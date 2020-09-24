Сделано в Италии: 10 фильмов о любви в самой подходящей для этого стране

В российский прокат 24 сентября выходит режиссерский дебют известного британского актера Джеймса Д'Арси «Сделано в Италии». В этой романтической комедии главный «воздушный маршал» всех времен Лиам Нисон предстает в неожиданном для себя образе – ранимого лондонского художника, который вместе со своим сыном Джеком (Микел Ричардсон) приезжают в Италию, чтобы продать виллу, унаследованный от покойной жены. Вместе с сыном они пытаются хоть как-то отремонтировать ветхое здание, чтобы найти для него покупателей. Но все буквально валится из рук, пока на пороге дома не появляется эффектная итальянка, да еще и шеф-повар Натали (Валерия Билелло). Ремонт уходит на второй план, проигрывая вкусной итальянской кухне и, конечно, любви. Кино-Театр.Ру решил вспомнить еще 10 фильмов о страсти и чувствах, которые рождаются в самой подходящей для этого солнечной Италии – надеемся, границы все же скоро откроют.
Приезд голливудской команды во главе с режиссером Уильямом Уайлером в Италию вылился в трогательную романтическую комедию, давно ставшую классикой. Когда проводился актерский кастинг, Грегори Пек уже был широко известен, а вот для Одри Хепбёрн роль принцессы Анны стала путевкой в большое кино. Ее героиня посещает Рим с официальным визитом и, оказавшись не в силах устоять перед обаянием Вечного города, тайком сбегает из посольства и отправляется в поисках свободы.
Главные роли в картине исполняют Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, без которых невозможно представить итальянский кинематограф. Вместе они сыграли в 12 (!) фильмах и не единожды поработали с «оскароносным» Витторио Де Сика. Их дуэт рождает на экране бурные химические реакции. Итальянцы всегда по-особенному играют любовь – трагично, чувственно, с надрывом и страстью.
Далеко немногие фильмы могут похвастаться такой степенью цитируемости. Комедия с Адриано Челентано и Орнеллой Мути является прекрасной иллюстрацией того, что шекспировские сюжеты можно трансформировать как угодно. И даже перемещать в итальянскую деревушку 1980-х. Говорят, что виноград для вина там до сих пор давят ногами, как в знаменитом эпизоде с танцем Челентано. Артист, к слову, невероятно органичен в каждой сцене. А еще чертовски обаятелен, хотя красавцем его не назовешь в привычном и, тем более, голливудском понимании этого слова.
Джеймса Айвори можно назвать мастером по созданию очень тонких и точных экранизаций. Его историческая драма «Комната с видом» поставлена по одноименному произведению английского романиста Э. М. Форстера. Помимо внимания к литературному материалу режиссер всегда тщательно подходил в отбору актеров. В этом фильме он вновь собрал прекрасный актерский ансамбль — Мэгги Смит, Джулиан Сэндз и Дэниел Дэй-Льюис и совсем юная Хелена Бонэм Картер, которой досталась главная роль.
Лив Тайлер получила свою первую большую роль у итальянского классика Бернардо Бертолуччи. На тот момент ей было всего 19 лет. И биография актрисы неким образом перекликалась с судьбой ее персонажа. По сюжету американка Люси приехала погостить в Тоскану, чтобы найти своего отца. Сама Лив примерно в том же возрасте узнала, что она является дочерью вокалиста рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера. На этом пересечения закончились, а главная героиня продолжила искать себя, пробовать жизнь на вкус и переживать первую влюбленность и потерю невинности.
В основу сценария фильма легли мемуары Френсис Мейес, которые рассказывают о том, как сильно может измениться жизнь, если ты внезапно покупаешь дом в Тоскане. Поездка в Италию, кстати, идеально подходит для залечивания душевных ран разной степени сложности. Героиня этой истории бежит из Сан-Франциско, чтобы обрести спокойствие. И обретает, попутно попадая во множество комических и романтических ситуаций, потому что в этой стране не может быть иначе.
Многие девушки приезжают в Италию, чтобы найти любовь. А когда тебя зовут Джультетта (Аманда Сейфрид) и ты оказываешься в Вероне, то любовь, как правило, находит тебя сама. Только перед приходом условного «Ромео» нужно помочь отыскать ее другим, отправившись с пожилой англичанкой на поиски ее суженного, с которым она не виделась несколько десятков лет.
Это очень французская история Филиппа Гарреля, которую он снял в итальянских реалиях, пригласив на главную роль Монику Белуччи и своего сына Луи. Местом действия снова становится Рим, но здесь за его красотой кроется печаль, и Вечный город не приносит счастья персонажам, запутавшимся в любовных многоугольниках.
Драматическая история взросления, первых любовных опытов и осознания своей сексуальности. Неспешный ритм картины дает вдоволь насладиться итальянской провинцией, где вместе с семьей живет 17-летний мечтатель Элио, которого сыграл Тимоти Шаламе. Его дом и правда похож на земной Эдем с персиковыми садами, чистейшими родниками и возможностью читать днями напролет. Но только до тех пор, пока покой героя не нарушает обаятельный американец Оливер (Арми Хаммер).
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