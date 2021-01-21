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Посмотри на «Кроличью лапу» первым

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21 января 2021
25 января в московском киноцентре «Октябрь» состоится премьера лирической мелодрамы режиссёра Наны Джорджадзе «Кроличья лапа». Это история любви француза и девушки из Ленинграда, хроника столкновения двух миров, которые тянутся друг к другу, но никак не могут найти точку гармонии.

Фильм представит съемочная группа: продюсер Юлия Соболевская, автор сценария и сопродюсер Ирина Марийчук (Лукинова), актриса Светлана Щедрина, актриса Евгения Добровольская, актриса и модель Валентина Ясень, актер Александр Половцев. После показа состоится обсуждение.

Мы начинаем розыгрыш билетов на это событие!

Посмотри на «Кроличью лапу» первым

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Кроличья лапа» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги подведем 24 января, выбрав случайным образом двух победителей, которые получат по паре билетов. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Удачи!

«Кроличья лапа» в прокате с 11 февраля.
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Нана ДжорджадзеЕвгения ДобровольскаяВалентина НейморовецАлександр ПоловцевЮлия СоболевскаяСветлана Щедрина
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