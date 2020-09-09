Д-д-д-дышите свободно: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в министерстве культуры

Министерство культуры РФ опубликовало список проектов авторских и экспериментальных фильмов, которые будут поддержаны в 2020 году. На питчинге в этот раз было представлено рекордно много, 74 проекта (в прошлом году таких было 42, а в позапрошлом 68). Поддержку получило только 20, это в два раза больше, чем год назад, но меньше, чем поддерживается в среднем. В резерв на этот раз отправили сразу 14 съемочных групп. Большинство же проектов стали отставниками, хотя среди них есть очень интересные идеи и надежные, как в творческом, так и в экономическом плане съемочные коллективы. Так, в список неподдержанных попали проекты Алексея Федорченко и Владимира Котта - настоящих тепловозов российского авторского кинематографа. Ниже подробности обо всех 74 проектах питчинга, как о тех, кому улыбнулась удача, так и об отправленных в резерв, а также о проектах, не получивших государственной финансовой поддержки (последние представлены по алфавиту, остальные – согласно рейтингу министерства).
Общий бюджет проекта 70 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Четвертая совместная работа Твердовского и Мокрицкой. Драма по мотивам повестей Евгения Замятина «Наводнение» и «Север». Фильм о двух исчезающих из нашей жизни вещах – любви и страсти. Героиня – девушка-подросток, лишенная дара речи и потерявшая родителей. Действие будет перенесено из начала ХХ века в наши дни, съемки пройдут на Дальнем Востоке.
Общий бюджет проекта 148 200 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Социальная драма. 1911 год. Чудовищные обстоятельства смерти 12-летнего Андрея Ющинского приводят к аресту еврея Менахема Бейлиса. Его обвиняют в ритуальном убийстве. Общество раскалывается на тех, кто верит в миф о «кровавом навете» и виновность Бейлиса, и тех, кто не верит. Все спорят, путают показания, фальсифицируют улики, не давая следствию установить истину, которая оказывается никому не нужна.
Картина не является дотошной реконструкцией событий дела Бейлиса. Это скорее авторская версия, модернистский кинороман, в котором известные люди и события смешиваются с сюжетными допущениями, героями, которых не было в реальности, даже с элементами гротеска. Также будут параллели, рифмы с сегодняшним днем.
«ДЫШИТЕ СВОБОДНО», Кинокомпания «СТВ»
Автор сценария и режиссер Сергей Бодров
Общий бюджет проекта 73 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Драма о том, как люди пытаются вылечиться от заикания. Знаменитый врач набирает группу заикающихся пациентов. Тяжело заикавшиеся люди в течение трех месяцев превращаются в здоровых нормальных людей. Поэтому у них начинается другая жизнь. Доктор неожиданно для себя увлекается одним из пациентов…
Для Сергея Бодрова это отчасти автобиографический фильм, о сам лечился от заикания. Группа будет состоять из актеров профессиональных и реальных заик, непрофессиональных актеров, в этом будет элемент документальности. Документальные кадры будут монтироваться с игровыми. У каждого персонажа будет момент откровения. У каждого героя – исповедь. Одну из главных ролей может сыграть Сергей Гармаш.
Общий бюджет проекта 300 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Военная драма на основе реальных событий, имевших место в самом начале Великой Отечественной войны. О летчиках I-го минно-торпедного полка военно-морской авиации Балтийского флота во главе с полковником Преображенским, получившего звание Героя Советского Союза, которым была поставлена сложнейшая боевая задача Сталиным – нанести первые бомбовые удары по столице фашистской Германии – Берлину. В фильме особое внимание будет уделяться атмосфере военного времени, эпохе, характерам персонажей, костюмам, объектам, игровому реквизиту, военной технике, в частности самолетам - основным, более часто появляющимся в кадре объектам, небу, дневному и ночному режимам. При поддержке министерства обороны.
«ГОД РОЖДЕНИЯ», кинокомпания «Друг Друга»
Режиссер Михаил Местецкий, автор сценария А.Смирнов
Общий бюджет проекта 61 540 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Драма о страхе перед отцовством. Это фильм о 9 месяцах беременности в жизни молодого человека. О том, как эта беременность заставляет его с треском менять свою жизнь. Как ему кажется, что он готов к этому. И как выясняется, что он совсем не готов. Как это сложно: отказаться от самого себя во имя кого-то, кого даже ещё нет…
Визуальный стиль потребует изобретательности, ярких решений. Большая часть истории будет отдана внутреннему миру героя, его воображению. Панк-отец, усилием воли покрывающийся татуировками; спящий на потолке Филипп; отпиленная голова, катающаяся по городу, – всё это аттракционный мир фильма, но каждый выход за границы реальности в этой истории будет строго мотивирован. Никакого абсурда, только дозированный магический реализм.
Общий бюджет проекта 580 615 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Военно-историческая патриотическая драма об исследовательской станции на дрейфующей льдине. Это картина о героизме, самоотверженности и беззаветном служении Родине советских ученых-полярников, которые работали над созданием акустических маяков для ориентации субмарин подо льдом. Действие разворачивается в 1962 году, на пике противостояния двух сверхдержав – СССР и США ровно за 6 месяцев до Карибского кризиса. Увлекательнейшая история о противостоянии двух сверхдержав, двух разведок драматическим образом разрешится на разламывающейся льдине на краю света.
Общий бюджет проекта 60 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Действие происходит в наши дни в военном училище летчиков, молодые люди получают одну из самых сложных военных профессий и учатся управлять самолетом. Герои фильма - два брата-близнеца, один сильный, другой рассеянный и робкий. Близкие отношения братьев мешают им в учебе. Авиация ошибок не прощает. Герои оказываются перед выбором. Александр Золотухин, снявший фильм «Мальчик русский» рассказал, что взялся за этот фильм, потому что его отец – военный летчик. Он планирует использовать непрофессиональных актеров или молодых, еще не снимавшихся, а также будет использовать для картины документальные кадры, снятые в краснодарском летном училище. Фильм поддерживает министерство обороны.
Общий бюджет проекта 49 700 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 33 000 000 руб.
Якутская притча от режиссера фильма «Надо мною солнце не садится». В основу фильма взят сюжет из жизни первого профессионального художника Якутии Ивана Васильевича Попова. Это довольно известная в Якутии история о том, как сын русского священника Иван Попов несколько раз спасал от погребения заживо впечатлительного якута Берескова, который страдал приступами летаргического сна. Картина будет иметь немного общего с реальной историей. Через путешествие героев зритель постепенно проникнется народным фольклором, культурой и мифологией якутского народа. Авторы планируют премьеру в рамках Каннского фестиваля.
Общий бюджет проекта – 61 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства – 39 500 000 руб.
Мистическая драма от автора фестивального хита «Чайки». Беззаботный прожигатель жизни Алдар возвращается в Калмыкию, чтобы спасти свою мать. Вместе они проходят путь, который не успели пройти, пока она была жива.
Общий бюджет проекта 94 882 400 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 62 500 000 руб.
Драматические истории трех пожилых женщин, которым очень непросто живется, дети их уехали, они сами каждый день бьются за достойную жизнь. Одной из них – Зое повезло. Вопреки всему она позволила себе любовь. В главной роли Валентина Талызина, В других ролях Елена Санаева, Мария Семенова, Наталья Исаева. Съемки пройдут в Брянске, Курске и Гомеле.
фото: проект "Огород"
«МОРОЗ», кинокомпания «ВЕГА ФИЛЬМ»
Автор сценария и режиссер Петар Вучкович (Сербия)
Общий бюджет проекта 92 631 885 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 10 000 000 руб.
Сербская сказка, экранизированная сербом с сербскими актерами. Прагматичный следователь полиции Мирьяна расследует исчезновение девушки в маленьком умирающем сербском городке, известным своим языческим наследием. Преодолевая сопротивление местных жителей, она с каждым днем все больше погружается в мир местных сказок и легенд, не подозревая, что ей откроется гораздо более древняя и важная тайна, когда она будет готова поставить на кон свою жизнь.
«СУККУБ», Логистик Стар Продакшн
Режиссер Илья Максимов, автор сценария Олег Курочкин
Общий бюджет проекта 130 759 600 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Хоррор, драма, триллер. Три молодые пары приезжают в удаленный поселок в сибирской глуши, где сталкиваются с древним духом – суккубом, принимающим чужой облик. Чтобы забрать жизненную силу жертвы, суккубу нужно сначала ее сломить – поэтому дух провоцирует ребят проявлять свои самые темные качества. Чтобы выстоять в моральном поединке, им придется побороть самые желанные искушения и самые жуткие страхи. Живыми останутся только те, кто верны друг другу. Главная идея фильма: чтобы победить внешнюю нечисть, нужно победить нечисть внутри себя. А моральный посыл зрителю: храни верность смолоду. Референсы «Невеста», «Человек-невидимка», «Кладбище домашних животных».
Общий бюджет проекта 105 500 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Единица Монтевидео – это единица измерения родовой активности, а если точнее, то отношение частоты схваток к их силе. Фильм о драме талантливого врача, попавшего в цепь трагических случайностей – смерть жены, психологическая травма, приведшая к потере голоса, тюремное заключение, наркозависимость дочери и попытка самоубийства – но нашедшего силы, чтобы переломить ситуацию, не упасть духом и спасти себя, дочь и внучку. Фильм о силе духа, дружбе, любви и ответственности за свои поступки, об «отцах и детях» нашего времени.
Каст (все актеры подтвержденные): Алексей Серебряков, Владимир Ильин, Ксения Раппопорт, Агния Дитковските, Евгений Ткачук, Ксения Лаврова-Глинка, Владимир Панков. Визуальное решение: доминанта одного тона в цветовой гамме, как в трилогии «Три цвета» Кшиштофа Кислевского. Причем в разных частях фильма доминирующими будут разные цвета. И только в самом конце, в том самом «разрешении», наступающем после смерти главного героя, цветовая гамма должна будет приобрести полноцветье.
Предыдущий фильм студии «Камень, ножницы, бумага» дебют будет представлен в этом году на фестивале «Амурская осень».
Общий бюджет проекта – 83 520 680 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства – 40 000 000 руб.
Драматический триллер про глобальный заговор и подростов в интернете. В разгар моральной паники по поводу эпидемии подростковых самоубийств, спровоцированной нашумевшей газетной статьей, Следственный Комитет направляет в Подольск детективов, которые расследуют дело о жертвах «белого списка» — полумифической интернет-рассылки, якобы модерируемой психологом из Канады, чья миссия – помочь потенциальным самоубийцам преодолеть страх смерти с помощью игровой психологической программы из 12-ти заданий.
«ДАНТЕ», кинокомпания «САГа»
Автор сценария и режиссер Юрий Арабов
Общий бюджет проекта 106 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Историческая драма. Данте Алигьери умер в сентябре 1321 года на постоялом дворе близ Равенны, и в первые же минуты смерти попал в ад. Оказалось, что ад точь-в-точь такой же, как был описан в «Комедии». Но не от того, что автор все угадал, а от того, что кто-то воспользовался вымыслом, прочитав текст как строительный проект. Данте был поражен жестокостью собственного ада и поклялся «гуманизировать» его, переписав Божественную комедию, если останется жив. Главный сюжетный костяк сценария, – путешествие художника в мир, созданный его интуицией и воображением. Будет много постмодернистских приемов, например, будут перепутаны временные пласты. То есть, к средневековому рубищу вполне приложим современный ноутбук и интернет.
Планируемое изображение, – монохром. Возможно, что «средневековый» антураж будет цветным, современный – черно-белым. То есть, на экране будут вкрапления черно-белого изображения в цветное, сделанные в одном кадре.
«ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ», Киностудия КИТ
автор сценария и режиссер Иван Соснин
Общий бюджет проекта 56 625 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 36 630 000 руб.
Роуд–муви, мелодрама, комедия о том, как важно сохранять отношения с родными людьми, уметь прощать, признавать свои ошибки и находить общий язык. Главный герой Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе и никогда не покидал пределы города. Его жизнь довольно рутинна. Все меняется, когда сын Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис регистрируется в социальных сетях и знакомится с Надеждой. Завязывается активная переписка, которая в последствии становится судьбоносной. В один момент Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз.
фото: проект "Стремление"
«СТРЕМЛЕНИЕ», Студия МЕТРАФИЛЬМС»
Режиссер Михаил Идов, соавтор сценария Лили Идова, продюсер Артем Васильев
Общий бюджет проекта 171 826 551 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 15 620 595 руб.
Драма, триллер на тему кризиса среднего возраста. Копродукция России, Германии и Канады. Посреди канадской глуши четверо легендарных американских рокеров закрываются в студии звукозаписи на отдаленной ферме, чтобы записать свой последний альбом. Начавшись как мелодрама о проблемах взрослых успешных мужчин, фильм на наших глазах превращается в сатирический кровавый триллер. Идут переговоры с актерами Джереми Стронгом, Райаном Филиппом, Мартином Фрименом и Титусом Уэлливером.
Общий бюджет проекта 100 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Драма. Фильм расскажет о девушке Кате, по прозвищу Кэт, которая только что вышла с декрета на свою непростую работу – она экскортница. Её работодатель решает забрать у Кэт годовалую дочку, пока та не вернет долги, накопившиеся за время её отсутствия. На роли утверждены Юрий Борисов, Ираклий Квирикадзе, Анастасия Кувшинова (молодая актриса, студентка ВГИКа).
«БОДИБИЛДЕР», «Русское кино»
Режиссер и автор сценария Андрей Грачев, продюсер Мария Панкратова
Общий бюджет проекта 86 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 50 000 000 руб.
Действие этой остро социальной трагедии разворачивается в наше время в вымышленном пространстве Макс – знаменитый бодибилдер, мечтающий стать чемпионом планеты, по состоянию здоровья вынужден уйти из спорта. Его жизнь катится под откос. На помощь приходит ученый, который когда-то по заказу Минобороны разработал уникальное лекарство, позволяющее не только лечить самые страшные заболевания, но и усиливать все возможности человеческого тела. Спортсмен становится участником экспериментальных исследований, но планам ученого не суждено сбыться.
Главного героя сыграет известный блогер-бодибилдер Денис Семенихин, а ученого – Михаил Горевой. Фильм почти готов, выйдет в прокат осенью 2020 года.
фото: фото со съемок фильма "Бодибилдер"
«САША», «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
Автор сценария и режиссер Владимир Бек
Общий бюджет проекта – 61 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства – 40 000 000 руб.
Драма. Действие фильма происходит в августе, в наши дни. Девочка Саша вынужденно переезжает к отцу, в новостройки Москвы из привычного дома дедушки. Будущие одноклассники принимают ее, бритую и потерянную, за мальчика. И Саша-девочка решает остаться для новой компании Сашей-мальчиком.
Общий бюджет проекта 61 136 100 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Драма. История начинается с восьмидесятых годах и заканчивается в наши дни. Германн с детства уверен в своей «избранности». Окружающий мир шокирует его своей «пошлостью». Свысока, Германн судит мать, прекрасную, но слабую женщину, а также своих клиенток, приходящих к нему в массажный салон в надежде получить идеальное тело. Это фильм о том, как человек пропустил жизнь, как она прошла мимо него, как он сам лишил себя права на счастье.
Прекрасно, когда окультурено общество. Но искусство перетекает в дизайн, и люди в нем теряют индивидуальность. Когда Германн говорит о том, что «красота погубит мир», он имеет в виду мир глянца и рекламы, в котором ценится исключительно сексуальность и совершенство женских форм.
В ролях Алексей Гуськов, Ирина Купченко и другие.
Общий бюджет проекта 75 000 100 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 50 000 000 руб.
Драма. Простая история простых людей о неумении простить себя и понять, в чем причина всех бед, что мешает человеку жить настолько, что он идет на страшные поступки, пока другой не покажет ему зеркало. Грех мучил Григория всю жизнь, и теперь ему показалось, что он знает выход. Ему нужно построить Храм, помочь местному священнику построить церковь. Дримкаст: Равшана Куркова, Александр Робак, Евдокия Германова, утверждена Софья Лебедева.
«ШЕСТЬ ЛЁГКИХ ПЬЕС», Кинокомпания А.Кончаловского
Режиссеры и авторы сценария Григурко Леонид, Веденский Борис, Шабаров Алексей, Грачев Антон, Трофимова Юлия, Пирогова Гелена. Со-режиссер и художественный руководитель Андрей Кончаловский
Общий бюджет проекта 60 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Киноальманах, объединяющий шесть короткометражных фильмов разной стилистики (комедийная драма, мистическая драма, мелодрама) и разных авторов на тему жизни современной молодёжи в большом городе. Герои новелл взрослеют, влюбляются, конфликтуют, ищут себя и своё место в мире, осмысляют травматичный жизненный опыт и принимают первые важные решения.
Место действия альманаха – современная Москва. Продюсеры проекта подчеркивают социальную значимость работы с молодежью.
Общий бюджет проекта 73 168 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 47 000 000 руб.
Драма с элементами фантастики, отображающая конфликт между религиозным и научным подходом к изучению природы и человека. Чиновник средних лет Петр Нестеров из компании «Роскосмосвооружение» теряет в автокатастрофе жену и детей. За сутки ему придется прожить заново не только свою жизнь, но и множество чужих, чтобы вернуть семью и вспомнить, кто он, откуда, и в чем крепость его веры. Два мира – современный и параллельный будут отличаться стилистически. В этом путешествии героя во времени отразится судьба всей нашей страны. Главную роль мечтает сыграть Андрей Мерзликин.
«ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ», «Вайс Филмс»
Автор сценария и режиссер Марюс Вайсберг
Общий бюджет проекта 120 230 000 руб. 120 230 000
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Комедия. 1980 год. Вся страна следит за результатами Московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн (Александр Ревва) под шумок, переодевается в Валерия Леонтьева и пытается разбогатеть, устраивая поддельные концерты советской звезды. На одном из таких концертов его замечают сотрудники КГБ и угрожая арестом заставляют стать их агентом под прикрытием. Перед Вовой ставят ответственное задание найти на черном рынке смертельно опасный химикат, произведенный секретной советской лабораторией.
Общий бюджет проекта 95 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 60 000 000 руб.
Драма. Сюжет картины строится вокруг страшного, но, к сожалению, хорошо знакомого современным жителям мегаполисов явления – неожиданные нападения стрелков на коллег, однокурсников, просто прохожих на улицах. Патрульная Вера Шершнева на торжественной линейке 1 сентября в колледже убивает подростка из табельного оружия. Вера утверждает, что у парня был обрез ружья и он планировал устроить расстрел. Однако, никакого оружия при подростке не обнаружено. Показаниям патрульной никто не верит, но она убеждена, что сообщники убитого подростка все еще планируют устроить в колледже бойню.
В картине будет попытка разобрать природу зла, найти корни, причины, мотивы людей, которые толкают их на подобные поступки.
Общий бюджет проекта 80 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Мистический триллер с четким конфликтом и интересной атрибутикой 70-80 гг. Действие происходит в СССР во времена запрета религии. Ученый-физик, изучавший случаи телекинеза и телепатии, возвращается домой и на глазах у родных выбрасывается из окна. Его благополучная до тех пор семья – профессор-отец, жена и 14-летняя дочь Аня – каждый по-своему пытается смириться с произошедшим, не подозревая о том, что в тот день он принес в квартиру нечто потустороннее. После того, как у девочки обнаруживаются паранормальные способности, они решаются обратиться за помощью к священнику.
Общий бюджет проекта 110 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Военный проект, в котором война остается за кадром. Героиня фильма молодая женщина Татьяна, наполненная любовью: к своим двум детям, к военному моряку Ивану, к работе в мозаичной мастерской при академии художеств в Ленинграде. Но все меняется с началом войны и последующей блокадой. Только творчество помогает Тане выживать и поддерживать детей. Ее страх за жизнь любимого и детей заставляет ее писать смелые и страстные картины, в которых все живы, а дети выросли и счастливы. Тему для фильма подсказало режиссеру мозаичное панно на станции метро Новокузнецкая, которое как раз было создано во время войны. Дримкаст: Игорь Петренко, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Юлия Снигирь, Сергей Дрейден, Роза Хайруллина. Оператором фильма станет Михаил Кричман. У проекта есть потенциальные зарубежные продюсеры, также автору будут подаваться в Евромаш, привлекать мэрию Санкт-Петербурга и волонтерские организации.
Общий бюджет проекта 61 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Драма с элементами фантастики о том, как самоотверженный физик исчез шесть лет назад, попав в черную дыру, образовавшуюся в результате аварии на ускорителе. Его жена живет одна с двумя детьми в Наукограде и продолжает общаться с мужем, который посылает ей знаки. Фильм расскажет в притчевой форме о том, что такое любовь, преданность, память. На главные роли утверждены Владимир Мишуков, Чулпан Хаматова и Владимир Свирский. Короткометражка на ту же тему, снятая как мокьюментери на пленку 8 мм, получила много наград на фестивалях. Референсы – «Чернобыль», «Девять дней одного года», «После мрака свет». Планируется копродакшн с польской студией, и оператор будет скорее всего польский, а фильм авторы хотят снимать на пленку.
Общий бюджет проекта 107 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Светлая и глубокая драма про детский хоспис. История 11-летнего мальчика Мити, который болеет раком, и его отца. Каждый из них по-своему борется с тяжелой болезнью Мити. Митя переживает самое интересное в своей короткой жизни путешествие, а Папа учится встречать трудности лицом к лицу и по-настоящему узнает своего сына. В картине будет две сюжетные линии: реалистичная, больничная история и приключенческая, о том, как дети бегут к Маяку, который исполняет желания.
Общий бюджет проекта 105 150 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Фильм-катастрофа, приключенческий увлекательный фильм, авторский мейнстрим, действие происходит в 2025 году, во всем мире происходят стихийные бедствия и природные аномалии, молодой ученый, посвятивший жизнь науке, отправляется в Азию на поиски Храма Стихий его напарники старший брат Борис, профессиональный искатель артефактов (черный арзеолог) и молодя сотрудница ФСБ Екатерина. Им предстоит столкнуться с угрозой номер 1 неуловимого гения зла который тоже идет к Храму с целью захвата власти на планете.
Отец и сын Алексей Гуськов и Владимир Гуськов будут играть отца и сына. Снимать будут в России и Вьетнаме. Референс - «Сокровище нации».
фото: проект "Избранник стихий"
«МИНОР», компания «СПРИНГ ПИПЛ МЕДИА»
Режиссер Кирилл Макаренков, автор сценария Юлиана Кошкина
Общий бюджет проекта 60 150 375 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Драма о непережитых травмах прошлого страны. Действие разворачивается на границе Армении и Азербайджана. Внезапная смерть мужа застает врасплох Елену Владимировну. Тем более, что сообщает о ней незнакомая ей женщина по имени Флора, которая привозит бездыханного мужчину на тележке, прямо к месту работы главной героини. Чтобы выполнить данное мужу обещание – похоронить его рядом с сыном, погибшим на войне и лежащим на «той» стороне, Флора и Елена отправляются на «фальшивые гастроли» с покойником в деке рояля. Им предстоит преодолеть два кордона, полицейские посты, а также – все собственные страхи и сомнения. В главной роли Елена Коренева.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«БАЙКАЛЬСКАЯ РУСАЛКА», МУВИСТАРТ
Автор сценария и режиссер Баир Дышенов
Общий бюджет проекта – 30 769 230 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства – 20 000 000 руб.
Бурятская студия снимает роуд-муви с элементами комедии о единстве многонационального народа России. Буда, чтобы спастись от долгов, разрабатывает туристический маршрут по достопримечательностям Бурятии, финалом которого является купание вместе с байкальской русалкой. Однако в последний день она сбегает с деньгами туристов и участниками представления. Только чудо может спасти Буду от расправы обманутыми туристами и кредитором-бандитом… Все персонажи фильма живут в двух пространствах: реальной жизни – как туристы, жители деревень, таксисты и гаишники, и в постановочной – играют специально отведенную им роль в постановке Буды. Задача самого фильма и главная цель героя совпадают – создание сказки, мифа о загадочном и разнообразном, самобытном и мистическом месте на берегах священного Байкала. Референс: «Невероятные приключение итальянцев в России».
Общий бюджет проекта 91 081 700 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 60 000 000 руб.
Кино о кино. В 80-е годы на телевидении снимается фильм по пьесе Ибсена «Кукольный дом», которая становится нравственным мерилом всей съемочной группы. Современные герои, обремененные проблемами судеб, характеров и взаимоотношений, сочетают их с действительностью создаваемой им картины. Съемки в Карелии и Выборге. В ролях снимались Юлия Пересильд, Юлия Снигирь, Сергей Колтаков. У картины есть прокатчик – компания СБ-фильм.
Общий бюджет проекта – 270 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства – 70 000 000 руб.
Военно-исторический фильм-эпопея. Фильм «Василий Тёркин» объединит собой великую поэму Александра Трифоновича Твардовского. Также его военные очерки и письма. Одним из персонажей фильма является сам Твардовский – альтер эго своего героя. Фильм является антологией Отечественной войны, рассказанной через судьбу и боевую работу рядового советского солдата.
Общий бюджет проекта – 93 346 055 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства – 60 000 000 руб.
Драма. Это история о конце времени и пространства. И о том, что случается, когда все закончилось и только любовь и вера могут спасти мир. Основным конфликтом в фильме является трансформация главного героя – Ивана. Герой, проходящий своего рода чистилище между жизнью и смертью, возвращает себе человеческое и человечность. «Ветер» – фильм о поиске места в мире и обретении любви и веры. Съемки преимущественно натурные, так как важно показать изменчивость природы и ее движение. Натура будет существенно доработана с помощью компьютерных технологий и художественно-постановочных решений (достройки, постройки, декорировка), что создаст полное ощущение близкого будущего, в котором происходит действие.
«ВОСКРЕСЕНЬЕ. FIRSTDAY», «Студия «ПРОсвет-Медиа»
Автор сценария и режиссер Салават Вахитов
Общий бюджет проекта – 76 500 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства – 48 000 000 руб.
Мистическая мелодрама. Фильм повествует о том, как человек, благодаря любви Богу, научится любить врага своего. Несмотря на то, что сам он, как Святой Апостол Павел до прозрения, – был гонителем веры…
Общий бюджет проекта 105 099 338 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Мелодрама по мотивам «Княжны Мэри» Лермонтова. В приморский городок приезжает, чтобы принять участие в ретроспективе своих фильмов, а заодно отдохнуть и подлечиться, известный российский актер демократ Пинегин (Алексей Агранович). Случайно он попадает в дом Лиговских, где всем рады, особенно известным актерам. Там он встречает свою бывшую женщину Веру, и, как мы потом выясним, свою будущую – Мэри.
«ДВА КАПИТАНА», «Наше Творческое Объединение»
Режиссер и соавтор сценария Баир Уладаев, соавтор сценария Ирина Урбаева
Общий бюджет проекта 44 910 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 26 946 000 руб.
Драма. Фильм о примирении старых друзей. Как, потеряв своих детей, двое мужчин идут на обострение давнего конфликта. Сумев высказать свои обиды, они находят общий язык, ведь не всегда все так, как может показаться на первый взгляд. Один из героев выходит из тюрьмы, другой – милиционер, который его туда посадил.
Общий бюджет проекта 61 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Классическая новогодняя комедия. Действие фильма разворачивается в канун Нового года и состоит из трех историй (по 30 минут). Это три классические комедии положений, каждая из которых рассчитана на двух основных актеров: мужчину и женщину. большая часть действия происходит в одной локации с двумя персонажами, высокая плотность твистов и обманов ожидания не дает зрителю отвлечься ни на секунду. При этом каждая история сближает героев, разделенных по разным принципам. В первой, это великосветская дама и таджик-гастарбайтер. Во-второй истории девочка-подросток и пенсионер преодолевают конфликт поколений. В третей новелле семья на грани развода обнаруживает, что связывает их куда большее, чем имущество и дети. Планируется мощный актерский состав.
«ДЕТЕКТОР», АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького»
Режиссер Костас Марсан, автор сценария Иван Станиславский
Общий бюджет проекта 97 600 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Мистический детектив. Смелая и дерзкая полицейская, три года назад упустившая маньяка и отошедшая от дел, живет спокойной семейной жизнью и решает удочерить ребенка. Но после новых зацепок, полученных от удочеренной девочки, она возвращается к расследованию, не зная, что маньяк – это ее муж. Словно герой романа «Портрет Дориана Грея», он скрывает грехи и уродство, стремится к красоте и молодости.
Общий бюджет проекта 96 783 132 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 62 920 000 руб.
Драма, триллер, мистика. Убийство отца и матери полностью опустошает выжившего сына и его покалеченную бандитами сестру. В надежде найти смысл существования, Никита верит легенде, рассказанной рыбаками. Для этого на отцовской лодке он отправляется в море. Во время шторма грозовая молния попадает в Никиту, а судно терпит крушение. После этого события, жизнь юноши, спасенного Отшельником, кардинально меняется. Главной темой фильма является путь преодоления трагического периода в жизни… История будет рассказана непоследовательно.
Общий бюджет проекта 106 300 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Мокьюментари. «Енотовый город» – продолжение фильмов Алексея Федорченко «Первые на Луне» и «Большие змеи Улли-Кале», режиссерское расследование об удивительном городе, спрятанном под толщей антарктического льда. Фильм будет состоять из трех «самостоятельных» частей-фильмов, на первый взгляд, не имеющих отношения друг к другу, но дополняющих друг друга, составляющих единое целое.
Первая часть – документальная, снимается в Боготе (Колумбия), вторая часть – мокьюментари, снимается в павильоне, третий короткий эпизод свяжет первые два и будет происходить в современном Екатеринбурге.
Общий бюджет проекта 60 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Монодрама по одноименной театральной пьесе Ярославы Пулинович. Фильм о сложной судьбе женщины, «сделавшей саму себя». Она, пройдя через тяжелую «эпоху перемен», сумела не сломаться, а, наоборот, стать преуспевающей бизнес-вумен. Но за видимый успех приходится расплачиваться одиночеством, разочарованиями и неудачами в личной жизни. Умеет ли Жанна любить – вот главный вопрос, на который зрителям предстоит ответить самостоятельно. Жанр – трагикомедия.
В главной роли Лариса Гузеева (приняла приглашение). Уже идут репетиции, также утвержден актер Леонд Бичевин, отобраны объекты. Партнеры – компания Провзгдяд и в потенциале Первый канал (авторы почти уверены, что будут положительные переговоры).
Общий бюджет проекта 100 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 65 000 000 руб.
Семейный фильм, драма. Внезапно осиротев и оказавшись в отчаянном положении, мальчик по имени Ваня не сдается и не упускает свой шанс, когда судьба сводит его с кумиром – легендарным хоккеистом любимой команды. Это история том, как юный болельщик, все детство просидевший с отцом на трибунах ледового дворца, внезапно проявляет невероятную осведомленность по части хоккейной тактики и стратегии, и становится сперва талисманом, а потом и полноценным тренером любимой команды.
Действие развернется в провинциальном городке.
Общий бюджет проекта 59 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 37 500 000 руб.
Семейная драма, психологический триллер о расплате и нравственном очищении. В центре – взаимоотношения человека и общества, взрослых и детей, проблемы терроризма, экологии, насилия и гуманизма в современном мире. Главный герой фильма стремится изменить свою жизнь. Расставшись с бывшей женой, он уезжает со своим больным глухим пятилетним сыном на остров. В их дом приходит группа молодых людей, являющихся Защитниками и освободителями китов, которых ежегодно варварски убивают на острове, где, не ведая того, снял дом мужчина. Мужчина и его сын оказываются в заложниках. Вошедшие в дом требуют обеспечить их умирающего друга, раненного рыбаками, лекарствами. На главную роль утвержден Филипп Янковский.
Общий бюджет проекта 290 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Историческое фэнтези о Крещении Руси. Трое молодых людей попадают в Х век в момент осады Корсуни и становятся свидетелями принятия Владимиром решения о христианстве и крещения Руси. Съемки в Крыму и Стамбуле. Рейтинг 16+ из-за обнаженной натуры. Есть одобрение русской православной церкви и лично Легойды (показан ролик с его обращением). Авторы отмечают воспитательные и образовательные элементы своей картины.
Общий бюджет проекта 58 500 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 38 000 000 руб.
Трагикомедия по мотивам романа Аркадия Аверченко «Шутка Мецената»
к 140-летию со дня рождения знаменитого писателя, сатирика, драматурга.
Действие происходит в начале прошлого века в Петербурге. Молодые люди из свиты богача по прозвищу «Меценат» придумывают забавный розыгрыш: убедить весь Петербург в гениальности молодого и наивного поэта, который за красоту получает имя Куколка. У всех героев романа есть реальные прототипы – знаменитости из мира искусства Серебряного века. В фильм планируется включать анимационные вставки, которые будут иллюстрировать разговоры героев. Роли исполнят Аня Чиповская, Иван Янковский, Павел Деревянко и другие.
«ЛУНАТИКИ», студия «ТРУМЕН ПИКЧЕРЗ»
Автор сценария и режиссер Юрий Мороз
Общий бюджет проекта 78 560 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 43 208 000 руб.
Психологическая мелодрама про психотронику. Главная героиня фильма Рената (Виктория Исакова) борется за жизнь своего сына Никиты. Никита – наркоман со стажем, несколько раз лечился и после очередного «срыва» едва не погиб. Рената обращается в клинику, где используются специальная компьютерная методика по перепрограм¬мированию личности. Рената оказывается перед очень сложным выбором: спасти сыну жизнь, но при этом потерять его навсегда. Прошедши психокоррекцию, он начинает жить в новой жизни под новым именем, и ничто не напоминает ему о прошлом. Прокатывать фильм будет компания ЦПШ.
Общий бюджет проекта 56 214 400 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 35 000 000 руб.
Драма меленького старика, живущего внутри огромного величественного монумента «Родина-Мать зовет!» Егор Родин сторожит скульптуру и наблюдает за техническим состоянием тросов, бетонных конструкций, пока его жена лежит в больнице. Важным героем станет сам памятник Родине Матери, который, по замыслу режиссера, оживет и будет реагировать на события и настроение героя. Монумент плачет от горя, покрывается туманом от страха, в режиме подсветки выглядит угрожающе. Маленькая комната внутри монумента является сердцем этой скульптуры, а коммуникационные тросы, которые к ней ведут – ее кровеносной системой. Проект поддержал губернатор Волгоградской области.
«МЕДЕЯ», ООО «Одиннадцать»
Автор сценария и режиссер Александр Зельдович, оператор Александр Тиховский, музыка Алексея Ретинского
Общий бюджет проекта 203 500 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 39 535 000 руб.
Фильм основан на сюжете античного мифа и трагедии Эврипида, перенесенных в наше время. История переложена на обстоятельства жизни репатриантов алии 2010-х годов, многие из которых, столкнувшись с эмоциональным полем «святой земли» теряли психологические ориентиры и «слетали с катушек». Женщина выходит замуж за еврея, но их отъезду в Израиль препятствует ее брат-силовик. Героиня вынуждена выбирать между мужем и братом. Фильм уже снят, снят статичной камерой, которая создала отстраненный, театральный эффект и придала камерной истории эпический характер. В ролях Тинатин Далакишвили, Евгений Цыганов и другие. Фильм снят, сейчас находится в монтажно-тонировочном периоде.
Общий бюджет проекта 70 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 45 000 000 руб.
Драма по роману Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети», номинированный на премию «Ясная поляна». Важная и глубокая драма о том, о чем в нашей стране принято молчать: о жизни за закрытыми дверьми детского психоневрологического стационара. В центре сюжета – история Ивана Христофорова, зав. отделения одного из стационаров (Сергей Пускепалис). Его подопечные – дети с разной степени тяжести диагнозами: от шизофрении до попыток совершить суицид. И по сути, Христофоров почти единственный, кого интересуют судьбы этих детей. Он как сталкер готов погрузиться в миры, созданные воображением его подопечных, чтобы вытащить их в реальность, а если потребуется и эту самую реальность, постараться поменять на другую, беседуя с их родителями. Фильм задуман как профилактика детских суицидов. Слоган фильма «Сегодня дети – завтра народ». Проект поддерживает холдинг «Газпром Медиа».
Общий бюджет проекта 37 744 280 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 25 000 000 руб.
Остросоциальная драма. Это история про девочку Галю Анашкину, которую подкинули в картонной коробке, про мальчика из хорошей семьи Сашу Мальцева, который влюбился в Галю, и про их сына Игоря, который был оставлен в роддоме. Это история про «семью», которой так и не случится. Про этих трех людей, которые живут свои совершенно разные, но не счастливые жизни, не зная ни своих начал, ни продолжений. Но в конце все-таки встречаются сын с матерью… в одной постели. В ролях Андрей Грызлов, Анфиса Черных.
Общий бюджет проекта 62 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Драма молодой женщины, увлекающейся игрой на барабанах и страдающей врожденным пороком сердца. По мнению врачей и близких, ее болезнь исключает саму возможность родить ребенка и остаться в живых. Она решает рожать, даже если это будет стоит ей жизни. На Всероссийском ежегодном конкурсе «Вера. Надежда. Любовь» в 2006-м году сценарий «На реках Вавилона» получил награду в номинации «Лучший сценарий полнометражного художественного фильма о современности». В дримкасте Анна Старшенбаум, Юлия Ауг, среди референсов «Древо жизни».
«НА ЦЕПИ» «12Кадр»
Режиссер Анна Крайс, автор сценария Артур Мурадян
Общий бюджет проекта 59 478 888 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Драма о взаимоотношениях в семье, глава которой потерял рассудок и теперь считает себя собакой. Идею фильму подал образ человека-собаки, созданный художником-акционистом Олегом Куликом.Авторы ставят целью поговорить со зрителями о современных изгоях – людях с психическими расстройствами. Будут затронуты религиозные вопросы потому что поступки героев определяются суеверным и религиозным мировоззрением. Люди относятся по-разному к отцу-собаке, кто-то даже как к божественному дару, или к проклятью за предыдущие грехи. В дримкасте Ольга Лапшина, Алексей Солоничев. Референсы: «Зоология», «Хэппи энд».
Общий бюджет проекта 52 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 34 500 000 руб.
Социальная драма про маленького, одинокого, глубоко закомплексованного человека и про его странную связь с навигатором, точнее с женским голосом из металлической коробки, в который влюбляется герой, и это меняет всю его жизнь. Резо уверяет, что права на экранизацию пьесы Лаша Бугадзе «Навигатор» купил задолго до выхода на экраны похожего по фабуле фильма «Она» Спайка Джонса, и что с выходом этой картины пришлось отложить на неопределенный срок собственный проект, но теперь время пришло. Ключ к этой истории – это наблюдение воздействия технологий на людей. Роль навигатора, возможно, сыграет Рената Литвинова или Анна Михалкова.
Общий бюджет проекта 55 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 36 000 000 руб.
Социальная драма. Столичный инженер, родом из глубинки, приезжает на затерянный в тайге поселок, где переосмысливает свою жизнь. Каким образом – из синопсиса не ясно. Главная режиссерская идея – противопоставление города и деревни и раскрытие загадочного пространства России.
Общий бюджет проекта 88 220 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 58 225 000 руб.
Социальная драма, в которой поднимается одна из самых острых и драматичных проблем современного общества – человеческого одиночества, одиночества вдвоем, одиночества в большом городе. Главная героиня – молодая актриса – в одну ночь проходит все круги ада женского одиночества. Хотя и со счастливым исходом.
Общий бюджет проекта 61 098 135 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Сложнопостановочное многожарнровое кино о любви и о стране. Фильм состоит из четырех новелл, каждая из которых повествует об истории любви главной героини на протяжении ее жизни. Истории эти происходят в разные музыкальные и танцевальные эпохи и раскрываются не только в рамках сюжета, но и каждая через свой собственный танец. Каждая новелла – новая любовь, новый партнер и новый танец. Соответственно действие будет происходить в двух взаимосвязанных пространственных средах – реальная среда, в которой живут герои и условная, придуманная среда танца. Екатерина Вилкова исполнит главную роль. Часть съемок планируется в Германии.
Общий бюджет проекта 90 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 60 000 000 руб.
Психологический триллер. Три выдающиеся женщины становятся лауреатами престижной премии Персона года в разных номинациях – Актер, Бизнесмен, Спортсмен. Но премия приносит им не только признание и почет. Героинь начинает преследовать киберсталкер, принадлежащий к онлайн субкультуре «Инсел» и одержимый целью избавить мир от абсолютного зла – женщин.
Трех героинь сыграют Ксения Раппопорт, Виктория Исакова и Чулпан Хаматова. Визуальный референс «Девушка с татуировкой дракона» (оригинал).
Общий бюджет проекта 60 100 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Драма о токсичных отношениях и жертвенности. От Мануила Мануиловича в монастырь ушла жена после 30 лет совместной жизни. Мануил решает вычеркнуть ее из своей памяти, но не может. Он вдруг понимает, что любит свою жену, и уезжает искать ее в отдаленный монастырь. Авторы планируют создать набросок современной русской жизни с ее парадоксальностью, драматизмом, с яркими персонажами, как нынешними, так и будто бы заблудившимися во времени и пространстве, с любовью и глубоким уважением к России.
Фильм основан на реальных событиях. Главную роль сыграет Алексей Шевченков.
«ПЕСНЬ ЗАПРЕТНОЙ ЛЮБВИ», Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»
Режиссеры Агнеш Кочиш (Венгрия), Иво Бриедис (Латвия), Александр Соколов (Россия), продюсер Наталья Иванова
Общий бюджет проекта 171 524 760 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 15 000 000 руб.
В копродукции с Латвией, Ирдандией и Нидерландами создается драма, действие которой разворачивается в СССР, Великобритании, США и Латвии в конце 60-х годов. Американка приезжает в СССР посмотреть на социализм, знакомится с латышским режиссером и едет за ним в Ригу. Это основанная на реальных событиях история о том, что за любовь надо платить, особенно если она случилась во времена железного занавеса между двумя политическими системами. с Артуросом, режиссером из Латвии, между ними возникает любовь, и они едут в Ригу. На главную роль хотят взять американскую звезду.
Общий бюджет проекта 180 033 880 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 69 000 000 руб.
Военно-историческая драма. Андрей Волгин ранее уже снял фильм «Балканский рубеж». Эта картина будет основана на реальной истории Героя Советского Союза старшего лейтенанта Ивана Сергеевича Дорохина, участника Битвы за Днепр. 28 сентября 1943 года рота Дорохина под плотным вражеским огнем форсировала Днепр, разгромила штаб немецкой артиллерии и в течение нескольких дней удерживала высоту, имеющую крайне важное стратегическое значение в предстоящем освобождении Киева. Ивану Сергеевичу удалось объединить под своим командованием представителей разных религиозных, классовых, идеологических и этнических групп и вдохновить их на противостояние многократно превосходящим силам противника, а также их собственным человеческим слабостям. 40 солдат держали оборону 8 дней.
Планируется использование военной боевой техники, пиротехники и компьютерной графики. Съемки пройдут в Чехии, Латвии и России.
Общий бюджет проекта 90 500 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 60 000 000 руб.
Военная драма о слепых людях, которые во время войны совершили подвиги на фронте, принимая участие в боевых действиях. Фильм состоит из трех новелл: Настройщик, Джек и Музыкант. В каждой новелле главный герой – это слепой человек. Герой первого рассказа настройщик музыкальных инструментов Серебров, ставший во время Блокады «слухачом» бойцом ПВО города Ленинграда, герой второй новеллы слабовидящий с детства Павел Крылатых с боевым псевдонимом «Джек», командовавший диверсионно-разведывательной группой, которая по мнению военных специалистов была одной из самых успешных в истории Второй мировой войны , и третий это слепой музыкант Михаил Котов, который за свой подвиг на поле боя был представлен к званию Героя Советского Союза. Связующий истории герой – современный слепой музыкант и его собака-поводырь. Фильм поддерживает Всероссийское общество слепых и Сбербанк. Референс «Мальчик русский»
«ПСИХОЛОГИЯ ПОДВИГОВ ФЕДИ Т.», «Фреш - Фильм»
Режиссер Михаил Жерневский, автор сценария Юлиана Кошкина
Общий бюджет проекта 45 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 30 000 000 руб.
Семейная комедия о мальчике по имени Федя Трамваев, который подобно тому, как другие дети ходят в секции и кружки, посещает психотерапевтов. Федя – обычный двенадцатилетний мальчишка, но из-за длительной командировки мамы его воспитанием занимается отец. Он и нанимает для него психологов. С их помощью Федя пытается решить свои насущные жизненные проблемы, а именно – завоевать самую яркую девочку в классе. В конечном итоге повзрослеть и поумнеть Феде помогает одна несчастная любовь, и одна счастливая. Референсы «Королевство полной Луны», «Субмарина».
Общий бюджет проекта 61 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Лирическая комедия, повествующая о жизни поколения 90-ых. Люди, родившиеся после 1991 года, воспринимают это неоднозначное время совсем не так, как предшествующее и последующее поколения. Для этих ребят 90-ые – это детство, несмотря ни на что, светлое и счастливое время. Действие разворачивается на протяжении 5 лет. Каждый эпизод – это день рождения главного героя. Главные герои – пять разных характеров: Стоик, Авантюрист, Тихоня, Злюка и Умница. Исполнители утверждены, а сценарий будет выдаваться им поэтапно.
Референсы, разумеется, «Я шагаю по Москве» и «Мне 20 лет».
«САХАРОВ», Киностудия «Мастер»
Автор сценария и режиссер Юрий Кара
Общий бюджет проекта 108 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Сценарий фильма рассказывает о жизни и деятельности гениального ученого и выдающегося правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова в начале 70-х годов ХХ столетия вплоть до момента присуждения ему нобелевской премии мира. Байопик приурочен к 100-летию со дня его рождения. Фильм основан на документах. Никакой выдумки не будет. Премьера фильма запланирована на Каннском фестивале.
Общий бюджет проекта 60 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Второй полный метр автора «Ваш репетитор» и короткометражки «Тоня плачет на мосту влюбленных». Героиня – 60-летняя женщина, работница социальной службы, совершившая в прошлом малодушный поступок, о котором всегда пыталась забыть. Она начинает ухаживать за старой теряющей память пациенткой по просьбе ее внука, и неожиданно у нее начинаются эмоциональные сбои, заставляющие ее оглянуться назад и понять, какую она прожила жизнь. Параллельно, как воспоминания, будет развиваться история из прошлого, из 70-х гг, затрагивающая взаимоотношения двух юных девушек. На защите режиссер признался, что в основу сценария положил личную историю о молодости своей мамы.
фото: кадр из фильма "Светлячок"
«СВЕТЛЯЧОК», «Революция Фильм»
Автор сценария и режиссер Наталья Назарова
Общий бюджет проекта 53 280 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 35 000 000 руб.
Драма Натальи Назаровой по следам собственной одноименной короткометражной ленты с Марией Смольниковой в главной роли. Яна живет в морском северном городе. Она очень сильный человек, последствия ДЦП почти не видны, а ее легкая хромота и некоторая странность, как она считает, лишь придает шарм. Однажды на пляже Яга знакомится с моряком. Петр очень привлекательный мужчина и тоже коллекционер, только он коллекционирует женщин...
Общий бюджет проекта 168 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
Биографическая спортивная драма, история жизни российской лыжницы Елены Вяльбе: от девочки из бедной магаданской семьи до известной на весь мир спортсменки. История о том, как закалялся характер лучшей лыжницы ХХ века. Значительная часть фильма уже снята, съемки проходили в Москве, Магадане, Эстонии, Норвегии. Фильм высокобюджетный, и снимается в основном на деньги студии. Дистрибуцией фильма будет заниматься Каропрокат.
На питчинг пришла сама герониня, Елена Вяльбе, которая рассказала, что с ней согласовывали не только весь сценарий, но и исполнителей всех, даже второстепенных ролей.
Общий бюджет проекта 65 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 40 000 000 руб.
В 1986 году появились первые рокгруппы, первые независимо мыслящие люди, первые большие деньги и первые музыкальные продюсеры. Авантюрная комедия расскажет о создании в СССР первого вымышленного танцевального коллектива, основываясь на истории группы «Мираж». Герой фильма, никогда не унывающий авантюрист Дима, увольняется из НИИ и решает создать музыкальную группу, заручившись поддержкой неудачника-композитора, друга-поэта и оперной певицы. Дима выдает сборник хитов, которые тут же разлетаются по всему Союзу. Группа «Фантом» становится кумиром миллионов. Над проектом работало пять сценаристов и реальные бывшие авторы песен группы «Мираж», которые напишут для фильма несколько новых композиций в том самом стиле. Авторы обещают романтическое музыкальное кино в духе «Богемской рапсодии» и «Мы из джаза». В ролях возможно появления Варвары Шмаковой и Бориса Дергачева.
фото: проект "Фантом"
«ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ», Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького»
Режиссер Элина Суни, автор сценария Юлия Воронова, продюсер Наталья Харыбина
Общий бюджет проекта 105 000 000 руб.
Сумма, запрашиваемая у Министерства 70 000 000 руб.
Исторический детектив для детей. Главные герои – пятиклассники-блогеры из Екатеринбурга, отправившиеся с классом в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург. Дети становятся свидетелями кражи знаменитого памятника «Чижик-Пыжик» и отправляются на его поиски. Попадая в различные ситуации, ребята переосмысливают мотивы своих поступков. В фильме появятся Петр I, Екатерина II и даже карлики.
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