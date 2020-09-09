ревью

Главная тема Д-д-д-дышите свободно: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в министерстве культуры Какие фильмы поддержало государство в 2020 году (и какие не поддержало)

Ролики фильмов «Семейный бизнес». Трейлер с английскими субтитрами Cемья из Парижа решает превратить свой кошерный мясной магазин в первую французскую кофейню с марихуаной.

Новости кино Гоша Куценко и Ренат Давлетьяров возродят «Любовь-морковь» На этот раз Андрей и Марина Голубевы перевоплотятся в роботов.

Новости кино Павел Деревянко перевоплотится в хирурга Николая Пирогова Фильм о легендарном враче снимет Игорь Угольников.

Ролики фильмов «Жесткое прошлое» После исчезновения индейской девушки молодой владелец ранчо раскрывает душераздирающие детали своего прошлого.

Новости кино Александр Робак сыграет главную роль в военной драме Андрея Кравчука про Сирию Фильм расскажет о российских саперах, которые готовили Пальмиру к проведению концерта Валерия Гергиева.

Ролики фильмов «Хроники Идуна». Трейлер с русскими субтитрами Внезапно осиротевший мальчик сражается с убийцей своих родителей, чтобы спасти планету.