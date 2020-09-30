«Доктор Лиза», «Смерть на Ниле» и ещё 13 фильмов октября

Картина Филиппа Юрьева, получившая на фестивале в Венеции Гран При параллельной программы Venice Days, а также призы за режиссуру, лучшую мужскую роль и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на «Кинотавре», повествует о 15-летнем Алёшке (Владимир Онохов) из посёлка Лорино, что на берегу Берингова моря, который мечтает попасть в Детройт, ведь там живёт его любимая девушка Hollysweet_999 (Кристина Асмус). Он её полюбил сразу, как увидел на сайте вебкам-моделей.
Режиссёрский дебют Вигго Мортенсена по духу напоминает «Капитана Фантастика», где актёр исполнил главную роль. Семейная идиллия гомосексуальной пары Джона (Мортенсен) и Эрика (Сверрир Гуднасон), у которой есть дочь, нарушается, когда престарелый отец Джона вынужден поселиться вместе с сыном. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто.
Новая работа любимца крупных европейских кинофестивалей и экс-провокатора Франсуа Озона, отобранная в несостоявшиеся Канны, представляет собой историю о летних каникулах 16-летнего Алексиса (Феликс Лефэвр). Фильм основан на книге британского автора Эйдана Чэмберса «Станцуй на моей могиле».
Оксана Карас создала картину об одном дне из жизни Елизаветы Глинки, которая была известна всей стране своей правозащитной и благотворительной деятельностью и погибла 25 декабря 2016-го в авиакатастрофе. Заглавную роль исполнила Чулпан Хаматова, муж Елизаветы Глинки – Глеб Глебович Глинка – стал консультантом на съёмках, а также снялся в эпизодической роли бездомного, который приходит на вокзал за гуманитарной помощью, где по средам Глинка и команда «Справедливой помощи» регулярно раздавала еду и медикаменты всем нуждающимся. Must see.
События драмы Ивана Твердовского, посвящённой трагедии в Театральном центре на Дубровке 23–26 октября 2002-го, разворачиваются в настоящее время, спустя 17 лет после «Норд-Оста». Героиня картины Наталья все эти годы провела в монастыре, а теперь приезжает в Москву на проведение вечера памяти жертв террористического акта, свидетелем которого она стала. В фильме играют Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ян Цапник, Ксения Зуева и Анна Слю.
Инфантильный миллениал Скотт (Пит Дэвидсон), страдающий от болезни Крона и сидящий на антидепрессантах, проводит дни за компьютерными играми, курением косяков и работой тату-мастером. Когда сестра уезжает в колледж, а мать влюбляется в пожарного, ему ничего не остается, кроме как наконец-то повзрослеть. Новый фильм короля независимой комедии Джадда Апатоу во многом основан на биографии Дэвидсона.
Иллюзионист Сергей Сафронов стал автором идеи и креативным продюсером фильма Олега Асадулина, а также сыграл роль инженера, разрабатывающего реквизит для шоу иллюзий трёх братьев Романовых. Главные роли исполнили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Павел Чинарёв, Данила Якушев и Семён Трескунов. Зрителям поведают о том, как знаменитые братья собираются завершить совместные выступления, но не могут закончить последнее шоу, потому что неизвестный держит в плену ассистентку труппы – любимую девушку одного из них.
История Жозефин Деккер строится вокруг хоррор-писательницы Ширли Джексон (Элизабет Мосс), испытывающей семейные, психологические и творческие трудности, которые ей, по замыслу супруга Стэнли (Майкл Стулбарг), поможет преодолеть знакомство с молодой парой.
Изабель Юппер в криминальной комедии Жан-Поля Саломе предстанет в качестве талантливой переводчицы, помогающей полиции в раскрытии преступлений. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков, и, воспользовавшись шансом, она превращается в наркомаму, которая строит свою империю.
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