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Семейка Аддамс дарит подарки

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14 октября 2021
14 октября на экраны выходит анимационная комедия «Семейка Аддамс: Горящий тур».

Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш красочных наборов, посвящённых персонажам фильма: гирлянда, раскраска, наклейка, открытка и маска!

Семейка Аддамс дарит подарки

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Семейка Аддамс» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять победителей будут выбраны случайным образом 20 октября и получат по одному набору подарков.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Желаем всем удачи!

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фильмы
Семейка Аддамс: Горящий тур

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Семейка Аддамс дарит подарки фотографии
Семейка Аддамс дарит подарки фотографии
Семейка Аддамс дарит подарки фотографии
Семейка Аддамс дарит подарки фотографии
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