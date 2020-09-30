Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Получи приз от «Стрельцова»

30 сентября
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Конкурсы >>
30 сентября 2020
С 24 сентября в прокате идёт спортивная драма «Стрельцов», посвящённая звезде советского футбола Эдуарду Стрельцову!

Получи приз от «Стрельцова»

Кино-Театр.Ру и компания ЦПШ начинают розыгрыш призов, посвящённых фильму. Вы можете выиграть:

1. Футболку с длинным рукавом со съемок фильма;
2. Футбольный мяч с автографами команды фильма;
3. Постер фильма с автографами.

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой социальной сети и пришлите письмо с темой «Стрельцов» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны случайным образом 7 октября!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России!

Ждём ваши письма, удачи!

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
фильмы
Стрельцов

анонс

Скорбим

Виктор Макаров
29 сентября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Виктор Макаров.
Тамара Муженко
28 сентября ушла из жизни актриса Тамара Муженко.
Пётр Лимин
27 сентября ушёл из жизни актёр Пётр Лимин.
Олег Осетинский
27 сентября ушёл из жизни сценарист Олег Осетинский.
Никита Логинов
27 сентября ушёл из жизни актёр Никита Логинов.
Владимир Носачев
26 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Носачев.

День рождения >>

Вера Васильева
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Вера Смолина
Сесилия Такаишвили
Татьяна Ткач
Игорь Черневич
Николай Шатохин
Виктор Шубин
Моника Белуччи
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Дебора Керр
Марион Котийяр
Лэйси Чаберт
Эрик Штольц
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Гостиница Окко
драма, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2018
Семейка Бигфутов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2020
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Без жалости
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Ловец снов
триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен