«Последняя дуэль», «Не время умирать» и ещё 12 фильмов октября

В новой работе Брюно Дюмона Леа Сейду предстанет в образе журналистки Франс де Мёр, которая лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Её популярность растёт так стремительно, что она получает собственное ток-шоу на главном канале страны. Но однажды что-то ломается в её бурной гламурной жизни. Героиня бросает работу и в поисках уединения отправляется в швейцарский спа, где становится лакомой добычей для других акул шоу-бизнеса.
Ремейк французского триллера «Мой сын» украшает собой Джеймс Макэвой, а компанию ему составила Клер Фой. По сюжету во время очередной командировки Эдмонд узнаёт, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребёнка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски.
Австро-немецкая адаптация «Шахматной новеллы» Стефана Цвейга повествует о нотариусе Йозефе Бартоке, бегущем с захваченной нацистами родины. Прежде, чем оказаться на корабле в Америку, в родной Вене Барток подвергся заключению и допросам. Сохранить молчание и, насколько возможно, рассудок помогает ему томик с легендарными шахматными партиями. И теперь, находясь на корабле, Йозеф вступает в поединок с чемпионом мира. В картине заняты Оливер Мазуччи, Альбрехт Шух, Биргит Минихмайр и другие актёры.
По словам Алексея Филиппова, режиссёр Дэш Шоу и команда художников, работавших над мультфильмом четыре года в ручном режиме, соединяют ЛСД-эстетику и стиль андеграундных комиксов 60-х с богатой иконографией мировых мифологий и не уступающих им теорий заговора. Люди в военной форме, ведомые оскалом капитализма, охотятся на Баку — слоника-химеру, питающегося мыслями, а главная героиня — создательница криптозоопарка — стремится его спасти.
Продолжение похождений агента 117 (Жан Дюжарден) на сей раз вместо Мишеля Хазанавичуса снял Николя Бедо, а местом действия стала Кения образца 1981 года. Здесь неутомимый герой должен помочь вождю подавить повстанцев при содействии молодого коллеги, агента 1001 (Пьер Нине).
Новый мистический хоррор одного из создателей «Репортажа» Пако Пласы расскажет про парижскую модель Сусану, которая вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки Пилар, перенёсшей инсульт. Однако несколько дней с родственницей превращают жизнь девушки в настоящий кошмар.
Историческая драма Ридли Скотта рассказывает о последнем судебном поединке во Франции XIV века. Нормандский рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) возвращается с войны и узнаёт, что его лучший друг Жак Ле Гри (Адам Драйвер) изнасиловал его жену Маргариту (Джоди Комер). Отстоять честь — свою и супруги — теперь можно только в честном поединке, от исхода которого будет зависеть не только жизнь рыцаря, но и его дамы. Сценарий, основанный на реальных событиях и книге Эрика Ягера, написали Дэймон и Бен Аффлек, который тоже появляется в фильме.
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