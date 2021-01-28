«Стендап под прикрытием» дарит микрофон

4 февраля
на экраны выходит комедия «Стендап под прикрытием
»: дерзкая оперативница Светлана (Валентина Мазунина
) для раскрытия серьёзного дела внедряется... В тусовку стендаперов!
Кино-Театр.Ру
и «MEGOGO Distribution»
начинают розыгрыш микрофона для выступлений с функцией караоке! Выступай с удовольствием и смотри фильм «Стендап под прикрытием».
Для участия сделайте репост конкурса и пришлите письмо с темой «Стендап» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Итоги подведем 4 февраля
! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Удачи!
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