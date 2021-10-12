«Маленькая мама» приглашает на премьеру

21 октября
в прокат выходит «Маленькая мама
» — проникновенный фильм с путешествием во времени, от постановщицы «Портрета девушки в огне
» Селин Сьямма
: восьмилетняя Нелли вместе с родителями приезжает в загородный дом, и в лесу встречает свою ровесницу. Ее зовут Марион — так же, как маму главной героини.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш билетов на премьерный показ
фильма, который состоится 16 октября
в 16:00 в московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ»
. Расписание премьер в других городах можно посмотреть здесь
.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Маленькая мама» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Победитель будет выбран случайным образом 14 октября и получит «двойной» билет на премьеру фильма!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Желаем всем удачи!
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