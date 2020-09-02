Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино

В России — правда, не везде — открываются кинотеатры, и соскучившиеся по большому экрану зрители возвращаются в кинозалы с соблюдением всех норм безопасности. Насколько это рискованно и стоят ли того новинки проката — серьезный вопрос, над которым стоит поразмышлять каждому, а Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию список 20 премьер осени. Некоторые из этих картин должны были выйти раньше, многие так и не попали на Каннский кинофестиваль, а иные уже хорошо знакомы — так как вышли 30-50 лет назад.
«Довод
», реж. Кристофер Нолан
После военной драмы «Дюнкерк
» (2017) Кристофер Нолан возвращается к головоломным истокам: сложная архитектура его новой картины «Довод» во многом напоминает хитроумные сюжеты «Начала
» (2010) и «Интерстеллара» (2014) — на что намекает уже название-палиндром, — но стоит особняком. Протагонисту фильма агенту ЦРУ (Джон Дэвид Вашингтон
) предстоит воспользоваться технологией инверсии времени, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Помогут ему в этом агент британской разведки (Роберт Паттинсон
) и торговка оружием (Элизабет Дебики
). Трижды перенесенный из-за пандемии, «Довод» наконец выходит в российский прокат — аккурат в начале осени.
В прокате
: с 3 сентября.
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«Новые мутанты
», реж. Джош Бун
Новому фильму о «Людях Икс» от режиссера «Виноваты звезды
» (2014) Джоша Буна
была уготована непростая судьба: картину преследовали многочисленные переносы премьеры, связанные сначала с пересъемками, затем с покупкой студией Disney компании Fox, а следом вообще с пандемией. Однако «Новые мутанты» все же добрались до проката, чтобы продемонстрировать хоррор-версию становления мутантов-супергероев (Бун уже репетировал эту концепцию в «Поколении икс
»). Пятерых юных мутантов против воли держат на секретном объекте — и им предстоит открыть в себе суперспособности, чтобы спастись из заточения. Главные роли в фильме исполнили Мейзи Уильямс
, Аня Тейлор-Джой
и Чарли Хитон
.
В прокате
: с 3 сентября.
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«Никогда, редко, иногда, всегда
», реж. Элиза Хиттман
Узнав, что беременна, старшеклассница Отем (Сидни Фланиган
) отправляется с кузиной Скайлар (Талия Райдер
) в Нью-Йорк, чтобы сделать аборт. Фильм Элизы Хиттман, сочетающий в себе элементы драмы взросления и роад-муви
, обращается к тем же вопросам, что и картина румына Кристиана Мунджиу
«4 месяца, 3 недели и 2 дня
» (2007). Разница лишь в том, что фоном для одного служит занавес румынского режима
Чаушеску, а для второго — дымка американской провинции и шумного современного мегаполиса. Фильм получил гран-при жюри на Берлинском кинофестивале
и специальный приз жюри на инди-фестивале Sundance
.
В прокате
: с 17 сентября.
Читайте о других фильмах Берлинского кинофестиваля
«Гнездо
», реж. Шон Дуркин
Долгожданный второй фильм канадского режиссера Шона Дуркина, отмеченного в 2010-м в Каннах за короткометражку «Когда Мэри видели в последний раз
» и в 2011-м на Sundance за драму «Марта, Марси Мэй, Марлен
». «Гнездо» рассказывает о молодом американском предпринимателе, который вместе с семьей отправляется покорять Англию в разгар 1970-х, поддаваясь обманчивой мечте о лучшей жизни. В главных ролях снялись Джуд Лоу
и Кэрри Кун
, оператор — Матьяш Эрдели («Сын Саула
»).
В прокате
: с 24 сентября.
Читайте рецензию на «Сына Саула»
«Бегущий по лезвию
», реж. Ридли Скотт
В прокат выходит классика научной фантастики — кибернуар Ридли Скотта по роману Филипа К. Дика
«Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Отставной детектив Рик Декард (Харрисон Форд
) получает задание отследить и уничтожить группу киборгов, сбежавших из космической колонии. В ходе расследования Декард задается вопросом, а чем же андроиды отличаются от людей, и что же такое — быть человеком. Нуар в декорациях дистопичного будущего три года назад получил продолжение, когда Дени Вильнев
снял сиквел «Бегущий по лезвию 2049
». Вдобавок время действия — 2019 год. Кажется, фильм Скотта отказывается терять в актуальности.
В прокате
: с 24 сентября.
Читайте о творчестве Ридли Скотта
Читайте о творчестве Дени Вильнева
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Читайте интервью Дени Вильнева
«Падение
», реж. Вигго Мортенсен
Режиссерский дебют Мортенсена по духу напоминает «Капитана Фантастика
» (2016), где актер исполнил главную роль. Семейная идиллия гомосексуальной пары Джона (Мортенсен) и Эрика (Сверрир Гуднасон
), у которой есть дочь, нарушается, когда престарелый отец Джона вынужден поселиться вместе с сыном. Столкновение старого и нового мира неизбежно выливается в конфликт и семейную драму. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто.
В прокате
: с 7 октября.
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«Кэндимен
», реж. Ниа ДаКоста
Табель современных авторов, которые делают хоррор снова великим (Джордан Пил
, Роберт Эггерс
, Ари Астер
) может пополнить постановщица Ниа ДаКоста, усилив позиции женщин в жанре
. «Кэндимен» — продолжение классического хоррора
1992 года, основанного на рассказе Клайва Баркера
. Тони Тодд
вернется к иконической роли чикагского маньяка Кэндимена, являющегося жертвам из зеркал, а Пил спродюсировал картину и выступил одним из авторов сценария.
В прокате
: с 15 октября.
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«Ширли
», реж. Жозефин Деккер
После экспериментов с разрушением четвертой стены в «Мадлен Мадлен
» (2018) художница Деккер, частая гостья независимых кинофестивалей, продолжает стирать грань между реальностью и фантасмагорией. Для «Ширли» она выбрала более жесткие рамки байопика: история строится вокруг хоррор-писательницы Ширли Джексон (Элизабет Мосс
), которая испытывает семейные, психологические и творческие трудности, которые ей, по замыслу супруга Стэнли (Майкл Стулбарг
), поможет преодолеть знакомство с молодой парой. Впрочем, кризис Ширли связан с устройством общества — и легче не станет никому.
В прокате
: с 15 октября.
«Лето’85», реж. Франсуа Озон
Новая картина любимца крупных европейских кинофестивалей и экс-провокатора Франсуа Озона, отобранная в несостоявшиеся Канны. Это история о летних каникулах 16-летнего Алексиса (Феликс Лефэвр
) и всех вытекающих — взрослении, первой влюбленности и играх со смертью. Фильм основан на книге британского автора Эйдена Чемберса
«Станцуй на моей могиле», место действия – пляжи Нормандии.
В прокате
: с 15 октября.
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«Удалить историю
», реж. Бенуа Делепин
и Гюстав Керверн
Технопессимистичная злая комедия Бенуа Делепина и Гюстава Керверна состоит из нескольких эпизодов, герои которых оказываются интернет-заложниками своего статуса. Решение проблемы может подсказать только хакер по имени Бог. На главные и второстепенные роли режиссеры позвали сонм медийных лиц: комедиантку Бланш Жарден
, театрального режиссера Дени Подалидеса
, актеров Коринну Масьеро
, Жана Дюжардена
и Жерара Депардье
, а также даже писателя Мишеля Уэльбека
.
В прокате
: с 15 октября.
«Чернобыль
», реж. Данила Козловский
Одна из двух режиссерских работ Козловского, которые выйдут в прокат этой осенью. Успех сериала HBO
повысил интерес к Чернобыльской трагедии по всему миру — и неудивительно, что в России об этом задуман не один проект (Козловский представил идею на питчинге незадолго до премьеры сериала Крэйга Мазина
). Актер и режиссер предложил свою интерпретацию тех событий, а также сыграл одну из главных ролей. Трое добровольцев вызвались спуститься в самый центр зоны выброса радиации, чтобы попытаться предотвратить катастрофу. Спродюсировал картину Александр Роднянский
.
В прокате
: с 15 октября.
Читайте рецензию на сериал «Чернобыль»
«Король Стейтен-Айленда», реж. Джадд Апатоу
Инфантильный миллениал Скотт (Пит Дэвидсон), страдающий от болезни Крона и сидящий на антидепрессантах, проводит дни за компьютерными играми, курением косяков и работой тату-мастером. Когда сестра уезжает в колледж, а мать влюбляется в пожарного (отец Скотта, тоже пожарный, погиб при исполнении), ему ничего не остается, кроме как наконец-то повзрослеть. Новый фильм короля независимой комедии Джадда Апатоу («Хулиганы и ботаны», «Сорокалетний девственник
») во многом основан на биографии Дэвидсона, и если раньше режиссер держал руку на пульсе поколения 80-90-х, то в «Короле» переключается на поколение помладше.
В прокате
: с 22 октября.
Читайте о творчестве Джадда Апатоу
«Доктор Лиза
», реж. Оксана Карас
Новый фильм Карас («Хороший мальчик
») посвящен одному дню Доктора Лизы, Елизаветы Глинки — 30-ой годовщине ее свадьбы. Перед праздничным семейным ужином доктор Лиза решает заехать на Павелецкий вокзал в фонд «Справедливая помощь», и празднество приходится ненадолго отложить. В основу фильма легли дневники Глинки и воспоминания ее семьи и друзей, а главную роль в нем исполнила Чулпан Хаматова
. Премьера картины состоится на фестивале «Кинотавр».
В прокате
: с 22 октября.
Читайте рецензию на «Выше неба»
Читайте рецензию на «Хорошего мальчика»
«Мой сосед Тоторо
», реж. Хаяо Миядзаки
Классика аниме — одна из работ Миядзаки, которая усилила позиции серьезной анимации на японском и мировом ландшафте («Тоторо» вышел в один день с «Могилой светлячков
» Исао Такахаты
). Переехав в деревню с отцом, сестры Мэй и Сацуки знакомятся с лесным духом, которому дают имя Тоторо. С его помощью они смогут навестить маму, которая лежит в больнице. В одной из ранних работ аниматора отразилась пронизывающая каждый его фильм детская непосредственность, пока практически не ожесточенная суровой реальностью («Унесенные призраками
», «Ходячий замок
»).
В прокате
: 22 октября.
«8 с половиной
», реж. Федерико Феллини
«8 с половиной» — самый известный фильм итальянского классика и один из впечатляющих образчиков «кино о кино». Фильм-исповедь и экзистенциальная драма творца, «8 с половиной» рассказывает о режиссере Гвидо Ансельми (Марчелло Мастроянни
), который никак не может закончить новую картину из-за творческого кризиса. Его поток сознания и запечатлен на экране. Феллини играет с восприятием зрителя, заводя его в самые темные уголки сознания художника, поэтому это одновременно и самая автобиографическая, и самая отстраненная картина в фильмографии мастера.
В прокате
: 29 октября.
«Женщина, которая убежала
», реж. Хон Сан Су
За этот фильм южнокорейский классик Хон Сан Су получил Серебряного медведя за лучшую режиссуру на минувшем Берлинале. Молодая женщина Гам-хи (Ким Мин Хи
) впервые за долгие годы разлучается с мужем и встречается с тремя подругами. В разговорах с ними она задумывается о том, какие разные потребности есть у людей — в паре и наедине с собой.
В прокате
: 5 ноября.
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«Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
», реж. Уэс Андерсон
В уже десятом фильме Уэс Андерсон по традиции собрал целую сборную звезд: Тильду Суинтон
, Сиршу Ронан
, Эдриана Броуди
, Бенисио Дель Торо
, Фрэнсис МакДорманд
, Тимоти Шаламе
, Билла Мюррея
и так далее. История будет состоять из трех сюжетных линий, связанных с публикациями в американском журнале The French Dispatch — еженедельном приложении к канзасской газете Liberty, Kansas Evening Sun. Режиссер позиционирует проект как «любовное письмо журналистам», так что у многих ситуаций и персонажей есть прототипы в истории журналистики. Премьера «Французского вестника» должна была состояться на отмененном Каннском кинофестивале.
В прокате
: с 12 ноября.
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«Еще по одной
», реж. Томас Винтерберг
У датчанина Винтерберга, некогда соратника Ларса фон Триера
по «Догме 95», за плечами множество призов — от номинаций Берлинского фестиваля до приза каннского жюри за фильм «Торжество
» (1998) и режиссерского приза на ММКФ за «Дорогую Венди
» (2005). Его новую работу должны были показать на злополучном Каннском фестивале, но под свое крыло его в итоге взял фестиваль в Торонто. «Еще по одной» — история четырех учителей, которые решили проверить, действительно ли ежедневное распитие алкоголя повышает уровень счастья и работоспособность. В главной роли — Мадс Миккельсен
.
В прокате
: с 12 ноября.
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«Вечный свет
», реж. Гаспар Ноэ
50-минутный фильм аргентинского экспериментатора Ноэ, из года в год штурмующего Канны, с подачи автора стоит воспринимать не иначе как эссе о любви к (или в) кино. Шарлотта Генсбур
и Беатрис Далль
в роли самих себя снимают фильм о ведьмах, попутно размышляя о женщинах и кинематографе. Цветовая гамма — характерная для режиссера. Премьерный показ картины прошел в Каннах в 2019 году — и год понадобился Ноэ, чтобы добраться до российского проката.
В прокате
: с 19 ноября.
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«Северный ветер
», реж. Рената Литвинова
После «Последней сказки Риты
» (2013) Рената Литвинова срежиссировала еще десяток короткометражек (одна — новелла в киноальманахе «Петербург. Только по любви
»). «Северный ветер» — гротескная мрачная сказка о победившем матриархате, который оказывается на грани свержения. Роли в ней исполнили сама Литвинова и ее дочь Ульяна, Антон Шагин
, Светлана Ходченкова
, Софья Эрнст
, Никита Кукушкин
. Музыку, как и для «Последней сказки Риты», написала Земфира
.
В прокате
: с 26 ноября.
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