Мартин, верни Стену: какие приквелы «Игры престолов» мы ждем, кроме «Дома дракона»

На прошедшей недавно презентации стримингового сервиса HBO Max показали первый тизер приквела «Игры престолов». «Дом Дракона» расскажет о членах королевской династии Таргариенов, которые начинают борьбу между собой за Железный Трон — за 200 лет до событий оригинального сериала. Премьера намечена на следующий год — «Дом дракона» даст старт череде других проектов в полюбившейся вселенной. Как рассказывали боссы HBO, на разной стадии разработки находятся еще несколько идей. Кино-Театр.Ру решил взять на себя смелость — и представить пять историй, которые мы бы хотели увидеть после громкой премьеры «Дома Дракона». «Валар Дохаэрис» — и мы начинаем!
Осторожно, могут быть спойлеры!
Завоевание Вестероса Эйгоном I Название проекта: «Дом Дракона: Рассвет», «Огнем и кровью» или «Завоеватель».
фото: Монументальное напоминание о величие Эйегара
Когда речь заходит о расширении сериального мира Вестероса, то большинство фанатов как книжного цикла, так и сериала сразу же вспоминают историю первого короля на Железном Троне – Эйгона I Завоевателя. Именно он вместе с сестрами Висеньей и Рейнис, малочисленной армией и тремя драконами за короткое время смог завоевать почти весь континент, объединить шесть разрозненных королевств и дать начало самой великой королевской династии. Напомним, что династия Таргариенов правила в Вестеросе около 300 лет — до восстания Роберта Баратеона.
Почему именно эта история? Во-первых, драконы. За все восемь лет «Игра престолов» заставила влюбиться в этих грозных и удивительных созданий. Кто не любит драконов?! Во-вторых, Дейенерис Бурерожденная. Во время просмотра нового сериала у зрителей и поклонников «Игры престолов» будет возникать аналогия с ее историей, ведь она повторила путь дальнего предка — и почти преуспела, если бы не амбиции. В-третьих, интриги, войны, предательства, верность, смелость, жестокость, яркие и сильные персонажи — все, чем славился проект, будет присутствовать и в истории Эйгона.
Нимерия и образование Дорна Название проекта: «Королева-воин»
фото: Эллария Сэнд и Песчаные змейки — отважные девы Дорна, продолжающие дело Нимерии
Нимерией звали лютоволчицу Арьи Старк. Имя ей было даровано в честь первой правительницы Дорна — королевства на юге Вестероса, чьи верные спутники — песок и жара. За 1000 лет до событий «Игры престолов» Нимерия вместе с небольшим войском ройнаров перебралась в Вестерос из Эссоса, убегая от экспансии Валирийской империи с их драконами. Берега будущего великого дома встретили их с опаской и недоверием (что логично), а руку помощи протянули только Мартеллы. Их глава – Морс Мартелл – влюбился в Нимерию и женился на ней. Объединив силы под единым началом, Нимерия с мужем смогли уничтожить врагов и стать единоличными правителями Дорна, которых по ройнарской традиции именовали принцами и принцессами.
Почему именно эта история? Оригинальная «Игра престолов» запомнилась не только драконами, интригами и сюжетными хитросплетениями, но еще и яркими женскими образами, которые пополнили библиотеку мировой поп-культуры вслед за Чудо-женщиной, Баффи, команды «Ангелов Чарли», сестрами Холливел из «Зачарованных», Сьюзан Ивановой из «Вавилон 5». Все упомянутые героини — сложные, многогранные и волевые, не уступающие мужчинам как в навыках, так и, что важно, в проработанности характеров. Нимерия отлично бы вписалась в галерею современных героинь, опровергающих гендерные стереотипы.
Сказки на ночь Название проекта: «Сказки Старой Нэн», анимационный сериал. Антология из легенд, сказок и преданий Вестероса, составленных Мартином и другими авторами
фото: Нэн рассказывает Брандону о былом
Старая Нэн появлялась в первом сезоне «Игры престолов». Она с малых лет работает в замке Винтерфелл — родовом гнезде великих лордов-хранителей Севера. Именно она ухаживала за Брандоном Старком после трагического падения с башни, из-за которого он потерял возможность ходить. Каждую ночь Нэн рассказывала ему сказки, легенды и предания, которые хоть как-то скрашивали жизнь мальчика. Истории о рыцарях, Короле Ночи, ледяных драконах и великанах… Есть ли в них доля правды?
Почему именно эта история? «Сумеречная зона» (и ее недавний перезапуск), «Байки из склепа», «Черное зеркало», «Электрические сны Филиппа Дика» — сериалы-антологии больше полувека пользуются признанием, предлагая множество историй на самый разный вкус. С недавних пор стали популярны и анимационные альманахи: бешеная популярность проекта «Любовь, смерть и роботы» сподвигнула на эксперименты даже большие студии, тугие на эксперименты (например, Disney с аниме-сборником «Звездные войны: Видения»). HBO Max также не помешало разнообразить форматы и жанры, представив во вселенной «Игры престолов» взрослую анимационную антологию (более того, у сервиса уже есть определенные задумки на этот счет). Проект со сказками, несомненно, помог бы еще больше погрузиться в мир Вестероса как поклонникам вселенной, так и новым зрителям.
Восстание Роберта Баратеона Название проекта: «Дом Дракона: Закат»
фото: Роберт Баратеон (уже в статусе короля)
Роберт Баратеон — лорд Штормового Предела — развязал войну с правящей династией Семи королевств, некогда могущественными повелителями драконов из мести за Лианну Старк, которая была вероломно похищена наследником Железного Трона — принцем Рейегаром Таргариеном. Баратеон объединил вокруг себя большинство Великих Домов Вестероса, собрал многочисленную армию и изменил историю. Дом Таргариенов пал, а Баратеоны стали новой правящей династией.
Почему именно эта история? Когда речь о приквелах культового сериала только зашла, то все фанаты и издания видели в качестве наиболее вероятного проекта историю заката Дома Таргариенов. Наверное, поводом для этих разговоров послужили флэшбеки в седьмом сезоне. Сериал-приквел смог бы углубить сюжет и характеры персонажей из «Игры престолов»: Неда, Кейтилин и Лианны Старков, Джона Аррена, Рейегара Таргариена, братьев Баратеонов, Ланнистеров и так далее. К тому же сериал продолжил бы развивать идеи, заложенные шоураннерами Бениоффом и Уайссом: что такое власть, и какое сильное влияние она оказывает на людей? На что человек способен ради достижения своих целей? Как жить по совести в мире, где каждый каждому лютоволк?
Приключения Дунка и Эгга Название проекта: «Межевой рыцарь», приключенческая комедия
фото: Дуэт Арьи Старк и Пса — напарников поневоле
Джордж Мартин написал серию повестей о наемном рыцаре Дункане и его оруженосце Эгге. Вместе они совершили путешествие по всему Вестеросу — от Дорна до Стены, то и дело натыкаясь на неприятности и приключения. Они стали настоящими друзьями и никогда не оставляли друг друга в беде. Шли годы. Трое старших сыновей почившего короля Мейкара I Таргариена умерли. В живых остался только один — самый младший из принцев Эйегон, которым и оказывается обычный оруженосец Эгг. Многие и не догадывались о его королевском происхождении, так как принцу приходилось брить голову налысо (Таргариенов выдает цвет волос и глаз). Именно Эггу суждено было стать одним из самых любимых народом королей в истории Вестероса.
Почему именно эта история? История приключений Дункана и Эгга увлекательна и поучительна — она могла бы стать веселым приключенческим сериалом во вселенной «Игры престолов», если убрать оттуда некоторые сцены насилия (посмотрите фанатский тизер комедии про Арью Старк и Пса). Между похождениями друзей проходят годы, что даст авторам возможность расширять и менять историю, подчиняя более сложному замыслу.
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