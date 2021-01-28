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«Стендап под прикрытием» дарит микрофон

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28 января 2021
4 февраля на экраны выходит комедия «Стендап под прикрытием»: дерзкая оперативница Светлана (Валентина Мазунина) для раскрытия серьёзного дела внедряется... В тусовку стендаперов!

«Стендап под прикрытием» дарит микрофон

Кино-Театр.Ру и «MEGOGO Distribution» начинают розыгрыш микрофона для выступлений с функцией караоке! Выступай с удовольствием и смотри фильм «Стендап под прикрытием».

Для участия сделайте репост конкурса и пришлите письмо с темой «Стендап» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги подведем 4 февраля! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи!

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