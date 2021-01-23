«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года

2020-й, несмотря на пандемию коронавируса, успел порадовать зрителей приличными страшилками вроде фильмов «Цвет из иных миров», «Человек-невидимка» и «Бекки». Наступивший год, как и в случае с кинофантастикой, изобилует перенесёнными релизами, среди которых новые работы Джеймса Вана и Эдгара Райта, сиквелы «Тихого места», «Хэллоуина» и «Заклятия», ремейк «Кэндимена» и другие ожидаемые картины.
«Армия мертвецов» / Army of the Dead
Зак Снайдер
, дебютировавший в своё время ремейком «Рассвета мертвецов
» Джорджа Ромеро
, вновь обратится к прославившей его теме зомби-апокалипсиса. Действие ленты развернётся в Лас-Вегасе, где группа воров и наёмников, воспользовавшись нашествием ходячих мертвецов, планирует провернуть масштабное ограбление. В главной роли — Дэйв Батиста
. Картину, замороженную в 2008-м из-за финансового кризиса, разморозил Netflix, дав на его производство 90 млн долларов.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Волны»
Михаил Брашинский
поставил триллер с элементами хоррора о людях, попавших в тоталитарную секту, скрытую от посторонних глаз в лесу. Главные роли в фильме исполняют Владислав Абашин
и Евгения Крегжде
.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Заклятие 3: По воле дьявола» / The Conjuring: The Devil Made Me Do It
Постановку третьей части популярной хоррор-серии о чете исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов Джеймс Ван доверил новичку Майклу Чавесу
. Вера Фармига
и Патрик Уилсон
вернутся к своим ролям, в ленте также снимется Ингрид Бису
, засветившаяся в «Проклятии монахини
» из этой же вселенной.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 июня
«Злое» / Malignant
Вместо продолжения «Заклятия» Джеймс Ван совместно с Ингрид Бису, также играющей одну из ролей, решил обратиться к новому сюжету, который он ранее осуществил в виде графического романа. Режиссёр поведает о том, как раковая опухоль наделяет главного героя сверхъестественными способностями. В картине также заняты Аннабелль Уоллис
, Джейк Абель
и Мэдди Хассон
.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Кинотеатр кошмаров» / Nightmare Cinema
Данный альманах ужасов любопытен участием таких маститых хоррормейкеров, как Джо Данте
и Мик Гаррис
, которые вместе с Алехандро Бругуесом
, Рюхэем Китамурой
и Дэвидом Слэйдом
сняли пять новелл. По сюжету несколько случайных прохожих попадают в кинотеатр «Риальто», где каждому показывается фильм ужасов с собственным участием. После просмотра зрителей ожидает встреча с Киномехаником в исполнении Микки Рурка
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 апреля
«Кэндимен» / Candyman
«Кэндимен, Кэндимен, Кэндимен», —
взывали к злобному духу на протяжении 30 лет, и вот, наконец, он возвращается. Не только в лице постаревшего Тони Тодда
, но и в воплощении Яхьи Абдул-Матина II
. За адаптацию культовой вещи Клайва Баркера
отвечал Джордан Пил
, а поставила фильм Ниа ДаКоста
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 26 августа
«Ледяной демон»
Фильм ужасов от главных российских хоррормейкеров Святослава Подгаевского
(он здесь в качестве продюсера) и Ивана Капитонова
. Главная героиня находит в горах тело своего отца, пропавшего 10 лет назад. Она его почти не помнит, но вот он подаёт признаки жизни, хоть и находится в коме. В таком состоянии его привозят домой. Девушка понимает, что вместе с ним в их дом пришло нечто сверхъестественное. В ролях Ольга Ломоносова
, Алексей Розин
, Алина Бабак
, Глеб Калюжный
и Игорь Хрипунов
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 октября
«Наяву» / Come True
Лэндон Либуарон
и Джулия Сара Стоун
в фантастическом хорроре Энтони Скотта Бёрнса
разыграют историю девочки-подростка, согласившейся принять участие в исследовании сновидений. Фильм с успехом прошёлся по ряду кинофестивалей, посвящённых хоррорам и sci-fi.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 июня
«Оборотень» / The Wolf of Snow Hollow
Одна из последних работ Роберта Форстера
, ушедшего от нас в октябре 2019-го. В комедийном хорроре Джима Каммингса
, играющего главную роль, актёр предстанет в качестве шерифа небольшого городка, охваченного ужасом из-за жестоко растерзанных трупов, появляющихся в каждую полную луну. Компанию обоим составит Рики Линдхоум
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 18 февраля
«Пациент Зеро» / Yummy
Бельгийский комедийный зомби-муви Ларса Дамуасо
с Майке Нёвилль
в образе Аллисон, приехавшей в клинику пластической хирургии где-то в Восточной Европе вместе с матерью, большой любительницей улучшать собственную внешность, и недотёпой-бойфрендом Микаэлем. Последний как раз и освобождает привязанную к каталке женщину, явно склонную к каннибализму.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 11 февраля
«Пила: Спираль» / Spiral: From the Book of Saw
Девятая часть культовой хоррор-серии заявлена как её перезапуск. В режиссёрском кресле Даррен Линн Боусман
, снявший три части франшизы, а над сюжетом корпел Крис Рок
, которого можно лицезреть и в кадре. Кроме того, в картине играют Сэмюэл Л. Джексон
, Макс Мингелла
, Марисол Николс
и Зои Палмер
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 мая
«Поворот не туда: Наследие» / Wrong Turn: The Foundation
Седьмую часть популярной хоррор-серии, стартовавшей в 2003-м, украшают собой Мэттью Модайн
, Дэйзи Хэд
, Шарлотта Вега
и Эмма Дюмон
, а за постановку отвечает Майк П. Нельсон
, снявший до этого парочку малопримечательных лент. Нам опять расскажут про команду путешествующих по родной стране друзей, столкнувшуюся с нелюдимыми местными.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 18 февраля
«Приворот. Чёрное венчание»
Очередной хоррор в фильмографии Подгаевского и Капитонова — теперь про ритуал приворота, на который решается молодая женщина, не подозревая, чем это может кончиться и для неё и для ребёнка. В картине заняты Яна Енжаева
, Константин Белошапка
, Илья Ермолов
, Варвара Бородина
, Сабина Ахмедова
и Игорь Хрипунов.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 11 февраля
«Проклятие. Призраки дома Борли» / The Banishing
Новая работа создателя «Чёрной смерти
» и «Треугольника
» Кристофера Смита
сосредоточит своё внимание на семье священника Линуса (Джон Хеффернан
), переехавшей в 30-е годы ХХ века в поместье Борли, ставшее пристанищем для призраков. В фильме также сыграли Джессика Браун-Финдли
, Шон Харрис
и Джон Линч
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 апреля
«Прошлой ночью в Сохо» / Last Night in Soho
По сюжету новой картины Эдгара Райта молодая девушка, увлечённая модным дизайном, попадает в Лондон 1960-х и сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей, что приводит её к мрачным последствиям. Звёздами фильма являются Аня Тейлор-Джой
, Мэтт Смит
, Томасин Маккензи
, Дайана Ригг
, Теренс Стэмп
и Рита Ташингем
.
Ориентировочная дата выхода в мировой прокат: 22 октября
«Ряд 19»
Молодая женщина-врач Катя (Светлана Иванова
) вместе с шестилетней дочерью Дианой (Марта Тимофеева
) в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий: в полупустом салоне самолёта одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. В картине Александра Бабаева
также заняты Вольфганг Черни
, Екатерина Вилкова
, Анатолий Кот
и Виктория Корлякова
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 октября
«Старое» / Old
В новом триллере М. Найта Шьямалана
, основанном на французском графическом романе «Замок из песка
» Пьера Оскара Леви
и Фредерика Петерса
, найдётся место сверхъестественному. Это будет история об отдыхающих (Томасин Маккензи, Гаэль Гарсия Берналь
, Элайза Сканлен
, Алекс Вулф
, Вики Крипс
, Руфус Сьюэлл
, Эбби Ли
, Эмбет Дэвидц
), нашедших на пляже труп женщины.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 июля
«Тихое место 2» / A Quiet Place: Part II
Долгожданное продолжение нашумевшего хоррора. У руля вновь Джон Красински
, а главные герои в исполнении Эмили Блант
и Милли Симмондс
всё также будут испытывать судьбу нарушением тишины. Помимо них в фильме появятся Киллиан Мёрфи
и Джимон Хонсу
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 апреля
«Ученик экзорциста» / Seventh day
Гай Пирс
, Стивен Лэнг
и Кит Дэвид
сыграли в хорроре Джастина П. Ланжа
о двух экзорцистах — начинающем и опытном, которые столкнулись со сложным случаем одержимости и собственными демонами.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 1 апреля
«Хэллоуин убивает» / Halloween Kills
Несколько лет назад Дэвид Гордон Грин
вернул на экраны Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис
), да не одну, а с целым семейством (Джуди Грир
, Энди Мэтичак
), и, конечно же, Майкла Майерса. В 12-й части культовой серии Джона Карпентера
маньяк в маске столкнётся как с тремя воительницами, так и с персонажами Кайл Ричардс
и Энтони Майкла Холла
, выжившими после встречи с Майерсом в первом и шестом «Хэллоуине
».
Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 октября
обсуждение >>