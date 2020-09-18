Стиль Паоло Соррентино: политика, футбол и глянцевый экстаз

анонс

От дешёвых боевиков до эротических псевдо-страшилок

10 сентября

Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры

Из 34 проектов для детей, которые хотели бы снять российские кинокомпании, государство поддержит 12