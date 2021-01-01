«Охотник на монстров», сиквел «Чудо-женщины» и ещё 8 фильмов января

Продолжение кассового хита 2017 года про путешествие простого парня Ивана (Виктор Хориняк) в сказочный мир Белогорья. Во второй части семейной франшизы Иван станет тосковать по родному миру и переживать за приближающиеся Богатырские игры.
Биографическая лента Габриэля Рейнджа посвящена переломному моменту в жизни одной из величайших икон в мире музыки. Это случилось в 1971-м, когда Боуи (Джонни Флинн) отправился в турне по США для продвижения пластинки The man who sold the world. Именно тогда зародился образ Зигги Стардаста — андрогинного бисексуала, рок-звезды с Марса, посланника надежды всему человечеству. В российской версии музыканта озвучил Павел Артемьев.
Пол Уильям Скотт Андерсон, знающий толк в переносе культовых игр на большой экран («Смертельная битва», «Обитель зла»), адаптировал для кино серию экшн-РПГ Monster Hunter, созданную в 2004-м японской компанией Capcom. По сюжету лейтенанта Артемиду (Милла Йовович) и её отряд заносит в параллельный мир, где обитают монстры. Must see.
Актриса Эмиральд Феннелл дебютировала в режиссуре полнометражным триллером про подающую большие надежды студентку престижного университета, которая после трагического события начинает вести двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала исполнительницу главной роли Кэри Ханну Маллиган лучшей актрисой уходящего года.
Пит Доктер на пару с Кемпом Пауэрсом продолжает изучать ирреальные миры. И если в предыдущей своей картине Доктер главными героями сделал эмоции, то этот фильм целиком посвящён Душе. Школьный учитель музыки попадает в мир, где зарождаются человеческие души, обретая все те навыки, которые им необходимы перед попаданием в тело. Must see.
Шамиль Хаматов, Игорь Петренко, Евгения Крегжде и Иван Стебунов заняты в приключенческом триллере Полины Ольденбург, отмеченном Гран-при и призом за режиссуру 17-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». По сюжету корпорация Ad Libitum исполняет любые желания. Первая встреча для настоящих скептиков бесплатна, а за вторую и последующие придётся очень дорого заплатить.
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