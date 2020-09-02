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Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

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Фильмы месяца >>
2 сентября 2020
В России — правда, не везде — открываются кинотеатры, и соскучившиеся по большому экрану зрители возвращаются в кинозалы с соблюдением всех норм безопасности. Насколько это рискованно и стоят ли того новинки проката — серьезный вопрос, над которым стоит поразмышлять каждому, а Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию список 20 премьер осени. Некоторые из этих картин должны были выйти раньше, многие так и не попали на Каннский кинофестиваль, а иные уже хорошо знакомы — так как вышли 30-50 лет назад.

«Довод», реж. Кристофер Нолан

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

После военной драмы «Дюнкерк» (2017) Кристофер Нолан возвращается к головоломным истокам: сложная архитектура его новой картины «Довод» во многом напоминает хитроумные сюжеты «Начала» (2010) и «Интерстеллара» (2014) — на что намекает уже название-палиндром, — но стоит особняком. Протагонисту фильма агенту ЦРУ (Джон Дэвид Вашингтон) предстоит воспользоваться технологией инверсии времени, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Помогут ему в этом агент британской разведки (Роберт Паттинсон) и торговка оружием (Элизабет Дебики). Трижды перенесенный из-за пандемии, «Довод» наконец выходит в российский прокат — аккурат в начале осени.
В прокате: с 3 сентября.

Читайте рецензию на «Довод»
Читайте портрет Кристофера Нолана
Читайте рецензию на «Дюнкерк»
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Читайте рецензию на «Интерстеллар»
Читайте рецензию на «Начало»



«Новые мутанты», реж. Джош Бун

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Новому фильму о «Людях Икс» от режиссера «Виноваты звезды» (2014) Джоша Буна была уготована непростая судьба: картину преследовали многочисленные переносы премьеры, связанные сначала с пересъемками, затем с покупкой студией Disney компании Fox, а следом вообще с пандемией. Однако «Новые мутанты» все же добрались до проката, чтобы продемонстрировать хоррор-версию становления мутантов-супергероев (Бун уже репетировал эту концепцию в «Поколении икс»). Пятерых юных мутантов против воли держат на секретном объекте — и им предстоит открыть в себе суперспособности, чтобы спастись из заточения. Главные роли в фильме исполнили Мейзи Уильямс, Аня Тейлор-Джой и Чарли Хитон.
В прокате: с 3 сентября.

Читайте рецензию на «Виноваты звезды»



«Никогда, редко, иногда, всегда», реж. Элиза Хиттман

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Узнав, что беременна, старшеклассница Отем (Сидни Фланиган) отправляется с кузиной Скайлар (Талия Райдер) в Нью-Йорк, чтобы сделать аборт. Фильм Элизы Хиттман, сочетающий в себе элементы драмы взросления и роад-муви, обращается к тем же вопросам, что и картина румына Кристиана Мунджиу «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007). Разница лишь в том, что фоном для одного служит занавес румынского режима Чаушеску, а для второго — дымка американской провинции и шумного современного мегаполиса. Фильм получил гран-при жюри на Берлинском кинофестивале и специальный приз жюри на инди-фестивале Sundance.
В прокате: с 17 сентября.

Читайте о других фильмах Берлинского кинофестиваля



«Гнездо», реж. Шон Дуркин

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Долгожданный второй фильм канадского режиссера Шона Дуркина, отмеченного в 2010-м в Каннах за короткометражку «Когда Мэри видели в последний раз» и в 2011-м на Sundance за драму «Марта, Марси Мэй, Марлен». «Гнездо» рассказывает о молодом американском предпринимателе, который вместе с семьей отправляется покорять Англию в разгар 1970-х, поддаваясь обманчивой мечте о лучшей жизни. В главных ролях снялись Джуд Лоу и Кэрри Кун, оператор — Матьяш Эрдели («Сын Саула»).
В прокате: с 24 сентября.

Читайте рецензию на «Сына Саула»



«Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

В прокат выходит классика научной фантастики — кибернуар Ридли Скотта по роману Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Отставной детектив Рик Декард (Харрисон Форд) получает задание отследить и уничтожить группу киборгов, сбежавших из космической колонии. В ходе расследования Декард задается вопросом, а чем же андроиды отличаются от людей, и что же такое — быть человеком. Нуар в декорациях дистопичного будущего три года назад получил продолжение, когда Дени Вильнев снял сиквел «Бегущий по лезвию 2049». Вдобавок время действия — 2019 год. Кажется, фильм Скотта отказывается терять в актуальности.
В прокате: с 24 сентября.

Читайте о творчестве Ридли Скотта
Читайте о творчестве Дени Вильнева
Читайте рецензию на «Бегущего по лезвию 2049»
Читайте интервью Дени Вильнева



«Падение», реж. Вигго Мортенсен

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Режиссерский дебют Мортенсена по духу напоминает «Капитана Фантастика» (2016), где актер исполнил главную роль. Семейная идиллия гомосексуальной пары Джона (Мортенсен) и Эрика (Сверрир Гуднасон), у которой есть дочь, нарушается, когда престарелый отец Джона вынужден поселиться вместе с сыном. Столкновение старого и нового мира неизбежно выливается в конфликт и семейную драму. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто.
В прокате: с 7 октября.

Читайте рецензию на «Капитана Фантастика»



«Кэндимен», реж. Ниа ДаКоста

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Табель современных авторов, которые делают хоррор снова великим (Джордан Пил, Роберт Эггерс, Ари Астер) может пополнить постановщица Ниа ДаКоста, усилив позиции женщин в жанре. «Кэндимен» — продолжение классического хоррора 1992 года, основанного на рассказе Клайва Баркера. Тони Тодд вернется к иконической роли чикагского маньяка Кэндимена, являющегося жертвам из зеркал, а Пил спродюсировал картину и выступил одним из авторов сценария.
В прокате: с 15 октября.

Читайте рецензию на «Маяк»
Слушайте подкаст про Ари Астера
Читайте рецензию на «Солнцестояние»
Читайте рецензию на «Мы»



«Ширли», реж. Жозефин Деккер

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

После экспериментов с разрушением четвертой стены в «Мадлен Мадлен» (2018) художница Деккер, частая гостья независимых кинофестивалей, продолжает стирать грань между реальностью и фантасмагорией. Для «Ширли» она выбрала более жесткие рамки байопика: история строится вокруг хоррор-писательницы Ширли Джексон (Элизабет Мосс), которая испытывает семейные, психологические и творческие трудности, которые ей, по замыслу супруга Стэнли (Майкл Стулбарг), поможет преодолеть знакомство с молодой парой. Впрочем, кризис Ширли связан с устройством общества — и легче не станет никому.
В прокате: с 15 октября.



«Лето’85», реж. Франсуа Озон

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Новая картина любимца крупных европейских кинофестивалей и экс-провокатора Франсуа Озона, отобранная в несостоявшиеся Канны. Это история о летних каникулах 16-летнего Алексиса (Феликс Лефэвр) и всех вытекающих — взрослении, первой влюбленности и играх со смертью. Фильм основан на книге британского автора Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле», место действия – пляжи Нормандии.
В прокате: с 15 октября.

Читайте рецензию на «По воле божьей»
Читайте рецензию на «Двуличного любовника»
Читайте рецензию на «Франца»




«Удалить историю», реж. Бенуа Делепин и Гюстав Керверн

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Технопессимистичная злая комедия Бенуа Делепина и Гюстава Керверна состоит из нескольких эпизодов, герои которых оказываются интернет-заложниками своего статуса. Решение проблемы может подсказать только хакер по имени Бог. На главные и второстепенные роли режиссеры позвали сонм медийных лиц: комедиантку Бланш Жарден, театрального режиссера Дени Подалидеса, актеров Коринну Масьеро, Жана Дюжардена и Жерара Депардье, а также даже писателя Мишеля Уэльбека.
В прокате: с 15 октября.




«Чернобыль», реж. Данила Козловский

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Одна из двух режиссерских работ Козловского, которые выйдут в прокат этой осенью. Успех сериала HBO повысил интерес к Чернобыльской трагедии по всему миру — и неудивительно, что в России об этом задуман не один проект (Козловский представил идею на питчинге незадолго до премьеры сериала Крэйга Мазина). Актер и режиссер предложил свою интерпретацию тех событий, а также сыграл одну из главных ролей. Трое добровольцев вызвались спуститься в самый центр зоны выброса радиации, чтобы попытаться предотвратить катастрофу. Спродюсировал картину Александр Роднянский.
В прокате: с 15 октября.

Читайте рецензию на сериал «Чернобыль»




«Король Стейтен-Айленда», реж. Джадд Апатоу

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Инфантильный миллениал Скотт (Пит Дэвидсон), страдающий от болезни Крона и сидящий на антидепрессантах, проводит дни за компьютерными играми, курением косяков и работой тату-мастером. Когда сестра уезжает в колледж, а мать влюбляется в пожарного (отец Скотта, тоже пожарный, погиб при исполнении), ему ничего не остается, кроме как наконец-то повзрослеть. Новый фильм короля независимой комедии Джадда Апатоу («Хулиганы и ботаны», «Сорокалетний девственник») во многом основан на биографии Дэвидсона, и если раньше режиссер держал руку на пульсе поколения 80-90-х, то в «Короле» переключается на поколение помладше.
В прокате: с 22 октября.

Читайте о творчестве Джадда Апатоу




«Доктор Лиза», реж. Оксана Карас

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Новый фильм Карас («Хороший мальчик») посвящен одному дню Доктора Лизы, Елизаветы Глинки — 30-ой годовщине ее свадьбы. Перед праздничным семейным ужином доктор Лиза решает заехать на Павелецкий вокзал в фонд «Справедливая помощь», и празднество приходится ненадолго отложить. В основу фильма легли дневники Глинки и воспоминания ее семьи и друзей, а главную роль в нем исполнила Чулпан Хаматова. Премьера картины состоится на фестивале «Кинотавр».
В прокате: с 22 октября.

Читайте рецензию на «Выше неба»
Читайте рецензию на «Хорошего мальчика»




«Мой сосед Тоторо», реж. Хаяо Миядзаки

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

Классика аниме — одна из работ Миядзаки, которая усилила позиции серьезной анимации на японском и мировом ландшафте («Тоторо» вышел в один день с «Могилой светлячков» Исао Такахаты). Переехав в деревню с отцом, сестры Мэй и Сацуки знакомятся с лесным духом, которому дают имя Тоторо. С его помощью они смогут навестить маму, которая лежит в больнице. В одной из ранних работ аниматора отразилась пронизывающая каждый его фильм детская непосредственность, пока практически не ожесточенная суровой реальностью («Унесенные призраками», «Ходячий замок»).
В прокате: 22 октября.



«8 с половиной», реж. Федерико Феллини

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

«8 с половиной» — самый известный фильм итальянского классика и один из впечатляющих образчиков «кино о кино». Фильм-исповедь и экзистенциальная драма творца, «8 с половиной» рассказывает о режиссере Гвидо Ансельми (Марчелло Мастроянни), который никак не может закончить новую картину из-за творческого кризиса. Его поток сознания и запечатлен на экране. Феллини играет с восприятием зрителя, заводя его в самые темные уголки сознания художника, поэтому это одновременно и самая автобиографическая, и самая отстраненная картина в фильмографии мастера.
В прокате: 29 октября.



«Женщина, которая убежала», реж. Хон Сан Су

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

За этот фильм южнокорейский классик Хон Сан Су получил Серебряного медведя за лучшую режиссуру на минувшем Берлинале. Молодая женщина Гам-хи (Ким Мин Хи) впервые за долгие годы разлучается с мужем и встречается с тремя подругами. В разговорах с ними она задумывается о том, какие разные потребности есть у людей — в паре и наедине с собой.
В прокате: 5 ноября.

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«Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"», реж. Уэс Андерсон

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

В уже десятом фильме Уэс Андерсон по традиции собрал целую сборную звезд: Тильду Суинтон, Сиршу Ронан, Эдриана Броуди, Бенисио Дель Торо, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Билла Мюррея и так далее. История будет состоять из трех сюжетных линий, связанных с публикациями в американском журнале The French Dispatch — еженедельном приложении к канзасской газете Liberty, Kansas Evening Sun. Режиссер позиционирует проект как «любовное письмо журналистам», так что у многих ситуаций и персонажей есть прототипы в истории журналистики. Премьера «Французского вестника» должна была состояться на отмененном Каннском кинофестивале.
В прокате: с 12 ноября.

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«Еще по одной», реж. Томас Винтерберг

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

У датчанина Винтерберга, некогда соратника Ларса фон Триера по «Догме 95», за плечами множество призов — от номинаций Берлинского фестиваля до приза каннского жюри за фильм «Торжество» (1998) и режиссерского приза на ММКФ за «Дорогую Венди» (2005). Его новую работу должны были показать на злополучном Каннском фестивале, но под свое крыло его в итоге взял фестиваль в Торонто. «Еще по одной» — история четырех учителей, которые решили проверить, действительно ли ежедневное распитие алкоголя повышает уровень счастья и работоспособность. В главной роли — Мадс Миккельсен.
В прокате: с 12 ноября.

Читайте о творчестве Томаса Винтерберга
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«Вечный свет», реж. Гаспар Ноэ

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

50-минутный фильм аргентинского экспериментатора Ноэ, из года в год штурмующего Канны, с подачи автора стоит воспринимать не иначе как эссе о любви к (или в) кино. Шарлотта Генсбур и Беатрис Далль в роли самих себя снимают фильм о ведьмах, попутно размышляя о женщинах и кинематографе. Цветовая гамма — характерная для режиссера. Премьерный показ картины прошел в Каннах в 2019 году — и год понадобился Ноэ, чтобы добраться до российского проката.
В прокате: с 19 ноября.


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«Северный ветер», реж. Рената Литвинова

Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

После «Последней сказки Риты» (2013) Рената Литвинова срежиссировала еще десяток короткометражек (одна — новелла в киноальманахе «Петербург. Только по любви»). «Северный ветер» — гротескная мрачная сказка о победившем матриархате, который оказывается на грани свержения. Роли в ней исполнили сама Литвинова и ее дочь Ульяна, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Софья Эрнст, Никита Кукушкин. Музыку, как и для «Последней сказки Риты», написала Земфира.
В прокате: с 26 ноября.

Дарья Тарасова
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