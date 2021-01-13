Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

В прошлом году пресловутый вирус сильно ударил по кинематографу. Большинство заявленных картин не дошло до кинозалов, так что в 2021-м нас ожидают до боли знакомые названия, включая новую адаптацию «Дюны» и сольник «Чёрной вдовы». Будут и новинки вроде четвёртой «Матрицы» и экранизаций игр Monster Hunter и Mortal Kombat.
«G.I. Joe: Бросок кобры 3» / G.I. Joe: Ever Vigilant
Вторая часть
франшизы, основанной на популярной серии игрушечных солдатиков компании Hasbro, вышла восемь лет назад, и за это время продюсеры вполне могли забросить идею триквела. Но всё же отряд G.I.Joe вернётся к зрителям, а поможет ему в этом режиссёр Ди Джей Карузо
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 октября
«Бесконечность» / Infinite
Антуан Фукуа
работает над экранизацией романа Ди Эрика Мэйнкранца
«Досье реинкарнациониста
», повествующего о помнящем свои прошлые жизни Эване Майклсе (Марк Уолберг
), который решает присоединиться к древнему тайному обществу «Когномина», состоящему из людей с такими же способностями.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 27 мая
«Веном: Да будет Карнаж» / Venom: Let There Be Carnage
Сиквел кинокомикса
трёхлетней давности с Томом Харди
в роли Эдди Брока, поставленный Энди Серкисом
. На сей раз Веному предстоит битва с серийным убийцей Клетусом Кэссиди (Вуди Харрельсон
), превратившимся благодаря ещё одному симбиоту в монстра Карнажа.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 июня
«Вечные» / The Eternals
Киновселенную Marvel посетит раса бессмертных, живших на Земле и формировавших её историю и цивилизацию. В фильме Хлои Чжао
заняты Анджелина Джоли
, Ричард Мэдден
и Сальма Хайек
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 4 ноября
«Война завтрашнего дня» / The Tomorrow War
Крис Маккей
снимает фантастический боевик про солдат, которых переправляют из прошлого в будущее для борьбы с инопланетянами. Звёздная команда фильма состоит из Ивонн Страховски
, Криса Пратта
и Джея Кэя Симмонса
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 июля
«Главный герой» / Free Guy
Перед нами история рядового NPC (Райан Рейнольдс
), внезапно осознавшего, что он является частью масштабной MMO. За постановку комедии отвечает Шон Леви
, а в качестве аватаров предстанут Тайка Вайтити
, Джоди Комер
, Джо Кири
и Ченнинг Татум
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 мая
«Годзилла против Конга» / Godzilla vs. Kong
В кроссовере двух кайдзю-вселенных к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун
, Цзыи Чжан
и Кайл Чандлер
. К картине Адама Вингарда
также присоединились Александр Скарсгард
, Данай Гурира
, Эйса Гонсалес
и другие актёры.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 мая
«Гостья из будущего»
Егор Баранов
под присмотром продюсеров Михаила Врубеля
, Александра Андрющенко
и Фёдора Бондарчука
постарается вернуть нам веру в человечество обновлённой версией культового для постсоветского пространства сюжета об Алисе Селезнёвой. О новой экранизации повести Кира Булычёва
«Сто лет тому вперёд
» практически ничего неизвестно, однако релиз уже запланирован на осень.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 октября
«Дюна» / Dune
У романа Фрэнка Герберта
есть уже две экранизации: фильм 1984 года работы Дэвида Линча
и мини-сериал 2000 года. Ни одна из них фанатами принята не была, а потому новая попытка оживить события книги многими воспринимается с большой настороженностью. Остаётся верить, что Дени Вильнёву
и звёздному актёрскому составу с участием Тимоти Шаламе
, Ребекки Фергюсон
и Оскара Айзека
удастся закрыть тянущуюся уже не первое десятилетие несправедливость по отношению к «Дюне».
Ориентировочная дата выхода в прокат: 30 сентября
«Космический джем: Новое поколение» / Space Jam: A New Legacy
За продолжение популярной фантастической комедии 90-х с элементами анимации, поставленной Джо Данте
, отвечает режиссёр «Очень страшного кино 5
» Малкольм Д. Ли
. На смену Майклу Джордану
придёт баскетболист нового поколения Леброн Джеймс
, который вместе с Багзом Банни угодит в ловушку виртуального пространства из-за мошеннического алгоритма Al-G Rhythm.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 июля
«Кунг Фьюри 2» / Kung Fury 2
Полнометражное продолжение короткометражки Дэвида Сандберга
о суперкопе 80-х Кунг Фьюри украсят собой Майкл Фассбендер
, Арнольд Шварценеггер
, Александра Шипп
, Ральф Мёллер
и Дэвид Хассельхофф
. Герою вновь предстоит столкнуться с Гитлером и путешествовать сквозь время и пространство.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Матрица 4» / The Matrix 4
Культовое детище Вачовски вернётся к нам в виде четвёртой части. Триквел
вышел в далёком 2003-м. За это время Киану Ривз
успел побывать Константином
, Джоном Уиком
и Джонни Сильверхэндом в игре Cyberpunk 2077
, а режиссёры поменяли имена и пол. Сложно сказать, что нас ждёт — гениальное кино или провал, но актёрский состав впечатляет. Помимо Ривза и Кэрри-Энн Мосс
, в картине появятся Приянка Чопра
, Джада Пинкетт Смит
, Нил Патрик Харрис
, Яхья Абдул-Матин II
, Ламбер Вильсон
, а также звёзды «Восьмого чувства
» Брайн Дж. Смит
, Макс Римельт
и Эрендира Ибарра
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 декабря
«Мортал Комбат» / Mortal Kombat
Новый взгляд на культовую серию игр Mortal Kombat, дебютировавшую в 1992-м, представит Саймон Маккуойд
под патронажем хоррормейкера Джеймса Вана
. Вместо Кристофера Ламберта
и Кэри-Хироюки Тагавы
из версии
90-х в картине появятся Асано Таданобу
, Луди Линь
, Хироюки Санада
, Джо Таслим
и Мехкад Брукс
. Да здравствуют фаталити!
Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 апреля
«Мы»
Режиссёрский дебют Гамлета Дульяна
представляет собой экранизацию одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина
, рассказывающего о жизни в совершенном Едином Государстве. Главные роли в картине сыграли Егор Корешков
, Юрий Колокольников
, Елена Подкаминская
, Филипп Янковский
, Марьяна Спивак
и другие.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Отряд самоубийц 2» / Suicide Squad 2
Джеймс Ганн
расскажет свою историю о команде антигероев, спасающих мир. К Марго Робби
и компании присоединились Тайка Вайтити, Джон Сина
, Дуэйн Джонсон
, Натан Филлион
, Майкл Рукер
и Алиса Брага
. Дэдшота вместо Уилла Смита
сыграл Идрис Эльба
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 5 августа
«Охотник на монстров» / Monster Hunter
Пол Уильям Скотт Андерсон
адаптировал для кино серию экшн-РПГ Monster Hunter, созданную в 2004-м японской компанией Capcom. По сюжету лейтенанта Артемиду (Милла Йовович
) и её отряд заносит в параллельный мир, где обитают монстры. В картине также можно будет увидеть Тони Джаа
, Диего Бонету
, Рона Перлмана
и Меган Гуд
.
Точная дата выхода в прокат: 14 января
«Охотники за привидениями: Наследники» / Ghostbusters: Afterlife
Продолжение классической дилогии Айвена Райтмена
поставил его сын Джейсон
. Здесь мы встретимся как со старой гвардией (Билл Мюррей
, Дэн Эйкройд
, Эрни Хадсон
, Сигурни Уивер
, Энни Поттс
), так и с новичками серии (Кэрри Кун
, Маккенна Грейс
, Пол Радд
, Финн Вулфард
).
Точная дата выхода в прокат: 4 марта
«Пара из будущего»
Алексей Нужный
снял комедию, действие которой разворачивается в 2040 году. По сюжету Евгений (Сергей Бурунов
) и Александра (Мария Аронова
) 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба даёт им шанс: они попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюблённый и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости.
Точная дата выхода в прокат: 4 марта
«Человек-паук 3» / Untitled Spider-Man Sequel
Пока безымянное продолжение серии марвеловских кинокомиксов о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда
. Режиссёрское кресло вновь занял Джон Уоттс
, снявший «Возвращение домой
» и «Вдали от дома
», а в актёрскую команду, поговаривают, набрали звёзд из предыдущих киноверсий похождений Человека-паука: Тоби Магвайра
, Кирстен Данст
, Эндрю Гарфилда
, Эмму Стоун
, Джейми Фокса
и Альфреда Молину
. Предполагается, что виновником смешения параллельных вселенных станет Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч
), ставший новым наставником Паркера.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 16 декабря
«Чёрная вдова» / Black Widow
Сольник Наташи Романофф, в чьём образе уже целое десятилетие нас радует Скарлетт Йоханссон
. Режиссёрское кресло кинокомикса доверили Кейт Шортланд
, а компанию звезде «Мстителей
» составят Дэвид Харбор
, Флоренс Пью
, Рэйчел Вайс
и Рэй Уинстон
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 6 мая
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