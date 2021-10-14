Семейка Аддамс дарит подарки

14 октября
на экраны выходит анимационная комедия «Семейка Аддамс: Горящий тур
».
Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш красочных наборов, посвящённых персонажам фильма: гирлянда, раскраска, наклейка, открытка и маска!
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Семейка Аддамс» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Пять победителей будут выбраны случайным образом 20 октября и получат по одному набору подарков.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Желаем всем удачи!
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