Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Клим Жуков о «Гарри Поттере» и «Властелине колец»
Кино-Театр.ру мобильное меню

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

16 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
16 января 2021
Последствием пандемии 2020 года стал перенос большого числа проектов, в которое вошли и различные экранизации, переехавшие на год 2021-й. Помимо этого, киностудии готовят множество новых проектов. В особенности ожидаются премьеры экранизаций романов известных современных и классических отечественных писателей – Алексея Иванова, Виктора Пелевина и Евгения Замятина. Из множества грядущих фильмов Кино-Театр.Ру отобрал самые значимые.

РАСКОПКИ, реж. Рэйф Файнс

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Вышедший в 2007 году исторический роман «Раскопки» Джона Престона рассказывает о событиях, произошедших в Саттон-Ху в 1939 году: англичанка Эдит Притти, наслышанная о сокровищах, таящихся в земле в ее районе, начинает раскопки. В итоге были обнаружены самые значимые археологические находки на территории Великобритании. В романе события разворачиваются вокруг самой кладоискательницы, которую в фильме играет Кэри Маллиган.
Дата релиза: 29 января


КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?, реж. Ангелина Никонова

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Режиссер фильмов «Портрет в сумерках» и «Велкам Хом» сняла мелодраму, основанную на книге Карины Добротворской «Сто писем к Сереже», рассказывающей о ее жизни с известным кинокритиком и сценаристом Сергеем Добротворским, скончавшимся в 1997 году. В картине сыграли Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин и другие.
Дата релиза: 4 февраля
Читать рецензию


КОНЁК-ГОРБУНОК, реж. Олег Погодин

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Амбициозный проект, сложнопостановочная экранизация всем известной сказки Петра Ершова. В фильме сыграли Антон Шагин, Михаил Ефремов, Павел Деревянко и Паулина Андреева. Создатели заявляют, что при создании картины используют невиданное ранее количество спецэффектов и компьютерных персонажей, что в последнее время для российского кино становится все более положительной стороной.
Дата релиза: 18 февраля


МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, реж. Олег Трофим

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Долгожданная экранизация отечественного комикса издательства Bubble про русского Джокера. В Санкт-Петербурге появляется человек в маске средневекового Чумного Доктора и объявляет войну всем нечистым на руку чиновникам. Остановить психопата, которого поддерживает общественное мнение, берётся майор Игорь Гром, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Михаил Евланов, Дмитрий Чеботарев, Олег Чугунов и Антон Богданов.
Дата релиза: 8 апреля


КРУЭЛЛА, реж. Крэйг Гиллеспи

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Предыстория известной злодейки Круэллы Де Виль, роль которой исполнит американская актриса Эмма Стоун. Действие происходит в Англии в 1970-х. Мы узнаем, почему юная Круэлла увлеклась собачьими шкурами и как связала свою жизнь с преступностью.
Дата релиза: 28 мая


ГЛУБОКИЕ ВОДЫ, реж. Эдриан Лайн

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Экранизации романа Патрисии Хайсмит тоже не повезло попасть в прокат в 2020-ом. В итоге киноверсии популярного триллера про супружескую пару, измены которой приводят к смертям, пришлось переехать на август 2021 года. Супружескую пару играют Бен Аффлек и Ана де Армас, которые после съемок, как заведено, стали встречаться.
Дата релиза: 12 августа


ДЮНА, реж.Дени Вильнёв

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

У романа Фрэнка Герберта есть уже две экранизации: фильм 1984 года работы Дэвида Линча и мини-сериал 2000 года. Ни одна из них фанатами принята не была, а потому новая попытка оживить события книги многими воспринимается с большой настороженностью. Остаётся верить, что Вильневу и звёздному актёрскому составу с участием Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон и Оскара Айзека удастся закрыть тянущуюся уже не первое десятилетие несправедливость по отношению к «Дюне».
Дата релиза: 30 сентября


ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», реж. Егор Баранов

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Егор Баранов под присмотром продюсеров Михаила Врубеля, Александра Андрющенко и Фёдора Бондарчука постарается вернуть нам веру в человечество обновлённой версией культового для постсоветского пространства сюжета об Алисе Селезнёвой. О новой экранизации повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» практически ничего неизвестно, однако релиз уже запланирован на осень.
Дата релиза: 21 октября


СОЛОВЕЙ, реж. Мелани Лоран

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

«Соловей» – самый известный роман современной американской писательницы Кристин Ханна. Книга была переведена на 43 языка, всего было продано более 2 млн копий. Действие происходит во Франции в период оккупации, в которой две сестры борются за выживание. Главные роли воплотили сестры Фаннинг.
Дата релиза: 22 декабря


МЫ, реж. Гамлет Дульян

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Режиссерский дебют, экранизация одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина, рассказывающего о жизни в постапокалиптическом мире, в совершенном Едином Государстве, где люди с гордостью носят порядковые номера, униформу, занимаются сексом по расписанию и верят, что это и есть счастье и гармония. Главные роли в картине сыграли Егор Корешков (Д-503), Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв, Софья Донианц, Александра Ильвес, Марьяна Спивак и другие. Над сценарием работал Александр Талал, обязанности продюсеров исполняли Сарик и Гевонд Андреасяны.
Дата релиза: не известно


АМПИР V, реж. Виктор Гинзбург

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Экранизация одноименного романа Виктора Пелевина от режиссера, перенесшего на большие экраны «Generation П». Вампирские приключения Павла Табакова в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в более чем полмиллиарда рублей.
Дата релиза: не известно


ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА, реж. Глеб Панфилов

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Фильм по мотивам одноименного произведения Александра Солженицына. Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь. Главную роль играет Филипп Янковский, в ленте также заняты Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасёв и другие актеры.
Дата релиза: не известно


ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, реж. Кирилл Серебренников

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Вышедшая в 2018 году книга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стала финалистом премии «Большая книга» и НОС, собрав множество хвалебных отзывов. Уникальный язык Сальникова, которым он повествует о, казалось бы, обыкновенных вещах, происходящих в обыкновенной семье, может передать сейчас, пожалуй, только один режиссер. Это он и делает. В главных ролях – Семен Серзин и Чулпан Хаматова, в фильме также появится музыкант Иван Дорн.
Дата релиза: не известно


ЖЕНЩИНА В ОКНЕ, реж. Джо Райт

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Существуют романы, по которым можно сразу рассказать, что в них произойдет и где такое уже было. Но эти книги все равно притягивают внимание читателей и собирают множественные награды. Такой парадокс очевиден и в случае «Женщины в окне» А. Дж. Финна, в которой многие видят отголоски «Окна во двор» Хичкока или «Замкнутого круга» Галло, если говорить о современности. Участие в экранизации детективного романа режиссера Джо Райта только добавляет долгожданному триллеру обаяния и остроты. Фильм должен был выйти еще в 2020 году, но прокат был перенесен на год вперед.
Дата релиза: не известно


СМЕРТЬ НА НИЛЕ, реж. Кеннет Брана

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Кеннет Брана продолжает создавать собственные киноверсии романов Агаты Кристи. Вслед за «Убийством в Восточном экспрессе» следует «Убийство на Ниле». Находясь в Египте, Эркюль Пуаро расследует убийство своей новой знакомой, недавно вышедшей замуж за возлюбленного своей подруги…
Фильм должен был выйти еще в октябре 2020, но из-за пандемии релиз был перенесен на 2021 год.
Дата релиза: не известно


ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ, реж. Паула Ортис

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

В середине прошлого года стало известно об экранизации романа Эрнеста Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев». Съемки проходят в Италии. По сюжету полковник Ричард Кантуэлл узнает, что он неизлечимо болен. Он приезжает в мирную Венецию, в обороне которой он участвовал в прошлом, и предается воспоминаниям за любимым занятием – охотой на уток. Главную роль исполнит Лив Шрайбер.
Дата релиза: не известно


ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА, реж. Джоэл Коэн

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Недавно стало известно, что Джоэл Коэн поставит собственную версию трагедии Уильяма Шекспира «Макбет». Эта картина станет первым фильмом, в котором он займет режиссерское кресло без брата Итана. Будущая постановка будет сделана в духе немецкого экспрессионизма. Главную роль сыграет Дензел Вашингтон.
Дата релиза: не известно


ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ОТ ТВОЕГО ЛЮБИМОГО, реж. Августин Фриззелл

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Экранизация одноименного романа популярной писательницы ДжоДжо Мойес. Журналистка в XXI веке изучает письма пятидесятилетней давности, в которых мужчина признается в любви к попавшей в аварию и потерявшей память замужней женщине. Главные роли исполнят Шейлин Вудли и Фелисити Джонс.
Дата релиза: не известно


Сериалы:

ПИЩЕБЛОК, реж. Святослав Подгаевский

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Экранизация одноименного романа Алексея Иванова «Пищеблок» выйдет в виде восьмисерийного фильма в онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD. События сериала разворачиваются в 1980-х годах в пионерлагере: один из мальчиков выясняет, что в эту смену в лагерь приехали вампиры, с которыми он вместе со своим другом и решает бороться.
Дата релиза: июль
Читайте также: Пугать по-русски: Что не так с русским хоррором?


ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ, режиссер пилотной серии Хуан Антонио Байона

20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

О выходе сериала по вселенной «Властелина колец» стало известно еще в 2017 году. Согласно последним новостям, речь в проекте пойдет о событиях Второй эпохи Средиземья, и задействованы в нем будут как старые персонажи, так и новые. Действие будет происходить за тысячи лет до событий в фильмах «Хоббит» и «Властелин колец» в самых мрачных глубинах Туманных гор, величественных лесах эльфийской столицы Линдона, а главное – на островном королевстве Нуменор, появившемся и угасшим во Вторую эпоху.
Дата релиза: не известно

Владимир Гнездилов
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец»
Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года
Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
Кирилл Серебренников вновь поработает с автором «Петровых в гриппе» Алексеем Сальниковым
Тихон Жизневский: «Люди очень соскучились по искренности»
Поддержку Фонда кино получат новые фильмы Карена Оганесяна и Александра Галибина
«Пищеблок» и «Бег» представили на конференции Asia TV Forum & Market Online+
Больше надежд нету: Питчинг дебютных проектов в Министерстве культуры РФ
«Дюна», «Матрица 4» и сиквел «Отряда самоубийц» одновременно выйдут онлайн и офлайн
Премьеру «Дюны» Дени Вильнёва перенесли на год вперёд
Кинотавр-2020: Глубокое проникновение в российский кинематограф
Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра
«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года
Disney и Sony Pictures в России будут прокатывать фильмы отдельно
(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
20 главных экранизаций 2020 года
Глеб Панфилов станет первым лауреатом нового фестиваля экранизаций «Читка»
Поиск по меткам
Владимир ГнездиловРоссийские сериалыРоссийские фильмыЭкранизация
персоны
Ана де АрмасБен АффлекХуан Антонио БайонаКеннет БранаДензел ВашингтонШейлин ВудлиКрэйг ГиллеспиВиктор ГинзбургФелисити ДжонсАлексей Иванов (IV)Джоэл КоэнИтан КоэнЭдриан ЛайнМелани ЛоранКэри Ханна МаллиганАнгелина НиконоваГлеб ПанфиловОлег ПогодинСвятослав ПодгаевскийДжо РайтКирилл СеребренниковЭмма СтоунОлег ТрофимРэйф ФайнсДакота ФаннингЭль ФаннингЛев Шрайбер
фильмы
Ампир VВластелин колецГлубокие водыГостья из будущегоДюнаЖенщина в окнеЗа рекой, в тени деревьевКонёк-горбунокКруэллаКто-нибудь видел мою девчонку?Майор Гром: Чумной докторМакбетМыОдин день Ивана ДенисовичаПетровы в гриппеПищеблокПоследнее письмо от твоего любимогоРаскопкиСмерть на НилеСоловей

фотографии >>
20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года фотографии
20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Клим Жуков о «Гарри Поттере» и «Властелине колец»

Скорбим

Александр Воробьёв
15 января ушёл из жизни актёр Александр Воробьёв.
Борис Грачевский
14 января ушёл из жизни режиссёр Борис Грачевский.
Дмитрий Гусев
13 января ушёл из жизни актёр Дмитрий Гусев.
Астрида Кайриша
13 января ушла из жизни латвийская актриса театра и кино Астрида Кайриша.
Денис Карасёв
12 января ушёл из жизни актёр Денис Карасёв.

День рождения >>

Владас Багдонас
Елена Глазкова
Владлен Давыдов
Бронислава Захарова
Анатолий Королькевич
Василий Лановой
Виктория Литвиненко
Отар Мегвинетухуцеси
Олег Примогенов
Кабир Беди
Ришар Боринже
Рикардо Дарин
Дженнифер Дэйл
Ив Ламбрешт
Войцех Малайкат
Ева Хаберманн
все родившиеся 16 января >>

Афиша кино >>

Феллини и духи
биография, мистика
Италия, Франция, Бельгия, 2020
Чудо-женщина: 1984
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2020
Контроль
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2018
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США,Канада,Германия,Япония,Китай,ЮАР, 2021
Заклятье: Другая сторона
фильм ужасов
Швеция, 2020
Небеса подождут
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2020
Говард и Подводное Королевство
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2017
Не лечи меня
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен