8 сериалов, по которым можно легко выучить английский язык

Сериалы плотно вошли в жизнь современного человека, постепенно выдавливая книги с пьедестала повседневного досуга. Посмотрев сериал единожды, зритель наверняка вернется к нему в будущем из чувства ностальгии и потому, что ему, вероятно, действительно понравилось то, что он увидел. Куда интереснее возвращаться к любимым шоу, извлекая из этого какую-нибудь пользу. Как? Конечно же, включив их в оригинале. Многие сериалы пестрят местными жаргонизмами, сленгом и профессиональной лексикой. Кино-Театр.Ру в совместном проекте со Skyeng решил собрать восемь тематических сериалов, по которым интересно и удобно изучать английский язык.
Чтобы понимать любые фильмы и сериалы в оригинале, записывайтесь в онлайн-школу Skyeng. По промокоду KINOTEATR на сайте школы можно получить бесплатные уроки английского языка. Более подробные условия акции можно найти в конце текста или по этой ссылке.
«Корона» (2016–н.в.)
Тема: дипломатический английский
фото: Кадр из сериала "Корона"
Сериал-альманах «Корона» в каждом новом сезоне повествует о разных этапах дипломатической и придворной жизни Великобритании во второй половине ХХ века. Главный герой сериала – семья английской Королевы Елизаветы II, которая всеми силами пытается удержать позиции своей страны на международной арене, разобраться с экономическими трудностями и успеть решить внутренние проблемы. Сериал пестрит дипломатической лексикой, а еще в нем много локальных и исторических слов, которыми захочет пополнить словарный запас любой уважающий себя британофил.
Комментарий преподавателя Skyeng: «Уровень английского: выше среднего, со словарем под рукой. Может, за закрытыми дверями Букингемского дворца королева и позволяет себе переходить на разговорный английский, но в сериале вы его услышите нечасто. Герои то и дело используют слова вроде vindictiveness, которые даже носителю сложно выговорить с первого раза. Зато после трех сезонов вашего словарного запаса будет достаточно, чтобы произнести речь в британском парламенте».
Словарик:
statesmanship — талант государственного деятеля to preside over — возглавлять, председательствовать to discount — не принимать всерьез to turn a blind eye on — игнорировать insensitive — неуважительный predecessor — предшественник animosity — враждебность
«Безумцы» (2007–2015)
Тема: английский для рекламщиков
фото: Кадр из сериала "Безумцы"
Дон Дрейпер (Джон Хэмм) – топ-менеджер популярного рекламного агенства с Мэдисон-авеню в Нью-Йорке в 1960-х. Вместе со своей командой он придумывает рекламные кампании и слоганы для известных брендов (Heinz, Coca-Cola) в аккуратных декорациях ушедшей эпохи. Посмотрев этот сериал, можно не только подтянуть знание английского для переговоров и понимания рекламного бизнеса, но и окунуться в реалии агенства шестидесятилетней давности.
Комментарий преподавателя Skyeng: «Уровень английского: средний. Большинство героев сериала говорят четко и понятно. Местами вам встретится более продвинутая лексика, но в целом разговоры довольно бытовые. Если осилите все семь сезонов, наберете достаточно лексики и рабочих приемов, чтобы презентовать свои идеи на английском».
Словарик:
ad — реклама pitch — презентация бизнес-плана/проекта to win smb over — переманить кого-либо на свою сторону to gauge one’s interest — оценить уровень заинтересованности fad — мода, тренд consumer projection — потребительский прогноз
Все больше и больше проектов Netflix уделяют внимание проблемам подросткового возраста и трудностям школьной жизни. «13 причин почему» можно назвать пионером среди сериалов, которые в весьма натуралистичном жанре стали говорить о буллинге, суицидальных наклонностях у подростков и сложностях во взаимоотношениях не только со старшими, но и друг с другом. Как и многие другие проекты про школьников, этот сериал изобилует подростковым сленгом и подойдет всем, кто хочет подтянуть свои разговорные навыки и начать общаться в соответствующей иностранной среде.
Комментарий преподавателя Skyeng: «Уровень английского: средний, но и с уровнем ниже среднего вы тоже справитесь. Никакой заумной грамматики, короткие предложения, сленг, слова-паразиты и много фразовых глаголов — запоминать их бывает напряжно, но они действительно постоянно используются в разговорной речи. В общем, это тот английский, который вам пригодится, чтобы поболтать в баре с иностранцами».
Словарик:
to get along — ладить literally — слово-паразит «реально» back off — отвали I could use — мне бы не помешало on the house — за счет заведения creepy — стремный to rat out — настучать
Культовый «Секс в большом городе» больше прочих относится к той категории сериалов, которые хочется пересматривать снова и снова. Узнаваемая четверка подруг решает вопросы в личной жизни, строит карьеру и просто наслаждается жизнью на Манхэттене двадцатилетней давности. Это шоу HBO – must-see для желающих подтянуть английский язык. За шесть сезонов героиня Сары Джессики Паркер успела побывать в стольких жизненных ситуациях, а ее подруги – в постельных сценах, что присутствующее здесь обилие повседневной речи и лексики для любовных отношений может стать палочкой-выручалочкой на любой случай в жизни.
Комментарий преподавателя Skyeng: «Уровень английского: средний. А если включите субтитры, то можно пробовать и с уровнем чуть пониже. У главных героинь стандартный американский акцент — к нему наше ухо уже более-менее привыкло, а сам язык в большей степени повседневный. Если вы только начинаете смотреть в оригинале, особое внимание обратите на закадровый голос Кэрри — монолог воспринимать на слух проще, чем диалог».
Словарик:
love at first sight — любовь с первого взгляда to dump smb — бросить кого-либо watershed relationship moment — переломный момент в отношениях soulmate — вторая половинка to be obsessed with smb — быть без ума от кого-либо not to feel a thing — не испытывать никаких чувств engagement — помолвка
«Рик и Морти» (2013–2020)
Тема: бытовой язык среднестатистического американца / научная лексика
фото: Кадр из сериала "Рик и Морти"
Модный анимационный сериал, пришедший на смену «Южному парку», не сказать, что превзошел своего старшего брата по уровню сарказма и иронии. Но уж точно он перенял у него пальму первенства в примагничивании разнообразной аудитории к экранам. Сумасшедший старичок-профессор Рик сыплет научными терминами под аккомпанемент абсолютного хаоса на экране, а его внук Морти везде следует за ним. Помимо сложных терминов сериал примечателен еще и тем, что действия иногда разворачиваются дома у Рика и Морти, где они ведут беседы со своими нормальными родственниками на обычном языке современного американца.
Комментарий преподавателя Skyeng: «Уровень английского: очень уверенный средний, сложность варьируется от серии к серии. В сериале есть буквально все: разнообразие акцентов, разные темпы речи, суперповседневный английский и более литературный язык. А еще вы научитесь лучше понимать шутки на игре слов — здесь их очень много».
Словарик:
I don’t get it — я не понимаю on my way — уже еду hold on a sec — подожди секунду Check this out! — Зацени! Goody! — Вот здорово! Well put! — Отлично сказано! In your face! — На, получи!
История стареющего медиамагната Логана Роя (Брайан Кокс), который собирается передать дела старшему сыну. Получивший «Золотой глобус» и «Эмми» сериал завязан на интригах и тайнах в отношениях одной очень богатой семьи. Но самое главное – это бизнес-составляющая, духом которой пронизан весь проект. Создателям «Наследников» удалось органично встроить семейную драму в никогда не останавливающийся поток переговоров, встреч и сделок. Естественно, все эти профессиональные мероприятия в оригинальной озвучке изобилуют специализированной лексикой. Выучив ее вместе с сериалом, можно без боязни идти на переговоры с важным иностранным партнером.
Комментарий преподавателя Skyeng: «Уровень английского: выше среднего. В сериале много драмы, поэтому герои часто говорят на эмоциях: бубнят себе под нос, начинают тараторить, перекрикивают друг друга. Все это усложняется весьма незаурядной деловой лексикой, в которой иногда сложно разобраться даже носителям. Например, несколько раз за сериал можно услышать выражение bear hug (букв. медвежьи объятья). Это предложение приобрести контрольный пакет акций компании по очень высокой цене».
Словарик:
revenue — доход chairman — президент компании resignation — уход с поста to bleed cash — понести убытки proxy battle — рейдерский захват предприятия shareholder — владелец акций earning potential — зарплатный потенциал
фото: Кадр из сериала "Как избежать наказания за убийство"
Наибольшие затруднения у иностранных студентов обычно вызывают юридические термины английского языка. Их сложность продиктована использованием латинских корней. Вышедший в 2014 году сериал «Как избежать наказания за убийство» в интригующей и увлекательной форме доносит до аудитории все тонкости юридического мира. В центре сюжета группа студентов-юристов под предводительством профессора Аннализы Китинг (Виола Дэвис), которая вырывается из скандального дела посредством множества юридических хитросплетений. Проект интересен не только филигранной выверкой сюжета, но еще и сложностью юридического языка, к которому лучше приступать, сразу вооружившись словарем.
Комментарий преподавателя Skyeng: «Уровень английского: средний. У героев понятные акценты и умеренная скорость речи. Местами проскакивает сложная юридическая лексика, но субтитры и словарь всегда придут на помощь. После просмотра выступить в американском суде будет все еще немного сложновато, зато сможете без проблем смотреть любой полицейский процедурал в оригинале».
Словарик: suspect — подозреваемый prosecution — сторона обвинения в уголовном процессе evidence — доказательство to plead guilty — признать себя виновным to drop charges — снять обвинения to bail — освободить из заключения под залог case — судебное дело
Привычные российской аудитории скандалы с харрасментом в мире журналистики уже не кажутся чем-то новым, да и фильмов на эту тему сняли не мало. Среди них особенно выделяется история из сериала «Утреннее шоу», собравшего звездный актерский состав – Риз Уизерспун, Стив Каррел и Дженнифер Энистон. Героиня последней и начинает заварушку в редакции выходящего в эфир в Америке шоу, заявив об увольнении своего коллеги из-за сексуального скандала. Злободневность и язык СМИ, которым пестрит сериал, станут отличным способом подтянуть владение медийным английским.
Комментарий преподавателя Skyeng: «Уровень английского: уверенный средний. Здесь нет особо заумных и редких выражений. Вся суть в диалогах: если вы не будете понимать больше половины слов в предложении, не получите должного удовольствия от сериала. Дополнительный бонус: можете тренировать стандартный американский акцент вместе с героинями Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, а если вам больше по душе британский акцент — повторяйте за бывшим мужем Алекс или ассистенткой Брэдли Клэр».
Словарик:
soft news — развлекательные новости, в основном посвященные частной жизни людей co-anchor — соведущий internal investigation — внутреннее расследование to tune in — включить телеканал/передачу to slip in the ratings — утратить популярность breach of contract — нарушение условий договора to vet smb — проверять кандидата при приеме на работу
обсуждение >>