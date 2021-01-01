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«Охотник на монстров», сиквел «Чудо-женщины» и ещё 8 фильмов января

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1 января 2021
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«Охотник на монстров», сиквел «Чудо-женщины» и ещё 8 фильмов января
фото: кадр из фильма «Охотник на монстров»

Начало 2021 года порадует зрителей двумя долгожданными продолжениями, новым анимационным творением студии Pixar и экранизацией популярной игровой серии.




«Последний богатырь: Корень зла»



Продолжение кассового хита 2017 года про путешествие простого парня Ивана (Виктор Хориняк) в сказочный мир Белогорья. Во второй части семейной франшизы Иван станет тосковать по родному миру и переживать за приближающиеся Богатырские игры.

Выход в прокат: 1 января



«Дэвид Боуи. Человек со звезды» / Stardust



Биографическая лента Габриэля Рейнджа посвящена переломному моменту в жизни одной из величайших икон в мире музыки. Это случилось в 1971-м, когда Боуи (Джонни Флинн) отправился в турне по США для продвижения пластинки The man who sold the world. Именно тогда зародился образ Зигги Стардаста — андрогинного бисексуала, рок-звезды с Марса, посланника надежды всему человечеству. В российской версии музыканта озвучил Павел Артемьев.

Выход в прокат: 7 января



«Не лечи меня»



Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко, Александр Демидов, Дмитрий Нагиев и Пётр Фёдоров сыграли в комедии про хирурга-травматолога Илью, постоянно попадающего в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице.

Выход в прокат: 14 января



«Охотник на монстров» / Monster Hunter



Пол Уильям Скотт Андерсон, знающий толк в переносе культовых игр на большой экран («Смертельная битва», «Обитель зла»), адаптировал для кино серию экшн-РПГ Monster Hunter, созданную в 2004-м японской компанией Capcom. По сюжету лейтенанта Артемиду (Милла Йовович) и её отряд заносит в параллельный мир, где обитают монстры. Must see.

Выход в прокат: 14 января



«Чудо-женщина: 1984» / Wonder Woman 1984



Долгожданное продолжение кинокомикса трёхлетней давности с Галь Гадот в титульной роли. Мы вновь встретимся с персонажами Криса Пайна, Конни Нильсен и Робин Райт, а среди новичков вселенной DC — Кристен Уиг и Педро Паскаль. Must see.

Выход в прокат: 14 января



«Девушка, подающая надежды» / Promising Young Woman



Актриса Эмиральд Феннелл дебютировала в режиссуре полнометражным триллером про подающую большие надежды студентку престижного университета, которая после трагического события начинает вести двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала исполнительницу главной роли Кэри Ханну Маллиган лучшей актрисой уходящего года.

Выход в прокат: 21 января



«Душа» / Soul



Пит Доктер на пару с Кемпом Пауэрсом продолжает изучать ирреальные миры. И если в предыдущей своей картине Доктер главными героями сделал эмоции, то этот фильм целиком посвящён Душе. Школьный учитель музыки попадает в мир, где зарождаются человеческие души, обретая все те навыки, которые им необходимы перед попаданием в тело. Must see.

Выход в прокат: 21 января



«Корпорация Ad Libitum»



Шамиль Хаматов, Игорь Петренко, Евгения Крегжде и Иван Стебунов заняты в приключенческом триллере Полины Ольденбург, отмеченном Гран-при и призом за режиссуру 17-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». По сюжету корпорация Ad Libitum исполняет любые желания. Первая встреча для настоящих скептиков бесплатна, а за вторую и последующие придётся очень дорого заплатить.

Выход в прокат: 21 января



«Бывшая с того света» / Blithe Spirit



Эдвард Холл адаптировал для кино пьесу драматурга Ноэля Коуарда «Неугомонный дух» про спиритического медиума, который проводит сеанс для писателя, страдающего от творческого кризиса, но случайно вызывает дух его умершей первой жены. Актёрский состав (Дэн Стивенс, Айла Фишер, Лесли Манн, Джуди Денч, Эмилия Фокс) может доставить удовольствие.

Выход в прокат: 28 января



«Зоя»



Военная драма Леонида Пляскина и Максима Бриуса о печально известной героине Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской (Анастасия Мишина). Благодаря уникальному опыту, полученному многими после просмотра финальной серии «Перевала Дятлова», данная лента вполне может найти своего зрителя.

Выход в прокат: 28 января




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Макс Милиан
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Бывшая с того светаДевушка, подающая надеждыДушаДэвид Боуи. Человек со звездыЗояКорпорация Ad LibitumНе лечи меняОхотник на монстровПоследний богатырьПоследний богатырь: Корень злаЧудо-женщинаЧудо-женщина: 1984

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