб.

Драма о детях войны. Картина о героизме тех, кто в годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, о женщинах, вынесших на своих плечах все тяготы военного времени, об их детях, которых матери с гордостью называли «Мужички наши». Они наряду со взрослыми работали на полях, приближая Великую Победу, определившую судьбу поколений.
Проект подавали в прошлом году, но признать это отказались, "потому что другие режиссеры".

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Мужички наши"

«ОСТРОВ ПРИВИДЕНИЙ», ООО Кинокомпания «ВВЕРХ»
Сценарист и продюсер Татьяна Мирошник, режиссер и соавтор сценария Евгений Соколов

Общий бюджет проекта – 80 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Детский, музыкальный фильм о невероятныех приключениях двух детей (10 11 лет) с противоположными характерами и одного смышлёного попугая в ставшем реальным квесте «Остров привидений». Для спасения людей им предстоит пройти ряд непростых испытаний, оказаться на краю гибели, победить страх и, наконец, понять, что главные ценности в жизни – это дружба, взаимовыручка и любовь близких.


«ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ», ООО «ЧБк»
Режиссер Ирина Ходюш, автор сценария Андрей Жвалевский

Общий бюджет проекта – 75 382 120 рублей
Сумма, запрашиваемая у министерства – 48 800 000 рублей

Приключенческий фильм для подростков про танцы и дружбу по одноименной повести Андрея Жвалевского. Захару 15, и он уверен, что станет чемпионом мира в спортивных бальных танцах — нужно только не сломаться под давлением тренера. На роль тренера планируется взять Алексея Верткова, он заинтересован в проекте. Даниил Вершинин и Вероника Устимова – подростки с опытом актерской игры и танцев. Проект поддерживает Москомспорт и Федерация танцевального спорта России. Авторы хотят снимать в красивом провинциальном городе, возможно, в Пскове, сделать среду яркой и открыточной.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Открытый финал"

«РАДУГА ДЛЯ ДРУГА», ООО «Эн Джи Продакшн»
Режиссер Алексей Муратов, сценарист Владимир Фотьянов

Общий бюджет проекта – 69 800 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 46 530 000 руб.

История о дружбе десятилетнего мальчика Сашки, ослепшего в результате аварии, и пса-поводыря, который не только помогает ему чувствовать себя нормальным человеком, но поддерживает в трудные минуты жизни. Сценарий по одноименной книге молодого писателя Самарского, и это не просто рассказ о слепом мальчике и его верном друге-проводнике, этот фильм-размышление, фильм о «нормальных инвалидах» и о «ненормальном людях», которые часто не замечают, как оскорбляют, унижают, а иногда и сознательно приносят им боль. Фильм предназначен для дошкольного и младшего школьного возраста. Повествование будет идти от лица собаки-поводыря породы лабрадор.


«САМБИСТКА», ООО Продюсерский центр «АЛЬТАИР-Ц»
Продюсер Тамара Цоцория

Общий бюджет проекта – 75 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Мелодрама, спортивная драма. Фильм рассказывает об отношениях двух подростков друг с другом и с родителями и об их увлечённости спортом. Героиня фильма профессионально занимается борьбой Самбо. Юноша – брейк-дансом. Романтическая история любви осмысливается через контекст обстоятельств, которые препятствуют воссоединению влюблённых.
Фильм музыкальный, зрелищный, будет сниматься в Ульяновске, есть поддержка администрации Ульяновской области и ассоциации спортсменов-самбистов.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Случайный пират"

«СЛУЧАЙНЫЙ ПИРАТ», ООО «Кинопрограмма «XXI век»
Режиссер Александр Карпиловский, сценарист Анна Вейлерт, продюсер Елена Калинина

Общий бюджет проекта – 80.000.000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50.000.000 руб.

Создатель трилогии «Частное пионерское» представил на питчинге детского кино, состоявшемся в Министерстве культуры, приключенческую комедию для всей семьи, посвящённую теме блогинга и проблемам, связанным с воспитанием, взаимопониманием родителей и детей. По сюжету будущей картины 11-летний Проша, мечтающий стать популярным блогером и снимающий первый в истории веб сериал с участием улитки и паука, отдыхает в Крыму вместе с родителями. Денег впритык. Папа и мама на грани развода. Чтобы спасти семью и заработать, мальчик начинает помогать контрабандистам экзотических животных. Случайно он узнаёт их «страшную тайну» и из помощника превращается во врага номер один.
Главную роль в картине сыграет Даниил Муравьёв-Изотов, который и в реальности является инстаграм-блогером, взрослая актёрская команда состоит из Светланы Антоновой (мама), Александра Гришина (папа) и Гоши Куценко (капитан). Образ старшей сестры Проши воплотит Мария Лобанова.


«СОБАКА МОЕЙ МЕЧТЫ», компания «Киноджет»
Режиссер Марина Мигунова, автор сценария Татьяна Палей

Общий бюджет проекта – 75 400 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 49 000 000 руб.

Приключенческий фильм с элементами комедии. Приключенческая история – порой веселая, порой грустная, порой опасная – о дружбе бездомной Собаки, потерявшей хозяина в автокатастрофе, и 10-летней Девочки, у которой погиб папа. Мама работает в банке и не любит собак. Но однажды девочку похищают… Визуальное решение: собака видит мир в холодных тонах, все, кроме Даши, которая предстает ей в ярких красках.

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры
фото: проект "Собака моей мечты"

«ХОЧУ В ДУРАСОВКУ!», ООО «Кинокомпания «Гейт»
режиссер Индар Джендубаев

Общий бюджет проекта – 77 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у министерства – 50 000 000 руб.

Задорное и светлое кино, наполненное куражом, про 8-летнюю девочку-блогера из Москвы отправляют в глухую деревню Дурасовку, чуждый ей мир, где она обретает друзей и собаку. Девочка транслирует свои похождения в интернет, а её посты набирают рекордное число лайков. Московские друзья Марфы, которые разлетелись на каникулы по всему свету, завидуют ей, считая, что Марфа попала в удивительный квест. Уезжая в Москву, девочка знает, что следующим летом вновь вернется сюда.

Екатерина Визгалова
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Д-д-д-дышите свободно: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в Министерстве культуры
Поиск по меткам
Детское кино / ДетиЕкатерина ВизгаловаМинкультпитчинг
персоны
Вадим АбдрашитовАлександр АдабашьянВсеволод АравинМарина БарсуковаАндрей БатуринЗоя БерберМилош БиковичМаксим БриусСергей БуруновАлексей ВертковДаниил ВершининЮрий ГальцевСергей ГармашБорис ГрачевскийНонна ГришаеваНаталья ДементьеваМаксим ДемченкоИндар ДжендубаевФёдор ДобронравовВалентин ДонсковАндрей ЖвалевскийОлеся ЖелезнякАлександр Ильин (младший)Ирина ИльинскаяГалина КазанкинаГеннадий КазачковЕлена Калинина (III)Светлана КамынинаИван КапитоновДмитрий КарначикОлег КириченкоЮрий КлименкоЕгор КорешковВиталия КорниенкоМария Кравченко (II)Андрей КривецкийСергей Кузнецов (VI)Александр КуляминРавшана КурковаГоша КуценкоСергей ЛавыгинСтанислав ЛебедевКатя ЛевинаАндрей МерзликинМарина МигуноваТатьяна МирошникВасилий МищенкоДмитрий НагиевСергей НазимовЮрий НеневНаталья НоздринаТатьяна ПалейРуслан ПаушуИрина ПеговаЮлия ПересильдМихаил ПолицеймакоГалина ПольскихСергей Попов (V)Михаил ПореченковПавел ПрилучныйЭдуард РадзюкевичДенис РодиминАлёна РубинштейнСергей РусаковЮлия РутбергАлексей РязанцевЕгор (Георгий) СальниковСтепан СередаЕвгений СоколовИрина СтаршенбаумПолина СтепановаГеоргий СтрелянныйАсия СулееваВиктор СухоруковАлександр ТанановМарта ТимофееваЕвгений ТкачукВиктория ТолстогановаТимофей ТрибунцевЕлизавета ТрусевичОльга ТумайкинаАлександр ТютрюмовАнна УколоваВероника УстимоваАлексей УчительАлексей ФилимоновТатьяна ФирсоваГарик ХарламовИрина ХодюшЯн ЦапникАлександр ЦекалоЕвгений ЦыгановАнна ЧернаковаСергей ШакуровРоман ШаляпинВладимир ШевельковАлександр Яценко
фильмы
Каникулы строгого режимаКоролевство полной луныЛовушка времениНевероятное путешествие мистера СпиветаОноОчень странные делаТимур и его командаТряпичный союз

фотографии >>
Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры фотографии
Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры фотографии
Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры фотографии
Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Колтаков
7 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков.

День рождения >>

Максим Виторган
Мария Волкова (II)
Лариса Долина
Владимир Изотов
Игорь Костолевский
Юлия Маврина
Люсьена Овчинникова
Алексей Панин
Вера Строкова
Эми Ирвинг
Элиз Левеск
Эдмон О'Брайэн
Дон Уилсон
Колин Фёрт
Райан Филлипп
Джонатон Шех
все родившиеся 10 сентября >>

Афиша кино >>

Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
Танцор года
Россия, 2019
Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

«Дебошир»
Ролики фильмов
«Дебошир»
История одного боксерского боя в 1975 году, когда никому не известный боец получил шанс победить действующего чемпиона.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен