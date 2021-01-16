20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года

Последствием пандемии 2020 года стал перенос большого числа проектов, в которое вошли и различные экранизации, переехавшие на год 2021-й. Помимо этого, киностудии готовят множество новых проектов. В особенности ожидаются премьеры экранизаций романов известных современных и классических отечественных писателей – Алексея Иванова, Виктора Пелевина и Евгения Замятина. Из множества грядущих фильмов Кино-Театр.Ру отобрал самые значимые.
РАСКОПКИ, реж. Рэйф Файнс
Вышедший в 2007 году исторический роман «Раскопки» Джона Престона рассказывает о событиях, произошедших в Саттон-Ху в 1939 году: англичанка Эдит Притти, наслышанная о сокровищах, таящихся в земле в ее районе, начинает раскопки. В итоге были обнаружены самые значимые археологические находки на территории Великобритании. В романе события разворачиваются вокруг самой кладоискательницы, которую в фильме играет Кэри Маллиган
.
Дата релиза
: 29 января
КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?, реж. Ангелина Никонова
Режиссер фильмов «Портрет в сумерках
» и «Велкам Хом
» сняла мелодраму, основанную на книге Карины Добротворской «Сто писем к Сереже», рассказывающей о ее жизни с известным кинокритиком и сценаристом Сергеем Добротворским
, скончавшимся в 1997 году. В картине сыграли Аня Чиповская
, Александр Горчилин
, Виктория Исакова
, Юрий Борисов
, Алексей Золотовицкий
, Мария Шалаева
, Юрий Чурсин
и другие.
Дата релиза
: 4 февраля
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КОНЁК-ГОРБУНОК, реж. Олег Погодин
Амбициозный проект, сложнопостановочная экранизация всем известной сказки Петра Ершова. В фильме сыграли Антон Шагин
, Михаил Ефремов
, Павел Деревянко
и Паулина Андреева
. Создатели заявляют, что при создании картины используют невиданное ранее количество спецэффектов и компьютерных персонажей, что в последнее время для российского кино становится все более положительной стороной.
Дата релиза
: 18 февраля
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, реж. Олег Трофим
Долгожданная экранизация отечественного комикса издательства Bubble про русского Джокера. В Санкт-Петербурге появляется человек в маске средневекового Чумного Доктора и объявляет войну всем нечистым на руку чиновникам. Остановить психопата, которого поддерживает общественное мнение, берётся майор Игорь Гром, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский
, Любовь Аксёнова
, Алексей Маклаков
, Александр Сетейкин
, Сергей Горошко
, Михаил Евланов
, Дмитрий Чеботарев
, Олег Чугунов
и Антон Богданов
.
Дата релиза
: 8 апреля
КРУЭЛЛА, реж. Крэйг Гиллеспи
Предыстория известной злодейки Круэллы Де Виль, роль которой исполнит американская актриса Эмма Стоун
. Действие происходит в Англии в 1970-х. Мы узнаем, почему юная Круэлла увлеклась собачьими шкурами и как связала свою жизнь с преступностью.
Дата релиза
: 28 мая
ГЛУБОКИЕ ВОДЫ, реж. Эдриан Лайн
Экранизации романа Патрисии Хайсмит тоже не повезло попасть в прокат в 2020-ом. В итоге киноверсии популярного триллера про супружескую пару, измены которой приводят к смертям, пришлось переехать на август 2021 года. Супружескую пару играют Бен Аффлек
и Ана де Армас
, которые после съемок, как заведено, стали встречаться.
Дата релиза
: 12 августа
ДЮНА, реж.Дени Вильнёв
У романа Фрэнка Герберта
есть уже две экранизации: фильм 1984 года работы Дэвида Линча
и мини-сериал 2000 года. Ни одна из них фанатами принята не была, а потому новая попытка оживить события книги многими воспринимается с большой настороженностью. Остаётся верить, что Вильневу и звёздному актёрскому составу с участием Тимоти Шаламе
, Ребекки Фергюсон
и Оскара Айзека
удастся закрыть тянущуюся уже не первое десятилетие несправедливость по отношению к «Дюне».
Дата релиза
: 30 сентября
ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», реж. Егор Баранов
Егор Баранов под присмотром продюсеров Михаила Врубеля
, Александра Андрющенко
и Фёдора Бондарчука
постарается вернуть нам веру в человечество обновлённой версией культового для постсоветского пространства сюжета об Алисе Селезнёвой. О новой экранизации повести Кира Булычёва
«Сто лет тому вперёд
» практически ничего неизвестно, однако релиз уже запланирован на осень.
Дата релиза
: 21 октября
СОЛОВЕЙ, реж. Мелани Лоран
«Соловей» – самый известный роман современной американской писательницы Кристин Ханна. Книга была переведена на 43 языка, всего было продано более 2 млн копий. Действие происходит во Франции в период оккупации, в которой две сестры борются за выживание. Главные роли воплотили сестры Фаннинг
.
Дата релиза
: 22 декабря
МЫ, реж. Гамлет Дульян
Режиссерский дебют, экранизация одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина
, рассказывающего о жизни в постапокалиптическом мире, в совершенном Едином Государстве, где люди с гордостью носят порядковые номера, униформу, занимаются сексом по расписанию и верят, что это и есть счастье и гармония. Главные роли в картине сыграли Егор Корешков
(Д-503), Юрий Колокольников
, Елена Подкаминская
, Филипп Янковский
, Дмитрий Чеботарёв
, Софья Донианц
, Александра Ильвес
, Марьяна Спивак
и другие. Над сценарием работал Александр Талал
, обязанности продюсеров исполняли Сарик
и Гевонд Андреасяны
.
Дата релиза
: не известно
АМПИР V, реж. Виктор Гинзбург
Экранизация одноименного романа Виктора Пелевина
от режиссера, перенесшего на большие экраны «Generation П
». Вампирские приключения Павла Табакова
в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а
, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в более чем полмиллиарда рублей.
Дата релиза
: не известно
ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА, реж. Глеб Панфилов
Фильм по мотивам одноименного произведения Александра Солженицына
. Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь. Главную роль играет Филипп Янковский
, в ленте также заняты Артур Бесчастный
, Александр Караваев
, Степан Абрамов
, Игорь Савочкин
, Сергей Карякин
, Денис Карасёв
и другие актеры.
Дата релиза
: не известно
ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, реж. Кирилл Серебренников
Вышедшая в 2018 году книга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стала финалистом премии «Большая книга» и НОС, собрав множество хвалебных отзывов. Уникальный язык Сальникова, которым он повествует о, казалось бы, обыкновенных вещах, происходящих в обыкновенной семье, может передать сейчас, пожалуй, только один режиссер. Это он и делает. В главных ролях – Семен Серзин
и Чулпан Хаматова
, в фильме также появится музыкант Иван Дорн
.
Дата релиза
: не известно
ЖЕНЩИНА В ОКНЕ, реж. Джо Райт
Существуют романы, по которым можно сразу рассказать, что в них произойдет и где такое уже было. Но эти книги все равно притягивают внимание читателей и собирают множественные награды. Такой парадокс очевиден и в случае «Женщины в окне» А. Дж. Финна, в которой многие видят отголоски «Окна во двор
» Хичкока или «Замкнутого круга
» Галло, если говорить о современности. Участие в экранизации детективного романа режиссера Джо Райта только добавляет долгожданному триллеру обаяния и остроты. Фильм должен был выйти еще в 2020 году, но прокат был перенесен на год вперед.
Дата релиза
: не известно
СМЕРТЬ НА НИЛЕ, реж. Кеннет Брана
Кеннет Брана продолжает создавать собственные киноверсии романов Агаты Кристи. Вслед за «Убийством в Восточном экспрессе
» следует «Убийство на Ниле». Находясь в Египте, Эркюль Пуаро расследует убийство своей новой знакомой, недавно вышедшей замуж за возлюбленного своей подруги…
Фильм должен был выйти еще в октябре 2020, но из-за пандемии релиз был перенесен на 2021 год.
Дата релиза
: не известно
ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ, реж. Паула Ортис
В середине прошлого года стало известно об экранизации романа Эрнеста Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев». Съемки проходят в Италии. По сюжету полковник Ричард Кантуэлл узнает, что он неизлечимо болен. Он приезжает в мирную Венецию, в обороне которой он участвовал в прошлом, и предается воспоминаниям за любимым занятием – охотой на уток. Главную роль исполнит Лив Шрайбер
.
Дата релиза: не известно
ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА, реж. Джоэл Коэн
Недавно стало известно
, что Джоэл Коэн поставит собственную версию трагедии Уильяма Шекспира «Макбет». Эта картина станет первым фильмом, в котором он займет режиссерское кресло без брата Итана
. Будущая постановка будет сделана в духе немецкого экспрессионизма. Главную роль сыграет Дензел Вашингтон
.
Дата релиза
: не известно
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ОТ ТВОЕГО ЛЮБИМОГО, реж. Августин Фриззелл
Экранизация одноименного романа популярной писательницы ДжоДжо Мойес. Журналистка в XXI веке изучает письма пятидесятилетней давности, в которых мужчина признается в любви к попавшей в аварию и потерявшей память замужней женщине. Главные роли исполнят Шейлин Вудли
и Фелисити Джонс
.
Дата релиза
: не известно
Сериалы
:
ПИЩЕБЛОК, реж. Святослав Подгаевский
Экранизация одноименного романа Алексея Иванова
«Пищеблок» выйдет в виде восьмисерийного фильма в онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD. События сериала разворачиваются в 1980-х годах в пионерлагере: один из мальчиков выясняет, что в эту смену в лагерь приехали вампиры, с которыми он вместе со своим другом и решает бороться.
Дата релиза
: июль
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ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ, режиссер пилотной серии Хуан Антонио Байона
О выходе сериала по вселенной «Властелина колец» стало известно еще в 2017 году. Согласно последним новостям
, речь в проекте пойдет о событиях Второй эпохи Средиземья, и задействованы в нем будут как старые персонажи, так и новые. Действие будет происходить за тысячи лет до событий в фильмах «Хоббит
» и «Властелин колец
» в самых мрачных глубинах Туманных гор, величественных лесах эльфийской столицы Линдона, а главное – на островном королевстве Нуменор, появившемся и угасшим во Вторую эпоху.
Дата релиза
: не известно
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