Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года

Прошлый год выдался сумбурным: большое количество уже готовых к прокату картин не вышли на экраны, а весомую часть запустившихся в 2019-м проектов создателям пришлось заморозить из-за локдауна, и поэтому сложно сказать, будут ли они завершены и показаны в новом году. По данным ЕАИС, в настоящее время в российском производстве находится более 160 игровых полнометражных картин, получивших поддержку Фонда Кино и Министерства культуры. Проекты, снимающиеся на частные средства, вообще никто не считает. В этом обзоре мы постараемся показать всю кинопрокатную карту года и рассказать о фильмах, появления которых мы ожидаем в ближайшие 12 месяцев в кинотеатрах, онлайн-платформах и программах российских кинофестивалей, исходя из имеющейся в нашем распоряжении информации.
БЕЛОЙ ДОРОГИ, реж. Элла Манжеева
Во втором совместном проекте Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик, как и в первом фильме «Чайки», есть авторское видение режиссера и осмысление пути ее малой родины — Калмыкии, ее культуры, истоков и корней. По сюжету героиня фильма Алдар возвращается в Калмыкию, чтобы найти свою мать. Вместе они проходят путь, который не успели пройти, пока она была жива. Дата релиза: не известно
БЕЛЫЙ СНЕГ, реж. Николай Хомерики
Фильм об основных этапах жизненного и спортивного пути знаменитой лыжницы Елены Вяльбе – от первых ее шагов на лыжах до громкой победы на Чемпионате мира 1997 года в Тронхейме, когда Вяльбе завоевала все пять золотых наград в лыжных гонках из пяти возможных и установила новый мировой рекорд. Главную героиню играют три актрисы: Ольга Лерман, которая воплотила образ взрослой чемпионки, Полина Ватага, сыгравшая Вяльбе в подростковом возрасте, и Ангелина Вяльбе – внучка самой Елены, которая сыграла свою бабушку в 8 лет. Дата релиза: 4 марта Читать рецензию
БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, реж. Андрей Зайцев
Фильм, получивший главный приз ММКФ-2020, рассказывает про первую, самую тяжелую блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей. Молодая женщина, Ольга (Ольга Озоллапиня), идет пешком через заваленный снегом город к своему отцу (Сергей Дрейден). Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода, поэтому хочет в последний раз увидеть своего папу, проститься с ним и попросить у него прощения.
Дата релиза: не известно Читать рецензию
фото: "Блокадный дневник"
БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИ-КАЛЕ, реж. Алексей Федорченко
Новая работа большого художника и мифотворца Алексея Федорченко посвящена отношениям России и Кавказа. Фильм состоит из пяти частей, связанных вместе в качестве отчета картографической экспедиции. И главный герой фильма — этнограф. В картине найдется место не только историям о кровной мести и священным обычаям региона, но и Пушкину, Лермонтову, Толстому, Менделееву, а также знаменитому салонному художнику Петру Захарову. Дата релиза: не известно
БЫВШАЯ, реж. Евгений Пузыревский
Дебютная режиссерская работа, хоррор о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но Интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар. В ролях Константин Белошапка, Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова. Дата релиза: 11 марта
ВОЛНЫ, реж. Михаил Брашинский
Триллер с элементами хоррора о людях, попавших – случайно или по собственной воле – в тоталитарную секту, скрытую от посторонних глаз в лесу. Как это часто бывает в жизни, герои начинают ценить собственную свободу лишь в условиях жесткого подчинения и обретают настоящую любовь там, где любые чувства находятся под запретом. Главные роли в фильме исполняют Владислав Абашин, Евгения Крегжде и Александр Шепс. Производством фильма занимается Студия «СЛОН» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ». Дата релиза: не известно
КРОШКА, реж. Лена Ланских
Дебютный фильм, созданный при поддержке Министерства культуры. Главная героиня – подросток Вика, которая в 15 лет стала мамой. Что неизбежно влечет за собой раннее взросление вкупе с косыми взглядами и насмешками. Продюсеры ленты – Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. Дата релиза: не известно
КОНЁК-ГОРБУНОК, реж. Олег Погодин
Амбициозный проект режиссера Олега Погодина, взявшегося за экранизацию всем известной сказки Петра Ершова. В фильме сыграли Антон Шагин, Михаил Ефремов, Павел Деревянко и Паулина Андреева. Создатели заявляют, что при создании картины используют невиданное ранее количество спецэффектов и компьютерных персонажей, что в последнее время для российского кино становится все более положительной стороной. Дата релиза: 18 февраля
КЭТ 24, реж. Борис Акопов
Вторая картина режиссера «Быка», победившего в 2019-м на «Кинотавре». Героиня нового фильма 24-летняя Катя по прозвищу Кэт, только что вышедшая из декрета. Теперь ей предстоит совмещать материнство с основной профессией, а работает Кэт в сфере предоставления эскорт-услуг. Катин работодатель использует ребенка, чтобы заставить ее вернуть долги, накопившиеся за время вынужденного простоя. Катя оказывается в порочной цепи обстоятельств. Она вынуждена проводить дни и ночи в самых разных компаниях, чувствуя, что дочке грозит опасность, и она может потерять ее навсегда. Дата релиза: не известно
ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН, реж. Иван Капитонов
Фильм ужасов от главных российских хоррормейкеров Святослава Подгаевского (он здесь в качестве продюсера) и Ивана Капитонова. Главная героиня находит в горах тело своего отца, который пропал 10 лет назад. Она его почти не помнит, но вот он подает признаки жизни, хоть и находится в коме. В таком состоянии его привозят домой. Девушка понимает, что вместе с ним в их дом пришло нечто сверхъестественное. В ролях Ольга Ломоносова, Алексей Розин, Алина Бабак, Глеб Калюжный, Игорь Хрипунов. Дата релиза: 28 октября
ЛЕТЧИК, реж. Ренат Давлетьяров
Высокобюджетная военная драма с Петром Федоровым в главной роли. Советский летчик Николай Комлев совершает боевой вылет с целью остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице. Самолет Комлева оказывается сбит вражескими истребителями, но ему все же удается посадить машину на глухую лесную поляну. Казалось бы, самое страшное позади: Комлеву удалось выжить в воздушном бою. Однако испытания только начинаются – превозмогая голод, холод, минуя стаи волков и отряды немцев, раненому летчику предстоит тяжелый путь к спасению… Дата релиза: не известно
ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ, реж. Екатерина Краснер
Фантастическая комедия с Романом Курцыным, в которой режиссер-дебютантка пытается совместить традиции современного мирового кино и природу юмора Рязанова и Гайдая. Фильм снимали в Болгарии. По сюжету в курортном городе наступает в буквальном смысле мертвый сезон. Сначала пропадает английский пёсик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы. Своё право на жизнь и любовь герою придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому, но очень боятся алкоголя. Теперь, чтобы выжить и победить неведомое зло, героям придется пить, не просыхая! В ролях –Ян Цапник, Кирилл Кяро, Анна Ардова, Вячеслав Манучаров и Анна Семенович. Все они, за исключением Курцына, играют иностранцев. Дата релиза: 22 апреля
МИСТЕР НОКАУТ, реж. Артём Михалков
Биографическая драма, рассказывающая о судьбе знаменитого советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР и единственного советского боксера-обладателя кубка Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр. История будет сосредоточена на его взаимодействии с тренером Григорием Кусикьянцем. Автором сценария выступает Олег Пресняков, в главной роли – Виктор Хориняк, а Сергей Безруков сыграет его тренера. Съемки фильма прошли в Узбекистане. Дата релиза: не известно
МОЛОКО, реж. Карен Оганесян
Зоя живет в городе Кировске Мурманской области, где часто можно наблюдать северное сияние. Однажды они начинают странно на нее влиять: несмотря на врачебный диагноз − бесплодие, из груди Зои начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей. В главной роли Юлия Пересильд. А обладателями душевных ран станут Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Эрик Панич и другие. Дата релиза: не известно
фото: "Молоко"
МОЛОКО ПТИЦЫ, реж. Евгений Марьян
Лента расскажет про мечтающего стать скульптором 16-летнего Адриана, который живёт в Приднестровье и, устав от проблем в семье и местных бандитов, собирается вместе с цыганами бежать в Европу. Художественный руководитель – Борис Хлебников, продюсер Роман Борисевич (кинокомпания «Коктебель»). В ролях Виталий Назаренко, Елена Лядова, Валериу Андрюцэ, Камиль Хардин и другие. Впервые проект был анонсирован на 72-м Каннском международном кинофестивале, а в прошлом году в Карловых Варах получил приз как лучшая работа в секции Work-in-progres. Дата релиза: не известно
НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ, реж. Игорь Поплаухин
Полнометражный дебют автора «Календаря», получившего приз на Каннском кинофестивале, – выдуманная хроника последнего дня жизни певицы Янки Дягилевой, в течение которого она проделает длинный путь – из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых. Главные роли исполнили Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко, Максим Козлов. Фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ, продюсерская компания Hype Film. Дата релиза: не известно
НАХИМОВЦЫ, реж. Олег Штром
Фильм рассказывает о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец − бравый морской капитан − мечтает, чтобы его сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако сами ребята совсем не думают о морской службе. Как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного «предводителя» молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет крайне сложно. В ролях: Андрей Мерзликин, Сергей Гармаш, Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тютрюмов. Дата релиза: не известно
НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, реж. Андрей Хржановский
Большое анимационно-музыкальное размышление выдающегося зрелого художника о жизни, искусстве в нашей жизни, о свободе творчества, цензуре и истории российской культуры. Главными героями фильма являются писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович. В эпизодах появляются современные российские деятели культуры и сам автор. Дата релиза: 11 марта Читать рецензию на фильм
НЮРНБЕРГ, реж. Николай Лебедев
Фильм об историческом судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Лента основана на ранее неизвестных исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей этого события. Кроме того, для написания сценария использовались беллетристические и документальные произведения Александра Звягинцева, одного из ведущих специалистов по Нюрнбергскому процессу. В проекте задействованы актеры из России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании и других стран, а также большая интернациональная съемочная группа. Во время локдауна работа над фильмом была приостановлена, но мы надеемся, что авторы сумеют закончить его в юбилейный событию год. Дата релиза: не известно
ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, реж. Дмитрий Константинов
Фильм рассказывает о недалеком будущем, в котором все эмоции люди получают в виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь». Осуществить любую мечту жители города могут виртуально, а значит не боясь последствий. Но смелые и яркие приключения игроков неожиданно прерываются их ожившими страхами. В главной роли Тимофей Трибунцев, который играет сразу три разные личности. Также в фильме снялись Павел Чинарев и Вера Колесникова. Дата релиза: не известно
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, реж. Алексей Нужный
Режиссер «Я худею» выпускает новую комедию, действие которой разворачивается в 2040 году. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь. Главные роли исполнили Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов и Дарья Коныжева. Съемки проходили в подмосковном Зарайске и в Нижегородской области. Перед командой проекта стояла непростая задача: много сложных, технологичных съемок, трюковых сцен, а также большой объем компьютерной графики, чтобы создать бытовую атмосферу 2040 года. Дата релиза: 4 марта
ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, реж. Кирилл Серебренников
Вышедшая в 2018 году книга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стала финалистом премии «Большая книга» и НОС, собрав множество хвалебных отзывов. Уникальный язык Сальникова, которым он повествует о, казалось бы, обыкновенных вещах, происходящих в обыкновенной семье, может передать сейчас, пожалуй, только один режиссер. Это он и делает. В главных ролях – Семен Серзин и Чулпан Хаматова, в фильме также появится музыкант Иван Дорн. Дата релиза: не известно
ПЕТРОПОЛИС, реж. Валерий Фокин
Триллер об американском ученом российского происхождения, которому предлагают заняться гипотетическим исследованием и просчитать, как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами. Со временем герой понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется. В главных ролях Антон Шагин и Юлия Снигирь. Продюсерами проекта стали Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный и Артем Виткин. Дата релиза: не известно
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, реж. Федор Бондарчук
Долгострой о знаменитом путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году совершил кругосветный полет на воздушном шаре: за рекордные 11 дней 64-летний Конюхов в одиночестве облетел Землю. Дата релиза: не известно
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3, реж. Дмитрий Дьяченко
Заключительная часть трилогии «Последний богатырь», пока без подзаголовка, по сюжету которой все сказочные герои переместятся в современный мир. По Кутузовскому проспекту будет бегать избушка на курьих ножках, над Москвой пролетит ведьма на волке, а Ивана (Виктор Хориняк) ждут новые приключения. Кроме того, зрители узнают, что во время диктатуры Кощея многие волшебные персонажи давно переместились в наш мир, где вынуждены скрываться под масками обычных людей. Например, «Король российской эстрады» Филипп Киркоров — на самом деле жар-птица. Дата релиза: 30 декабря
ПОСЛЕДНЯЯ МИЛАЯ БОЛГАРИЯ (КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ), режиссер Алексей Федорченко
Еще один уже готовый сложнопостановочный фильм уральского режиссера снят по мотивам автобиографической исповедальной повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», написанной в эвакуации во время Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в период от конца XIX до середины XX века, правда, Федорченко уточняет, что это взгляд из XXI века, когда мы уже знаем о судьбе писателя больше, чем знал он. Жанр картины режиссер пока характеризует как «психоаналитический детектив». В картине заняты уральские актеры, прежде всего, из «Коляда-театра». Дата релиза: не известно
фото: "Последняя милая Болгария"
ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ, реж. Святослав Подгаевский
Еще один хоррор в фильмографии Святослава Подгаевского и Ивана Капитонова – теперь про ритуал приворота, на который решается молодая женщина, не подозревая, чем это может закончиться и для нее, и для ребенка. Дата релиза: 11 февраля
ПРОДУКТЫ 24, реж. Михаил Бородин
Социальная драма режиссера-дебютанта создана на основе реальных событий и посвящена положению мигрантов в России и современному трудовому рабству. Рассказанная история произошла в Москве в 2012 году, когда в одном из продуктовых магазинов обнаружили женщин, которые много лет жили в нем и работали по принуждению. Роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры, съемки проходили в Москве и Узбекистане. Продюсер картины Артем Васильев, фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ». Картина получила грант фонда «Евримаж», также в проекте участвует кинокомпании из Словении и Турции. Дата релиза: не известно
ПУГАЛО, реж. Дмитрий Давыдов
Получившая Гран-при и приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре» якутская картина про отшельницу и знахарку. Несмотря на то, что в поселке ее все, мягко говоря, не любят, услугами ее не пренебрегают. То полиция позовет вылечить очередную жертву ДТП, не поддающуюся местной (возможно, единственной в поселке) медсестре, то соседка приведет мужа-импотента, от которого хочет детей, то сосед – мальчика, который вдруг стал заикаться. Всех «пациентов» она лечит загадочным обрядом, связанным с энергичным дыханием, выбивающим последние силы из самой знахарки, которые она затем восполняет литрами водки. Дата релиза: 18 февраля Читать рецензию
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ, реж. Евгений Абызов
Новая комедия от создателей «Я худею» и сериала «Настя, соберись». Дружная семья из Краснодара – мама-преподаватель фортепиано, папа-конструктор аттракционов, дочь-блогер и сын-романтик – как и многие, покупает квартиру в ипотеку. Однако скоро оказывается, что платить за нее нечем. Теперь ради того, чтобы не остаться на улице, Фроловы идут на все. Прожить неделю всей семьей на 200 рублей? Легко! Сыграть классический концерт в костюме осьминога? Без проблем! Стать звездой соцсетей? Можно и звездой. Денежные приключения Фроловых превращаются в комедийный курс финансовой грамотности для всех российских семей. В главных ролях Юлия Александрова, Антон Филипенко, Валентина Ляпина и Георгий Стрелянный. Дата релиза: 22 апреля
СПАСИТЕ КОЛЮ!, реж. Дмитрий Губарев
Жанровая комедия с акцентом на семейных ценностях, на отношениях отца и дочери. Взрослая дочь грозного офицера Маша борется за свою свободу и личное счастье с собственным отцом (Дмитрий Нагиев), который распугивает всех ее ухажеров. Красавица-бунтарка приводит в дом нового избранника Колю (Артем Мельничук), обреченного на суровое испытание. Дата релиза: 23 февраля
У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ, реж. Вета Гераськина
Выпускница Московской школы нового кино сняла напряженную драму о 37-летней женщине, которая 17 лет назад отказалась от дочери, а спустя годы решила ее разыскать. Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли стала Светлана Ходченкова. В картине также играет немецкий актер Якоб Диль, известный российскому зрителю по фильмам «Милый Ханс, дорогой Петр» и «Рай». Дата релиза: не известно
УРОКИ ФАРСИ, реж. Вадим Перельман
Копродукция России, Германии и Беларуси, премьера которой состоялась в рамках программы специальных показов 70-го Берлинского кинофестиваля. В центре картины, действие которой происходит в 1942 году, – бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье, выдающий себя в концлагере за перса, и повар концлагеря Клаус Кох, мечтающий после окончания войны уехать в Иран и открыть там ресторан, но для этого ему нужно выучить фарси. Главные роли исполнили Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер. Дата премьеры: 25 марта
фото: "Уроки фарси"
ФАУ-2. ПОБЕГ ИЗ АДА , реж. Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов
Картина о советском военном летчике Михаиле Девятаеве, который в феврале 1945 года помог группе советских военнопленных бежать из плена на угнанном немецком бомбардировщике. Девятаев также передал советской армии разработки по программе «Фау-2», что в свою очередь существенно повлияло на ход войны. Сценарий написан по книге воспоминаний самого Михаила Девятаева «Побег из ада». В ролях Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Кирилл Плетнёв, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов и другие. Дата релиза: не известно
ХОЗЯИН, реж. Юрий Быков
Новая картина Юрия Быкова – копродукция нескольких стран: России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. С российской стороны картину продюсирует компания Hype Film и КиноПоиск HD. Фильм посвящен противостоянию личности и системы и исследует вертикальную систему координат, в которой один человек всегда стоит выше другого и чувствует себя хозяином. Дата релиза: не известно
ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ ПОПАДАЮТ В РАЙ, реж. Дмитрий Месхиев
По мотивам рассказов Кирилла Рябова. От Пашки ушла жена, и он начинает самозабвенно страдать: пьянство, скандалы, драки с виновником расставания, врачи, снова пьянство, таблетки и даже клиника неврозов. Так продолжалось бы и дальше, если бы однажды у аптеки он не встретил прекрасную незнакомку. В картине снимаются Юлия Пересильд, Алесь Снопковский, Евгений Терских, Линда Ахметзянова и другие. Продюсером картины выступает Сергей Сельянов. Дата релиза: не известно
ЧЕРНОБЫЛЬ , реж. Данила Козловский
Вторая режиссерская работа Козловского примерила уже третье название (на этапе подачи заявки в ФК она называлась «Опасная вода», затем «Когда падали аисты»). Фильм расскажет об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Козловский сам сыграет главную роль – пожарного Алексея, который отправляется на ликвидацию последствий аварии, где и превращается из неприятного в быту человека в настоящего героя. В основных ролях также Оксана Акиньшина и Филипп Авдеев. Продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов называют картину первым масштабным российским фильмом о Чернобыле, делая упор на слово «масштабный». Дата релиза: 15 апреля
фото: "Чернобыль"
ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД, реж. Иван Кульнев
Компания MEGOGO Studios снимает комедию с популярными инстаграм-звездами и блогерами. По сюжету Гена ради семьи в молодости отказался от всех развлечений и вкалывал ради жены и дочери, а спустя 25 лет они считают его скучным, и тогда мужчина решает наверстать упущенное и осуществить мечту – побывать на фестивале КВН в Сочи. Главные роли в фильме исполняют Александр Робак и Агата Муцениеце. Дата релиза: не известно
ЧУПАКАБРА, реж. Григорий Коломийцев
Фильм о потерянном детстве, поиске любви, а также сложных взаимоотношениях детей и родителей представлял Россию на 68-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Главный герой — девятилетний Андрей – живет на берегу Белого моря и никак не находит общий язык с матерью и окружающими. Однажды в шторм мальчик находит мертвую собаку и принимает ее за мифическое животное – Чупакабру. Андрей решает, что она обладает волшебной силой, которая спасет его, излечит мать от бед и поможет им воссоединиться. Дата релиза: не известно
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