Получи приз от «Стрельцова»

С 24 сентября в прокате идёт спортивная драма «Стрельцов
», посвящённая звезде советского футбола Эдуарду Стрельцову!
Кино-Театр.Ру
и компания ЦПШ
начинают розыгрыш призов, посвящённых фильму. Вы можете выиграть:
1. Футболку с длинным рукавом со съемок фильма;
2. Футбольный мяч с автографами команды фильма;
3. Постер фильма с автографами.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой социальной сети и пришлите письмо с темой «Стрельцов» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны случайным образом 7 октября!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России!
Ждём ваши письма, удачи!
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