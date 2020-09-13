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10 худших фильмов Джима Уайнорски

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13 сентября 2020
В августе исполнилось 70 лет одному из самых плодовитых американских режиссёров низкобюджетного кино, сценаристу, продюсеру, актёру, оператору, композитору, художнику по костюмам, визажисту и кастинг-директору Джиму Уайнорски.

10 худших фильмов Джима Уайнорски

Джеймс Уайнорски родился 14 августа 1950 года на Лонг-Айленде в городке Глен-Ков, штат Нью-Йорк. В 1980-м, оставив успешный коммерческий бизнес в Нью-Йорке, Джим перебрался в Калифорнию и, познакомившись с кумиром своего детства, режиссёром Роджером Корманом, начал работать в отделе маркетинга кинокомпании New World Pictures. Здесь он обратил на себя внимание созданием запоминающегося трейлера к итальянскому хоррору «Остров амфибий» 1979 года — подготовленный им ролик не содержал ни одного кадра из оригинала. После этого продолжил сотрудничество с Корманом, работая в его кинокомпаниях Concorde Pictures и New Horizons в качестве сценариста и режиссёра. Как вспоминает Уайнорски в одном из интервью, ему в работе очень помог совет наставника Роджера Кормана о том, что «эксплотейшн-фильм не должен быть длиннее полутора часов».

В качестве режиссёра Джим дебютировал в 1983-м, сняв фэнтези «Потерянная империя». Через три года вышли «Роботы-убийцы», ставшие очень успешными и получившие впоследствии культовый статус. Фантастический хоррор украсили собой Келли Марони, Барбара Крэмптон, Пол Бартел, Мэри Воронов, Дик Миллер и режиссёр Джон Лэндис. В ленте также дебютировал Родни Истмэн, которого в будущем запомнят по «Кошмару на улице Вязов 3: Воинам сна» и «Кошмару на улице Вязов 4: Повелителю сна», а сам режиссёр подарил свой голос роботам. Картина была снята за 22 дня, в основном, в галерее Шерман-Оукс, где снимались «Быстрые перемены в школе Риджмонт Хай» и «Коммандо», а также на студии Кормана.

10 худших фильмов Джима Уайнорски
фото: кадр из фильма «Роботы-убийцы»

Во второй половине 80-х создал сиквелы к кормановским лентам («Нехорошая мамаша 2», «Ловчий смерти 2: Битва титанов»), «Возвращение болотной твари», которое является продолжением кинокомикса Уэса Крэйвена, и хоррор-пародию «Поворот на Трансильванию», наиболее близкую личности постановщика. В 1988-м выиграл пари, что сможет поставить ремейк кормановского хоррора 1957 года «Из другого мира», придерживаясь оригинального расписания съёмок и уложившись в тот же бюджет с учётом инфляции. В получившейся картине главную роль исполнила бывшая порноактриса Трэйси Лордс, для которой это был первый мейнстримный фильм в её карьере. С тех пор Джим Уайнорски выпускает в среднем до пяти фильмов в год, как режиссёр и продюсер.

90-е стали наиболее успешными и продуктивными для режиссёра, поднявшегося на вершину индустрии B-фильмов. Среди более-менее приличных картин данного периода можно назвать мелодраму «Пропала маленькая миллионерша» с Дженнифер Лав Хьюитт и молодёжный боевик «Тротиловая школа» с Кори Хеймом. Но в большинстве своём это трэш-поделки вроде «Вампиреллы» с Талисой Сото и Роджером Долтри, «Колдуньи» с Джули Стрэйн или ремейка кормановской «Женщины-осы» с Дженнифер Рубин. Многие его работы выходят сразу на видео или на телевидении, минуя киноэкраны.

10 худших фильмов Джима Уайнорски
фото: кадр из фильма «Вампирелла»

В новом тысячелетии, когда вкусы стали несколько меняться, Джим начал обновлять методы спецэффектов в своих картинах. По его словам, аудитория для альтернативного кино продолжит расти, благодаря кабельным технологиям и новым предложениям в Интернете, и, конечно же, он «будет там».

На данный момент его фильмография насчитывает 103 режиссёрских работ, 59 сценариев, 60 продюсерских проектов и 46 ролей. Он также часто выступал в качестве кастинг-директора, а также лично писал музыку, вставал за камеру в качестве оператора, делал костюмы, писал тексты для песен, был визажистом и работал со звуком и светом. Среди его фильмов превалируют эротические ленты и картины с изобилием кадров из чужих работ. В титрах нередко встречается под псевдонимами Арч Стэнтон, Джей Эндрюс, Харольд Блюберри, Сэм Пепперман, Роб Робертсон, Сальвадоре Росс и другими именами.

10 худших фильмов Джима Уайнорски
фото: Уайнорски на съёмках одной из эротических лент

Теперь немного поговорим о нескольких плохих фильмах Джима Уайнорски, чтобы у вас сложилось представление о его творчестве в целом. Большинство лент смотреть не рекомендуется, но, как говорится, на вкус и цвет...




«Королевы крика в джакузи» (1991)

10 худших фильмов Джима Уайнорски

Достаточно оригинальная лента представляет собой эротический семинар по трэш-кино 80-х на тему «Как снять хороший фильм ужасов» с участием таких плодовитых «королев крика», как Бринк Стивенс (на её счету 211 ролей), Мишель Бауэр (155 ролей), Моник Гэбриэлль (62 роли) и Келли Марони (40 ролей). Компанию им составила звезда вторых «Зубастиков» Роксэнн Кернохан, скончавшаяся спустя два года после травм, полученных в результате автокатастрофы. Мастерицы по сюжету посетили замок графа Орлока, чтобы рассказать, как правильно сниматься в сценах с душем, стрелять из автоматов или пользоваться бензопилой. Для наглядности их рассказ сопровождается кадрами из фильмов «Роботы-убийцы», «Поворот на Трансильванию», «Голливудские шлюхи с бензопилами», «Злые мультфильмы», «Кошмарные сёстры», «Кровавая вечеринка», «Резня в женской общаге 2», «Тяжело умирать», «Ночь кометы» и других лент. Сюжета, как вы понимаете, здесь нет от слова совсем, а актрисы не особо парятся по поводу системы Станиславского, демонстрируя своё тело в джакузи и не только. Кино примечательно тем, что Уайнорски снял его вместе с приятелем Фрэдом Оленом Рэем всего за один день у него дома, а видеокассеты с получившимся фильмом они распространяли сами, получив одобрение на использование чужого материала от Кормана и других кинематографистов.

Смотреть тем, кому нравятся вышеназванные актрисы и стриптиз.
Аналог: «На куски: Рассвет и закат слэшеров» Джеффа Маккуина, «История хоррора с Элаем Ротом» Курта Сайенги



«Остров динозавров» (1994)

10 худших фильмов Джима Уайнорски

Один из самых известных фильмов Уайнорски, снятых им в 90-е совместно с Фрэдом Оленом Рэем (о нём мы поговорим когда-нибудь отдельно). На производство эротической комедии про солдат, попавших на остров, облюбованный динозаврами и амазонками, студия Кормана потратила всего 190 тысяч долларов. Обиталище пещерных женщин построили на территории ранчо Дэвида Каррадайна, а сами съёмки заняли 12 дней. Гигантскую статую для фильма создали из небольшого куска пенополистирола, окрасив аэрозольной краской и увеличив с помощью искусственной перспективы. Тираннозавр, использованный в картине, также принял участие в ленте «Эксперимент "Карнозавр"». Об актёрской игре оба режиссёра подзабыли, а спецэффекты выглядят просто смехотворно. Но ценителям трэша кино приглянулось.

Смотреть тем, кто любит динозавров и красивых девушек вроде Антонии Дориан, Гриффин Дрю и Мишель Бауэр.
Аналог: «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга, «Затерянный мир» Гарри О. Хойта



«Проект "Пандора"» (1998)

10 худших фильмов Джима Уайнорски

Бестолковый низкопробный боевик про противостояние бывших друзей-агентов с минимумом логики, отвратительной постановкой сцен и массой ошибок попытались украсить собой Дэниэл Болдуин, Ричард Тайсон, Эрика Элениак и Тони Тодд, но они вызывают лишь отторжение и презрительную ухмылку. Кино явно снято на волне интереса к боевикам Майкла Бэя и Яна де Бонта, хотя при этом не добавляет ничего нового к жанру. При просмотре можно лицезреть кадры из «Прямой и явной угрозы». Помимо Уайнорски, режиссёром и сценаристом также числится Джон Терлески, но его вклад в создание ленты очень минимальный (первая сцена и несколько кадров второго блока).

Cмотреть тем, кто любит Ричарда Тайсона, Эрику Элениак, Тони Тодда и бессмысленные боевики.
Аналог: «Прямая и явная угроза» Филлипа Нойса, «Скорость» Яна де Бонта



«Ведьма из Блэр: Секс версия» (1999)

10 худших фильмов Джима Уайнорски

Эротическая пародия на культовый хоррор, оказавший сильное влияние на жанр. По сюжету Ланк (Ленни Джулиано примерно такую же роль сыграл позднее в «Резне болельщиц» всё того же Уайнорски) сопровождает четырёх большегрудых девиц (Никки Фритц, Джули Кэй Смит, Лорисса Маккомас, Антония Дориан), отправившихся в леса для того, чтобы выяснить, что случилось с легендарной Голой Распутной девкой в исполнении звезды «Пентхауса» и трэш-кино 90-х Джули Стрэйн. Упор, разумеется, на обнажённые тела, страха и ужасов нет и в помине, но зато камера трясётся ещё хлеще, чем в оригинале. Вы не поверите, у данной поделки, снятой за гроши, есть четыре продолжения.

Cмотреть тем, кто обожает мокьюментари и Джули Стрэйн.
Аналог: «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» Дэниэла Майрика и Эдуардо Санчеса, «Избавление» Джона Бурмэна



«Погоня за украденной боеголовкой» (2000)

10 худших фильмов Джима Уайнорски

Дин Кейн, Дженнифер Билз, Фредерик Форрест и Стэйси Кич в очередном дурном боевике Уайнорски попытались разыграть историю с предотвращением очередного террористического акта, но не смогли хоть как-то заинтересовать из-за скучного развития событий и халтурной постановки. При этом режиссёр стырил несколько сцен из фильмов «Терминатор 2: Судный день», «Отряд "Дельта" 2: колумбийский связной», «Рэмбо 2» и «Американский ниндзя 2: Схватка». Особенно бьёт по глазам монтаж с кадрами из сиквела «Терминатора», где вместо Арни полицейские машины расстреливает какой-то ноунейм.

Cмотреть тем, кто любит Дженнифер Билз.
Аналог: «На гребне волны» Кэтрин Бигелоу, «Скала» Майкла Бэя



«Раптор» (2001)

10 худших фильмов Джима Уайнорски

Невнятный кайдзю-фильм с Эриком Робертсом, Корбином Бернсеном и Мелиссой Брасселль, чуть ли не полностью скомпилированный из всей трилогии «Эксперимент "Карнозавр"», чьим неофициальным продолжением он и является, а также из лент «Гуманоиды из бездны» и «Логово мутанта». При просмотре появляется стойкая уверенность, что Уайнорски снял фильм лишь ради сцены секса со звездой «Плэйбоя» Лориссой Маккомас, скончавшейся спустя восемь лет после продолжительной болезни. Уж больно много места занял этот эпизод в хронометраже данной поделки.

Cмотреть тем, кто любит Эрика Робертса и Лориссу Маккомас.
Аналог: всё тот же «Парк Юрского периода»



«Оборотни» (2002)

10 худших фильмов Джима Уайнорски

Мистическая лента с претензией на интеллектуальность и глубокомысленность повествует об ирландском писателе Калуме Кеннеди (Аллен Скотти), вернувшемся с семьёй в Старый Свет для написания книги. В итоге он почти спятил, прелюбодействуя с девушкой-оборотнем, а зритель остался в недоумении, поскольку в фильме нет ничего, сопутствующего жанру, да и попросту скучно и даже не смешно, что большая редкость для творчества режиссёра. Мало того, нас пытаются запугать под видом оборотней милейшими псами породы ирландский волкодав. В общем, полный бред.

Не смотреть!
Аналог: «Сияние» Стэнли Кубрика, «Американский оборотень в Лондоне» Джона Лэндиса



«Демон возмездия» (2006)

10 худших фильмов Джима Уайнорски

Очередной фильм про чудовищ от трэш-мастера. На сей раз он скопировал несколько сцен из своих же «Гаргулий», только теперь вместо Майкла Паре за монстром охотится Максвелл Колфилд с замашками «Грязного Гарри», а средневековых страшилищ заменил Демон возмездия, в которого верили древние ацтеки. Примечательно, что последнего призывает персонаж по имени Хесус Франко (!) в исполнении Адриана Альварадо, а сам Уайнорски, сыгравший наркоторговца, лишился по сюжету головы. На производство ленты потратили 350 тысяч долларов, из которых 40 пришлись на Колфилда, снимавшегося две недели, а десять достались Роберту Белтрану за один день работы. А по сути перед нами не ахти какой сиквел культового «Кью» Ларри Коэна, который, к сожалению, покинул нас в 2019-м.

Смотреть тем, кому интересны монстры и Максвелл Колфилд.
Аналог: «Кью» Ларри Коэна, «Кинг Конг» Джона Гиллермина



«Верблюжьи пауки» (2011)

10 худших фильмов Джима Уайнорски

В 2010-е Уайнорски вошёл со своим дешёвым ответом «Атаке пауков», вышедшей в начале нулевых. В ленте с бюджетом в 500 тысяч долларов хватает ляпов, халтурной актёрской игры и алогичности. Внезапно выясняется, что на Ближнем Востоке всегда существовал особый вид ядовитых пауков, про которых не знает весь мир. Зато из-за тупости военных они благополучно попадают в США, где сразу же расплодились по всему штату. Если вы рассчитывали на лицезрение С. Томаса Хауэлла на протяжении всего действия, то вас ждёт облом минуте на двадцатой — шерифа в его исполнении скушали паучки. А больше здесь и не на кого смотреть. Песню к ленте, кстати, написала исполнительница главной женской роли Мелисса Брасселль.

Cмотреть тем, кто любит пауков и С. Томаса Хауэлла.
Аналог: «Атака пауков» Иллори Илькайема, «Боязнь пауков» Фрэнка Маршалла



«Легенда об обнажённом призраке» (2017)

10 худших фильмов Джима Уайнорски

Верхом лени «исписавшегося» Джима Уайнорски можно считать данную мистическую поделку, рассказывающую о группе великовозрастных оболтусов, которые отправились в дом кинозвезды 40-х Гэйл Эвелин (Жасмин Лео), превратившийся в обиталище привидений. Всё бы ничего, если бы не пара «но». Во-первых, лента является урезанной версией его же эротической Scared Topless (что примерно переводится как «Испуганные девушки топлес»), из которой режиссёр удалил все сцены секса. А во-вторых, постановщик, внезапно возомнивший себя кем-то вроде Дэвида Линча, по завершении сюжета запустил бесконечный ролик с моющей раритетный автомобиль героиней Жасмин Лео, смонтированный с хроникальными кадрами поездки по старому Лос-Анджелесу. И длится этот монтаж добрую половину хронометража. Такого убожества лично я не видел с начала 90-х. Впрочем, кому-то может зайти потешный мультфильм про разговаривающие яйца, который Уайнорски предлагает посмотреть перед началом своего «творения».

Не смотреть!
Аналог: любой хоррор, мистический фильм или даже эротику, только не это «нечто»

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Макс Милиан
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