Анимация в 2020-м: Самоизоляция, стриминги и взрослые сериалы

Подводить итоги года в анимации стало в последнее время делом неблагодарным: мультипликация по-прежнему остается самым динамично развивающимся видом искусства, и слишком много в ней всего происходит разного, нового и неожиданного. Минувший год не был исключением, скорее даже наоборот оказался чрезвычайно богат на события и открытия, связанные с мультипликационным кино.
фото: "Первобытный"
Анимация на самоизоляции
Главные события, конечно, связаны с пандемией и удаленной работой. Из всех видов искусств (за исключением разве что литературы) анимация оказалась наиболее подготовленной к переходу на новый режим. Продюсер Аарон Симпсон написал даже целую статью, где рассуждал о том, что аниматоры как будто всю свою историю готовились к глобальному карантину. И пока другие креативные индустрии переживали глубокий кризис, анимационная отрасль продолжала работать, в общем, почти в привычном режиме, а аниматоры и режиссеры постили в фейсбуке фото, свидетельствовавшие о том, что их жизнь с приходом самоизоляции вообще не изменилась.
Это внезапно открывшееся достоинство анимации, помимо глобальных (индустрия, к счастью, не так пострадала от коронавируса, как некоторые другие области человеческой деятельности), имело и пару забавных локальных последствий. Например, когда авторы сериала «Черный список» не смогли доснять нормально последнюю серию 8-го сезона, они сделали ее наполовину в анимационной технике. А еще в фестивальной мультипликации появился целый отдельный жанр карантинных роликов. Также отчасти упростились и некоторые международные коммуникации, несколько децентрализовав мир. После закрытия границ и введения режима самоизоляции, разница между ближайшим соседом и страной, находящейся на другом краю света, стала стираться, и несомненно это повлияет в будущем на географию бизнес-партнерств и формирование самых неожиданных «копродакшнов».
фото: "Черный список"
Стриминговые сервисы
Однако центральной тенденцией года стоит назвать вовсе не это, а активное включение в анимацию стриминговых сервисов. Тренд запустил, конечно же, Netflix (законодатель мод в этой области) еще несколько лет назад, однако до 2020-го года не было толком понятно, насколько плотным может быть сотрудничество анимационной индустрии и онлайн-кинотеатров. За минувший же год перспективы такого взаимодействия стали очевидны. Успех «Клауса» и «Полуночных откровений» (Netflix), выход «Легенды о волках» на Apple TV, «Солнечных противоположностей» на Hulu и другие громкие и не очень релизы показали, что стриминговые сервисы готовы финансировать и выпускать анимационные проекты, заменив собой в этом смысле телевидение, которое в последние годы все реже вкладывало в анимацию деньги.
Неожиданным образом Россия, обычно отстающая от мировых трендов, на этот раз идет в ногу со временем. В мае на КиноПоиске HD вышел новый сезон «Смешариков» (результат партнерства Кинопоиска и компании «Рики»), в декабре – «Бодо Бородо» на IVI (сериал также создан с финансовым участием онлайн-кинотеатра), в начале октября КиноПоиск объявил о создании анимационного проекта «Киберслав» и запустил совместный с «Рики» конкурс по поиску новых проектов. А буквально пару недель спустя о плотном сотрудничестве в создании анимационных сериалов объявили канал «2х2» и Premiere TV, активно занялся анимационными проектами онлайн-кинотеатр START, присматриваются к мультипликации «Окко» и другие сервисы.
фото: "Смешарики 5"
О том, как повлияет на анимационную индустрию это новое веянье, можно только догадываться. Платформы сегодня не только обладают серьезным ресурсом, но они к тому же более склонны к экспериментам, чем консервативное ТВ, а также более гибко и непосредственно реагируют на запросы зрителей. Если успех на ТВ определяется невнятными рейтингами, которые составляются сложными способами, доступны только для профессионалов и напрямую зависят от программирования (если сериал не попал в прайм-тайм, то оказаться на виду и получить хороший рейтинг шансов у него мало), то успех на платформах куда более очевиден: количество просмотров, подписок, комментариев – все это дает куда больше представлений о реальных вкусах и предпочтениях зрителей.
Впрочем, минусы тоже есть. Один из них связан с кинотеатральным прокатом, в котором стриминговые сервисы не заинтересованы. И это особенно печально в случае с полнометражной анимацией. Того же «Клауса», увы, на большом экране не посмотришь. Да и зрители вряд ли пойдут за деньги в кино, имея возможность посмотреть новый фильм дома по подписке. Определенно полнометражная анимация определенного толка (вроде той же «Легенды о волках») нередко будет стоять перед болезненным выбором между желанием показать всю красоту своей работы на больших экранах и выгодными договоренностями с онлайн-кинотеатрами.
фото: "Легенда о волках"
Взрослые сериалы
Впрочем, не только бизнес-новостями и тенденциями запоминается 2020-й год. Одно из главных его достижений в том, что, пожалуй, именно в этом году анимация для взрослых, которая еще недавно казалась чем-то слегка маргинальным, вдруг вышла чуть ли не в авангард индустрии. По крайней мере стала самой животрепещущей темой в разговорах. В основном, разумеется, благодаря новым анимационным сериалам, появившимся за последние год-два. «Разочарование», «Любовь, смерть и роботы», «Полуночные откровения», «Первобытный», «Солнечные противоположности» — это только самые знаменитые из взрослых анимационных проектов 2019-2020 гг. Интересно и то, что проекты для взрослых становятся все более разнообразными и непредсказуемыми. Если раньше ключевым для западной взрослой анимации жанром были комедия и сатира, то теперь появляются сериалы в самых разных стилях и направлениях, все больше становится фантастики и фэнтези (раньше в них работала только японская анимация для взрослых), а также совсем неожиданные произведения вроде «Разочарования» или «Первобытного». И хотя старшее поколение по-прежнему смотрит взрослую анимацию нечасто, то для молодежи это направление стало уже почти обязательной частью культурного досуга.
Бок о бок с этой тенденцией идет и то, что взрослые все чаще принимают участие в детском смотрении. Семейные просмотры анимационных проектов становятся постепенно такой же нормой, как семейный поход в кино на полнометражный мультфильм. Это несомненно очень сильно корректирует подход компаний к созданию детских сериалов, в которых начинают все чаще появляться вторые уровни и расширения для взрослых. Эту, последнюю, тенденцию стоит, пожалуй, назвать самой важной. И не только для минувшего года. Анимация долгие годы шла к тому, чтобы перестать считаться «детским искусством» и 2020-й год, несомненно, стал очень большим шагом в этом направлении.
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