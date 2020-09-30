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«Доктор Лиза», «Смерть на Ниле» и ещё 13 фильмов октября

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30 сентября 2020
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Доктор Лиза», «Смерть на Ниле» и ещё 13 фильмов октября
фото: кадр из фильма «Глубже!»

В октябре зрителей ожидают несколько громких российских премьер, фестивальные хиты, новая экранизация детектива Агаты Кристи и парочка французских картин.




«Капоне: Лицо со шрамом» / Fonzo



Джош Трэнк и Том Харди создали биографическую криминальную драму об одном из самых известных мафиози ХХ века Аль Капоне. Компанию главной звезде фильма составили Линда Карделлини, Мэтт Диллон, Ноэль Фишер и Кайл Маклахлен. Последний, кстати, представит ленту российской публике на фестивале Comic Con Russia 2020.

Выход в прокат: 1 октября



«Китобой»



Картина Филиппа Юрьева, получившая на фестивале в Венеции Гран При параллельной программы Venice Days, а также призы за режиссуру, лучшую мужскую роль и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на «Кинотавре», повествует о 15-летнем Алёшке (Владимир Онохов) из посёлка Лорино, что на берегу Берингова моря, который мечтает попасть в Детройт, ведь там живёт его любимая девушка Hollysweet_999 (Кристина Асмус). Он её полюбил сразу, как увидел на сайте вебкам-моделей.

Выход в прокат: 8 октября



«Падение» / Falling



Режиссёрский дебют Вигго Мортенсена по духу напоминает «Капитана Фантастика», где актёр исполнил главную роль. Семейная идиллия гомосексуальной пары Джона (Мортенсен) и Эрика (Сверрир Гуднасон), у которой есть дочь, нарушается, когда престарелый отец Джона вынужден поселиться вместе с сыном. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто.

Выход в прокат: 8 октября



«Гипноз»



Психологический триллер Валерия Тодоровского об украденных воспоминаниях по сценарию Любови Мульменко. Прототипом главного героя стал врач-психотерапевт и гипнотизёр Владимир Райков. Главные роли в фильме исполняют молодой дебютант из Красноярска Сергей Гиро и Максим Суханов.

Выход в прокат: 15 октября



«Лето'85» / Été 85



Новая работа любимца крупных европейских кинофестивалей и экс-провокатора Франсуа Озона, отобранная в несостоявшиеся Канны, представляет собой историю о летних каникулах 16-летнего Алексиса (Феликс Лефэвр). Фильм основан на книге британского автора Эйдана Чэмберса «Станцуй на моей могиле».

Выход в прокат: 15 октября



«Глубже!»



Главный герой картины Михаила Сегала Роман (Александр Паль) – молодой режиссёр, мастер психологической глубины, который попадает в порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. В других ролях Любовь Аксёнова, Игорь Угольников, Игорь Верник, Олег Гаас, Семён Трескунов, Сергей Бурунов, Владимир Симонов, Владимир Стеклов, Степан Девонин и другие артисты.

Выход в прокат: 22 октября



«Доктор Лиза»



Оксана Карас создала картину об одном дне из жизни Елизаветы Глинки, которая была известна всей стране своей правозащитной и благотворительной деятельностью и погибла 25 декабря 2016-го в авиакатастрофе. Заглавную роль исполнила Чулпан Хаматова, муж Елизаветы Глинки – Глеб Глебович Глинка – стал консультантом на съёмках, а также снялся в эпизодической роли бездомного, который приходит на вокзал за гуманитарной помощью, где по средам Глинка и команда «Справедливой помощи» регулярно раздавала еду и медикаменты всем нуждающимся. Must see.

Выход в прокат: 22 октября



«Конференция»



События драмы Ивана Твердовского, посвящённой трагедии в Театральном центре на Дубровке 23–26 октября 2002-го, разворачиваются в настоящее время, спустя 17 лет после «Норд-Оста». Героиня картины Наталья все эти годы провела в монастыре, а теперь приезжает в Москву на проведение вечера памяти жертв террористического акта, свидетелем которого она стала. В фильме играют Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ян Цапник, Ксения Зуева и Анна Слю.

Выход в прокат: 22 октября



«Король Стейтен-Айленда» / The King of Staten Island



Инфантильный миллениал Скотт (Пит Дэвидсон), страдающий от болезни Крона и сидящий на антидепрессантах, проводит дни за компьютерными играми, курением косяков и работой тату-мастером. Когда сестра уезжает в колледж, а мать влюбляется в пожарного, ему ничего не остается, кроме как наконец-то повзрослеть. Новый фильм короля независимой комедии Джадда Апатоу во многом основан на биографии Дэвидсона.

Выход в прокат: 22 октября



«Смертельные иллюзии»



Иллюзионист Сергей Сафронов стал автором идеи и креативным продюсером фильма Олега Асадулина, а также сыграл роль инженера, разрабатывающего реквизит для шоу иллюзий трёх братьев Романовых. Главные роли исполнили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Павел Чинарёв, Данила Якушев и Семён Трескунов. Зрителям поведают о том, как знаменитые братья собираются завершить совместные выступления, но не могут закончить последнее шоу, потому что неизвестный держит в плену ассистентку труппы – любимую девушку одного из них.

Выход в прокат: 22 октября



«Смерть на Ниле» / Death on the Nile



Кеннет Брана продолжает ступать в образе Пуаро по романам Агаты Кристи. Как и в «Восточном экспрессе», ему вновь придётся расследовать загадочное убийство, только в этот раз произошедшее уже на пароме, и снова подозревать всех и каждого. Помогут ему в этом Галь Гадот, Арми Хаммер и Том Бейтман.

Выход в прокат: 22 октября



«Спайс бойз» / Spice Boyz



Белорусский режиссёр Владимир Зинкевич на основе реальной истории, наделавшей шума у него на родине в 2014-м, снял триллер с элементами чёрной комедии о трёх друзьях, устроивших незапланированный мальчишник в загородном доме. В разгар веселья парни употребляют спайс, и их накрывает волной галлюцинаций. В актёрском составе — Александр Головин, Владимир Сычёв, Маргарита Аброськина, Анна Андрусенко, Алексей Маслодудов и Михаил Горевой. Премьера картины состоится на 42-м ММКФ. Must see.

Выход в прокат: 22 октября



«Чёрный дрозд» / Blackbird



Кейт Уинслет, Сэм Нилл, Миа Васиковска, Сьюзен Сарандон и Рэйнн Уилсон сыграли в ремейке «Тихого сердца» Билле Аугуста, поставленном Роджером Мишеллом. По сюжету одно семейство решило отметить Рождество летом из-за матери, умирающей от неизлечимой болезни. Всё идёт по плану, пока наружу не выходят давние противоречия, неразрешённые конфликты и семейные тайны.

Выход в прокат: 22 октября



«Ширли» / Shirley



История Жозефин Деккер строится вокруг хоррор-писательницы Ширли Джексон (Элизабет Мосс), испытывающей семейные, психологические и творческие трудности, которые ей, по замыслу супруга Стэнли (Майкл Стулбарг), поможет преодолеть знакомство с молодой парой.

Выход в прокат: 22 октября



«Наркомама» / La Daronne



Изабель Юппер в криминальной комедии Жан-Поля Саломе предстанет в качестве талантливой переводчицы, помогающей полиции в раскрытии преступлений. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков, и, воспользовавшись шансом, она превращается в наркомаму, которая строит свою империю.

Выход в прокат: 29 октября




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