Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Том и Джерри», «Конёк-горбунок» и ещё 11 фильмов февраля

31 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
31 января 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Том и Джерри», «Конёк-горбунок» и ещё 11 фильмов февраля
фото: кадр из фильма «Дикая парочка»

Самый короткий месяц наступившего года порадует зрителей фестивальными триумфаторами, новой адаптацией сказки Петра Ершова и полнометражной версией приключений Тома и Джерри.




«Заступник» / The Marksman



Лиам Нисон, не так давно пообещавший расстаться с экшн-жанром, на сей раз пошёл по стопам Рэмбо образца 2019 года. По сюжету бывший снайпер Джим заступился за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля, и теперь ему придётся в одиночку противостоять киллерам. Компанию Нисону составит Кэтрин Винник.

Выход в прокат: 4 февраля



«Снега больше не будет» / Śniegu już nigdy nie będzie



Мистическая драма Малгожаты Шумовской о Жене (Алек Утгофф), находившемся в Чернобыле в момент аварии. Похоже, из-за неё он обрёл сверхъестественные способности. Сейчас он – успешный массажист, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные тайны. Так Женя превратился в гуру: одинокие и несчастные, несмотря на свои деньги и власть, люди спешат к нему на сеанс, чтобы услышать, как жить дальше.

Выход в прокат: 4 февраля



«Северный ветер»



Гротескная мрачная сказка Ренаты Литвиновой о победившем матриархате, который оказывается на грани свержения. Роли в ней исполнили сама Литвинова, её дочь Ульяна, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Никита Кукушкин. Музыку написала Земфира.

Выход в прокат: 6 февраля



«Дикая парочка» / Wild Mountain Thyme



Эмили Блант и Джейми Дорнан в мелодраме Джона Патрика Шанли предстанут в качестве соседей Розмари и Энтони. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья всё время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр, и у мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. В фильме также заявлены Джон Хэмм, Кристофер Уокен и Дана Дилейни.

Выход в прокат: 11 февраля



«История семьи Блум» / Penguin Bloom



Наоми Уоттс, Эндрю Линкольн и Джеки Уивер сыграли в экранизации книги Бредли Тревора Грива, повествующей о дружбе парализованной Сэм и раненого птенца сороки, названного Пингвином.

Выход в прокат: 11 февраля



«Кроличья лапа» / La Patte de Lapin



Нана Джорджадзе вводит зрителей в сюрреалистичный и даже немного пугающий мир питерских коммуналок. А затем перемещает действие в сказочные виноградники французского Прованса, погружая зрителей в повествование, отображающее сумбурное перестроечное время. Картина со Светланой Щедриной, Пьером Ришаром и Евгением Ткачуком удостоена приза за операторскую работу Михаила Квирикадзе на 18-й «Амурской осени».

Выход в прокат: 11 февраля



«Родные»



Роуд-муви Ильи Аксёнова о семье, которая отправляется на Грушинский фестиваль. В главных ролях Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Семён Трескунов, а сценарий написали Жора Крыжовников и Алексей Казаков. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Анна Уколова, Никита Павленко и певица Монеточка.

Выход в прокат: 11 февраля



«Конёк-горбунок»



Олег Погодин экранизировал всем известную сказку Петра Ершова. В фильме сыграли Антон Шагин, Михаил Ефремов, Павел Деревянко и Паулина Андреева.

Выход в прокат: 18 февраля



«Мавританец» / Mauritanian



Кевин Макдональд адаптировал для кино документальную книгу Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо», пригласив на главные роли Тахара Рахима, Джоди Фостер и Бенедикта Камбербэтча. Это история мавританца, обвинённого в вербовке террористов, направивших 11 сентября самолёт во Всемирный торговый центр. Он провёл в тюрьме без предъявления обвинения, суда и следствия более 14​ лет.

Выход в прокат: 18 февраля



«Хищники»



Лента Степана Соколова представляет собой каскад комедийных непредвиденных ситуаций. Амбициозный тренер личного роста, автор пособия «Психология хищника» неожиданно для себя оказывается в незавидном положении. Актёрская команда состоит из Алёны Бабенко, Фёдора Лаврова, Олега Тактарова, Алексея Шевченкова, Юлии Топольницкой и Владимира Сычёва.

Выход в прокат: 18 февраля



«Батя»



Ностальгическая лента всколыхнёт чувства тех, чьё детство пришлось на лихие 90-е. По сюжету повзрослевший Макс (Стас Старовойтов) едет к своему бате (Владимир Вдовиченков), по пути предаваясь воспоминаниям о суровом воспитании отца. В фильме также сыграли Надежда Михалкова и Елена Лядова.

Выход в прокат: 23 февраля



«Пугало» / Scarecrow



Получившая Гран-при и приз за лучшую женскую роль (Валентина Романова-Чыскыырай) на «Кинотавре» якутская картина Дмитрия Давыдова про отшельницу и знахарку. Несмотря на то, что в посёлке её все, мягко говоря, не любят, услугами её не пренебрегают. То полиция позовёт вылечить очередную жертву ДТП, не поддающуюся местной медсестре, то соседка приведёт мужа-импотента, от которого хочет детей, то сосед – мальчика, который вдруг стал заикаться.

Выход в прокат: 25 февраля



«Том и Джерри» / Tom & Jerry



Полнометражная игровая картина Тима Стори вернёт нам любимых персонажей — мышонка Джерри и кота Тома. Компанию им составит Хлоя Грейс Морец. Насколько лента удачная или провальная, покажет прокат.

Выход в прокат: 25 февраля




Смотрите также в кинотеатрах:

с 4 февраля
Дважды два
Денежный самолёт
Крылья урагана
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Мьюзик
Огонёк-огниво
Папаши
Поли
Понаехали
Стендап под прикрытием

с 11 февраля
Love
Джек и механическое сердце
Любит не любит
Музыка крыш
Наш отец
Опасный соблазн
Пациент Зеро
Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров
Пончары. Глобальное закругление
Приворот. Чёрное венчание
СЕЛФИ. Хаос и творчество

с 18 февраля
Дерево желаний
Дочь тьмы
Необратимость. Полная инверсия
Персона. Перевыпуск
Поворот не туда: Наследие
Рыцари справедливости
Спасите Колю!
Спаситель

с 19 февраля
Аферистка

с 23 февраля
На скорости

с 25 февраля
Воздушный бой
Гипосомния
Дом Пьера Кардена
Друзья навсегда
Лузеры против пришельцев
Мандерлей. Перевыпуск
Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы
Проклятый дом 4
Эпидемия. Перевыпуск

с 27 февраля
Мульт в кино. Выпуск № 123

Макс Милиан
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года
20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года
Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
«Охотник на монстров», сиквел «Чудо-женщины» и ещё 8 фильмов января
Сиквел «Неадекватных людей», «Огонь» и ещё 8 фильмов декабря
«Амурская Осень»-2020: Проблемы общества, сильные женщины и другие темы фестиваля
Кинотавр-2020: «Пугало». Первый якутский фильм конкурса, сразу же взявший гран-при
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияБоевикКомедияПольское киноРоссийские фильмыСказкаЭкранизация
персоны
Илья АксёновПаулина АндрееваАлёна БабенкоЭмили БлантСергей БуруновВладимир ВдовиченковКэтрин ВинникДмитрий Давыдов (III)Павел ДеревянкоНана ДжорджадзеДана ДилейниУльяна ДобровскаяДжейми ДорнанМихаил ЕфремовЗемфираАлексей Казаков (II)Бенедикт КамбербэтчМихаил КвирикадзеЖора КрыжовниковНикита КукушкинФёдор ЛавровЭндрю ЛинкольнРената ЛитвиноваЕлена ЛядоваРоман МадяновКевин МакдональдНадежда МихалковаМонеточкаХлоя Грейс МорецЛиам НисонНикита ПавленкоИрина ПеговаОлег ПогодинТахар РахимПьер РишарВалентина Романова-Чыскыырай (III)Степан Соколов (II)Стас СтаровойтовТим СториВладимир СычёвОлег ТактаровЕвгений ТкачукЮлия ТопольницкаяСемён ТрескуновДжеки УиверАнна УколоваКристофер УокенНаоми УоттсАлек УтгоффДжоди ФостерСветлана ХодченковаДжон ХэммАнтон ШагинДжон Патрик ШанлиАлексей ШевченковМалгожата ШумовскаяСветлана ЩедринаСофья Эрнст
фильмы
БатяДикая парочкаЗаступникИстория семьи БлумКонёк-горбунокКроличья лапаМавританецПугалоРодныеРэмбо: Последняя кровьСеверный ветерСнега больше не будетТом и ДжерриТом и ДжерриТом и Джерри: История о ЩелкунчикеХищники

фотографии >>
«Северный ветер»
«Снега больше не будет»
«Родные»
«Мавританец»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Лановой
28 января ушёл из жизни актёр Василий Лановой.
Юрий Лахин
27 января ушёл из жизни актёр Юрий Лахин.
Андрей Болсунов
27 января ушёл из жизни актёр Андрей Болсунов.
Виталий Соколовский
27 января ушёл из жизни актёр Виталий Соколовский.

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Вера Глаголева
Алексей Грибов
Евгений Дрёмин
Олег Каменщиков
Максим Меркулов (II)
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Малгожата Зайончковская
Марио Ланца
Келли Линч
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
Декстер Флетчер
Джон Эгар
все родившиеся 31 января >>

Афиша кино >>

Крылья урагана
военный фильм, драма
Великобритания, Польша, 2018
Поли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, 2020
Снега больше не будет
драма, мистика
Польша, Германия, 2020
Дважды два
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Денежный самолет
боевик, криминальный фильм
США, 2020
Заступник
боевик, приключения, триллер
США, 2021
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, мелодрама
Россия, 2021
Мьюзик
драма, музыкальный фильм
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен