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Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года

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12 января 2021
Прошлый год выдался сумбурным: большое количество уже готовых к прокату картин не вышли на экраны, а весомую часть запустившихся в 2019-м проектов создателям пришлось заморозить из-за локдауна, и поэтому сложно сказать, будут ли они завершены и показаны в новом году. По данным ЕАИС, в настоящее время в российском производстве находится более 160 игровых полнометражных картин, получивших поддержку Фонда Кино и Министерства культуры. Проекты, снимающиеся на частные средства, вообще никто не считает. В этом обзоре мы постараемся показать всю кинопрокатную карту года и рассказать о фильмах, появления которых мы ожидаем в ближайшие 12 месяцев в кинотеатрах, онлайн-платформах и программах российских кинофестивалей, исходя из имеющейся в нашем распоряжении информации.


30 ДНЕЙ 30 НОЧЕЙ, реж. Алексей Герман-мл.
Герметичный фильм, снятый Германом-младшим во время локдауна в ожидании возобновления съемок другого своего проекта — масштабной военной картины «Воздух». Фильм рассказывает о преподавателе регионального ВУЗа, который вступает в борьбу за свои идеалы и справедливость. Главную роль сыграл любимый актер Германа Мераб Нинидзе, под него и писался этот сценарий самим Алексеем Алексеевичем в соавторстве с Марией Огневой. В других ролях – Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова и Анастасия Талызина. Генеральный продюсер – Артем Васильев, а Елена Окопная стала художником-постановщиком.
Дата релиза: не известно

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "30 дней, 30 ночей"

LOVE, реж. Игорь Твердохлебов
Ко Дню святого Валентина ожидается выход в прокат романтической комедии, сделанной по принципу «Реальной любви»: истории разных героев объединены единым местом действия – отелем Love. В главных ролях: Сергей Светлаков (он же один из продюсеров), Юрий Стоянов, Тимур Батрутдинов, Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Камиль Ларин, Ян Цапник и другие. Партнёром фильма выступает онлайн-кинотеатр IVI
Дата релиза: 11 февраля


АМПИР V, реж. Виктор Гинзбург
Экранизация одноименного романа Виктора Пелевина от режиссера, перенесшего на большие экраны «Generation П». Вампирские приключения Павла Табакова в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в более чем полмиллиарда рублей.
Дата релиза: не известно


БЕЛОЙ ДОРОГИ, реж. Элла Манжеева
Во втором совместном проекте Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик, как и в первом фильме «Чайки», есть авторское видение режиссера и осмысление пути ее малой родины — Калмыкии, ее культуры, истоков и корней. По сюжету героиня фильма Алдар возвращается в Калмыкию, чтобы найти свою мать. Вместе они проходят путь, который не успели пройти, пока она была жива.
Дата релиза: не известно


БЕЛЫЙ СНЕГ, реж. Николай Хомерики
Фильм об основных этапах жизненного и спортивного пути знаменитой лыжницы Елены Вяльбе – от первых ее шагов на лыжах до громкой победы на Чемпионате мира 1997 года в Тронхейме, когда Вяльбе завоевала все пять золотых наград в лыжных гонках из пяти возможных и установила новый мировой рекорд. Главную героиню играют три актрисы: Ольга Лерман, которая воплотила образ взрослой чемпионки, Полина Ватага, сыгравшая Вяльбе в подростковом возрасте, и Ангелина Вяльбе – внучка самой Елены, которая сыграла свою бабушку в 8 лет.
Дата релиза: 4 марта
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БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, реж. Андрей Зайцев
Фильм, получивший главный приз ММКФ-2020, рассказывает про первую, самую тяжелую блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей. Молодая женщина, Ольга (Ольга Озоллапиня), идет пешком через заваленный снегом город к своему отцу (Сергей Дрейден). Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода, поэтому хочет в последний раз увидеть своего папу, проститься с ним и попросить у него прощения.
Дата релиза: не известно
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Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Блокадный дневник"

БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИ-КАЛЕ, реж. Алексей Федорченко
Новая работа большого художника и мифотворца Алексея Федорченко посвящена отношениям России и Кавказа. Фильм состоит из пяти частей, связанных вместе в качестве отчета картографической экспедиции. И главный герой фильма — этнограф. В картине найдется место не только историям о кровной мести и священным обычаям региона, но и Пушкину, Лермонтову, Толстому, Менделееву, а также знаменитому салонному художнику Петру Захарову.
Дата релиза: не известно


БУМЕРанг, реж. Петр Буслов
Новое детище режиссера фильмов «Бумер», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Родина» и сериала «Домашний арест», в котором к владельцу фармацевтического бизнеса (Дмитрий Нагиев) однажды на машину падает безработный художник (Тимофей Трибунцев), после чего немедленно поступает к богачу в рабство за долги. Создатели картины называют «БУМЕРанг» авантюрной криминальной комедией с «тонким, местами черным юмором и едким сарказмом».
Дата релиза: 1 апреля


БЫВШАЯ, реж. Евгений Пузыревский
Дебютная режиссерская работа, хоррор о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но Интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар. В ролях Константин Белошапка, Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова.
Дата релиза: 11 марта


ВОЛНЫ, реж. Михаил Брашинский
Триллер с элементами хоррора о людях, попавших – случайно или по собственной воле – в тоталитарную секту, скрытую от посторонних глаз в лесу. Как это часто бывает в жизни, герои начинают ценить собственную свободу лишь в условиях жесткого подчинения и обретают настоящую любовь там, где любые чувства находятся под запретом. Главные роли в фильме исполняют Владислав Абашин, Евгения Крегжде и Александр Шепс. Производством фильма занимается Студия «СЛОН» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ».
Дата релиза: не известно


ГЕРДА, реж. Наталья Кудряшова
Нататья Кудряшова, известная как актриса в «Человеке, который удивил всех» и режиссер «Пионеров-героев», представит зрителям новую картину по собственному сценарию. Это психологическая и философская драма, главная героиня которой – студентка провинциального ВУЗа Лера (Анастасия Красовская), каждую ночь погружающаяся в странные сны на границе миров, где ее встречает Душа. В ролях – Юрий Борисов, Дариус Гумаускас, Юлия Марченко.
Дата релиза: не известно

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Герда"

ГУЛЯЙ, ВАСЯ-2, реж. Роман Каримов
Сиквел комедии «Гуляй, Вася!», герои которого дружно отправятся в отпуск на Бали, где покажут себя во всей красе. Например, герой Романа Курцына примет участие в соревнованиях по тайскому боксу.
Дата релиза: 5 марта


ДЕКАБРЬ, реж. Клим Шипенко
Из Германии на границу СССР прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остаётся сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Главную роль в фильме сыграет Александр Петров. Компанию ему составят Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилёв, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная, Софья Карпунина и другие актеры. За производство отвечает Start вместе со студией Yellow, Black and White при поддержке Фонда кино и фонда «Кинопрайм».
Дата релиза: декабрь 2021


ДЕНЬ ГОРОДА, реж. Алексей Харитонов
Народная комедия, состоящая из нескольких новелл об одном из дней жизни провинциального города Любякино. В ролях – Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов, Максим Лагашкин, Светлана Камынина и другие.
Дата релиза: 21 января


ДЖОН, реж. Алексей Чадов
Военная драма, главный герой которой Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон… Режиссерский и сценарный дебют Чадова с ним же самим в главной роли. Продюсер – Сергей Сельянов. Натурные съемки проходили в Турции. В ролях – Кристина Асмус, Виктор Сухоруков и другие. Оператор – Дмитрий Каранчик. Фильм поддерживает министерство обороны РФ.
Дата релиза: не известно
Читать интервью с Алексеем Чадовым
Читать репортаж со съемок фильма «Джон»


ДРАКУЛОВ, реж. Илья Куликов
Мистическая комедия с Михаилом Галустяном в главной роли. По сюжету в Российскую империю XIX века приезжает граф Дракулов и влюбляется в русскую девушку Варю. В фильме также снялись Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий. Сценарий написал сам Куликов, автор «Полицейского с Рублевки», фильм пойдет с возрастным ограничением 16+
Дата релиза: не известно


ЗОЯ, реж. Леонид Пляскин
В основу фильма о подвиге Зои Космодемьянской лег сценарий, написанный на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий. Авторами сценария стали Андрей Назаров, работавший над патриотическими хитами «Танки» и «Собибор», и Леонид Пляскин, последний также занял режиссерское кресло. Главную роль в фильме исполнит молодая актриса Театра имени Маяковского Анастасия Мишина. Также в картине приняли участие Ирина Пегова, Анна Уколова, Ольга Лапшина, Полина Филоненко, Вольфганг Черни и другие. Производством занималась Киностудия имени М.Горького при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества.
Дата релиза: 28 января
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Зоя"

КАЗНЬ, реж. Ладо Кватания
Психологический триллер про следователя, который допустил ошибку при раскрытии серийных убийств, и по вине которого были осуждены невиновные. Спустя 10 лет обнаруживается выжившая жертва тех преступлений, и мужчина должен исправить свою ошибку. Фильм стал дебютной работой для известного клипмейкера Ладо Кватании. В ролях Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова. Производственная компания – Hype Film.
Дата релиза: не известно


КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, Наталья Меркулова и Алексей Чупов
Драма, социальная притча в обертке триллера. Фильм рассказывает о капитане НКВД Федоре Волконогове, известного тем, что пытал невинных людей в Сталинском СССР. Однажды капитан понимает, что его собираются преследовать собственные коллеги. Во время побега ему было видение о возможном искуплении вины и шансе получить духовное прощение…
В ролях – Юра Борисов, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Наталья Кудряшова, Юрий Кузнецов, Максим Стоянов, Полина Виторган. Продюсер проекта Александр Плотников, художник-постановщик Сергей Февралев, художник по костюмам Надежда Васильева.
Дата релиза: не известно


КАРАМОРА, реж. Данила Козловский
Фантастический триллер от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова с Данилой Козловским в кресле режиссера (он также исполняет главную роль). Действие разворачивается в альтернативной истории в начале XX века. Молодой анархист Карамора, потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. В других ролях Андрей Смоляков, Филипп Янковский, Ольга Зуева, Дмитрий Могучев, Сергей Якушев, Никита Кукушкин, Нино Нинидзе.
Дата релиза: 16 сентября


КРОШКА, реж. Лена Ланских
Дебютный фильм, созданный при поддержке Министерства культуры. Главная героиня – подросток Вика, которая в 15 лет стала мамой. Что неизбежно влечет за собой раннее взросление вкупе с косыми взглядами и насмешками. Продюсеры ленты – Сергей Сельянов и Наталья Дрозд.
Дата релиза: не известно


КОНЁК-ГОРБУНОК, реж. Олег Погодин
Амбициозный проект режиссера Олега Погодина, взявшегося за экранизацию всем известной сказки Петра Ершова. В фильме сыграли Антон Шагин, Михаил Ефремов, Павел Деревянко и Паулина Андреева. Создатели заявляют, что при создании картины используют невиданное ранее количество спецэффектов и компьютерных персонажей, что в последнее время для российского кино становится все более положительной стороной.
Дата релиза: 18 февраля

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Конек-горбунок"

КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?, реж. Ангелина Никонова
Режиссер фильмов «Портрет в сумерках» и «Велкам Хом» сняла мелодраму, основанную на книге Карины Добротворской «Сто писем к Сереже», рассказывающей о ее жизни с известным кинокритиком и сценаристом Сергеем Добротворским, скончавшимся в 1997 году. В картине сыграли Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин и другие.
Дата релиза: 4 февраля
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КЭТ 24, реж. Борис Акопов
Вторая картина режиссера «Быка», победившего в 2019-м на «Кинотавре». Героиня нового фильма 24-летняя Катя по прозвищу Кэт, только что вышедшая из декрета. Теперь ей предстоит совмещать материнство с основной профессией, а работает Кэт в сфере предоставления эскорт-услуг. Катин работодатель использует ребенка, чтобы заставить ее вернуть долги, накопившиеся за время вынужденного простоя. Катя оказывается в порочной цепи обстоятельств. Она вынуждена проводить дни и ночи в самых разных компаниях, чувствуя, что дочке грозит опасность, и она может потерять ее навсегда.
Дата релиза: не известно


ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН, реж. Иван Капитонов
Фильм ужасов от главных российских хоррормейкеров Святослава Подгаевского (он здесь в качестве продюсера) и Ивана Капитонова. Главная героиня находит в горах тело своего отца, который пропал 10 лет назад. Она его почти не помнит, но вот он подает признаки жизни, хоть и находится в коме. В таком состоянии его привозят домой. Девушка понимает, что вместе с ним в их дом пришло нечто сверхъестественное. В ролях Ольга Ломоносова, Алексей Розин, Алина Бабак, Глеб Калюжный, Игорь Хрипунов.
Дата релиза: 28 октября


ЛЕТЧИК, реж. Ренат Давлетьяров
Высокобюджетная военная драма с Петром Федоровым в главной роли. Советский летчик Николай Комлев совершает боевой вылет с целью остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице. Самолет Комлева оказывается сбит вражескими истребителями, но ему все же удается посадить машину на глухую лесную поляну. Казалось бы, самое страшное позади: Комлеву удалось выжить в воздушном бою. Однако испытания только начинаются – превозмогая голод, холод, минуя стаи волков и отряды немцев, раненому летчику предстоит тяжелый путь к спасению…
Дата релиза: не известно


ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ, реж. Екатерина Краснер
Фантастическая комедия с Романом Курцыным, в которой режиссер-дебютантка пытается совместить традиции современного мирового кино и природу юмора Рязанова и Гайдая. Фильм снимали в Болгарии. По сюжету в курортном городе наступает в буквальном смысле мертвый сезон. Сначала пропадает английский пёсик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы. Своё право на жизнь и любовь герою придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому, но очень боятся алкоголя. Теперь, чтобы выжить и победить неведомое зло, героям придется пить, не просыхая! В ролях –Ян Цапник, Кирилл Кяро, Анна Ардова, Вячеслав Манучаров и Анна Семенович. Все они, за исключением Курцына, играют иностранцев.
Дата релиза: 22 апреля

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Любовь и монстры"

МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, реж. Олег Трофим
Долгожданная экранизация отечественного комикса издательства Bubble про русского Джокера. В Санкт-Петербурге появляется человек в маске средневекового Чумного Доктора и объявляет войну всем нечистым на руку чиновникам. Остановить психопата, которого поддерживает общественное мнение, берётся майор Игорь Гром, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Михаил Евланов, Дмитрий Чеботарев, Олег Чугунов и Антон Богданов.
Дата релиза: 8 апреля
Читать интервью с Тихоном Жизневским


МАРУСЯ ФОРЕVА, реж. Александр Галибин
Жизнь двадцатичетырехлетнего Индейца (Кузьма Сапрыкин) рушится в одночасье, когда он узнает, что является отцом пятилетней девочки Маруси (Софья Уми). Индеец не готов расстаться с успешной карьерой, холостяцкими встречами с друзьями и взять на себя заботу о маленьком ребенке, но со временем искренняя любовь дочери меняет Индейца. Едва не лишившись права воспитывать дочь, он находит способ остаться с Марусей и стать ей настоящим отцом. Оператором-постановщиком картины выступил Сергей Астахов, соавтор Алексея Балабанова. Компанию вышеназванным актерам составили Соня Присс, Алина Булынко, Кирилл Каганович, Филипп Бледный, Раиса Рязанова, Кристина Кузьмина, Андрей Носков и другие.
Дата релиза: не известно


МАША, реж. Анастасия Пальчикова
Фильм сценаристки Анастасии Пальчиковой, получивший на «Кинотавре» приз за лучший дебют, частично основан на ее детских воспоминаниях. 13-летняя девочка Маша растет в семье тренера по боксу и криминального авторитета, а ее лучшие друзья – участники его бригады, но душою тянется к музыке. Главные роли исполнили Анна Чиповская, Максим Суханов и Полина Гухман, а продюсерами выступают Рубен Дишдишян, Валерий Федорович и Евгений Никишов.
Дата релиза: 4 марта


МИСТЕР НОКАУТ, реж. Артём Михалков
Биографическая драма, рассказывающая о судьбе знаменитого советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР и единственного советского боксера-обладателя кубка Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр. История будет сосредоточена на его взаимодействии с тренером Григорием Кусикьянцем. Автором сценария выступает Олег Пресняков, в главной роли – Виктор Хориняк, а Сергей Безруков сыграет его тренера. Съемки фильма прошли в Узбекистане.
Дата релиза: не известно


МОЛОКО, реж. Карен Оганесян
Зоя живет в городе Кировске Мурманской области, где часто можно наблюдать северное сияние. Однажды они начинают странно на нее влиять: несмотря на врачебный диагноз − бесплодие, из груди Зои начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей. В главной роли Юлия Пересильд. А обладателями душевных ран станут Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Эрик Панич и другие.
Дата релиза: не известно

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Молоко"

МОЛОКО ПТИЦЫ, реж. Евгений Марьян
Лента расскажет про мечтающего стать скульптором 16-летнего Адриана, который живёт в Приднестровье и, устав от проблем в семье и местных бандитов, собирается вместе с цыганами бежать в Европу. Художественный руководитель – Борис Хлебников, продюсер Роман Борисевич (кинокомпания «Коктебель»). В ролях Виталий Назаренко, Елена Лядова, Валериу Андрюцэ, Камиль Хардин и другие. Впервые проект был анонсирован на 72-м Каннском международном кинофестивале, а в прошлом году в Карловых Варах получил приз как лучшая работа в секции Work-in-progres.
Дата релиза: не известно


МЫ, реж. Гамлет Дульян
Режиссерский дебют. Экранизация одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина, рассказывающего о жизни в постапокалиптическом мире, в совершенном Едином Государстве, где люди с гордостью носят порядковые номера, униформу, занимаются сексом по расписанию и верят, что это и есть счастье и гармония. Главные роли в картине сыграли Егор Корешков (Д-503), Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв, Софья Донианц, Александра Ильвес, Марьяна Спивак и другие. Над сценарием работал Александр Талал, обязанности продюсеров исполняли Сарик и Гевонд Андреасяны.
Дата релиза: не известно


НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ, реж. Игорь Поплаухин
Полнометражный дебют автора «Календаря», получившего приз на Каннском кинофестивале, – выдуманная хроника последнего дня жизни певицы Янки Дягилевой, в течение которого она проделает длинный путь – из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых. Главные роли исполнили Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко, Максим Козлов. Фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ, продюсерская компания Hype Film.
Дата релиза: не известно


НАЗАД В СТЕПЬ К САРМАТАМ, реж. Александр Прошкин
Российский вестерн о судьбах двух сестер, одна из которых – археолог, другая – мастер по конному спорту. Действие происходит в наше время, героиням приходится отстаивать право на свою землю, на которую претендует олигарх. В фильме снимаются: Галина Бокашевская, Карина Андоленко, Марина Васильева, Виктор Сухоруков, Василий Мищенко и другие московские, оренбургские и уфимские артисты.
Дата релиза: не известно


НАХИМОВЦЫ, реж. Олег Штром
Фильм рассказывает о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец − бравый морской капитан − мечтает, чтобы его сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако сами ребята совсем не думают о морской службе. Как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного «предводителя» молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет крайне сложно. В ролях: Андрей Мерзликин, Сергей Гармаш, Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тютрюмов.
Дата релиза: не известно

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Нахимовцы"

НЕПОСЛУШНИК, реж. Владимир Котт
Ютуб-пранкер Дима – любитель жестких розыгрышей – хайпа ради решает устроить пранк в стенах церкви. На Диму заводят дело за оскорбление чувств верующих, и парню приходится, скрываясь от полиции, прятаться в сельском монастыре. В главной роли Виктор ХоринякПоследний богатырь»), в ленте также играют Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин и другие.
Дата релиза: не известно


НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, реж. Андрей Хржановский
Большое анимационно-музыкальное размышление выдающегося зрелого художника о жизни, искусстве в нашей жизни, о свободе творчества, цензуре и истории российской культуры. Главными героями фильма являются писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович. В эпизодах появляются современные российские деятели культуры и сам автор.
Дата релиза: 11 марта
Читать рецензию на фильм


НЮРНБЕРГ, реж. Николай Лебедев
Фильм об историческом судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Лента основана на ранее неизвестных исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей этого события. Кроме того, для написания сценария использовались беллетристические и документальные произведения Александра Звягинцева, одного из ведущих специалистов по Нюрнбергскому процессу. В проекте задействованы актеры из России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании и других стран, а также большая интернациональная съемочная группа. Во время локдауна работа над фильмом была приостановлена, но мы надеемся, что авторы сумеют закончить его в юбилейный событию год.
Дата релиза: не известно


ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, реж. Дмитрий Константинов
Фильм рассказывает о недалеком будущем, в котором все эмоции люди получают в виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь». Осуществить любую мечту жители города могут виртуально, а значит не боясь последствий. Но смелые и яркие приключения игроков неожиданно прерываются их ожившими страхами. В главной роли Тимофей Трибунцев, который играет сразу три разные личности. Также в фильме снялись Павел Чинарев и Вера Колесникова.
Дата релиза: не известно


ОБЩАГА, реж. Роман Васьянов
Оператор Роман Васьянов, в России снимавший фильмы «Тиски», «Стиляги» и «Одессу» Валерия Тодоровского, а в Голливуде – «Ярость» и «Отряд самоубийц», наконец дебютировал в режиссуре с фильмом по мотивам книги Алексея Иванова «Общага-на-крови», в 2006-м году вошедшей в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер». Действие романа разворачивается в студенческой общаге, где один из неназванных героев кончает жизнь самоубийством. В фильме снялись Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Илья Маланин, Марина Васильева, Алена Михайлова, Геннадий Вырыпаев и Юлия Ауг
Дата релиза: не известно

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Общага"

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА, реж. Глеб Панфилов
Фильм по мотивам одноименного произведения Александра Солженицына. Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь. Главную роль играет Филипп Янковский, в ленте также заняты Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасёв и другие актеры.
Дата релиза: не известно


ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ, реж. Кирилл Соколов
Новая комедия от режиссера «Папа, сдохни», не менее жесткая. На этот раз выяснять отношения между собой будут женщины трех поколений одной семьи. По сюжету мать отсидела в тюрьме и собирается забрать у бабушки 12-летнюю дочь. Роли в фильме исполняют Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Виталий Хаев, Ольга Лапшина, Евгений Сытый и другие.
Дата релиза: не известно


ПАЛЬМА, реж. Александр Домогаров-младший
Трогательная семейная драма про дружбу мальчика и собаки, основанная на реальной истории, произошедшей в 1970 году, когда хозяин не смог взять с собой собаку по кличке Пальма в самолет, и она много месяцев ждала его на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта. В ролях Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков.
Дата релиза: 18 марта


ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, реж. Алексей Нужный
Режиссер «Я худею» выпускает новую комедию, действие которой разворачивается в 2040 году. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь. Главные роли исполнили Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов и Дарья Коныжева. Съемки проходили в подмосковном Зарайске и в Нижегородской области. Перед командой проекта стояла непростая задача: много сложных, технологичных съемок, трюковых сцен, а также большой объем компьютерной графики, чтобы создать бытовую атмосферу 2040 года.
Дата релиза: 4 марта


ПАРКЕТ, реж. Александр Миндадзе
Волнующая мелодрама о мужчине и женщине, которые не виделись четверть века, а теперь должны повторить свой старый танец на юбилее клуба танго. Фильм снимался долго и трудно, один кастинг длился полтора года. В итоге в главных ролях – Анджей Хыра, Евгения Додина и Агата Кулеша. В картине также заняты Владимир Мишуков, Марина Маныч, Василий Михайлов и другие актеры. Ожидаем премьеру фильма на одном из кинофестивалей.
Дата релиза: не известно

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Паркет"


ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, реж. Кирилл Серебренников
Вышедшая в 2018 году книга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стала финалистом премии «Большая книга» и НОС, собрав множество хвалебных отзывов. Уникальный язык Сальникова, которым он повествует о, казалось бы, обыкновенных вещах, происходящих в обыкновенной семье, может передать сейчас, пожалуй, только один режиссер. Это он и делает. В главных ролях – Семен Серзин и Чулпан Хаматова, в фильме также появится музыкант Иван Дорн.
Дата релиза: не известно


ПЕТРОПОЛИС, реж. Валерий Фокин
Триллер об американском ученом российского происхождения, которому предлагают заняться гипотетическим исследованием и просчитать, как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами. Со временем герой понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется. В главных ролях Антон Шагин и Юлия Снигирь. Продюсерами проекта стали Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный и Артем Виткин.
Дата релиза: не известно


ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, реж. Федор Бондарчук
Долгострой о знаменитом путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году совершил кругосветный полет на воздушном шаре: за рекордные 11 дней 64-летний Конюхов в одиночестве облетел Землю.
Дата релиза: не известно


ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3, реж. Дмитрий Дьяченко
Заключительная часть трилогии «Последний богатырь», пока без подзаголовка, по сюжету которой все сказочные герои переместятся в современный мир. По Кутузовскому проспекту будет бегать избушка на курьих ножках, над Москвой пролетит ведьма на волке, а Ивана (Виктор Хориняк) ждут новые приключения. Кроме того, зрители узнают, что во время диктатуры Кощея многие волшебные персонажи давно переместились в наш мир, где вынуждены скрываться под масками обычных людей. Например, «Король российской эстрады» Филипп Киркоров — на самом деле жар-птица.
Дата релиза: 30 декабря


ПОСЛЕДНЯЯ МИЛАЯ БОЛГАРИЯ (КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ), режиссер Алексей Федорченко
Еще один уже готовый сложнопостановочный фильм уральского режиссера снят по мотивам автобиографической исповедальной повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», написанной в эвакуации во время Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в период от конца XIX до середины XX века, правда, Федорченко уточняет, что это взгляд из XXI века, когда мы уже знаем о судьбе писателя больше, чем знал он. Жанр картины режиссер пока характеризует как «психоаналитический детектив». В картине заняты уральские актеры, прежде всего, из «Коляда-театра».
Дата релиза: не известно

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Последняя милая Болгария"

ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ, реж. Святослав Подгаевский
Еще один хоррор в фильмографии Святослава Подгаевского и Ивана Капитонова – теперь про ритуал приворота, на который решается молодая женщина, не подозревая, чем это может закончиться и для нее, и для ребенка.
Дата релиза: 11 февраля


ПРОДУКТЫ 24, реж. Михаил Бородин
Социальная драма режиссера-дебютанта создана на основе реальных событий и посвящена положению мигрантов в России и современному трудовому рабству. Рассказанная история произошла в Москве в 2012 году, когда в одном из продуктовых магазинов обнаружили женщин, которые много лет жили в нем и работали по принуждению. Роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры, съемки проходили в Москве и Узбекистане. Продюсер картины Артем Васильев, фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ». Картина получила грант фонда «Евримаж», также в проекте участвует кинокомпании из Словении и Турции.
Дата релиза: не известно


ПУГАЛО, реж. Дмитрий Давыдов
Получившая Гран-при и приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре» якутская картина про отшельницу и знахарку. Несмотря на то, что в поселке ее все, мягко говоря, не любят, услугами ее не пренебрегают. То полиция позовет вылечить очередную жертву ДТП, не поддающуюся местной (возможно, единственной в поселке) медсестре, то соседка приведет мужа-импотента, от которого хочет детей, то сосед – мальчика, который вдруг стал заикаться. Всех «пациентов» она лечит загадочным обрядом, связанным с энергичным дыханием, выбивающим последние силы из самой знахарки, которые она затем восполняет литрами водки.
Дата релиза: 18 февраля
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РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ, реж. Кира Коваленко
Выпускница курса Александра Сокурова, дебютировавшая картиной «Софичка». О ее второй полнометражной ленте почти ничего не известно, кроме того, что она работает над ней с продюсером Александром Роднянским.
Дата релиза: не известно


РАШН ЮГ, реж. Антон Федотов
Комедия с южным колоритом от создателей «Льда» и «Притяжения» компаний «Водород» и «Арт Пикчерс Студия» про студента Артема Дудина, который отправляется в черноморский городок вслед за любимой Ксюшей. В ролях Семен Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Александр Робак, Роман Мадянов, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев, Глеб Пускепалис и другие.
Дата релиза: 4 марта

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Рашн Юг"


РОДНЫЕ, реж. Илья Аксенов
Роуд-муви о семье, которая отправляется на Грушинский фестиваль. В главных ролях Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, сценарий писали Жора Крыжовников и Алексей Казаков. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Анна Уколова, Никита Павленко и певица Монеточка. Производство Hype Film .
Дата релиза: 11 февраля


РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ, реж. Виктор Рыжаков
Кинодебют худрука театра «Современник» о матери и сыне, которые в родительскую субботу отправляются на кладбище, чтобы почтить память предков. Но все идет не совсем по плану матери, а само путешествие неожиданно становится поводом для непростого разговора между представителями разных поколений. В главных ролях Александр Паль и Агриппина Стеклова, продюсерами картины выступают Никита Владимиров и Леонид Ярмольник. Художественным руководителем – Джаник Файзиев.
Дата релиза: не известно


РЯД 19, реж. Александр Бабаев
Молодая женщина-врач Катя (Светлана Иванова) вместе с шестилетней дочерью Дианой (Марта Тимофеева) в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий. В полупустом салоне самолета одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Теряя границы реальности, героине предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства. В картине, помимо вышеназванных актеров, также заняты Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова и другие. Генеральными продюсерами ленты выступают Вадим Верещагин, Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Михаэль Шлихт и Пол Хет.
Дата релиза: 7 октября


СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, реж. Рената Литвинова
Драма, действие которой происходит в альтернативном мире, где правит великий матриархат, вошла в конкурс Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля 2021 года. Женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей и живут в ожидании любви… Они всесильны, и любое их желание исполняется, но в один миг все меняется и начинается хаос. Главные роли сыграли сама Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие. Музыку для картины написала Земфира.
Дата релиза: февраль


СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ, реж. Евгений Абызов
Новая комедия от создателей «Я худею» и сериала «Настя, соберись». Дружная семья из Краснодара – мама-преподаватель фортепиано, папа-конструктор аттракционов, дочь-блогер и сын-романтик – как и многие, покупает квартиру в ипотеку. Однако скоро оказывается, что платить за нее нечем. Теперь ради того, чтобы не остаться на улице, Фроловы идут на все. Прожить неделю всей семьей на 200 рублей? Легко! Сыграть классический концерт в костюме осьминога? Без проблем! Стать звездой соцсетей? Можно и звездой. Денежные приключения Фроловых превращаются в комедийный курс финансовой грамотности для всех российских семей. В главных ролях Юлия Александрова, Антон Филипенко, Валентина Ляпина и Георгий Стрелянный.
Дата релиза: 22 апреля


СЕРДЦЕ ПАРМЫ, реж. Антон Мегердичев
Экранизация романа Алексея Иванова, сюжет которого основан на событиях ХV века и рассказывает о покорении Москвой Великой Перми. Сценарий к фильму написали Сергей Бодров и Илья Тилькин. Главную роль – князя Михаила – исполнил Александр Кузнецов. Его жену – Тичерть – актриса из Улан-Удэ Елена Ербакова, для нее это дебют в кино. Роль епископа Ионы досталась Евгению Миронову, а роль великого князя Ивана III исполнил Федор Бондарчук.
Дата релиза: не известно

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Сердце Пармы"

СОВРИ МНЕ ПРАВДУ, реж. Ольга Акатьева
Психологический триллер производства START и компании «Окапи продакшн». Влюбленная пара (Дарья Мельникова и Евгений Романцов) уезжают на выходные за город. Их идиллию нарушает приезд ее бывшего (Павел Прилучный) и сестры (Елизавета Кононова), и отношения между ними становятся напряженными. Продюсер – Георгий Шабанов.
Дата релиза: первая половина 2021


СПАСИТЕ КОЛЮ!, реж. Дмитрий Губарев
Жанровая комедия с акцентом на семейных ценностях, на отношениях отца и дочери. Взрослая дочь грозного офицера Маша борется за свою свободу и личное счастье с собственным отцом (Дмитрий Нагиев), который распугивает всех ее ухажеров. Красавица-бунтарка приводит в дом нового избранника Колю (Артем Мельничук), обреченного на суровое испытание.
Дата релиза: 23 февраля


СЧАСТЬЕ МОЕ, реж. Алексей Франдетти
Приключенческий музыкальный роман о любви, войне, фронтовой актерской бригаде и немыслимой по дерзости диверсии. В полнометражной картине — 15 музыкальных номеров. В ролях Александр Мичков, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Виктор Добронравов, Мириам Сехон, Владимир Карпук, Михаил Трухин и другие.
Дата релиза: не известно


У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ, реж. Вета Гераськина
Выпускница Московской школы нового кино сняла напряженную драму о 37-летней женщине, которая 17 лет назад отказалась от дочери, а спустя годы решила ее разыскать. Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли стала Светлана Ходченкова. В картине также играет немецкий актер Якоб Диль, известный российскому зрителю по фильмам «Милый Ханс, дорогой Петр» и «Рай».
Дата релиза: не известно


УРОКИ ФАРСИ, реж. Вадим Перельман
Копродукция России, Германии и Беларуси, премьера которой состоялась в рамках программы специальных показов 70-го Берлинского кинофестиваля. В центре картины, действие которой происходит в 1942 году, – бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье, выдающий себя в концлагере за перса, и повар концлагеря Клаус Кох, мечтающий после окончания войны уехать в Иран и открыть там ресторан, но для этого ему нужно выучить фарси. Главные роли исполнили Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер.
Дата премьеры: 25 марта

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Уроки фарси"

ФАУ-2. ПОБЕГ ИЗ АДА , реж. Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов
Картина о советском военном летчике Михаиле Девятаеве, который в феврале 1945 года помог группе советских военнопленных бежать из плена на угнанном немецком бомбардировщике. Девятаев также передал советской армии разработки по программе «Фау-2», что в свою очередь существенно повлияло на ход войны. Сценарий написан по книге воспоминаний самого Михаила Девятаева «Побег из ада». В ролях Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Кирилл Плетнёв, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов и другие.
Дата релиза: не известно


ХОЗЯИН, реж. Юрий Быков
Новая картина Юрия Быкова – копродукция нескольких стран: России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. С российской стороны картину продюсирует компания Hype Film и КиноПоиск HD. Фильм посвящен противостоянию личности и системы и исследует вертикальную систему координат, в которой один человек всегда стоит выше другого и чувствует себя хозяином.
Дата релиза: не известно


ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ ПОПАДАЮТ В РАЙ, реж. Дмитрий Месхиев
По мотивам рассказов Кирилла Рябова. От Пашки ушла жена, и он начинает самозабвенно страдать: пьянство, скандалы, драки с виновником расставания, врачи, снова пьянство, таблетки и даже клиника неврозов. Так продолжалось бы и дальше, если бы однажды у аптеки он не встретил прекрасную незнакомку. В картине снимаются Юлия Пересильд, Алесь Снопковский, Евгений Терских, Линда Ахметзянова и другие. Продюсером картины выступает Сергей Сельянов.
Дата релиза: не известно


ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ИНСТАГРАМ, реж. Олег и Владимир Пресняковы
Дебютный режиссерский проект известных драматургов — комедийная история, которая могла случиться в любой школе России, где закрутились большая любовь, два убийства, поэзия Бродского и рука на черной попе. В главной роли Равшана Куркова, в других ролях Юрий Чурсин, Макар Запорожский, Мария Шукшина, Наталья Бочкарёва, Елена Валюшкина, Мария Кравченко, Валентина Мазунина, Зоя Кайдановская, Анна Андрусенко и другие актёры.
Дата релиза: не известно


ЧЕРНОБЫЛЬ , реж. Данила Козловский
Вторая режиссерская работа Козловского примерила уже третье название (на этапе подачи заявки в ФК она называлась «Опасная вода», затем «Когда падали аисты»). Фильм расскажет об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Козловский сам сыграет главную роль – пожарного Алексея, который отправляется на ликвидацию последствий аварии, где и превращается из неприятного в быту человека в настоящего героя. В основных ролях также Оксана Акиньшина и Филипп Авдеев. Продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов называют картину первым масштабным российским фильмом о Чернобыле, делая упор на слово «масштабный».
Дата релиза: 15 апреля

Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
фото: "Чернобыль"

ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД, реж. Иван Кульнев
Компания MEGOGO Studios снимает комедию с популярными инстаграм-звездами и блогерами. По сюжету Гена ради семьи в молодости отказался от всех развлечений и вкалывал ради жены и дочери, а спустя 25 лет они считают его скучным, и тогда мужчина решает наверстать упущенное и осуществить мечту – побывать на фестивале КВН в Сочи. Главные роли в фильме исполняют Александр Робак и Агата Муцениеце.
Дата релиза: не известно


ЧУПАКАБРА, реж. Григорий Коломийцев
Фильм о потерянном детстве, поиске любви, а также сложных взаимоотношениях детей и родителей представлял Россию на 68-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Главный герой — девятилетний Андрей – живет на берегу Белого моря и никак не находит общий язык с матерью и окружающими. Однажды в шторм мальчик находит мертвую собаку и принимает ее за мифическое животное – Чупакабру. Андрей решает, что она обладает волшебной силой, которая спасет его, излечит мать от бед и поможет им воссоединиться.
Дата релиза: не известно


ЭТАЖ, реж. Стас Мареев
Лирическая комедия, развернувшаяся вокруг истории расселения коммунальной питерской квартиры, в которой враждуют герои Михаила Боярского, Лии Ахеджаковой, Светланы Немоляевой, Георгия Штиля, Ивана Охлобыстина, Ольги Хохловой, Сергея Шнурова и других.
Дата релиза: не известно

Екатерина Визгалова
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