Кто не спрятался, я не виноват: Детское, авторское и социально значимое кино на питчинге Министерства культуры РФ

В начале октября в Министерстве культуры РФ прошла последняя в этом году очная защита проектов киностудий, претендующих на получение субсидий на производство национальных игровых фильмов, в простонародии именуемая питчингом. За два дня экспертному совету предстояло оценить презентации проектов сразу из четырех категорий: детское и юношеское, социально значимое, авторское и экспериментальное кино, а также фильмы, снимаемые в копродукции с другими странами. Таковых проектов в сумме оказалось 90, и обновленная группа экспертов, куда в этом году впервые пригласили представителей онлайн-платформ, кураторов фестивалей, дистрибуторов и кинокритиков, поставила своего рода рекорд, проведя в большом зале заседаний за два дня более 14 часов (+ время на обсуждение).
Итоговый протокол заседания на сайт министерства выложили рекордно быстро — на минувшей неделе, спустя всего четыре дня после голосования, однако в нем не отмечено, какой проект является авторским или экспериментальным, какой детским, а какой – социально значимым, хотя авторские проекты и копродукции могут получить не более 50 млн рублей, в то время как проекты двух других категорий – до 70 млн рублей. Причем группа социально значимых фильмов особенно любопытна, поскольку на защите проектов из этой категории возникало больше всего вопросов и споров, и не всем авторам удалось доказать, что их будущий фильм действительно имеет социальную значимость и не просто так оказался в указанной группе. В данном материале мы, тем не менее, указываем капслоком категории «детское», «социально значимое» или «копродукция». Не отмеченные проекты принадлежат категории «авторское или экспериментальное кино». Список получивших в поддержку и отправленных в резерв сделан в соответствии с протоколом Минкультуры (в алфавитном порядке организаций, получающих финансирование). Не прошедшие отбор - в алфавитном порядке по названию проекта.
Трагикомедия по мотивам одноименной повести Юрия Коваля, но не прямая экранизация: действие будет происходить в наши дни, изменятся диалоги, добавятся герои, и финал, которого в оригинале нет. По сюжету герой и его случайный попутчик отправляются в лодочный поход по Вологодской области, который постепенно превращается в настоящее магическое путешествие. Цель этого путешествия ― разобраться с наследием предыдущего поколения, с их ценностями и идеалами, понять, что оно значит для нашего героя и как оно влияет на его поиски своего места в жизни и искусстве. Главную роль сыграет Кирилл Пирогов. В шутку аавторы называют проект «Последний богатырь для взрослых». В других ролях – Ольга Бодрова, в которой Осипьян увидел дар к комедийной игре, Кузьма Сапрыкин и актеры театра Фоменко. За камерой – Всеволод Каптур.
Иван Янковский и Алексей Филимонов в грустной и смешной сказке Луцика и Саморядова, которую, впрочем, Члиянц представляет уже не первый год (и с разным актерским составом). Иван пошел добывать пропитание с ружьем и удочкой и встретил Сергея, тоже с удочкой, и они пошли вместе. В Гнилом море встречают они мужиков, разговаривают о конце света. Идут дальше, пока не удастся им хоть что-то добыть. Жанр фильма – притча, социальная антиутопия. Время действия – недалекое будущее. Место действия — дикое поле на южных окраинах бывшей империи. Картина сложнопостановочная, уже проведена раскадровка, актеры проходят подготовку к съемкам. Алена Михайлова сыграет единственную женскую роль. У проекта есть партнеры – прокатная компания «Карофильм» и онлайн-кинотеатр KION.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ драма о врачах, работающих в красной зоне во время пандемии коронавируса. В центре истории – врач Виктор, который после фатальной врачебной ошибки уходит из профессии. В марте 2020 года, самом начале пандемии, герой пытается забрать из городской больницы свою мать, госпитализированную с подозрением на Covid-19, но больницу экстренно закрывают на карантин. Виктор оказывается заперт в красной зоне. Чтобы спасти мать, ему придется перебороть свои страхи и снова стать врачом.
Лирическая комедия о любви по повести Александра Володина с Дарьей Жовнер в главной роли. Главная героиня – актриса Ирина из маленького театра в Санкт-Петербурге, у нее роман с режиссером и трудная жизнь, в которой она моет окна в офисах, помогает по хозяйству за деньги, то есть делает все, чтобы сохранить свободу и выжить в современном мире. Театр задолжал арендную плату, и его хотят закрыть, и Ирина пытается помочь Льву, который ее, кажется, уже не любит. На одну из ролей приглашают Алису Фрейндлих. Планируется написать для фильма особенную «петербургскую» музыку. В операторы хотят Алишера Хамидходжаева. Референсы – «Осенний марафон», «Пять вечеров», «Влюблен по собственному желанию».
Действие этой экологической драмы разворачивается на севере России и в Норвегии. По сюжету 18-летняя Вика страдает странным психическим заболеванием. Местные жители считают его одержимостью — кликушеством, но на самом деле это результат серьезных экологических проблем поселка, в котором она живет. Для избавления от недуга Вика решает сбежать в соседнее королевство, но, чтобы остаться там, выбирает не традиционный метод — замужество или учебу, – а преступление. Первый вариант сценария Твердовский написал более 10 лет назад, еще до «Класса коррекции», но в связи со сложностью проекта к работе над ним приступил только сейчас. «Кликушество» станет первой за много лет российско-норвежской копродукцией. Съемки большей части пройдут на севере Норвегии. В касте, кроме российских актрис Ольги Озоллапиня, Марии и Ольги Лапшиных, примут участие и норвежские артисты. Начало съемочного периода запланировано на осень 2022 года.
Мечта об эмиграции как миф о загробной жизни. Молодой парень Саша из небольшого провинциального российского городка эмигрирует в Америку в поисках лучшей жизни, проходит там через сложный моральный выбор и понимает, что лучшую жизнь надо создавать самому. Жанр картины – драмеди, но главное, что это будет «русский фильм, снятый в Америке», в местах, где консервируется русская идентичность. Есть подтвержденный прокатчик Sony Picturies и «Газпром-Медиа» в качестве партнера, вместе с ними Корнихин прокатывал «Верность» Нигины Сайфуллаевой. Будет большой ансамблевый каст, пока в дримкасте Григорий Добрыгин, Елена Лядова, Лукерья Ильяшенко (для кастинга будет решающую роль иметь наличие американской визы). Один из референсов - «Гив ми либерти».
Фильм в редком жанре мокьюментари, третьем в карьере режиссера после картин «Первые на Луне» и «Большие змеи Улли-Кале» (последний только готовится к прокату), представляет из себя режиссерское расследование об удивительном городе, спрятанном под толщей антарктического льда. Будет состоять из трех «самостоятельных» частей-фильмов, на первый взгляд не имеющих отношения друг к другу, но дополняющих друг друга и составляющих единое целое. По теме заявки определен как СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект.
Драма на непростую тему насилия над детьми. История будет разворачиваться в рамках одной новогодней ночи вокруг четырнадцатилетней Миры. С виду в ее семье все в порядке: мама, папа, маленькая сестра. Все готовятся к Новому году. Родители отпускают Миру на вечеринку к подруге, где она знакомится с парнем, с которым готова убежать. Но у Миры есть секрет, о котором она не может рассказать. Главные роли в ленте исполнят молодые актеры Таисья Калинина, Лиза Запорожец и Олег Савостюк. Съемки запланированы на февраль-март 2022 года. Ранее проект уже получил поддержку Фонда Хуберта Балса в размере 10 тысяч евро, что повышает шансы на международное продвижение картины.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ экранизация исторического романа Андрея Геласимова, отмеченного премией «Национальный бестселлер». Действие происходит в августе 1945-го в небольшом селе, затерянном среди степей на Дальнем Востоке. Жители села соседствуют с лагерем военнопленных, в котором один за другим гибнут люди. В центре сюжета мальчик Петька, который в надежде помочь своему другу Валере излечиться от непонятной болезни, обращается за помощью к пленному японцу Хиротаро. Съемки пройдут на Дальнем Востоке. Оператором выступит Андрей Иванов. У картины есть немецкий сопродюсер Йенс Мойрер, работавший над лентами «Русский ковчег» и «Последнее воскресение».
Комедия о 30-летней Васе, которая осознаёт, что катится на самое дно и у неё нет сил выбраться. На помощь к ней приходит воображаемая подруга из детства Мальвина (популярный украинский певец Иван Дорн) — агендерная личность, странная и супер-пластичная. Она толкает Васю на поиски ее детской любви, Стасика. В отличие от Васи, он добился всего, о чем мечтал. В роли Васи создатели видят звезду сериала «Чики» Ирину Носову, с актрисой уже ведутся переговоры. Иван Дорн подтвердил свое участие в фильме. Кроме того, группа надеется, что он выступит композитором и музыкальным продюсером «Мальвины». Съёмки фильма начнутся в августе следующего года. Предварительная дата выхода в прокат — первый квартал 2023-го. Сопродюсерами выступит «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, которые подписали с Сангаджиевым эксклюзивный партнерский договор на три года.
Копродукция Грузии, Латвии и Россия. Добрый, полный грусти и юмора фильм про двух друзей юности, которые встречаются 30 лет спустя. Дружба помогает им в решении определенных проблем. История о человеческом достоинстве. Роль московского кинорежиссера Гиви сыграет либо сам Бакур Бакурадзе, либо Мераб Нинидзе. В роли одинокого тбилисца Левана, инвалида, живущего с двумя собаками — грузинский искусствовед Леван Гогодзе. Съемки пройдут в Тбилиси, Батуми и в Москве. Выход в прокат — в конце 2022 года.
Режиссер «Медеи» продолжает снимать картины на букву «М» и снова обращается к античности. Проект — СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ «рождественская сказка» о трех провинциалках, приехавших искать счастье в Москве. Девушки делят московскую квартиру, где «за несколько лет переживают любовь, надежду, грезы, гадания, магию». Из квартиры при этом есть выход в совершенно другое, сказочное пространство (за него отвечают друзья Зельдовича – творческая группа AES+F), где каждая из героинь неуязвима, свободна и полностью контролируют этот мир. Над проектом будет работать большая часть команды «Медеи» – композитор Алексей Ретинский, оператор Александр Ильховский, художник Степан Лукьянов и исполнительница главной роли Тинатин Далакишвили (она будет одной из трех подруг). Для производства картины уже найдены немецкие сопродюсеры, заинтересованность в проекте также выразила компания Wild Bunch и российский фонд «Кинопрайм».
фото: проект "Менады"
«Апатия», «МЕТРАФИЛЬМС»
Автор сценария Александрос Авранас, Ставрос Памбаллис, режиссер Александрос Авранас, продюсер Артем Васильев
Совместное производство Франции, России и Греции. Сценарий основан на реальных событиях. Сергей и Наталья эмигрировали в Швецию с двумя дочками в надежде на новую жизнь, но их девочки по очереди впадают в состояние, называемое синдромом отстраненности, апатией. Этот распространенный в Швеции у детей и подростков недуг объясняют защитой ребенка от внешней угрозы. По задумке, он послужит аллегорией современного западного общества, в котором не хватает сострадания и чувства солидарности. Главные роли сыграют Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, их согласие получено. Режиссер будущего фильма - обладатель венецианского «Серебряного льва» за картину «Госпожа жестокость» (2013). Проект поддержал фонд «Кинопрайм».
«Чижик-Пыжик возвращается», «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького»
Автор сценария Евгения Пьянова и Юлия Воронова, режиссер Элина Суни, продюсеры Наталия Харыбина и Лика Бланк
Сложнопостановочный детский фильм с элементами детектива и экскурсом в историческое прошлое города Санкт-Петербург. Дана и Лева вместе с классом едут в Санкт-Петербург, где становятся свидетелями кражи Чижика-Пыжика, после чего отправляются на поиски и разоблачают злодеев, а заодно раскрывают еще несколько дел. Авторы обещают «все, что должно быть в детском кино», включая информацию о городе и разговоры в легком жанре на важную тему одиночества среди людей. Фильм подавался в этой категории в прошлом году, но не получил финансирование, с тех пор сценарий был сильно доработан.
Семейная мелодрама и одновременно спортивная драма о дружбе девочки с конем, которого она спасает от живодерни, после чего выигрывает на нем международные скачки. Девочка растет без отца, дружит с бабушкой и умеет отстаивать свои цели и бороться за победу. Теглайн «Падают все, но побеждают только те, кто поднимается». Референсы – «Бетховен» и «Движение вверх». Проект поддерживает Федерация конного спорта.
«Летом асфальт теплый», Продюсерский центр «Ленфильм»
Авторы сценария Наргиз Багирзаде, Ирина Бас, режиссер Ирина Бас, продюсер Федор Щербаков
Реалистичная драма на тему брошенных детей, история взросления, рассказ о «последнем лете детства». Семнадцатилетняя Даша сбегает от деспотичного отца к матери, которая ее бросила и которую она никогда не знала. Знакомясь, мать и дочь стараются причинить друг другу боль, но парадоксальным образом это помогает Даше принять свое несовершенство и несовершенство матери, простить мать и повзрослеть. В фильме будет звучать современная музыка: Иван Дорн и Монеточка.
Мистическая психологическая драма Николая Хомерики о замкнутой смотрительнице маяка Марфе, у которой есть ребенок с особенностями развития, проходит по СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ тематике. Параллельно истории этого одиночества будет еще развиваться и детективная составляющая с чередой загадочных убийств. В роли следователя режиссер видит Сергея Гилева, а в роли Марфы – Варвару Шмыкову, с которыми познакомился на последнем «Кинотавре», где взял главный приз за ленту «Море волнуется раз». Как и тот фильм, «Большую землю» Хомерики собирается снимать с оператором Николаем Желудовичем (тоже приз «Кинотавра», но за фильм «Молоко птицы»). А еще в фильме обещат кита – настоящего или нарисованного за счет компьютерной графики, еще непонятно. Бюджет – не кита, а всего фильма – составляет чуть больше 120 млн рублей, 300 тысяч евро планируют привлечь от сопродюсеров из Германии и Франции, а у Минкультуры просили 58% бюджета. В проекте также заинтересован фонд «Кинопрайм». Прокат намечен на 2023 год.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект студии Евгения Миронова представляет собой экранизацию успешного одноименного спектакля Театра Наций по пьесе Ярославы Пулинович о пути успешной бизнесвуман, начинавшей свою карьеру в 1990-е. В главной роли – как и в спектакле, Ингеборга Дапкунайте. Оператор – Максим Осадчий. На примере «Жанны» создатели надеются показать историю страны. Для цифрового проката уже есть договоренность с ivi.
фото: спектакль "Жанна" в Театре Наций
«Яша и Леонид Брежнев», «Силви»
Автор сценария и режиссер Эдгар Багдасарян, продюсер Кристина Малерян
Совместное производство Армении и России. Трагикомедия об эскапизме. 80-летний пенсионер Яша Малаян живет, словно Алиса, в своем «Зазеркалье» — СССР и дружит со всеми бывшими руководителями стран социалистического лагеря и легендарными революционерами. Для Яши на дворе не 2021 год, а всё ещё 1976-й, когда он был делегатом XXV съезда КПСС. Яша вместе с Брежневым путешествует по всему Советскому Союзу, где специально для высоких гостей простые советские крестьяне и рабочие готовят изумительные номера. Брежнева сыграет Юрий Стоянов.
Юра Борисов сыграет «странного парня» во втором полнометражном фильме Мульменко, которая писала русские диалоги для «Купе номер шесть», «Фрау». По сюжету 30-летний Ваня, работающий в магазине «Охотник и рыболов», называет всех женщин «фрау», и в целом у него средневековые понятия о мире и обществе. Он хочет найти свою единственную, и ею в конце концов становится балерина Кристина, уставшая от жизни вместе с матерью и бабушкой. Однако их семья ненастоящая и больше всего походит на проект, где солирует не любовь, а страх одиночества. Съёмки запланированы на август 2022-го и февраль 2023-го, а пройдут они в Перми. Есть первоначальные договоренности с компаниями All Media и «Про:взгляд» по производству и прокату.
Биографическая лента о Борисе Рыжем расскажет о жизни поэта в 1990-е, его трудных взаимоотношениях с семьей, желании добиться любви и внимания в родном Екатеринбурге, несмотря на признание западного сообщества, и о неожиданной славе, из-за которой он теряет тех, кого по-настоящему любил. Серзин уже обращался к наследию Бориса Рыжего и ставил спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по мотивам стихотворений и дневников поэта. Категория СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ проектов.
На стадии написания сценария находится СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект о простой заводской работнице из Перми, которая неожиданно начинает слышать голоса. Инопланетяне передают через героиню важную для человечества информацию. Как утверждает Меликян, фильм будет снят в жанре магического реализма с элементами гротеска и юмора. Главную роль сыграет Анна Михалкова. Пермская кондитерская фабрика станет ключевой локацией фильма, а ее работницы, как надеется режиссер, будут задействованы как актрисы. Кроме того, в Перми находится настоящая аномальная зона – так называемый Молёбский треугольник, где в конце 1980-х люди сообщали о контактах с пришельцами. Это место также послужило источником вдохновения для будущей картины.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект, основанный на истории юной советской поэтессы-вундеркинда Ники Турбиной, погибшей в возрасте 27 лет. На излете своей короткой жизни – в конце 1990-х – вдохновение давно не приходит, Ника по-прежнему живёт с матерью, уже лечится от алкоголизма и пытается разобраться в себе — куда исчез тот её «голос», почему она больше не чувствует материнской любви и сможет ли когда-то быть счастлива, как все? Знакомство с весёлым и независимым Иваном, который отказался от многообещающей карьеры дипломата, даёт Нике надежду на это счастье. Роль Ники играет Елизавета Янковская, ее матери – Анна Михалкова.
Судя по презентации, пожалуй, единственный подходящий под заявку СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект, разработанный не только режиссером, но и учредительницей благотворительного фонда «Выход» Авдотьей Смирновой вместе с писательницей Марина Степновой. В центре повествования – обычная семейная пара (их играют Сергей Уманов и Анна Рыцарева), у ребенка которых обнаружено редкое неизлечимое заболевание. Но, как утверждает Смирнова, это «история не про смерть ребенка, а про двух очень любящих людей и про то, что происходит с ними и между ними» в этот тяжелый период. Фильм хотят посвятить «всем родителям пока неизлечимо больных детей».
Трагикомедия с элементами фэнтези про мужчину в кризисе среднего возраста, который попадает на необитаемый остров после крушения круизного корабля. Спасаясь на обломках судового бара, он находит утешение в вытащенном на берег алкоголе, а его друзьями становятся акула Белка и говорящий череп, но спустя полгода на остров приплывает его подруга Маша из Ярославля. В дримкасте – Александр Кузнецов и Любовь Аксенова. Автор позиционирует картину как историю о поиске себя и о поиске любви. Снимать собираются в Крыму и Ярославле. Саундтрек будет подобран из песен начала нулевых, что призвано проиллюстрировать ценности поколения миллениалов, гоняющихся за райской жизнью.
Драма о том, как один нехороший поступок накладывает отпечаток на жизнь героини. Елена Яковлева (утверждена) в роли Татьяны Сергеевны, социальной работницы, выходящей на пенсию, которая прямо на своем юбилее сталкивается с прошлым и испытывает чувство вины, подавляемое ею долгие годы. Режиссер хотел бы отразить быт социальных работников в России и сделать фильм без преувеличений и излишней кинематографичности: съемки живой камерой, естественный свет и сдержанным звуковым сопровождением.
Автор «Седьмого пробега по контуру земного шара» планирует снять трагикомедию о пожилом сапожнике Игоре из маленького провинциального города, который за всю жизнь из него никуда не выезжал. Однажды он попадает в здание турагенства и возвращается домой с мечтой о поездке за границу, к Красному морю. Игорь предается грезам, которые переплетаются с его детскими воспоминаниями, и его желания возвращают ему интерес к опостылевшей скучной жизни. На главную роль подтвержден Александр Карнаушкин из предыдущей работы Суслина. Есть предварительная договоренность с дистрибьютором - компанией «КАРО.Арт».
ДЕТСКИЙ фильм Татьяны Колгановой, который станет второй режиссерской работой актрисы. Влюбленный в одноклассницу хороший мальчик Леша крадет у мамы ее талисман-брошь в виде стрекозы. За преступлением следует наказание, но в процессе всех этих приключений дети меняются и у них сбываются все самые заветные мечты.
Дети не отвечают за грехи родителей, но отвечают ли родители за грехи своих детей? Такой вопрос поднимает трогательная комедия про интеллигентную супружескую пару, которой стыдно за своего сына — он корумпированный мэр. В преддверии выборов родители решают запереть сына дома. Стилистику фильма режиссер определяет как «русский прованс» и «советский Вуди Аллен», в нем будет с любовью показана провинциальная Россия – трогательная, красивая, аккуратная. Евгений Ткачук воплотит образ нового мэра, который хочет заниматься бизнесом через политику. Алиса Фрейндлих и Ольга Медынич также подтвердили участие. Сергей Астахов будет оператором, а снимать будут в Комарово.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ фильм о противостоянии простого, по-обычному коррумпированного следователя Валеры и благочестивого товарища майора, который не берет взяток и уверен, что все виновные в преступлениях должны быть обязательно наказаны, несмотря на их статус и положение. Будущая картина, как уверены создатели, затрагивает такие понятия как нравственность, совесть и служебный долг.
Новая работа Владимира Котта с Таисией Вилковой в главной роли. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ фильм расскажет о начинающей модели Алене, которая пытается покорить Москву и ищет красивую жизнь вместе с обеспеченным любовником (Алексей Кравченко). Но волею судеб оказывается в глухой тайге, где ей предстоит столкнуться не только с дикой природой, но и со странными людьми, которые, возможно, еще опаснее.
Военная драма, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект, экранизация повести Мустая Карима. Двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Но по законам военного времени он – дезертир и подлежит расстрелу. Сослуживцы и командиры понимают, что приговор слишком суров, и надеются на его смягчение. Авторы планируют обеспечить стилистический романтизм советского военного кино большого стиля, полагаясь на предыдущий опыт – фильм «Сестренка». Обещают много красоты: снег, цветы яблони и яблоки в каске, прочтение стихов любимой. В фильме не будет отрицательных героев, потому что антагонист здесь – война. Съемки пройдут в Калужской области на студии «Военфильм» и в Ярославской области.
Пока Клим Шипенко летал в космос, его жена – актриса и режиссер Софья Карпунина – успела представить свой новый проект – романтическую комедию про фиктивный брак и обретение любви и счастья. Люба – ведущая новостей. Сергей – преподаватель в Университете. Оба успешные люди. Но случайная встреча и один телефонный звонок переворачивает все с ног на голову, оба теряют работу, Сергей – жену, Люба – жениха и роскошные волосы. Сценарий написан от лица обоих персонажей, которые видят все по-разному. Фильм будет построен на диалогах, в кадре - Милош Бикович и Кристина Асмус. Съемки практически закончены. Выход в прокат – уже 14 февраля 2022 года.
«Хаим и Грета», «Покровка фильм»
Автор сценария Александр Червинский, режиссер и продюсер Сергей Ливнев, со-продюсер Игорь Мишин
Историческая драма, действие разворачивается в сибирской тайге в 1942 году. Поляк Хаим сбегает сперва от немцев, затем из советского лагеря. От неминуемой голодной смерти его спасают сосланные поволжские немцы, в чьей деревне он оказывается единственным взрослым мужчиной. На фоне невольного спасения местных женщин от одиночества и постоянного риска быть обнаруженным опером Ширяевым Хаим мечтает бежать и оттуда. На фронт, но для этого ему нужно решить личную задачу. Побег возможен только с Гретой, а понять, любит он ее или нет, ему мешает память о жене Циле, погибшей в Варшаве, но живущей все эти годы в его сознании. В роли Греты режиссер видит Йоанну Кулиг, сыгравшую в фильме Павла Павликовского «Холодная война». Жену Цилю, вероятно, сыграет Ксения Раппопорт. О роли Хаима переговоры ведутся с Марком Иваниром, израильским актером, сделавшим голливудскую карьеру после съёмок в фильме «Список Шиндлера». Собственно, он и стал источником этой истории, рассказав ее в упрощенном варианте сценаристу Александру Червинскому. Завершить ленту планируется в ноябре 2023 года. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект.
Второй фильм выпускника ВГИКа в жанре «русский мистический хоррор», притча об атеизме и вере, которая может спасать и воскресать. Действие происходит в 1970 годы. Двое сотрудников психиатрической лечебницы проводят исследования по фиксированию мыслей человека при помощи фотоаппарата и маски для плавания. Экспериментами заинтересовываются сотрудники КГБ, и герои становятся перед выбором. В основе картины, кстати, реальные факты, которые сценарист Юрий Арабов почерпнул из советских газет.
«Детектор», «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького»
Авторы сценария Иван Станиславский, Евгения Шарфунова, Юлия Воронова, режиссер Костас Марсан, продюсер Наталия Харыбина
Гипнотический триллер о том, что люди носят маски и в них играют. Полицейская, в прошлом упустившая маньяка и получившая ранение, которое не позволяет ей родить ребенка, отошла от дел. Они с мужем решают усыновить девочку Дашу со странными способностями, которая открывает ей глаза на кое-какие тайны. Постепенно из детектива-триллера фильм перейдет на территорию хоррора и оттуда – на человеческую драму. Снимать планируют в российском краевом или областном центре (пока не определились).
Психологическая драма о взаимоотношении четырех героев, находящихся в состоянии внутренней войны. По сюжету коллеги по работе приезжают в загородный санаторий и становятся свидетелями преступления. Наибольшее внимание – изобразительному решению. Оператором будет Олег Лукичев, съемки пройдут в Тверской или Рязанской областях. Главные роли сыграют Алексей Вертков, Иван Добронравов, Александра Ребенок, с которыми Проскурина работала на своих предыдущих картинах.
фото: проект "Первая любовь"
«Сломя голову», «Свердловская киностудия»
Автор сценария Савва Минаев, режиссер Артем Аксененко, продюсер Ольга Ерофеева
Преподаватель античной литературы Андрей возвращается домой, где его дочка говорит, что в школе рассказала о том, что ее папа грабит банки, ну чтобы круто звучало. Детская ложь настолько поразила папу, что на следующий день он остановился у банка, где как раз в этот самый момент и происходит ограбление. Абсурдность ситуации заключается в том, что Андрей из свидетеля становится главным подозреваемым. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ картина даст возможность взглянуть на себя со стороны и задаться вечным вопросом: «Тварь я дрожащая или право имею?» Причем именно на мужском примере, что, по мнению создателей ленты, еще и затронет тему «как должен вести себя цивилизованный мужчина в меняющемся мире».
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
«7 сторон моей жизни», «ДК Интертеймент», автор сценария и режиссер Александр Фомин, продюсер Данила Козловский. Ироничная комедия о вечных ценностях и их трансформации в современном мире, концентрирующаяся на 30-летнем офисном работнике, который пытается понять, как устроен мир и почему жизнь течет именно так, а не иначе. Фильм планируется разбить на главы «Работа», «Творчество», «Дружба», «Любовь», «Социальная жизнь», «Семья», «Смерть». По жанру проект ближе всего к разговорным комедиям в духе «Квартета И». Есть потенциальный прокатчик и договоренность с одной из платформ.
«Беглецы», ТПО «СДФ», автор сценария Алексей Гавриленко, Виктория Рубан, режиссер и продюсер Алексей Тельнов. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ психологическая драма на основе реальной истории мужчины, который эмигрировал в Швецию в поисках лучшей жизни, но кроме Родины потерял жену, детей и надежду. Визуально фильм будет поделен на теплые (Россия) и холодные (Швеция) оттенки. Свое участие в проекте подтвердили Александр Яценко и Арарат Кещян.
«Билет на Божественную комедию», ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь», авторы сценария Антон Адасинский, Елена Яровая, режиссер Антон Адасинский, продюсер Анастасия Разголова. Мефистофель из сокуровского «Фауста» хочет снять ДЕТСКУЮ музыкальную сказку о том, как один поступок ребенка становится причиной больших бед. В соответствии с названием будут отсылки и к Данте, только если итальянский поэт больше говорил о наказании, то Адасинский попытается исследовать первопричины плохих дел. В картине сыграет сам режиссер, его сыновья, актриса Ольга Лапшина, а также художник Михаил Шемякин и клоун Слава Полунин.
«Близнецы», Кинокомпания «Стелла», автор сценария Галина Сальгарелли, режиссер и продюсер – Федор Попов. Очередная попытка придумать новую «Любовь-морковь», теперь, правда, в качестве ДЕТСКОГО кино. Девятилетние близнецы Ян и Яна мечтают поскорее повзрослеть, чтобы избавиться от опеки взрослых. И такой шанс им выпадает, только в несколько ином ракурсе – родители близняшек превращаются в годовалых младенцев и теперь детям нужно взять на себя ответственность за своих папу и маму.
«Бурхан. Дух Байкала», ООО «Тема», авторы сценария Михаил Расходников, Максим Быков, Алена Глазунова, режиссер Михаил Расходников, продюсеры Михаил Расходников, Михаэль Шлихт, Дмитрий Пристансков, Сергей Грибков, Дина Подпругина. Режиссер «Временных трудностей» намерен вместе с экс-руководителем Росимущества, а теперь кинопродюсером Дмитрием Пристансковым сделать драму в жанре мистического реализма о семье, потерявшейся в пурге. Авторы уже получили благословение от духа Байкала, который подсказал и художественное решение, когда они повторили судьбу героев и сами чуть не потерялись на озере. В самом фильме в роли того самого «духа» дал свое согласие сниматься Пьер Ришар.
фото: проект "Бурхан. Дух Байкала"
«Василий и Норочка», Кинокомпания «Июнь», автор сценария Лариса Малеванная, режиссер Константин Худяков, продюсер Екатерина Маскина. Мелодрама о том, как в 1980-е снимается фильм по пьесе Ибсена «Кукольный дом». Пьеса становится нравственным мерилом всей съемочной группы. Снимать будут в выборгском парке Монрепо.
«Василий Теркин», Студия национального кино и телевидения «Русское поле», автор сценария, режиссер и продюсер Карен Геворкян. Уже не в первый раз участвующий в питчинге Минкультуры СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект по поэме Твардовского. Отсняли при этом 20% материала для – внимание – трехчасового двухчастного фильма. В долг взяли 120 млн рублей, у министерства просили всего 70. Производственный бюджет оценивают в 470 млн рублей.
«Все будет хорошо-2», Студия «Елена», автор сценария Олег Данилов, режиссер и продюсер Дмитрий Астрахан. Проект комедийной мелодрамы со сложным многофигурным сюжетом. Бизнесмен становится жертвой розыгрыша золотой молодежи, дочь будущего депутата признается в любви на камеру, СМИ охотятся за «жареным», в финале все герои становятся участниками ток-шоу. Не первый год питчингуется. КОПРОДУКЦИЯ Россия-Беларусь.
«Гладиатор», «Творческое объединение «КИНОЛЕСТНИЦА», автор сценария и продюсер Нина Комарова, режиссеры Иван Шурховецкий, Нина Комарова. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект про простого парня, который попадает в Бухенвальд, участвует в «боях скелетов», а после войны становится врачом в Узбекистане. История будет развиваться как журналистское расследование с элементами детектива и начнется с событий 1955 года, когда боксер Борзенко «неистово колотит» на ташкентском ринге поволжского немца Гельмута. Секундантом последнего выступает внештатный корреспондент «Советского спорта», обескураженный неспортивным поведением и пытающийся докопаться до истины. Проект стоимостью 119 млн рублей готовы поддержать Федерация бокса и «Узбекфильм», но все зависело от поддержки российского Минкультуры.
«День отца», «Гольдфельд Интертейнмент», автор сценария Юлия Петрова, режиссер Анарио Мамедов, продюсер Александр Златопольский. ДЕТСКАЯ «история спасения брака, разворачивающаяся под прицелом киллера». Снимать планировали на уральском горнолыжном курорте, а в главной роли должен был предстать Андрей Рожков.
Юмористический киножурнал «Ералаш» № 373-382, ООО «Ералаш», группа авторов. Тот случай, когда комментарии излишни, хотя при Грачевском, вместо которого теперь работает целый худсовет, «Ералаш», как правило, получал госфинансирование. В этот раз просили 35 млн рублей и хотели даже сделать полнометражный фильм, склеенный из свежих выпусков ДЕТСКОГО киножурнала.
«Дина», «Синергия Фильм», автор сценария Татьяна Мирошник, режиссер Виталий Воробьев, продюсер Ольга Половинкина. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект про военного кинолога Дину, которая готовит собак для участия в боях, из которых животные, понятно, не возвращаются. Но Дина надеется изменить эту участь и придумать способ, как не отправлять собак на верную смерть.
«Дневник Элли», ООО «Лесильда», автор сценария Александр Ершов, режиссер Валерий Рожнов, продюсер Ольга Тюленева. Подростковая комедия (проходила в категории ДЕТСКОГО кино) про девочку Элли, которая пытается найти своего биологического отца, а по пути встречает сурового парня, который помогает ей разобраться в себе. Создатели ленты уверены, что «в каждом человеке есть сверхспособности, нужно просто их разбудить».
«Игра», «Студия Ин Тим», автор сценария и режиссер Борис Чертков, продюсеры Татьяна Емченко, Борис Чертков, Алексей Ахмедов. ДЕТСКАЯ военная драма, экранизация одноименной повести Геннадия Бокарева, действие которой происходит в марте 1945 года в разрушенном немецком городе. 12-летний русский мальчик, бывший узник лагеря смерти, натыкается на сверстника, сына немецкого солдата. Обстоятельства заставляют их вместе пройти через многие испытания и изменить отношение друг ко другу. Снимать планируют в павильоне на хромакее.
«Избранник стихий», «Фабрика Арт Кино», автор сценария и режиссер Андрей Богатырев, продюсер Татьяна Воронецкая. Команда «Красного призрака» решила сделать международный СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект, где тройка героев пытается решить мировые проблемы. Экологическая катастрофа близка, глобальное потепление привело к тому, что в Москве на Новый год нет снега и +20, герои ищут Храм Стихий, который может открыться только тому, кто пожертвует собой ради всего человечества.
«Концерт отменяется», кинокомпания «Сок», авторы сценария Дмитрий Малошенко и Наталья Першина, режиссер Наталья Першина, продюсер Павел Зарукин. Комедия о загадочной русской душе и сакраментальном «авось», которая, по замыслу создателей, разойдется на цитаты в TikTok. Коля, мужчина в кризисе среднего возраста, прячется в шкафу у любовницы, когда ее муж возвращается из командировки и запирает его там. Только вот Коля подрабатывает наркокурьером и сотрудничает с ФКСН, впереди у него важная встреча, но он так и заперт в шкафу, откуда как бы и ведется повествование ленты. Клаустрофобная комедия с понятными референсами в виде «Погребенного заживо» и «Телефонной будки», а также потенциальным участием звезды в виде Семена Слепакова, с которым, впрочем, пока даже не начинали переговоры.
«Кровник», «Кавказфильм», автор сценария, режиссер и продюсер Андзор Емкуж. Социальна драма и боевик о кровной мести черкесов. Два непримиримых кровных врага оказываются вместе вне связи с другими людьми и превращаются в братьев, готовых отдать свои жизни друг за друга. Съемки пройдут в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Москве. «Перевозчик» в референсах.
«Личность», Киностудия «Мастер», автор сценария, режиссер, продюсер Юрий Кара. Увлекательная, как говорит сам Кара, ДЕТСКАЯ история про второклассника, который не любит чтение, а мечтает, чтобы знания внедрялись непосредственно в мозг. Детей найдут в «Ералаше», а на роли взрослых уже подтвердились Сергей Никоненко и Борис Щербаков. Ждут только Светлану Ходченкову и Юру Борисова.
«Лунатики», Кинокомпания «КВФильм-Продакшн», автор сценария и режиссер Юрий Мороз, продюсер Светлана Извекова. Первый за долгие годы полнометражный проект сериального режиссера Юрия Мороза был представлен в категории СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО кино. Мать борется за жизнь своего сына-наркомана и обращается в специлизированную клинику, где используют метод перепрограммирования личности, то есть в принципе стирают все воспоминания о прошлом и замещают их другой информацией. Так что сын останется либо с относительным здоровьем, либо с памятью, в том числе о матери, на роль которой уже согласилась актриса Виктория Исакова.
«Металлическая Тамара», Киностудия «Артфильм», автор сценария и режиссер Роман Жигалов, продюсер Юрий Сергеев. Триллер о сельской пенсионерке, которая хочет вычислить и поймать односельчанина, укравшего ценную для нее вещь. Женский вариант «Гран Торино».
«Мятежники», Продюсерский центр «Волга Фильм», автор сценария и режиссер Владимир Алеников, продюсер Наталья Семина. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ комбо, где молчаливая девочка-подросток из неблагополучной семьи после гибели родителей попадает в интернат для детей с ограниченными возможностями и там проникается симпатией к слепому мальчику. Интернат хотят снести, но дети участвуют в спектакле про Жанну Д'Арк и, вдохновившись зарубежным примером, готовы отстаивать свою правоту.
«Не Ангел», «КолорФильм», автор сценария и режиссер Леонид Рыбаков, продюсер Владимир Игнатьев. Мелодрама про стендапера, который попал в больницу и увидел девушку, пережившую детскую травму. Она не говорит, зато носит крылья ангела, чтобы радовать детей. Он принимает ее за ангела, и она меняет его в лучшую сторону
фото: проект "Не ангел"
«Окно», «Свердловская киностудия», автор сценария Карен Огаджанян, Иван Одоевский, Кирилл Казаков, режиссер Антон Бильжо, продюсер Ольга Ерофеева. Мистический триллер о том, что у каждого есть свои демоны и свое окно возможностей, и главное в него не выброситься. По сюжету студент Петя получает в наследство от деда «нехорошую квартиру» и должен с ней разобраться. Жанр - магический реализм. На одну из главных ролей подтверждена Юлия Хлынина, в дримкасте Бурунов, Епишев, Борисов.
«Операция «Пятиборец», Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн», авторы сценария Людмила Рябцева, Ольга Погодина, Юрий Суходольский, режиссер Никита Грамматиков, продюсер Наталия Иванова. Тоже не в первый раз представленный СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ неонуар, развивающийся во время Олимпиады 1952 года в Хельсинки, хотя основные события разворачиваются вовсе не на олимпийских аренах. На главную роль планируют пригласить Александра Горбатова. Фильм с бюджетом 170 млн должен стать копродукцией.
«Пингвины», «Киностудия КИТ», автор сценария и режиссер Андрей Лукашевич, продюсер Александр Бондарев. Роуд-муви о случайных попутчиках – женщине и мужчине, последний причем пытается осознать свою непростую жизнь с дочерью-подростком, чудом выжившей после лошадиной дозы снотворного, и беременной любовницей.
«Почти взрослый день», «Хижина-фильм», автор сценария Юлия Матросова, режиссер Виталий Павлов, продюсер Юлия Порядкина. Кинокомпания из Твери планирует снять ДЕТСКОЕ кино, в котором сплетутся практическая история отечества, патриотизм и детектив. Яна и Иван узнают от папы-археолога о московском князе Иване III, путешественнике Афанасии Никитине и помогают найти похищенные из Исторического музея ценные артефакты того времени.
«Почти Герой Советского Союза», «Планета Кино», автор сценария Вячеслав Серкез, режиссер Дмитрий Суворов, продюсер Дмитрий Кабановский. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ история трех незрячих друзей, которые служат слухачами во время Великой Отечественной войны. Создатели ленты уверены, что такого кино не было, хотя эксперты им напомнили о фильме Александра Золотухина «Мальчик русский». Но здесь масштаб больше - проект ждет к своему 100-летию в 2024 году Всероссийское общество слепых, готовится поддержать «Сбер» и проявляет заинтересованность Китайская ассоциация инвалидов, вхожая в Центральный комитет Компартии Китая.
«Пять процентов», «Студия АСДС», автор сценария и режиссер Дмитрий Светозаров, продюсер Екатерина Борисова. Комедия положений от режиссера «Улиц разбитых фонарей» и «Агента национальной безопасности» о двух старых мошенниках (Стоянов и Сухоруков), которые пытаются присвоить себе авторство чужих художественных произведений. Задача показать век всевластия СМИ, смытых границ между добром и злом, религиозной веры в интернет – условия, в которых два несимпатичных человека из прошлого в окружении еще менее симпатичных людей из нынешнего времени, начинают вызывать сочувствие.
«Рокси», «Вива Фильмз», авторы сценария Дито Цинцадзе, Александр Шевцов, режиссер Дито Цинцадзе, продюсер Надежда Горшкова. Немецко-бельгийско-российская КОПРОДУКЦИЯ с интернациональным актерским составом. По сути многослойная притча про серого человека – пешку, которая превращается в ферзя. По жанру – триллер с элементами черной комедии. Простой немецкий таксист попадает в жуткие передряги, когда его клиентами оказываются российские бизнесмены, запутавшиеся в финансовых махинациях.
«Рок-урок», ООО «Олимп Инвест», автор сценария Ирина Цыплухина, режиссер Наталия Ахметова, продюсер Тарас Черноштан. ДЕТСКАЯ история про юного дерзкого гитариста, которые мечтает победить в музыкальном конкурсе, но сталкивается с сильной конкуренцией. Главный референс – Каратэ-пацан
«Семья на ветру», «Ай Ди Продакшн», автор сценария и режиссер Елизавета Болычева, продюсеры Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Александр Котт. Выпускница мастерской братьев Котт решила снять трогательную СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ ленту в духе «Июльского дождя». Это история двух обычных москвичей, живущих в соседних подъездах, каждый из них по-своему переживает кризис 30 лет. Серб Мика (Милош Бикович) и его соседка Нина (Татьяна Полосина) любят друг друга, но не могут быть вместе из-за семейных проблем. У него болезненная привязанность к матери, у неё — сложные отношения с братом. На одну из ролей также подтвержден Никита Ефремов.
фото: проект "Семья на ветру"
«Самбистка», Продюсерский центр «АЛЬТАИР-Ц», автор сценария, режиссер и продюсер Тамара Цоцория. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект, судя по презентации, практически полностью повторяющий фильм «Белый снег», только тут речь не про лыжи, а про самбо. Проект поддерживает фестиваль «Лучезарный ангел» и главный тренер отечествненой сборной по самбо. В дримкасте видели Антона Хабарова и Алену Хмельницкую, а вот главную героиню пока не нашли.
«Сломанные крылья», «БСП Продакшн», автор сценария и режиссер Сергей Черников, продюсер Марк Левин. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ история трех друзей, основанная на собственных воспоминаниях режиссера, чья молодость пришлась на 1990-е, когда героин пожирал молодых людей. Правда, ту историю Черников решил перенести в нынешнее время, потому что считает данную проблему по-прежнему актуальной. Пока группа находится в поиске исполнителей главных ролей, но артист Никита Кологривый уже подтвердил свое участие.
«Смертник», «Клевер Студия», авторы сценария Мария Агранович, Илья Тилькин, режиссер Мария Агранович, продюсер Илья Бачурин. Мистическая драма про человека, который, вернувшись с войны, продолжает существовать по военным закона, хотя ему дается шанс прожить все заново.
«Соло для айфона», «Аврора Продакшнс», автор сценария Андрей Чернышев, режиссер Роман Прыгунов, продюсер Карина Синенко. Трагикомедия, монофильм в стиле «Коллектора». Последние сутки из жизни 40-летнего владельца рекламного агентства Антона, переживающего банкротство и личностный кризис. Все сотрудники его покинули, и он в одиночку имитирует деятельность большого коллектива, справляясь с крупным заказом от олигарха. Если он провалит заказ, то сядет в тюрьму. В кадре будет только один герой – его сыграет Евгений Цыганов – остальные персонажи появятся лишь в окошках смартфона, хотя скринлайфом фильм не будет.
«Случайный пират», Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», автор сценария Анна Вейлерт, режиссер Михаил Шевчук, продюсер Федор Попов. ДЕТСКИЙ приключенческий фильм про мальчика Прошу. Во время путешествия в Крым он раскрывает дело о контрабанде бриллиантов, которых злоумышленники перевозят внутри экзотических животных. Помимо детективного сюжета в кадре погони, злодеи, финальное воссоединение семьи, а также множество животных, включая улитку и паучка.
фото: проект "Случайный пират"
«Счастье», «Арк Пикчерс», авторы сценария Элла Манжеева, Полина Легостаева, режиссер Элла Манжеева, продюсеры Егор Одинцов, Константин Фам. Трагикомедия о молодом юристе, у которого, вроде бы, все прекрасно, но есть одна тайна – больной брат-близнец (именно поэтому проект СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ), который не вписывается в эту идеальную жизнь. А тут еще перспективному юристу приходится следить за щенком, который сводит его с девушкой мечты и, понятно, ломает все планы на совершенную жизнь.
«Хочу жениться!», «Продюсерский центр Киностудии им.М.Горького», автор сценария Левон Айрапетян, режиссер Георгий Сальников, продюсер Наталья Харыбина. Комедия о межнациональных отношениях в традициях Гайдая. Обрусевший кавказец, танцор из Сочи Арам хочет жениться на русской девушке Алене, но ее мама ненавидит кавказцев. Дядя Арама требует от парня похитить невесту, но по ошибке похищают будущую тещу. В конце – двойная межнациональная свадьба. В дримкасте Карэн Бадалов, Инга Оболдина.
«Храбрый Кист», ООО «Наш формат», автор сценарий и режиссер Сулумбек Мамилов, продюсер Мадина Дзортова. ДЕТСКИЙ фильм на основе древних ингушских преданий, понятно уже подержанный местным министерством культуры и национальными театрами, откуда и придет большинство актеров.
«Черный апельсин», «Ай Ди Продакшн», автор сценария Мария Кустовская, режиссер Яна Гладких, продюсеры Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ проект, основанный на популярной в российских театрах пьесе. 12-летний Жека живет с прадедом на последнем этаже пятиэтажки и рассказывает обо всем происходящим вокруг (в том числе и сложных вещах) со свойственным ему юмором. Референс – «Маленькая мисс счастье», оператор – Александр Симонов.
«Четыре четверти», ООО «Колесо судьбы», автор сценария Юрий Козловский, режиссер и продюсер Евгения Тирдатова. ДЕТСКАЯ история чистой любви и романтики, в которой создатели ленты хотят показать гигантскую разницу между 2000-м годом и сегодняшним временем.
«Чужая кожа», «Централ Партнершип», авторы сценария Эдуард Бордуков, Татьяна Леонова, Андро Окромчедлишвили, режиссер Эдуард Бордуков, продюсеры Вадим Верещагин, Сергей Багиров, Арсений Робак. 19-летняя Яна живет с экземой на лице и, когда ее отец изобретает особую сыворотку из ДНК змеи, становится красавицей с новой сущностью – змеиной. У нее появляются и магические способности. Главный вопрос, которым задаются авторы: меняясь внешне, мы меняемся внутренне, готовы ли мы к этому.
фото: проект "Чужая кожа"
«Чудеса болотные», «Черомафильм», автор сценария Игорь Черницкий, Игорь Изборцев, режисер Игорь Черницкий, продюсеры Игорь Черницкий, Николай Романов. Музыкальный ДЕТСКИЙ фильм о 9-летнем Мишане из неполной семьи, новый сосед которого, как по волшебству, начинает исполнять все мечты и прихоти мальчишки. В ролях Марина Яковлева, Алена Бабенко и другие.
«Я заберу твое солнце», «Хьюман Филмс», авторы сценария Александр Селивёстров, Григорий Данилов, режиссер Александр Селивестров, продюсер Павел Фельдман. Мистический реализм про женщину, которая научилась превращать любой металл в золото, и ее мужа, который ради супруги превращается в пса.
«Я умею кататься на трамвае», «Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого», автор сценария Александр Гоноровский, режиссер Игорь Полевичко, продюсер Дмитрий Клепацкий. Драма о том, что все будет хорошо, если повезет. Герои – бездомные брат с сестрой, восьмилетний Саша и 18-летняя Мыха, у которых нет родителей, но они умеют заботиться друг о друге и знают, что жизнь полна радости. Алишер Хамидходжаев выступит оператором. Съемки пройдут в Нижнем Новгороде.
«Я женил своих родителей», «Кью Эс Фильмс», автор сценария Иван Капитонов, Святослав Подгаевский, Наталья Дубовая, Ирина Ходюш, режиссер Ирина Ходюш, продюсер Иван Капитонов. Основанная на реальных событиях СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ комедия о прощении – в духе светлых советских фильмов. Федя, парень из интерната, встретил девушку с богатыми родителями и решил на ней жениться, но будущий тесть не дает согласия, пока не познакомится с родителями жениха. Герой находит маму певичку-воровку и отца-алкоголика, и все заканчивается хорошо. В дримкасте Яна Троянова и Тимофей Трибунцев на роли родителей Феди, на роль невесты – Монеточка. Федор Федотов смог бы сыграть своего экранного тезку.
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