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«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

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23 января 2021
2020-й, несмотря на пандемию коронавируса, успел порадовать зрителей приличными страшилками вроде фильмов «Цвет из иных миров», «Человек-невидимка» и «Бекки». Наступивший год, как и в случае с кинофантастикой, изобилует перенесёнными релизами, среди которых новые работы Джеймса Вана и Эдгара Райта, сиквелы «Тихого места», «Хэллоуина» и «Заклятия», ремейк «Кэндимена» и другие ожидаемые картины.




«Армия мертвецов» / Army of the Dead

«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

Зак Снайдер, дебютировавший в своё время ремейком «Рассвета мертвецов» Джорджа Ромеро, вновь обратится к прославившей его теме зомби-апокалипсиса. Действие ленты развернётся в Лас-Вегасе, где группа воров и наёмников, воспользовавшись нашествием ходячих мертвецов, планирует провернуть масштабное ограбление. В главной роли — Дэйв Батиста. Картину, замороженную в 2008-м из-за финансового кризиса, разморозил Netflix, дав на его производство 90 млн долларов.

Дата выхода в прокат неизвестна



«Волны»

«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

Михаил Брашинский поставил триллер с элементами хоррора о людях, попавших в тоталитарную секту, скрытую от посторонних глаз в лесу. Главные роли в фильме исполняют Владислав Абашин и Евгения Крегжде.

Дата выхода в прокат неизвестна



«Заклятие 3: По воле дьявола» / The Conjuring: The Devil Made Me Do It

«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

Постановку третьей части популярной хоррор-серии о чете исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов Джеймс Ван доверил новичку Майклу Чавесу. Вера Фармига и Патрик Уилсон вернутся к своим ролям, в ленте также снимется Ингрид Бису, засветившаяся в «Проклятии монахини» из этой же вселенной.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 июня



«Злое» / Malignant

«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

Вместо продолжения «Заклятия» Джеймс Ван совместно с Ингрид Бису, также играющей одну из ролей, решил обратиться к новому сюжету, который он ранее осуществил в виде графического романа. Режиссёр поведает о том, как раковая опухоль наделяет главного героя сверхъестественными способностями. В картине также заняты Аннабелль Уоллис, Джейк Абель и Мэдди Хассон.

Дата выхода в прокат неизвестна



«Кинотеатр кошмаров» / Nightmare Cinema



Данный альманах ужасов любопытен участием таких маститых хоррормейкеров, как Джо Данте и Мик Гаррис, которые вместе с Алехандро Бругуесом, Рюхэем Китамурой и Дэвидом Слэйдом сняли пять новелл. По сюжету несколько случайных прохожих попадают в кинотеатр «Риальто», где каждому показывается фильм ужасов с собственным участием. После просмотра зрителей ожидает встреча с Киномехаником в исполнении Микки Рурка.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 апреля



«Кэндимен» / Candyman



«Кэндимен, Кэндимен, Кэндимен», — взывали к злобному духу на протяжении 30 лет, и вот, наконец, он возвращается. Не только в лице постаревшего Тони Тодда, но и в воплощении Яхьи Абдул-Матина II. За адаптацию культовой вещи Клайва Баркера отвечал Джордан Пил, а поставила фильм Ниа ДаКоста.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 26 августа



«Ледяной демон»

«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

Фильм ужасов от главных российских хоррормейкеров Святослава Подгаевского (он здесь в качестве продюсера) и Ивана Капитонова. Главная героиня находит в горах тело своего отца, пропавшего 10 лет назад. Она его почти не помнит, но вот он подаёт признаки жизни, хоть и находится в коме. В таком состоянии его привозят домой. Девушка понимает, что вместе с ним в их дом пришло нечто сверхъестественное. В ролях Ольга Ломоносова, Алексей Розин, Алина Бабак, Глеб Калюжный и Игорь Хрипунов.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 октября



«Наяву» / Come True



Лэндон Либуарон и Джулия Сара Стоун в фантастическом хорроре Энтони Скотта Бёрнса разыграют историю девочки-подростка, согласившейся принять участие в исследовании сновидений. Фильм с успехом прошёлся по ряду кинофестивалей, посвящённых хоррорам и sci-fi.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 июня



«Оборотень» / The Wolf of Snow Hollow



Одна из последних работ Роберта Форстера, ушедшего от нас в октябре 2019-го. В комедийном хорроре Джима Каммингса, играющего главную роль, актёр предстанет в качестве шерифа небольшого городка, охваченного ужасом из-за жестоко растерзанных трупов, появляющихся в каждую полную луну. Компанию обоим составит Рики Линдхоум.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 18 февраля



«Пациент Зеро» / Yummy



Бельгийский комедийный зомби-муви Ларса Дамуасо с Майке Нёвилль в образе Аллисон, приехавшей в клинику пластической хирургии где-то в Восточной Европе вместе с матерью, большой любительницей улучшать собственную внешность, и недотёпой-бойфрендом Микаэлем. Последний как раз и освобождает привязанную к каталке женщину, явно склонную к каннибализму.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 11 февраля



«Пила: Спираль» / Spiral: From the Book of Saw



Девятая часть культовой хоррор-серии заявлена как её перезапуск. В режиссёрском кресле Даррен Линн Боусман, снявший три части франшизы, а над сюжетом корпел Крис Рок, которого можно лицезреть и в кадре. Кроме того, в картине играют Сэмюэл Л. Джексон, Макс Мингелла, Марисол Николс и Зои Палмер.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 мая



«Поворот не туда: Наследие» / Wrong Turn: The Foundation



Седьмую часть популярной хоррор-серии, стартовавшей в 2003-м, украшают собой Мэттью Модайн, Дэйзи Хэд, Шарлотта Вега и Эмма Дюмон, а за постановку отвечает Майк П. Нельсон, снявший до этого парочку малопримечательных лент. Нам опять расскажут про команду путешествующих по родной стране друзей, столкнувшуюся с нелюдимыми местными.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 18 февраля



«Приворот. Чёрное венчание»



Очередной хоррор в фильмографии Подгаевского и Капитонова — теперь про ритуал приворота, на который решается молодая женщина, не подозревая, чем это может кончиться и для неё и для ребёнка. В картине заняты Яна Енжаева, Константин Белошапка, Илья Ермолов, Варвара Бородина, Сабина Ахмедова и Игорь Хрипунов.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 11 февраля



«Проклятие. Призраки дома Борли» / The Banishing



Новая работа создателя «Чёрной смерти» и «Треугольника» Кристофера Смита сосредоточит своё внимание на семье священника Линуса (Джон Хеффернан), переехавшей в 30-е годы ХХ века в поместье Борли, ставшее пристанищем для призраков. В фильме также сыграли Джессика Браун-Финдли, Шон Харрис и Джон Линч.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 апреля



«Прошлой ночью в Сохо» / Last Night in Soho

«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

По сюжету новой картины Эдгара Райта молодая девушка, увлечённая модным дизайном, попадает в Лондон 1960-х и сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей, что приводит её к мрачным последствиям. Звёздами фильма являются Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Томасин Маккензи, Дайана Ригг, Теренс Стэмп и Рита Ташингем.

Ориентировочная дата выхода в мировой прокат: 22 октября



«Ряд 19»

«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

Молодая женщина-врач Катя (Светлана Иванова) вместе с шестилетней дочерью Дианой (Марта Тимофеева) в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий: в полупустом салоне самолёта одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. В картине Александра Бабаева также заняты Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот и Виктория Корлякова.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 октября



«Старое» / Old

«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

В новом триллере М. Найта Шьямалана, основанном на французском графическом романе «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса, найдётся место сверхъестественному. Это будет история об отдыхающих (Томасин Маккензи, Гаэль Гарсия Берналь, Элайза Сканлен, Алекс Вулф, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Эбби Ли, Эмбет Дэвидц), нашедших на пляже труп женщины.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 июля



«Тихое место 2» / A Quiet Place: Part II



Долгожданное продолжение нашумевшего хоррора. У руля вновь Джон Красински, а главные герои в исполнении Эмили Блант и Милли Симмондс всё также будут испытывать судьбу нарушением тишины. Помимо них в фильме появятся Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 апреля



«Ученик экзорциста» / Seventh day

«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

Гай Пирс, Стивен Лэнг и Кит Дэвид сыграли в хорроре Джастина П. Ланжа о двух экзорцистах — начинающем и опытном, которые столкнулись со сложным случаем одержимости и собственными демонами.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 1 апреля



«Хэллоуин убивает» / Halloween Kills



Несколько лет назад Дэвид Гордон Грин вернул на экраны Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис), да не одну, а с целым семейством (Джуди Грир, Энди Мэтичак), и, конечно же, Майкла Майерса. В 12-й части культовой серии Джона Карпентера маньяк в маске столкнётся как с тремя воительницами, так и с персонажами Кайл Ричардс и Энтони Майкла Холла, выжившими после встречи с Майерсом в первом и шестом «Хэллоуине».

Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 октября
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