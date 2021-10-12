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«Маленькая мама» приглашает на премьеру

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12 октября 2021
21 октября в прокат выходит «Маленькая мама» — проникновенный фильм с путешествием во времени, от постановщицы «Портрета девушки в огне» Селин Сьямма: восьмилетняя Нелли вместе с родителями приезжает в загородный дом, и в лесу встречает свою ровесницу. Ее зовут Марион — так же, как маму главной героини.

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш билетов на премьерный показ фильма, который состоится 16 октября в 16:00 в московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ». Расписание премьер в других городах можно посмотреть здесь.

«Маленькая мама» приглашает на премьеру

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Маленькая мама» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победитель будет выбран случайным образом 14 октября и получит «двойной» билет на премьеру фильма!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Желаем всем удачи!
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«Маленькая мама»
«Маленькая мама»
«Маленькая мама»
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