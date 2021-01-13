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Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

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13 января 2021
В прошлом году пресловутый вирус сильно ударил по кинематографу. Большинство заявленных картин не дошло до кинозалов, так что в 2021-м нас ожидают до боли знакомые названия, включая новую адаптацию «Дюны» и сольник «Чёрной вдовы». Будут и новинки вроде четвёртой «Матрицы» и экранизаций игр Monster Hunter и Mortal Kombat.



«G.I. Joe: Бросок кобры 3» / G.I. Joe: Ever Vigilant

Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

Вторая часть франшизы, основанной на популярной серии игрушечных солдатиков компании Hasbro, вышла восемь лет назад, и за это время продюсеры вполне могли забросить идею триквела. Но всё же отряд G.I.Joe вернётся к зрителям, а поможет ему в этом режиссёр Ди Джей Карузо.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 октября



«Бесконечность» / Infinite

Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

Антуан Фукуа работает над экранизацией романа Ди Эрика Мэйнкранца «Досье реинкарнациониста», повествующего о помнящем свои прошлые жизни Эване Майклсе (Марк Уолберг), который решает присоединиться к древнему тайному обществу «Когномина», состоящему из людей с такими же способностями.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 27 мая



«Веном: Да будет Карнаж» / Venom: Let There Be Carnage



Сиквел кинокомикса трёхлетней давности с Томом Харди в роли Эдди Брока, поставленный Энди Серкисом. На сей раз Веному предстоит битва с серийным убийцей Клетусом Кэссиди (Вуди Харрельсон), превратившимся благодаря ещё одному симбиоту в монстра Карнажа.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 июня



«Вечные» / The Eternals

Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

Киновселенную Marvel посетит раса бессмертных, живших на Земле и формировавших её историю и цивилизацию. В фильме Хлои Чжао заняты Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Сальма Хайек.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 4 ноября



«Война завтрашнего дня» / The Tomorrow War

Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

Крис Маккей снимает фантастический боевик про солдат, которых переправляют из прошлого в будущее для борьбы с инопланетянами. Звёздная команда фильма состоит из Ивонн Страховски, Криса Пратта и Джея Кэя Симмонса.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 июля



«Главный герой» / Free Guy



Перед нами история рядового NPC (Райан Рейнольдс), внезапно осознавшего, что он является частью масштабной MMO. За постановку комедии отвечает Шон Леви, а в качестве аватаров предстанут Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири и Ченнинг Татум.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 мая



«Годзилла против Конга» / Godzilla vs. Kong



В кроссовере двух кайдзю-вселенных к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Цзыи Чжан и Кайл Чандлер. К картине Адама Вингарда также присоединились Александр Скарсгард, Данай Гурира, Эйса Гонсалес и другие актёры.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 мая



«Гостья из будущего»

Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года
фото: mielofon.ru

Егор Баранов под присмотром продюсеров Михаила Врубеля, Александра Андрющенко и Фёдора Бондарчука постарается вернуть нам веру в человечество обновлённой версией культового для постсоветского пространства сюжета об Алисе Селезнёвой. О новой экранизации повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» практически ничего неизвестно, однако релиз уже запланирован на осень.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 октября



«Дюна» / Dune



У романа Фрэнка Герберта есть уже две экранизации: фильм 1984 года работы Дэвида Линча и мини-сериал 2000 года. Ни одна из них фанатами принята не была, а потому новая попытка оживить события книги многими воспринимается с большой настороженностью. Остаётся верить, что Дени Вильнёву и звёздному актёрскому составу с участием Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон и Оскара Айзека удастся закрыть тянущуюся уже не первое десятилетие несправедливость по отношению к «Дюне».

Ориентировочная дата выхода в прокат: 30 сентября



«Космический джем: Новое поколение» / Space Jam: A New Legacy

Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

За продолжение популярной фантастической комедии 90-х с элементами анимации, поставленной Джо Данте, отвечает режиссёр «Очень страшного кино 5» Малкольм Д. Ли. На смену Майклу Джордану придёт баскетболист нового поколения Леброн Джеймс, который вместе с Багзом Банни угодит в ловушку виртуального пространства из-за мошеннического алгоритма Al-G Rhythm.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 июля



«Кунг Фьюри 2» / Kung Fury 2

Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

Полнометражное продолжение короткометражки Дэвида Сандберга о суперкопе 80-х Кунг Фьюри украсят собой Майкл Фассбендер, Арнольд Шварценеггер, Александра Шипп, Ральф Мёллер и Дэвид Хассельхофф. Герою вновь предстоит столкнуться с Гитлером и путешествовать сквозь время и пространство.

Дата выхода в прокат неизвестна



«Матрица 4» / The Matrix 4

Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

Культовое детище Вачовски вернётся к нам в виде четвёртой части. Триквел вышел в далёком 2003-м. За это время Киану Ривз успел побывать Константином, Джоном Уиком и Джонни Сильверхэндом в игре Cyberpunk 2077, а режиссёры поменяли имена и пол. Сложно сказать, что нас ждёт — гениальное кино или провал, но актёрский состав впечатляет. Помимо Ривза и Кэрри-Энн Мосс, в картине появятся Приянка Чопра, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Ламбер Вильсон, а также звёзды «Восьмого чувства» Брайн Дж. Смит, Макс Римельт и Эрендира Ибарра.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 декабря



«Мортал Комбат» / Mortal Kombat

Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

Новый взгляд на культовую серию игр Mortal Kombat, дебютировавшую в 1992-м, представит Саймон Маккуойд под патронажем хоррормейкера Джеймса Вана. Вместо Кристофера Ламберта и Кэри-Хироюки Тагавы из версии 90-х в картине появятся Асано Таданобу, Луди Линь, Хироюки Санада, Джо Таслим и Мехкад Брукс. Да здравствуют фаталити!

Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 апреля



«Мы»



Режиссёрский дебют Гамлета Дульяна представляет собой экранизацию одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина, рассказывающего о жизни в совершенном Едином Государстве. Главные роли в картине сыграли Егор Корешков, Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Марьяна Спивак и другие.

Дата выхода в прокат неизвестна



«Отряд самоубийц 2» / Suicide Squad 2



Джеймс Ганн расскажет свою историю о команде антигероев, спасающих мир. К Марго Робби и компании присоединились Тайка Вайтити, Джон Сина, Дуэйн Джонсон, Натан Филлион, Майкл Рукер и Алиса Брага. Дэдшота вместо Уилла Смита сыграл Идрис Эльба.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 5 августа



«Охотник на монстров» / Monster Hunter



Пол Уильям Скотт Андерсон адаптировал для кино серию экшн-РПГ Monster Hunter, созданную в 2004-м японской компанией Capcom. По сюжету лейтенанта Артемиду (Милла Йовович) и её отряд заносит в параллельный мир, где обитают монстры. В картине также можно будет увидеть Тони Джаа, Диего Бонету, Рона Перлмана и Меган Гуд.

Точная дата выхода в прокат: 14 января



«Охотники за привидениями: Наследники» / Ghostbusters: Afterlife



Продолжение классической дилогии Айвена Райтмена поставил его сын Джейсон. Здесь мы встретимся как со старой гвардией (Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер, Энни Поттс), так и с новичками серии (Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Пол Радд, Финн Вулфард).

Точная дата выхода в прокат: 4 марта



«Пара из будущего»



Алексей Нужный снял комедию, действие которой разворачивается в 2040 году. По сюжету Евгений (Сергей Бурунов) и Александра (Мария Аронова) 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба даёт им шанс: они попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюблённый и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости.

Точная дата выхода в прокат: 4 марта



«Человек-паук 3» / Untitled Spider-Man Sequel

Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года

Пока безымянное продолжение серии марвеловских кинокомиксов о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Режиссёрское кресло вновь занял Джон Уоттс, снявший «Возвращение домой» и «Вдали от дома», а в актёрскую команду, поговаривают, набрали звёзд из предыдущих киноверсий похождений Человека-паука: Тоби Магвайра, Кирстен Данст, Эндрю Гарфилда, Эмму Стоун, Джейми Фокса и Альфреда Молину. Предполагается, что виновником смешения параллельных вселенных станет Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), ставший новым наставником Паркера.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 16 декабря



«Чёрная вдова» / Black Widow



Сольник Наташи Романофф, в чьём образе уже целое десятилетие нас радует Скарлетт Йоханссон. Режиссёрское кресло кинокомикса доверили Кейт Шортланд, а компанию звезде «Мстителей» составят Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Рэй Уинстон.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 6 мая

Макс Милиан
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