Посмотри на «Кроличью лапу» первым

25 января в московском киноцентре «Октябрь» состоится премьера лирической мелодрамы режиссёра Наны Джорджадзе «Кроличья лапа». Это история любви француза и девушки из Ленинграда, хроника столкновения двух миров, которые тянутся друг к другу, но никак не могут найти точку гармонии.
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Кроличья лапа» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги подведем 24 января, выбрав случайным образом двух победителей, которые получат по паре билетов. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.
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