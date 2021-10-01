Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Последняя дуэль», «Не время умирать» и ещё 12 фильмов октября

1 октября
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2021
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
1 октября 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Последняя дуэль», «Не время умирать» и ещё 12 фильмов октября
фото: на съёмках «Кошмара на улице Вязов»

В середине осени зрителей ожидает встреча с продолжением «Хэллоуина» и анимационной «Семейки Аддамс», 25-м фильмом «бондианы» и Фредди Крюгером.




«Нас других не будет»



Документальная картина Петра Шепотинника о легенде российского кино 90-х и нулевых Сергее Бодрове-младшем с участием Сергея Сельянова, Вячеслава Бутусова и Сергея Астахова. Фигура «Брата» не нуждается в особом представлении — многие помнят о трагедии в Кармандонском ущелье. Фильм открытия 32-го «Кинотавра».

Выход в прокат: 7 октября



«Не время умирать» / No Time to Die



Финальное появление Дэниела Крэйга в образе спецагента Её Величества Джеймса Бонда. За постановку отвечает создатель «Настоящего детектива» Кэри Фукунага, а каст, по сложившейся традиции, звёздный (Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас, Рэйф Файнс, Кристоф Вальц, Джеффри Райт, Билли Магнуссен).

Выход в прокат: 7 октября



«Суперзвезда» / France



В новой работе Брюно Дюмона Леа Сейду предстанет в образе журналистки Франс де Мёр, которая лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Её популярность растёт так стремительно, что она получает собственное ток-шоу на главном канале страны. Но однажды что-то ломается в её бурной гламурной жизни. Героиня бросает работу и в поисках уединения отправляется в швейцарский спа, где становится лакомой добычей для других акул шоу-бизнеса.

Выход в прокат: 7 октября



«Исчезнувший» / My Son



Ремейк французского триллера «Мой сын» украшает собой Джеймс Макэвой, а компанию ему составила Клер Фой. По сюжету во время очередной командировки Эдмонд узнаёт, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребёнка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски.

Выход в прокат: 14 октября



«Королевская игра» / Royal Game



Австро-немецкая адаптация «Шахматной новеллы» Стефана Цвейга повествует о нотариусе Йозефе Бартоке, бегущем с захваченной нацистами родины. Прежде, чем оказаться на корабле в Америку, в родной Вене Барток подвергся заключению и допросам. Сохранить молчание и, насколько возможно, рассудок помогает ему томик с легендарными шахматными партиями. И теперь, находясь на корабле, Йозеф вступает в поединок с чемпионом мира. В картине заняты Оливер Мазуччи, Альбрехт Шух, Биргит Минихмайр и другие актёры.

Выход в прокат: 14 октября



«Криптополис» / Cryptozoo



По словам Алексея Филиппова, режиссёр Дэш Шоу и команда художников, работавших над мультфильмом четыре года в ручном режиме, соединяют ЛСД-эстетику и стиль андеграундных комиксов 60-х с богатой иконографией мировых мифологий и не уступающих им теорий заговора. Люди в военной форме, ведомые оскалом капитализма, охотятся на Баку — слоника-химеру, питающегося мыслями, а главная героиня — создательница криптозоопарка — стремится его спасти.

Выход в прокат: 14 октября



«Семейка Аддамс: Горящий тур» / The Addams Family 2



Сиквел мультфильма двухлетней давности поведает зрителям о столкновении любимых героев с хитрой телеведущей Марго Нидлёр. Персонажи в оригинале говорят голосами Оскара Айзека, Хлои Грейс Морец, Шарлиз Терон, Бетт Мидлер, Эллисон Дженни, Билла Хейдера и Снупа Догга.

Выход в прокат: 14 октября



«Кошачьи миры Луиса Уэйна» / The Electrical Life of Louis Wain



Биографическая лента об эксцентричном аристократе Луисе Уэйне (Бенедикт Камбербэтч), любившем рисовать антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили (Клер Фой), Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. В фильме также можно увидеть Андреа Райзборо, Тоби Джонса, Стэйси Мартин, Тайку Вайтити и даже Ника Кейва.

Выход в прокат: 21 октября



«Хэллоуин убивает» / Halloween Kills



Несколько лет назад Дэвид Гордон Грин вернул на экраны Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис), да не одну, а с целым семейством (Джуди Грир, Энди Мэтичак), и, конечно же, Майкла Майерса. В 12-й части культовой серии Джона Карпентера маньяк в маске столкнётся как с тремя воительницами, так и с персонажами Кайл Ричардс и Энтони Майкла Холла, выжившими после встречи с Майерсом в первом и шестом «Хэллоуине».

Выход в прокат: 21 октября



«Агент 117: Из Африки с любовью» / OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire



Продолжение похождений агента 117 (Жан Дюжарден) на сей раз вместо Мишеля Хазанавичуса снял Николя Бедо, а местом действия стала Кения образца 1981 года. Здесь неутомимый герой должен помочь вождю подавить повстанцев при содействии молодого коллеги, агента 1001 (Пьер Нине).

Выход в прокат: 28 октября



«Бабушка» / La Abuela



Новый мистический хоррор одного из создателей «Репортажа» Пако Пласы расскажет про парижскую модель Сусану, которая вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки Пилар, перенёсшей инсульт. Однако несколько дней с родственницей превращают жизнь девушки в настоящий кошмар.

Выход в прокат: 28 октября



«Кошмар на улице Вязов» / A Nightmare on Elm Street



На большом экране в наших краях впервые покажут классику Уэса Крэйвена про убийцу из снов Фредди Крюгера в исполнении неподражаемого Роберта Ингланда. Мы снова встретимся с любимыми персонажами Хезер Лангенкамп, Джона Саксона, Аманды Уайсс и дебютанта Джонни Деппа, попутно удивившись появлению в кадре звезды «Астрала» Лин Шэй. Картина, давшая старт успешной хоррор-серии, отмечена призом критиков на кинофестивале в Авориазе.

Выход в прокат: 28 октября



«Купе номер шесть» / Hytti Nro 6



Пять лет назад Юхо Куосманен очаровал Канны «Самым счастливым днём в жизни Оли Мяки», а теперь забрал гран-при жюри и экуменический приз. Фильм следует за финской студенткой (Сейди Хаарла), которая садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы сбежать от московской любви. Купе она делит с шахтёром (Юра Борисов), и это соседство поможет ей осознать личное одиночество.

Выход в прокат: 28 октября



«Последняя дуэль» / The Last Duel



Историческая драма Ридли Скотта рассказывает о последнем судебном поединке во Франции XIV века. Нормандский рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) возвращается с войны и узнаёт, что его лучший друг Жак Ле Гри (Адам Драйвер) изнасиловал его жену Маргариту (Джоди Комер). Отстоять честь — свою и супруги — теперь можно только в честном поединке, от исхода которого будет зависеть не только жизнь рыцаря, но и его дамы. Сценарий, основанный на реальных событиях и книге Эрика Ягера, написали Дэймон и Бен Аффлек, который тоже появляется в фильме.

Выход в прокат: 28 октября




Смотрите также в кинотеатрах:

с 7 октября
Иван Грозный. Перевыпуск
Идеальная жена
Курорт
Приключения на шоколадной фабрике
Мульт в кино. Выпуск № 131

с 14 октября
Linkin Park - Road to Revolution
Герда
Демоник
Деревня проклятых
Маленькая мама
Медея
Мистериум: Эффект Марко
Монстр: Начало
Тебе одиноко сегодня вечером?
Фантазии для взрослых
ФиксиКИНО. Осенний марафон
Человек божий
Эйфель

с 21 октября
Возвращение. Перевыпуск
Дракулов
Неисправимый Рон
По соседству
Утраченные иллюзии
Учёности плоды
Хороший, плохой, коп
Эвакуация

с 23 октября
Спаситель на продажу

с 28 октября
Гайя: Месть богов
Дурное воспитание. Перевыпуск
Кощей. Начало
Ледяной демон
Мы – монстры! 2
На близком расстоянии
Отчаянные дольщики
Помогите, я уменьшил своих друзей!
Превратности разума
Проклятый Хеллоуин
Семейный бюджет
Флай
Худший человек на свете

с 30 октября
Агнец
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кинотавр-2021: Нас других не будет. И российского кино тоже
Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне
«Блокадный дневник», «Дюна» и «Безумное кино для взрослых»: что смотреть осенью в прокате
«Дюна», «Не время умирать» и ещё 13 фильмов сентября
«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года
20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года
Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияБиография / БайопикБританское киноИспанское киноИсторический фильм/сериалКинотавр 2021классикаНеигровое/Документальное киноНемецкое кинопремьеры годаремейкРоссийские фильмысиквелФранцузское киноХоррор
персоны
Оскар АйзекАна де АрмасСергей Астахов (II)Бен АффлекНиколя БедоСергей Бодров (младший)Юра БорисовВячеслав БутусовТайка ВайтитиКристоф ВальцДэвид Гордон ГринДжуди ГрирДжонни ДеппЭллисон ДженниТоби ДжонсСнуп ДоггАдам ДрайверМэтт ДэймонЖан ДюжарденБрюно ДюмонРоберт ИнгландБенедикт КамбербэтчДжон КарпентерНик КейвДжоди КомерУэс КрэйвенДэниел КрэйгЮхо КуосманенХезер ЛангенкампДжейми Ли КёртисБилли МагнуссенОливер МазуччиДжеймс МакэвойРами МалекСтэйси МартинБетт МидлерБиргит МинихмайрХлоя Грейс МорецЭнди МэтичакПьер НинеПако ПласаАндреа РайзбороДжеффри РайтКайл РичардсДжон СаксонЛеа СейдуСергей СельяновРидли СкоттШарлиз ТеронАманда УайссРэйф ФайнсКлер ФойКэри ФукунагаСейди ХаарлаМишель ХазанавичусБилл ХейдерЭнтони Майкл ХоллСтефан ЦвейгПетр ШепотинникДэш ШоуАльбрехт ШухЛин Шэй
фильмы
Агент 117: Из Африки с любовьюАстралБабушкаБратИсчезнувшийКоролевская играКошачьи миры Луиса УэйнаКошмар на улице ВязовКриптополисКупе номер шестьМой сынНас других не будетНе время умиратьПоследняя дуэльРепортажСамый счастливый день в жизни Олли МякиСемейка АддамсСемейка Аддамс: Горящий турСуперзвездаХэллоуинХэллоуинХэллоуин 6: Проклятие Майкла МайерсаХэллоуин убивает

фотографии >>
«Купе номер шесть»
«Кошачьи миры Луиса Уэйна»
«Нас других не будет»
«Хэллоуин убивает»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Барри Линдон»

Скорбим

Владимир Ябчаник
28 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Ябчаник.
Борис Тенин
28 сентября ушёл из жизни актёр Борис Тенин.
Александр Дубовицкий
7 сентября ушёл из жизни актёр Александр Дубовицкий.

День рождения >>

Михаил Дорожкин
Олег Драч
Олег Ефремов
Ирина Калиновская
Александра Климова
Геннадий Нилов
Нина Усатова
Чулпан Хаматова
Дмитрий Щербина
Стефано Дионизи
Уолтер Мэттау
Филипп Нуаре
Джордж Пеппард
Джеймс Уитмор
Ричард Харрис
Джули Эндрюс
все родившиеся 1 октября >>

Афиша кино >>

Ничья
драма
Россия, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Бондарчук. Battle
Россия, 2020
Титан
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Флэшмоб
комедия, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2021
Анимация
психологическая драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен