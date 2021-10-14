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«Я люблю его за его смелость»: Джеймс Макэвой и Клер Фой о том, как снимались в триллере без сценария

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14 октября 2021
14 октября в российский прокат выходит «Исчезнувший» — необычный триллер о человеке, у которого похитили ребенка, с Джеймсом Макэвоем в главной роли. Реализация этого замысла, родившегося у режиссера Кристиана Кариона еще 20 лет назад, целиком зависела от исполнителя главной роли. Ведь ему предстояло не просто сыграть в лихом остросюжетном триллере, но скорее прожить предлагаемые обстоятельства в режиме прямого столкновения. Во время съемок Макэвой получил только трехстраничное описание сюжетной канвы, чтобы его реакции и фразы были как можно более реалистичными. Во французской версии на такой риск согласился Гийом Кане, в англоязычном авторемейке отчаявшегося отца сыграл отчаянный актер Макэвой. Артист, который реально блевал на съемках фильма «Грязь», чуть не погиб в автокатастрофе, выполняя самостоятельно трюки в «Атомной блондинке», и не побоялся сыграть 23 личности в «Сплите» М. Найта Шьямалана.

«Я люблю его за его смелость»: Джеймс Макэвой и Клер Фой о том, как снимались в триллере без сценария

Карион познакомился с Макэвоем 15 лет назад — на кастинге фильма «Счастливого Рождества», который он тогда собирался снять. «Джеймс — один из самых ярких актеров своего поколения», — вспоминает режиссер. «Когда я вижу его в кино, я никогда не знаю, что он будет делать в следующую минуту. Он всегда меня удивляет».

В мае 2020 года Карион и Макэвой воссоединились, чтобы сделать «Исчезнувшего». «Кристиан объяснил мне идею, и я решил «Сделаю это», — рассказывает Макэвой о том, как легко ему далось согласие на экспериментальный проект. «Карион предлагал индивидуальный драматический опыт, созданный и организованный для меня, чтобы я мог просто пройти через все это. Восемь дней открытий, принятия решений, трудностей и реальных опасностей… Это звучало невероятно».

«Я люблю его за его смелость»: Джеймс Макэвой и Клер Фой о том, как снимались в триллере без сценария

В итоге режиссер прислал Джеймсу всего три страницы предыстории Эдмонда — человека, полностью посвятившего себя работе. Ради карьеры он задвинул семью и дом на второй план, но ему приходится вспомнить о человеческих чувствах, когда его сын пропадает без вести. «В последний раз Эдмонд видел своего ребенка 11 месяцев назад по FaceTime», — говорит Макэвой. «И одно это уже дает вам некоторое представление о том, что он за персонаж. Но путь, который он проделает до человека, который пойдет на все, чтобы найти своего маленького мальчика, делает его чрезвычайно интересным. Это очень впечатляющая история. И, конечно же, худший кошмар для каждого родителя».

Точно так же Клэр Фой была первым выбором режиссера на роль бывшей жены Эдмонда — Джоан. «Я считаю, что она выдающаяся актриса», — говорит Карион. «Она великолепна везде: в «Короне» и особенно во «Не в себе» Содерберга».

«Я люблю его за его смелость»: Джеймс Макэвой и Клер Фой о том, как снимались в триллере без сценария

Что немаловажно, Фой и МакЭвой уже играли супругов восемь лет назад в нашумевшей постановке «Макбета» в лондонском Трафальгарском театре. На сцене у дуэта была такая дерзкая энергетика, что Карион захотел воссоздать ее в фильме. «Я подумала, что это блестящая и в некотором роде безумная идея», — говорит Фой об «Исчезнувшем». «И я знала, что Джеймс легко сделает это, и я люблю его за его смелость. Но потом я получила «сценарий» — и стало очевидно, что никакой это не сценарий на самом деле, а скорее карта всей истории». Карион объяснил Фой, что он хотел, чтобы она не только играла роль Джоан, но и была его партнершей на площадке, помогая ему загонять Макэвоя в рамки сюжетного маршрута.

«Он сказал мне: «Есть сцены, которые мне нужно сделать, но я хочу, чтобы вы сами интерпретировали то, что происходит, и сами передали эмоции так, как считаете нужным», — говорит Фой. Поначалу она не решилась работать без отточенного сценария, но потом позволила себе рискнуть: «Я подумала, что это настоящий вызов — доверять инстинктам себе. А что касается диалогов, то наверняка я найду, что сказать в нужное время, если поверю в происходящее».

«Исчезнувший» в прокате с 14 октября.


Евгений Червон
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обсуждение >>
№ 2
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:45
Очень интересная задумка и классно было бы посмотреть на то, как она воплотилась! Но не в кино, судя по оценкам, оно того не стоит( читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:43
Вообще не представляю, как можно работать без сценария)) Хотя может он конечно и был, но видимо интерпретировали актеры все сами) Очень хочется посмотреть кино) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Я люблю его за его смелость»: Джеймс Макэвой и Клер Фой о том, как снимались в триллере без сценария фотографии
«Я люблю его за его смелость»: Джеймс Макэвой и Клер Фой о том, как снимались в триллере без сценария фотографии
«Я люблю его за его смелость»: Джеймс Макэвой и Клер Фой о том, как снимались в триллере без сценария фотографии
«Я люблю его за его смелость»: Джеймс Макэвой и Клер Фой о том, как снимались в триллере без сценария фотографии
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