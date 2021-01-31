«Том и Джерри», «Конёк-горбунок» и ещё 11 фильмов февраля

Лиам Нисон, не так давно пообещавший расстаться с экшн-жанром, на сей раз пошёл по стопам Рэмбо образца 2019 года. По сюжету бывший снайпер Джим заступился за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля, и теперь ему придётся в одиночку противостоять киллерам. Компанию Нисону составит Кэтрин Винник.
Мистическая драма Малгожаты Шумовской о Жене (Алек Утгофф), находившемся в Чернобыле в момент аварии. Похоже, из-за неё он обрёл сверхъестественные способности. Сейчас он – успешный массажист, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные тайны. Так Женя превратился в гуру: одинокие и несчастные, несмотря на свои деньги и власть, люди спешат к нему на сеанс, чтобы услышать, как жить дальше.
Эмили Блант и Джейми Дорнан в мелодраме Джона Патрика Шанли предстанут в качестве соседей Розмари и Энтони. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья всё время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр, и у мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. В фильме также заявлены Джон Хэмм, Кристофер Уокен и Дана Дилейни.
Кевин Макдональд адаптировал для кино документальную книгу Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо», пригласив на главные роли Тахара Рахима, Джоди Фостер и Бенедикта Камбербэтча. Это история мавританца, обвинённого в вербовке террористов, направивших 11 сентября самолёт во Всемирный торговый центр. Он провёл в тюрьме без предъявления обвинения, суда и следствия более 14 лет.
Ностальгическая лента всколыхнёт чувства тех, чьё детство пришлось на лихие 90-е. По сюжету повзрослевший Макс (Стас Старовойтов) едет к своему бате (Владимир Вдовиченков), по пути предаваясь воспоминаниям о суровом воспитании отца. В фильме также сыграли Надежда Михалкова и Елена Лядова.
Получившая Гран-при и приз за лучшую женскую роль (Валентина Романова-Чыскыырай) на «Кинотавре» якутская картина Дмитрия Давыдова про отшельницу и знахарку. Несмотря на то, что в посёлке её все, мягко говоря, не любят, услугами её не пренебрегают. То полиция позовёт вылечить очередную жертву ДТП, не поддающуюся местной медсестре, то соседка приведёт мужа-импотента, от которого хочет детей, то сосед – мальчика, который вдруг стал заикаться.
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